magazin
Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Παλιά σου έλεγαν ότι είσαι παχιά, τώρα σου λένε ότι έχεις φλεγμονή» – Το skinny ως δείγμα υγείας
Fizz 31 Μαρτίου 2026, 19:20

Η σκηνοθέτις Chloé Wallace καταγγέλλει την άνοδο του «heroin chic» και του υπερσυντηρητικού βλέμματος που κρύβεται πίσω από την επιστροφή στο skinny πρότυπο ομορφιάς.

Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Γρίπη των πτηνών H9N2: Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο στην Ευρώπη

Spotlight

Η σκηνοθέτις και σεναριογράφος Chloé Wallace προκάλεσε σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από λίγες ημέρες: σε μια ανάρτηση στο Instagram μετά την τελετή των Όσκαρ, εξέφρασε την «οργή» της για την επιστροφή της ακραίας λεπτότητας ως ιδανικού ομορφιάς. «Σε κάθε κόκκινο χαλί, σε κάθε εκδήλωση, κάθε φορά που ανοίγω το Instagram, εκεί είναι, πιο αδύνατες από την προηγούμενη εβδομάδα (…), όλο και πιο αδύνατες, σαν να υπάρχει ένας διαγωνισμός που κανείς δεν ονομάζει, αλλά στον οποίο συμμετέχουν όλοι», δήλωσε. Ήταν το προφανές πρόβλημα της skinny εικόνας που κανείς δεν ήθελε να παραδεχτεί.

Η Ariana Grande ποζάρει φανερά αδυνατισμένη στο κόκκινο χαλί κατά την άφιξη των καλεσμένων στα 97α Βραβεία Όσκαρ στο Χόλιγουντ, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 2 Μαρτίου 2025. REUTERS/Aude Guerrucci

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sam R. Patel – Medical Business Consultant (@the.sam.patel)

To skinny ως κεφάλαιο

«Παλιά, το θέμα ήταν να μην τρως, να μετράς θερμίδες, να περιορίζεσαι. Τώρα είναι μια εβδομαδιαία ένεση που καταστέλλει την πείνα. Είναι η επιστροφή του skinny ως κεφαλαίου. Δεν είναι αισθητικό, είναι πολιτικό. Και το πιο διεστραμμένο είναι ότι έρχεται μεταμφιεσμένο ως υγεία, ως ευεξία», προειδοποίησε.

Η Wallace άγγιξε ένα ευαίσθητο σημείο. Το μήνυμά της έγινε αμέσως viral: 72.000 like, πάνω από χίλια σχόλια, 12.000 κοινοποιήσεις.

Η σκηνοθέτις απλά φώτισε αυτό για το οποίο προειδοποιούν εδώ και καιρό πολλές φωνές ειδικών, και αυτό που τροφοδοτεί συνεχώς ο αλγόριθμος: την επιστροφή του μοντέλου «heroin chic» της ακραίας λεπτότητας από τη δεκαετία του 1990, το οποίο όμως σήμερα μεγεθύνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καλύπτεται με ένα επικίνδυνο πέπλο υποτιθέμενης υγείας και ευεξίας.

Η ίδια παλιά ιστορία

«Περάσαμε μια περίοδο ουδετερότητας ως προς το σώμα, κατά την οποία το σώμα δεν εξετάζονταν τόσο από αισθητική σκοπιά και νιώθαμε πιο άνετα. Τώρα όμως έχουμε επιστρέψει στην εποχή του heroin chic των τελών της δεκαετίας του ’90. Το ακραίο έλλειμα βάρους κάνει την επανεμφάνισή του και μεταμφιέζεται ως υγεία» προειδοποιεί εμφατικά η διατροφολόγος Azahara Nieto.

Είναι η ίδια παλιά ιστορία, αλλά με νέες μεταβλητές που ενισχύουν το φαινόμενο: ο βομβαρδισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η αισθητική πίεση που μεταμφιέζεται ως φροντίδα του εαυτού.

«Το “heroin chic” της δεκαετίας του ’90 ήταν ξεκάθαρα αισθητικό, ακόμη και παραβατικό. Σήμερα είναι πιο εξελιγμένο: παρουσιάζεται ως ευεξία, πειθαρχία ή βελτιστοποίηση του σώματος. Η βασική διαφορά είναι ότι τώρα έχει νομιμοποιηθεί με την έγκριση των γιατρών.

