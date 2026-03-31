«Παλιά σου έλεγαν ότι είσαι παχιά, τώρα σου λένε ότι έχεις φλεγμονή» – Το skinny ως δείγμα υγείας

Η σκηνοθέτις και σεναριογράφος Chloé Wallace προκάλεσε σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από λίγες ημέρες: σε μια ανάρτηση στο Instagram μετά την τελετή των Όσκαρ, εξέφρασε την «οργή» της για την επιστροφή της ακραίας λεπτότητας ως ιδανικού ομορφιάς. «Σε κάθε κόκκινο χαλί, σε κάθε εκδήλωση, κάθε φορά που ανοίγω το Instagram, εκεί είναι, πιο αδύνατες από την προηγούμενη εβδομάδα (…), όλο και πιο αδύνατες, σαν να υπάρχει ένας διαγωνισμός που κανείς δεν ονομάζει, αλλά στον οποίο συμμετέχουν όλοι», δήλωσε. Ήταν το προφανές πρόβλημα της skinny εικόνας που κανείς δεν ήθελε να παραδεχτεί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sam R. Patel – Medical Business Consultant (@the.sam.patel)

To skinny ως κεφάλαιο

«Παλιά, το θέμα ήταν να μην τρως, να μετράς θερμίδες, να περιορίζεσαι. Τώρα είναι μια εβδομαδιαία ένεση που καταστέλλει την πείνα. Είναι η επιστροφή του skinny ως κεφαλαίου. Δεν είναι αισθητικό, είναι πολιτικό. Και το πιο διεστραμμένο είναι ότι έρχεται μεταμφιεσμένο ως υγεία, ως ευεξία», προειδοποίησε.

Η Wallace άγγιξε ένα ευαίσθητο σημείο. Το μήνυμά της έγινε αμέσως viral: 72.000 like, πάνω από χίλια σχόλια, 12.000 κοινοποιήσεις.

Η σκηνοθέτις απλά φώτισε αυτό για το οποίο προειδοποιούν εδώ και καιρό πολλές φωνές ειδικών, και αυτό που τροφοδοτεί συνεχώς ο αλγόριθμος: την επιστροφή του μοντέλου «heroin chic» της ακραίας λεπτότητας από τη δεκαετία του 1990, το οποίο όμως σήμερα μεγεθύνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καλύπτεται με ένα επικίνδυνο πέπλο υποτιθέμενης υγείας και ευεξίας.

Η ίδια παλιά ιστορία

«Περάσαμε μια περίοδο ουδετερότητας ως προς το σώμα, κατά την οποία το σώμα δεν εξετάζονταν τόσο από αισθητική σκοπιά και νιώθαμε πιο άνετα. Τώρα όμως έχουμε επιστρέψει στην εποχή του heroin chic των τελών της δεκαετίας του ’90. Το ακραίο έλλειμα βάρους κάνει την επανεμφάνισή του και μεταμφιέζεται ως υγεία» προειδοποιεί εμφατικά η διατροφολόγος Azahara Nieto.

Είναι η ίδια παλιά ιστορία, αλλά με νέες μεταβλητές που ενισχύουν το φαινόμενο: ο βομβαρδισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η αισθητική πίεση που μεταμφιέζεται ως φροντίδα του εαυτού.

«Το “heroin chic” της δεκαετίας του ’90 ήταν ξεκάθαρα αισθητικό, ακόμη και παραβατικό. Σήμερα είναι πιο εξελιγμένο: παρουσιάζεται ως ευεξία, πειθαρχία ή βελτιστοποίηση του σώματος. Η βασική διαφορά είναι ότι τώρα έχει νομιμοποιηθεί με την έγκριση των γιατρών.

»Βασίζεται στη ρητορική της υγείας, στα βιομετρικά δεδομένα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε φαρμακολογικές παρεμβάσεις. Αυτό το καθιστά πιο δύσκολο να εντοπιστεί και να αμφισβητηθεί» επισημαίνει η Violeta Moizé, διαιτολόγος και διατροφολόγος στο Hospital Clínic της Βαρκελώνης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη New York Post (@nypost)

Υγιής σχέση με το φαγητό

Η εμμονή με τον έλεγχο του σώματος έχει επιστρέψει, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λειτουργούν τόσο ως μεγάφωνο όσο και ως καύσιμο. Ενισχύουν το μήνυμα και τις συγκρίσεις.

Αυτό τα καθιστά «ερέθισμα, παράγοντα κινδύνου» για την εμφάνιση διατροφικών διαταραχών και προβλημάτων με την εικόνα του σώματος, εξηγούν οι ειδικοί στους οποίους ζητήθηκε η γνώμη τους.

«Η ανάρρωση από μια διατροφική διαταραχή και η ανάπτυξη μιας υγιούς σχέσης με το φαγητό σε μια κοινωνία που επιβραβεύει την ακραία λεπτότητα είναι πολύ δύσκολη» τονίζει η Nieto, η οποία είναι συνεργάτης της εφημερίδας EL PAÍS και ιδρύτρια της διαδικτυακής υπηρεσίας συμβουλευτικής You Eat as You Live.

