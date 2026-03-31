Αμπελόκηποι: Αυτή είναι η παράνομη στάνη με κατσίκες και κοτόπουλα στον 16ο όροφο του Πύργου Αθηνών

Αποδέκτης μιας πρωτοφανούς καταγγελίας έγινε ο δήμος Αθηναίων. Οπως ανακοίνωσε, στον 16ο όροφο κτιρίου στους Αμπελόκηπους υπήρχαν κοτόπουλα, κατσίκες και ερίφια για παράνομη εκτροφή και σε άθλιες συνθήκες.

Πρόκειται για τον Πύργο Αθηνών στη λεωφόρο Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 στον κόμβο Αμπελοκήπων.

Αμέσως, υπήρξε κινητοποίηση των υπηρεσιών του δήμου, ο οποίος φροντίζει για την απομάκρυνση και τη μεταφορά τους σε ασφαλή σημεία, όπου και θα ελεγχθούν για ασθένειες.

Κατά τις ίδιες πηγές, η αρμόδια υπηρεσία εντόπισε στην ταράτσα 31 κοτόπουλα και 10 πτηνά διαφόρων ειδών, 10 κατσίκες και τρία ερίφια.

Το in παρουσιάζει εικόνες από την παράνομη στάνη