»Βασίζεται στη ρητορική της υγείας, στα βιομετρικά δεδομένα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε φαρμακολογικές παρεμβάσεις. Αυτό το καθιστά πιο δύσκολο να εντοπιστεί και να αμφισβητηθεί» επισημαίνει η Violeta Moizé, διαιτολόγος και διατροφολόγος στο Hospital Clínic της Βαρκελώνης.

Υγιής σχέση με το φαγητό

Η εμμονή με τον έλεγχο του σώματος έχει επιστρέψει, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λειτουργούν τόσο ως μεγάφωνο όσο και ως καύσιμο. Ενισχύουν το μήνυμα και τις συγκρίσεις.

Αυτό τα καθιστά «ερέθισμα, παράγοντα κινδύνου» για την εμφάνιση διατροφικών διαταραχών και προβλημάτων με την εικόνα του σώματος, εξηγούν οι ειδικοί στους οποίους ζητήθηκε η γνώμη τους.

«Η ανάρρωση από μια διατροφική διαταραχή και η ανάπτυξη μιας υγιούς σχέσης με το φαγητό σε μια κοινωνία που επιβραβεύει την ακραία λεπτότητα είναι πολύ δύσκολη» τονίζει η Nieto, η οποία είναι συνεργάτης της εφημερίδας EL PAÍS και ιδρύτρια της διαδικτυακής υπηρεσίας συμβουλευτικής You Eat as You Live.

Το ιδανικό, λεπτό σώμα

Η φιλόσοφος Magdalena Piñeyro, η οποία έχει γράψει για το θέμα, πιστεύει ότι αυτή η «αναγέννηση του ιδανικού του λεπτού σώματος» είναι μια αντεπίθεση που «προωθείται από τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό, τις επιδείξεις μόδας…».

«Είναι μια απάντηση σε ολόκληρο το κίνημα κατά της λιποφοβίας και υπέρ της θετικής στάσης απέναντι στο σώμα, το οποίο είχε σημειώσει τεράστια πρόοδο την τελευταία δεκαετία όσον αφορά τα δικαιώματα και την αποδοχή της σωματικής ποικιλομορφίας», σημειώνει.

Για την Piñeyro, «η δικαιολογία της υγείας» δεν είναι κάτι καινούργιο -«Το αδύνατο σώμα συνδέεται πάντα με την ομορφιά και την υγεία», υποστηρίζει-, αλλά η Nieto αποδίδει τη σημασία της επανεμφάνισης του skinny ως ιδανικού ομορφιάς στην κυκλοφορία φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, όπως η σεμαγλουτίδη:

«Τα φάρμακα μπορεί να είναι χρήσιμα και αποτελεσματικά, αλλά δεν πωλούνται ως προϊόντα υγείας. Πρόκειται για προϊόντα ομορφιάς», επικρίνει.

Το «φαινόμενο σεμαγλουτίδη» στην τάση του εξτρίμ αδυνατίσματος

Αυτές οι θεραπείες, που μιμούνται τη δράση ορμονών που δημιουργούν φυσικά ένα αίσθημα κορεσμού και βοηθούν τους ασθενείς να χάσουν μεταξύ 15% και 25% του βάρους τους, έχουν φέρει επανάσταση στις θεραπείες της παχυσαρκίας.

Ωστόσο, έχουν επίσης καταστεί ένα επικίνδυνο εργαλείο σε λάθος χέρια και χωρίς ιατρική επίβλεψη. «Προωθούνται στην αγορά σαν να είναι ακίνδυνα», επικρίνει η Nieto.

Αυτά τα φάρμακα, γράφει η διατροφολόγος, έχουν καταστεί «μια πολυπόθητη πανάκεια για το αδυνάτισμα». Και η συμπεριφορά της βιομηχανίας, που τα τοποθετεί όλο και περισσότερο ως καταναλωτικό αγαθό, το επιβεβαιώνει.

YouTube thumbnail

Μετά την εγκυμοσύνη

Ένα παράδειγμα ήταν η καμπάνια με πρωταγωνίστρια την τενίστρια Serena Williams για την προώθηση αυτών των φαρμάκων.

