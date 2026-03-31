Η Τζόνι Μίτσελ στα 82 της – Το ανεύρυσμα, η ζωή μετά το κώμα, οι άνδρες και οι νοσοκόμες
Fizz 31 Μαρτίου 2026, 12:20

Η Τζόνι Μίτσελ στα 82 της – Το ανεύρυσμα, η ζωή μετά το κώμα, οι άνδρες και οι νοσοκόμες

Η 82χρονη Μίτσελ ήταν σε εξαιρετική διάθεση καθώς παραλάμβανε το βραβείο της από τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι, την Κυριακή 29 Μαρτίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρώτε τα ίδια κάθε μέρα; Μπορεί να είναι το μυστικό για να αδυνατίσετε

Τρώτε τα ίδια κάθε μέρα; Μπορεί να είναι το μυστικό για να αδυνατίσετε

Η Τζόνι Μίτσελ δεν έδειξε κανένα ίχνος μελαγχολίας στα Βραβεία Juno του 2026, όπου παρέλαβε το Βραβείο για το Συνολικό Έργο της και μίλησε ανοιχτά για το πώς βρήκε μια αχτίδα ελπίδας εν μέσω των προβλημάτων υγείας της.

Η 82χρονη Μίτσελ ήταν, δε, σε εξαιρετική διάθεση καθώς παραλάμβανε το βραβείο της από τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι την Κυριακή 29 Μαρτίου. Η τραγουδίστρια του «Blue» -η οποία διαγνώσθηκε με ανεύρυσμα το 2015, κάτι που την ανάγκασε να μάθει ξανά να περπατά, να μιλά και να παίζει κιθάρα- χαιρέτησε το κοινό με ένα χαμόγελο, καθώς αυτό τη χειροκροτούσε με ενθουσιασμό για αρκετά λεπτά.

«Το σπίτι μου έχει γεμίσει με τις πιο υπέροχες νοσοκόμες. Ήμουν στο δρόμο με άντρες για χρόνια και χρόνια και χρόνια, τώρα ζω σε ένα σπίτι γεμάτο γυναίκες και έχω μια φανταστική θεραπεύτρια που με συνοδεύει παντού»

Έπεσε σε κώμα

«Θέλω να ευχαριστήσω τα Juno για αυτή τη μεγάλη τιμή. Το εκτιμώ πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενη που επέστρεψα στον Καναδά», είπε η σταρ, η οποία μεγάλωσε στο Σασκατούν. «Πριν από μερικά χρόνια, δέκα ή δώδεκα χρόνια, δε θυμάμαι πόσο καιρό υπέστην ανεύρυσμα, το οποίο, παράξενα, άλλαξε τη ζωή μου προς το καλύτερο».

Η Μίτσελ είπε στο κοινό ότι έπεσε σε κώμα, κάτι που την βοήθησε να κόψει το κάπνισμα, και εξήγησε επίσης πώς η περιπέτεια με την υγεία της έχει εμπλουτίσει τη ζωή της.

«Το σπίτι μου έχει γεμίσει με τις πιο υπέροχες νοσοκόμες. Ήμουν στο δρόμο με άντρες για χρόνια και χρόνια και χρόνια, τώρα ζω σε ένα σπίτι γεμάτο γυναίκες και έχω μια φανταστική θεραπεύτρια που με συνοδεύει παντού», είπε.

«Έτσι, η ζωή μου άλλαξε προς το καλύτερο μετά από μια καταστροφή, σαν φοίνικας που αναγεννιέται σε μια καλύτερη ζωή».

Η Μίτσελ είπε στο κοινό ότι έπεσε σε κώμα, κάτι που την βοήθησε να κόψει το κάπνισμα, και εξήγησε επίσης πώς η περιπέτεια με την υγεία της έχει εμπλουτίσει τη ζωή της

Η πρωταγωνίστρια της βραδιάς

Η Μίτσελ συνέχισε εκθειάζοντας τον Κάρνι, τον οποίο περιέγραψε ως «υπέροχο» και «ευλογία».

«Είμαστε τόσο τυχεροί που τον έχουμε», είπε. «Ζω στις Ηνωμένες Πολιτείες και ξέρετε τι συμβαίνει εκεί».