Το ιδανικό, λεπτό σώμα

Η φιλόσοφος Magdalena Piñeyro, η οποία έχει γράψει για το θέμα, πιστεύει ότι αυτή η «αναγέννηση του ιδανικού του λεπτού σώματος» είναι μια αντεπίθεση που «προωθείται από τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό, τις επιδείξεις μόδας…».

«Είναι μια απάντηση σε ολόκληρο το κίνημα κατά της λιποφοβίας και υπέρ της θετικής στάσης απέναντι στο σώμα, το οποίο είχε σημειώσει τεράστια πρόοδο την τελευταία δεκαετία όσον αφορά τα δικαιώματα και την αποδοχή της σωματικής ποικιλομορφίας», σημειώνει.

Για την Piñeyro, «η δικαιολογία της υγείας» δεν είναι κάτι καινούργιο -«Το αδύνατο σώμα συνδέεται πάντα με την ομορφιά και την υγεία», υποστηρίζει-, αλλά η Nieto αποδίδει τη σημασία της επανεμφάνισης του skinny ως ιδανικού ομορφιάς στην κυκλοφορία φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, όπως η σεμαγλουτίδη:

«Τα φάρμακα μπορεί να είναι χρήσιμα και αποτελεσματικά, αλλά δεν πωλούνται ως προϊόντα υγείας. Πρόκειται για προϊόντα ομορφιάς», επικρίνει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Us Weekly (@usweekly)

Το «φαινόμενο σεμαγλουτίδη» στην τάση του εξτρίμ αδυνατίσματος

Αυτές οι θεραπείες, που μιμούνται τη δράση ορμονών που δημιουργούν φυσικά ένα αίσθημα κορεσμού και βοηθούν τους ασθενείς να χάσουν μεταξύ 15% και 25% του βάρους τους, έχουν φέρει επανάσταση στις θεραπείες της παχυσαρκίας.

Ωστόσο, έχουν επίσης καταστεί ένα επικίνδυνο εργαλείο σε λάθος χέρια και χωρίς ιατρική επίβλεψη. «Προωθούνται στην αγορά σαν να είναι ακίνδυνα», επικρίνει η Nieto.

Αυτά τα φάρμακα, γράφει η διατροφολόγος, έχουν καταστεί «μια πολυπόθητη πανάκεια για το αδυνάτισμα». Και η συμπεριφορά της βιομηχανίας, που τα τοποθετεί όλο και περισσότερο ως καταναλωτικό αγαθό, το επιβεβαιώνει.

Μετά την εγκυμοσύνη

Ένα παράδειγμα ήταν η καμπάνια με πρωταγωνίστρια την τενίστρια Serena Williams για την προώθηση αυτών των φαρμάκων.

Είπε ότι τα είχε χρησιμοποιήσει μετά από μια εγκυμοσύνη για να επιστρέψει στο προηγούμενο βάρος της, αλλά δεν ήταν σαφές αν είχε προβλήματα υγείας, γεγονός που μετατοπίζει την εστίαση σε ένα αισθητικό σενάριο που ενθαρρύνει την τυποποίηση των σωμάτων και υπονομεύει την ουσία της σωματικής ποικιλομορφίας.

Η Αντρέα Τσιουντίν, επικεφαλής της Μονάδας Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Παχυσαρκίας στο Νοσοκομείο Vall d’Hebron της Βαρκελώνης, παραδέχεται ότι παρατηρείται ήδη μια «εξευτελιστική αντιμετώπιση» αυτών των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, αγνοώντας την πολυπλοκότητα της πάθησης και τον κίνδυνο παρενεργειών.

Συνταγογράφηση αβέρτα-κουβέρτα

Η ενδοκρινολόγος προειδοποιεί για την ευρεία συνταγογράφηση αυτών των φαρμάκων χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση ή παρακολούθηση, και χωρίς γνώση του τρόπου αύξησης της δοσολογίας: «Μερικοί άνθρωποι ξεκινούν με πολύ υψηλή δόση, οδηγώντας σε τόσο σοβαρό περιορισμό της διατροφής που μπορεί να προκαλέσει υποσιτισμό».

Καθώς οι πατέντες αρχίζουν να λήγουν και τα προϊόντα αυτά γίνονται φθηνότερα, η γιατρός φοβάται ότι η πώληση χωρίς ιατρική συνταγή θα φέρει πολύ περισσότερους κινδύνους, με πρώτο και κύριο τις διατροφικές διαταραχές.