Είπε ότι τα είχε χρησιμοποιήσει μετά από μια εγκυμοσύνη για να επιστρέψει στο προηγούμενο βάρος της, αλλά δεν ήταν σαφές αν είχε προβλήματα υγείας, γεγονός που μετατοπίζει την εστίαση σε ένα αισθητικό σενάριο που ενθαρρύνει την τυποποίηση των σωμάτων και υπονομεύει την ουσία της σωματικής ποικιλομορφίας.

Η Αντρέα Τσιουντίν, επικεφαλής της Μονάδας Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Παχυσαρκίας στο Νοσοκομείο Vall d’Hebron της Βαρκελώνης, παραδέχεται ότι παρατηρείται ήδη μια «εξευτελιστική αντιμετώπιση» αυτών των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, αγνοώντας την πολυπλοκότητα της πάθησης και τον κίνδυνο παρενεργειών.

Συνταγογράφηση αβέρτα-κουβέρτα

Η ενδοκρινολόγος προειδοποιεί για την ευρεία συνταγογράφηση αυτών των φαρμάκων χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση ή παρακολούθηση, και χωρίς γνώση του τρόπου αύξησης της δοσολογίας: «Μερικοί άνθρωποι ξεκινούν με πολύ υψηλή δόση, οδηγώντας σε τόσο σοβαρό περιορισμό της διατροφής που μπορεί να προκαλέσει υποσιτισμό».

Καθώς οι πατέντες αρχίζουν να λήγουν και τα προϊόντα αυτά γίνονται φθηνότερα, η γιατρός φοβάται ότι η πώληση χωρίς ιατρική συνταγή θα φέρει πολύ περισσότερους κινδύνους, με πρώτο και κύριο τις διατροφικές διαταραχές.

«Αυτά τα φάρμακα χρησιμοποιούνται ήδη για την απώλεια βάρους. Οι αρχές πρέπει να ελέγχουν τις συνταγές, διότι αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πρόβλημα δημόσιας υγείας. Η παχυσαρκία θα υποτιμηθεί, θα θεωρηθεί και πάλι ως αισθητικό ζήτημα, και οι άνθρωποι θα ξεκινήσουν αυτή τη θεραπεία όταν δεν είναι απαραίτητο, απλώς για να χάσουν μερικά περιττά κιλά», προειδοποιεί.

Αυτά τα φάρμακα, γράφει η διατροφολόγος, έχουν καταστεί «μια πολυπόθητη πανάκεια για το αδυνάτισμα». Και η συμπεριφορά της βιομηχανίας, που τα τοποθετεί όλο και περισσότερο ως καταναλωτικό αγαθό, το επιβεβαιώνει

Έλεγχος του σώματος

Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας τροφοδοτούν την αφήγηση που συνδέει το αδυνάτισμα με την υγεία, αλλά έχει επίσης δημιουργηθεί μια ολόκληρη αφήγηση γύρω από τα τρόφιμα που προωθεί αυτό το μήνυμα.

Για παράδειγμα, με τη μορφή διαφημίσεων για νέες περιοριστικές δίαιτες, όπως η διαλείπουσα νηστεία, ή με γλώσσα που προκαλεί αίσθηση ευεξίας: μιλούν για υπερτροφές, συμπληρώματα διατροφής, συμπληρώματα βιταμινών, ενεργειακή ισορροπία… «Παλιά σου έλεγαν ότι είσαι παχύς, τώρα σου λένε ότι έχεις φλεγμονή», εξηγεί η Nieto.

Στο βάθος βρίσκεται η ιδέα του ελέγχου του σώματος. «Με το πρόσχημα της υγείας και του αθλητισμού, στην πρακτική μας παρατηρούμε αυτή τη διχοτομική σχέση όπου οι άνθρωποι ελέγχουν τι τρώνε, τι δεν τρώνε, τι είναι καλό, τι είναι κακό… Είναι μια πολύ αυστηρή συμπεριφορά. Η φροντίδα του εαυτού είναι φορτωμένη με απαιτήσεις που επιβάλλουμε στον εαυτό μας», αναλογίζεται η Λουσία Ουγκάρτε, κλινική ψυχολόγος και συνεργάτιδα της κλινικής «Τρως όπως ζεις».

