Εξέτρεφαν παράνομα κοτόπουλα και κατσίκες σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους

Σήμερα, στις 12 το μεσημέρι ενημερωθήκαμε από το Τμήμα Αστικής Πανίδας ότι, κατόπιν καταγγελίας για παράνομη εκτροφή και ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης παραγωγικών ζώων, ο εισαγγελέας προστασίας ζώων εξέδωσε προφορική εντολή για να αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων και το Τμήμα Αστικής Πανίδας την απομάκρυνση των εν λόγω ζώων από τον 16ο όροφο του κτηρίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 στους Αμπελόκηπους.

Πρόκειται για 31 κοτόπουλα και 10 πτηνά διαφόρων ειδών καθώς και 10 ενήλικες κατσίκες και 3 ερίφια.

Τα πουλερικά έχουν ήδη περισυλλεγεί και μεταφερθεί στον Εθνικό Κήπο, ενώ τα υπόλοιπα ζώα θα μεταφερθούν εντός της ημέρας, σε ασφαλή χώρο της Διεύθυνσης Πρασίνου. Όλα τα ζώα θα ελεγχθούν για τυχόν ασθένειες.