«Αυτά τα φάρμακα χρησιμοποιούνται ήδη για την απώλεια βάρους. Οι αρχές πρέπει να ελέγχουν τις συνταγές, διότι αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πρόβλημα δημόσιας υγείας. Η παχυσαρκία θα υποτιμηθεί, θα θεωρηθεί και πάλι ως αισθητικό ζήτημα, και οι άνθρωποι θα ξεκινήσουν αυτή τη θεραπεία όταν δεν είναι απαραίτητο, απλώς για να χάσουν μερικά περιττά κιλά», προειδοποιεί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Life & Style Weekly (@lifeandstyleweekly)

Έλεγχος του σώματος

Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας τροφοδοτούν την αφήγηση που συνδέει το αδυνάτισμα με την υγεία, αλλά έχει επίσης δημιουργηθεί μια ολόκληρη αφήγηση γύρω από τα τρόφιμα που προωθεί αυτό το μήνυμα.

Για παράδειγμα, με τη μορφή διαφημίσεων για νέες περιοριστικές δίαιτες, όπως η διαλείπουσα νηστεία, ή με γλώσσα που προκαλεί αίσθηση ευεξίας: μιλούν για υπερτροφές, συμπληρώματα διατροφής, συμπληρώματα βιταμινών, ενεργειακή ισορροπία… «Παλιά σου έλεγαν ότι είσαι παχύς, τώρα σου λένε ότι έχεις φλεγμονή», εξηγεί η Nieto.

Στο βάθος βρίσκεται η ιδέα του ελέγχου του σώματος. «Με το πρόσχημα της υγείας και του αθλητισμού, στην πρακτική μας παρατηρούμε αυτή τη διχοτομική σχέση όπου οι άνθρωποι ελέγχουν τι τρώνε, τι δεν τρώνε, τι είναι καλό, τι είναι κακό… Είναι μια πολύ αυστηρή συμπεριφορά. Η φροντίδα του εαυτού είναι φορτωμένη με απαιτήσεις που επιβάλλουμε στον εαυτό μας», αναλογίζεται η Λουσία Ουγκάρτε, κλινική ψυχολόγος και συνεργάτιδα της κλινικής «Τρως όπως ζεις».

Η υπερσυντηρητική επιρροή

Πειθαρχία. Έλεγχος. Η σκηνοθέτις Chloé Wallace επισήμανε ότι πίσω από αυτή την αισθητική πίεση προς την ακραία λεπτότητα υπάρχει επίσης μια ιδεολογία. «Η επιστροφή της λεπτότητας ως κεφαλαίου, νομίσματος, δείκτη κοινωνικής τάξης», είπε.

Η ιδέα της λεπτότητας ως σύμβολο κύρους και εξουσίας. Ούτε αυτό είναι καινούργιο, συμφωνεί η Moizé: «Τα ιδανικά για το σώμα συχνά αντανακλούν κοινωνικές αξίες: έλεγχο, πειθαρχία, παραγωγικότητα, συμμόρφωση».

Και τώρα, προσθέτει, βλέπουμε επίσης μια επανεκτίμηση των παραδοσιακών ιδανικών που συνάδουν με αυτό. «Σε ορισμένα περιβάλλοντα (όπως η λεγόμενη ανδρόσφαιρα), το σώμα γίνεται σύμβολο κύρους, επιτυχίας ή ηθικής ανωτερότητας. Αυτό μπορεί να προωθήσει ανθυγιεινές σχέσεις με την άσκηση, το φαγητό και την εικόνα του σώματος. Το πρόβλημα δεν είναι η άσκηση ή η φροντίδα του εαυτού καθεαυτή, αλλά όταν γίνονται εργαλεία επικύρωσης ή αποκλεισμού».

Οι συνθήκες στις οποίες ζούμε

Για την Piñeyiro, όλη αυτή η αφήγηση συνδέεται στενά με την εσφαλμένη αντίληψη ότι το σώμα είναι ευμετάβλητο: «Αποδεχόμαστε τον νεοφιλελεύθερο μύθο ότι όλα εξαρτώνται από εμάς και αυτό αποτελεί παγίδα, διότι χάνουμε από τα μάτια μας το γεγονός ότι οι υλικές και πολιτισμικές συνθήκες στις οποίες ζούμε καθορίζουν την υγεία και το σώμα μας».

Τελικά, το μόνο που μένει από αυτή την αναζήτηση του ιδανικού της ομορφιάς είναι η απογοήτευση και τα προβλήματα υγείας, προειδοποιούν οι ειδικοί.

«Οδεύουμε προς μια τάση ανθυγιεινών σχέσεων με το φαγητό και το σώμα, και προς αύξηση των διατροφικών διαταραχών σε όλο και νεότερες ηλικίες», προειδοποιεί η Nieto.

Η Piñeyro καλεί να «αμφισβητήσουμε ολόκληρη αυτή την έννοια της υγείας που περιστρέφεται γύρω από τη φαρμακολογία, τη θυσία και την πείνα: «Η εξίσωση του αδυνατίσματος με την υγεία είναι λάθος, ειδικά όταν πολλοί άνθρωποι αρρωσταίνουν προσπαθώντας να φτάσουν σε αυτό το επιβεβλημένο ιδανικό ομορφιάς».

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: Η Ντέμι Μουρ ποζάρει στο κόκκινο χαλί κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων Actor Awards, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας, στις ΗΠΑ, την 1η Μαρτίου 2026. REUTERS/Caroline Brehman