«Τα ιδανικά για το σώμα συχνά αντανακλούν κοινωνικές αξίες: έλεγχο, πειθαρχία, παραγωγικότητα, συμμόρφωση»

YouTube thumbnail

Η υπερσυντηρητική επιρροή

Πειθαρχία. Έλεγχος. Η σκηνοθέτις Chloé Wallace επισήμανε ότι πίσω από αυτή την αισθητική πίεση προς την ακραία λεπτότητα υπάρχει επίσης μια ιδεολογία. «Η επιστροφή της λεπτότητας ως κεφαλαίου, νομίσματος, δείκτη κοινωνικής τάξης», είπε.

Η ιδέα της λεπτότητας ως σύμβολο κύρους και εξουσίας. Ούτε αυτό είναι καινούργιο, συμφωνεί η Moizé: «Τα ιδανικά για το σώμα συχνά αντανακλούν κοινωνικές αξίες: έλεγχο, πειθαρχία, παραγωγικότητα, συμμόρφωση».

Και τώρα, προσθέτει, βλέπουμε επίσης μια επανεκτίμηση των παραδοσιακών ιδανικών που συνάδουν με αυτό. «Σε ορισμένα περιβάλλοντα (όπως η λεγόμενη ανδρόσφαιρα), το σώμα γίνεται σύμβολο κύρους, επιτυχίας ή ηθικής ανωτερότητας. Αυτό μπορεί να προωθήσει ανθυγιεινές σχέσεις με την άσκηση, το φαγητό και την εικόνα του σώματος. Το πρόβλημα δεν είναι η άσκηση ή η φροντίδα του εαυτού καθεαυτή, αλλά όταν γίνονται εργαλεία επικύρωσης ή αποκλεισμού».

Οι συνθήκες στις οποίες ζούμε

Για την Piñeyiro, όλη αυτή η αφήγηση συνδέεται στενά με την εσφαλμένη αντίληψη ότι το σώμα είναι ευμετάβλητο: «Αποδεχόμαστε τον νεοφιλελεύθερο μύθο ότι όλα εξαρτώνται από εμάς και αυτό αποτελεί παγίδα, διότι χάνουμε από τα μάτια μας το γεγονός ότι οι υλικές και πολιτισμικές συνθήκες στις οποίες ζούμε καθορίζουν την υγεία και το σώμα μας».

Τελικά, το μόνο που μένει από αυτή την αναζήτηση του ιδανικού της ομορφιάς είναι η απογοήτευση και τα προβλήματα υγείας, προειδοποιούν οι ειδικοί.

«Οδεύουμε προς μια τάση ανθυγιεινών σχέσεων με το φαγητό και το σώμα, και προς αύξηση των διατροφικών διαταραχών σε όλο και νεότερες ηλικίες», προειδοποιεί η Nieto.

Η Piñeyro καλεί να «αμφισβητήσουμε ολόκληρη αυτή την έννοια της υγείας που περιστρέφεται γύρω από τη φαρμακολογία, τη θυσία και την πείνα: «Η εξίσωση του αδυνατίσματος με την υγεία είναι λάθος, ειδικά όταν πολλοί άνθρωποι αρρωσταίνουν προσπαθώντας να φτάσουν σε αυτό το επιβεβλημένο ιδανικό ομορφιάς».

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: Η Ντέμι Μουρ ποζάρει στο κόκκινο χαλί κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων Actor Awards, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας, στις ΗΠΑ, την 1η Μαρτίου 2026. REUTERS/Caroline Brehman

Headlines:
World
Πετρέλαιο: Υπάρχει ταβάνι στα εφιαλτικά σενάρια για την τιμή του;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γρίπη των πτηνών H9N2: Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο στην Ευρώπη

Κόσμος
Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός

inWellness
Superfood 31.03.26

Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Τι θα κάνει; 31.03.26

Βασιλιάς Κάρολος: Υπό πίεση να συναντήσει θύματα του Έπσταϊν στις ΗΠΑ – Στο κάδρο Άντριου και Μάντελσον

Ο βασιλιάς Κάρολος δέχεται πιέσεις από τον βουλευτή Ρο Κάνα να συναντήσει επιζώσες του Τζέφρι Έπσταϊν κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ

Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 31.03.26

Η 90χρονη μητέρα του Μπρους Γουίλις κόντρα στον χρόνο - Εθελόντρια στο Αστυνομικό Τμήμα του LA

Στα 90 της χρόνια, η Μαρλέν Γουίλις προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ελέγχοντας τις αστυνομικές αναφορές, κρατώντας σημειώσεις και διορθώνοντας τη γραμματική.

