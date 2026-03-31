Νόρα Βαλσάμη: Η σπάνια φωτογράφιση από τον γιο της Ερρίκο Ανδρέου
Η Νόρα Βαλσάμη έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας αρκετά χρόνια και παράλληλα απέχει από την υποκριτική.
- Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
- Φονικές ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία
- Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
- Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025
Την Κυριακή, 29 Μαρτίου, ο μονάκριβος γιος της, Έρικ (ή Ερρίκος) Ανδρέου, δημοσίευσε στο Facebook μια φωτογραφία της μητέρας του.
Στη συγκεκριμένη εικόνα, η 78χρονη ηθοποιός απαθανατίζεται μέσα σε αυτοκίνητο, να απολαμβάνει μια χαλαρή βόλτα, κοιτώντας έξω από το παράθυρο και φορώντας γυαλιά ηλίου.
Νόρα Βαλσάμη: Η πρόσφατη φωτογραφία της
Οι αντιδράσεις του κοινού
Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος αντιδράσεων, με τους fans της ηθοποιού να εκφράζουν την αγάπη και τον θαυμασμό τους στο πρόσωπό της μέσα από δεκάδες likes και θετικά σχόλια.
Ζει μόνιμα στη Σύρο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
Η ηθοποιός, όπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της που είχε παραχωρήσει στο περιοδικό «Λοιπόν» τον Ιούλιο του 2025, είχε δηλώσει ότι ζει στη Σύρο. Η Νόρα Βαλσάμη δεν δίστασε μάλιστα να αποκαλύψει ότι αντιμετώπισε μία δύσκολη περίοδο εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων.
«Δεν έχω λεφτά, παίρνω 500 ευρώ. Δεν φτάνουν ούτε να πάρω νερά και καφέδες. Ντροπή. Παίρνω καλούτσικη σύνταξη και προσπαθώ με οικονομία να τα φέρνω εις πέρας», είχε πει χαρακτηριστικά.
Για την απώλεια του συζύγου της
«Μου λείπει πάρα πολύ. Τον λάτρευα, ήταν ο άνθρωπος μου. Ο Ερρίκος ήταν ο πιο γλυκός και ευγενικός άνθρωπος που γνώρισα στη ζωή μου. Δεν τον ξεπερνάς ποτέ. Μαθαίνεις απλώς να ζεις με τον πόνο», είχε δηλώσει για τον σύζυγό της η Νόρα Βαλσάμη.
- Νόρα Βαλσάμη: Η σπάνια φωτογράφιση από τον γιο της Ερρίκο Ανδρέου
- Ρωσία: Ζημιές σε σημαντικό λιμάνι και σε σχολείο από drones
- Η Ινδονησία καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στον Λίβανο
- Ο Άλεκ Πίτερς για το συμβόλαιό του που τελειώνει και το μέλλον του
- Tζένη Τζένη – Ένα ηλιόλουστο Ρέκβιεμ: Εμπνευσμένο από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο
- Τα βέλη που έχει ακόμα να εκτοξεύσει ο Αντ. Σαμαράς με φόντο υποκλοπές και Κράτος Δικαίου
- Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
- Ακίνητα: Αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία του ΜΙΔΑ – Όσα πρέπει να ξέρετε
