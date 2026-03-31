Νόρα Βαλσάμη: Η σπάνια φωτογράφιση από τον γιο της Ερρίκο Ανδρέου

Την Κυριακή, 29 Μαρτίου, ο μονάκριβος γιος της, Έρικ (ή Ερρίκος) Ανδρέου, δημοσίευσε στο Facebook μια φωτογραφία της μητέρας του.

Στη συγκεκριμένη εικόνα, η 78χρονη ηθοποιός απαθανατίζεται μέσα σε αυτοκίνητο, να απολαμβάνει μια χαλαρή βόλτα, κοιτώντας έξω από το παράθυρο και φορώντας γυαλιά ηλίου.

Νόρα Βαλσάμη: Η πρόσφατη φωτογραφία της

Οι αντιδράσεις του κοινού

Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος αντιδράσεων, με τους fans της ηθοποιού να εκφράζουν την αγάπη και τον θαυμασμό τους στο πρόσωπό της μέσα από δεκάδες likes και θετικά σχόλια.

Ζει μόνιμα στη Σύρο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Η ηθοποιός, όπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της που είχε παραχωρήσει στο περιοδικό «Λοιπόν» τον Ιούλιο του 2025, είχε δηλώσει ότι ζει στη Σύρο. Η Νόρα Βαλσάμη δεν δίστασε μάλιστα να αποκαλύψει ότι αντιμετώπισε μία δύσκολη περίοδο εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων.

«Δεν έχω λεφτά, παίρνω 500 ευρώ. Δεν φτάνουν ούτε να πάρω νερά και καφέδες. Ντροπή. Παίρνω καλούτσικη σύνταξη και προσπαθώ με οικονομία να τα φέρνω εις πέρας», είχε πει χαρακτηριστικά.

Για την απώλεια του συζύγου της

«Μου λείπει πάρα πολύ. Τον λάτρευα, ήταν ο άνθρωπος μου. Ο Ερρίκος ήταν ο πιο γλυκός και ευγενικός άνθρωπος που γνώρισα στη ζωή μου. Δεν τον ξεπερνάς ποτέ. Μαθαίνεις απλώς να ζεις με τον πόνο», είχε δηλώσει για τον σύζυγό της η Νόρα Βαλσάμη.