«Ευλογημένη» 31.03.26

O Μπρους Γουίλις λείπει στον κόσμο του Χόλιγουντ

«Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος παρτενέρ από τον Μπρους Γουίλις», έγραψε σε πρόσφατη δημοσίευση της η Κιμ Μπάσιντζερ, αναφερόμενη στη συνεργασία τους στο «Blind Date».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μέση Ανατολή 31.03.26

Κοινή δήλωση ΕΕ, Ελλάδας και 10 χωρών για Λίβανο: Καταδίκη της Χεζμπολάχ – στήριξη της κυβέρνησης στη Βηρυτό

Την καταδίκη τους για τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ εκφράζουν 11 χώρες και η ΕΕ. Καλούν σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, επισημαίνοντας την πλήρη στήριξή τους στην κυβέρνηση του Λιβάνου.

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 31.03.26

LIVE: Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός

LIVE: Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική των προημιτελικών ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Ελλάδα – Γερμανία 0-2: Έχασε ευκαιρία η Ελπίδων όχι όμως και τις ελπίδες της για πρόκριση (vid)

Η Εθνική U21 ηττήθηκε 2-0 από τη Γερμανία, έχασε την πρωτιά (προς παρόν) και την ισοβαθμία στο ντέρμπι κορυφής του ομίλου, αλλά διατηρεί τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση του Euro.

Σύνταξη
English edition 31.03.26

Greece Turns to Familiar Playbook as Energy Costs Rise

With Easter around the corner and Middle East tensions pushing up fuel and food prices, Athens is rolling out subsidy measures it has used before — and promising more market inspections

Σύνταξη
Ελλάδα 31.03.26

«Ο θάνατος δεν ήταν η μοίρα μας»: Σύρος πατέρας διασχίζει θάλασσες για να σώσει τον άρρωστο γιο του στην Αθήνα

Οι ελληνικές και κυπριακές αρχές συνεργάστηκαν ώστε πατέρας και γιος να μεταφερθούν αεροπορικώς στην Αθήνα, όπου παρακολουθούνταν από γιατρούς τριών νοσοκομείων και υποστηρίζονταν από διερμηνείς.

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν 31.03.26

Ιράν: Ποιες εταιρείες στη Μέση Ανατολή θέτουν στο στόχαστρο οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι από την 1η Απριλίου θα θέσουν στο στόχαστρό τους αμερικανικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή. Δηλώνουν ότι θα τις πλήξουν σε αντίποινα για τις επιθέσεις στο Ιράν

Σύνταξη
Ελλάδα 31.03.26

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας Erminio – Η ανακοίνωση του υπ. Παιδείας

Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, αναφέρει το υπουργείο Παιδείας σχετικά με την επερχόμενη κακοκαiρια Erminio

Σύνταξη
Ελλάδα 31.03.26

Αμπελόκηποι: Αυτή είναι η παράνομη στάνη με κατσίκες και κοτόπουλα στον 16ο όροφο του Πύργου Αθηνών

Εικόνες μέσα από την παράνομη στάνη που είχαν στήσει άγνωστοι για την ώρα στον 16ο οροφο της πολυκατοικίας στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους έρχονται στο φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Τα μέτρα στήριξης 31.03.26

Εγκρίθηκε η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων - Τα βήματα που ακολουθούν για το fuel pass

Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Σπριντ για να δοθεί πριν το Πάσχα το fuel pass.

Σύνταξη
Μπάσκετ 31.03.26

Νοκ άουτ για 15 μέρες ο Ταϊρίκ Τζόουνς

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς υπέστη θλάση στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και θα λείψει μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου της Euroleague. Οι έξι αγώνες που χάνει σε Ελλάδα και Ευρώπη

Σύνταξη
Κόσμος 31.03.26

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμα – Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μετά την αποχώρηση μας

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι: «Ο μοναδικός μου στόχος ήταν να διασφαλίσω ότι δεν θα διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Όταν αποχωρήσουμε, τα Στενά θα ανοίξουν αυτόματα».

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 31.03.26

«Θερμή» ατμόσφαιρα στην Πούσκας Αρένα - Τα «φώτα» στον Σομποσλάι (vid)

Εντυπωσιακή η ατμόσφαιρα στην κατάμεστη Πούσκας Αρένα με τα «βλέμματα» να είναι στραμμένα στον αστέρα της Λίβερπουλ Ντομινίκ Σομποσλάι που αποθεώνεται από τους συμπατριώτες του.

Ποδόσφαιρο 31.03.26

Ελλάδα U21 – Γερμανία U21: Αδράνεια στην ελληνική άμυνα, 1-0 οι Γερμανοί (vid)

Η ελληνική άμυνα δεν απομάκρυνε σε ένα κόρνερ των Γερμανών κι έτσι ο Ελ Μάλα βρήκε την ευκαιρία να κάνει το 1-0 για τη Γερμανία μόλις στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης με σκόρερ τον Ελ Μάλα.

Σύνταξη
Γραφείο Προϋπολογισμού 31.03.26

Εκτροχιάζεται ο πληθωρισμός, υποχωρεί η ανάπτυξη - Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανατρέπουν τις προβλέψεις

Αναθεωρεί χαμηλότερα την πρόβλεψη για την ανάπτυξη το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. «Εκρηκτική» άνοδο θα σημειώσει ο πληθωρισμός. «Οδηγός» ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Φιλικό παιχνίδι 31.03.26

LIVE: Ουγγαρία – Ελλάδα

LIVE: Ουγγαρία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ουγγαρία – Ελλάδα. Τηλεοπτικά από ALPHA.

Σύνταξη
Ελλάδα 31.03.26

Αγρίνιο: Παραδόθηκε 17χρονος που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 16χρονο – Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες

Ο 17χρονος που δεν είχε ταυτοποιηθεί από την αστυνομική έρευνα αφέθηκε ελεύθερος, καθώς είχε παρέλθει το χρονικό όριο του αυτοφώρου, ενώ αναμένεται να κληθεί το επόμενο διάστημα για τακτική ανάκριση.

Σύνταξη
Interview 31.03.26

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συναλλαγή Σεβαστίδη και Φλωρίδη μπροστά στα μάτια μας – Θέλει να τρομοκρατήσει συγγενείς και συνηγόρους στη δίκη των Τεμπών

Καταπέλτης η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών, Χριστόφορο Σεβαστίδη. Χαρακτηρίζει χυδαιότητα την επίθεσή του στο πρόσωπό της και τον καταγγέλλει για διαπλοκή και συναλλαγές με την εκάστοτε εξουσία, τονίζοντας ότι έχει καταθέσει μηνύσεις και στον ίδιο και στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γ.Φλωρίδη. Ασκεί σκληρή κριτική για την αίθουσα που διεξάγεται η δίκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να γίνει καμία δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Απόσπασμα της συνέντευξης Κωνσταντοπούλου που θα δημοσιευθεί αύριο.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Ελλάδα – Γερμανία

LIVE: Ελλάδα – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γερμανία για τα προκριματικά του Euro U21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Βουλή 31.03.26

«Τεχνητή ένταση» καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ η κυβέρνηση - «Ο πρωθυπουργός δεν ξεφύγει από τα ερωτήματα», απαντά ο Μάντζος

Κόντρα Μηταράκη - Μάντζου για την απόφαση να μετατεθεί η κρίσιμη συζήτηση για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου στη χώρα μας μετά τη διακοπή των εργασιών της Βουλής για το Πάσχα.

Σύνταξη
Ελλάδα 31.03.26

Δίκη για τα Τέμπη: Αυστηρές οδηγίες και καθολικός έλεγχος στην είσοδο

Σύμφωνα με τη διάταξη της Προέδρου έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα, θα διενεργείται έλεγχος εισερχομένων σε συγκεκριμένες θέσεις, κατηγορούμενοι, δικηγόροι, συγγενείς θυμάτων και δημοσιογράφοι στην αίθουσα για τη δίκη για τα Τέμπη

Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
Απόρρητο