Η τραγουδίστρια του «California» έδειξε επίσης το φόρεμά της, στο οποίο ήταν γραμμένη πολλές φορές η λέξη «ευτυχισμένη» στα κινέζικα, καθώς ήταν «ευτυχισμένη, ευτυχισμένη, ευτυχισμένη, ευτυχισμένη, ευτυχισμένη, ευτυχισμένη, ευτυχισμένη» που βρισκόταν στα βραβεία Juno μαζί με τον Κάρνι.

Σε άλλο σημείο της εκπομπής, η Μίτσελ εμφανίστηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το χιτ της από το 1970 «Big Yellow Taxi» μαζί με τη Σάρα ΜακΛάκλαν και την Άλισον Ράσελ. Η ΜακΛάκλαν ξεκίνησε τα χιτ της Μίτσελ με το «A Case of You», ενώ η Ράσελ την συνόδευσε στο «Both Sides Now», πριν κάνει την εμφάνισή της η πρωταγωνίστρια της βραδιάς.

Η Τζόνι Μίτσελ νεότερη

Η Τζόνι Μίτσελ νεότερη / Photo: Αρχείου 

«Μαθαίνω»

Η Μίτσελ ερμήνευσε το πρώτο της πλήρες σετ σε πάνω από 20 χρόνια στο Newport Folk Festival το 2022, μοιραζόμενη τη σκηνή με την Μπράντι Καρλάιλ, τον Μάρκους Μούμφορντ και άλλους.

Μετά την εμφάνιση, μίλησε στο CBS News για το γεγονός ότι έπρεπε να ξαναμάθει μια σειρά δεξιοτήτων μετά το ανεύρυσμα που υπέστη.

«Μαθαίνω», είπε. «Κοιτάζω βίντεο στο διαδίκτυο για να δω πού βάζω τα δάχτυλά μου, ξέρεις. Είναι εκπληκτικό τι σου στερεί ένα ανεύρυσμα –πώς να σηκωθείς από μια καρέκλα! Δεν ξέρεις πώς να σηκωθείς από ένα κρεβάτι. Πρέπει να μάθεις όλα αυτά τα πράγματα από την αρχή. Μου άρεσε το μπαλέτο στο νερό όταν ήμουν παιδί, και ξέχασα πώς να κάνω πρόσθιο. Κάθε φορά που το δοκίμαζα, παραλίγο να πνιγώ, ξέρεις; Οπότε, είναι σχεδόν σαν να γυρίζεις πίσω στην παιδική ηλικία. Πρέπει να ξαναμάθεις τα πάντα».

Το 2020, αστειεύτηκε στην εφημερίδα The Guardian ότι ήταν μια «μαχητική γυναίκα» με «ιρλανδικό αίμα», κάτι που την βοήθησε να παραμείνει δυνατή.

«Ήξερα ότι έτσι πάει: “Να ’μαι πάλι, άλλη μια μάχη”», είπε.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Τζόνι Μίτσελ, Φεστιβάλ Νιούπορτ, 2022

Ελληνική οικονομία: Εφιαλτικά σενάρια λόγω πολέμου

Ελληνική οικονομία: Εφιαλτικά σενάρια λόγω πολέμου

Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Εκτός λειτουργίας μετά από πλήγμα, εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Ιράν – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ

Εκτός λειτουργίας μετά από πλήγμα, εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Ιράν – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Η 90χρονη μητέρα του Μπρους Γουίλις κόντρα στον χρόνο – Εθελόντρια στο Αστυνομικό Τμήμα του LA
Η 90χρονη μητέρα του Μπρους Γουίλις κόντρα στον χρόνο - Εθελόντρια στο Αστυνομικό Τμήμα του LA

Στα 90 της χρόνια, η Μαρλέν Γουίλις προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ελέγχοντας τις αστυνομικές αναφορές, κρατώντας σημειώσεις και διορθώνοντας τη γραμματική.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Μπρους Γουίλις λείπει στον κόσμο του Χόλιγουντ
O Μπρους Γουίλις λείπει στον κόσμο του Χόλιγουντ

«Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος παρτενέρ από τον Μπρους Γουίλις», έγραψε σε πρόσφατη δημοσίευση της η Κιμ Μπάσιντζερ, αναφερόμενη στη συνεργασία τους στο «Blind Date».

Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»
Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»

Η Αμάντα Πιτ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της, ότι ο Μπρους Γουίλις «την επέλεξε από το πουθενά» για τον ρόλο μιας βοηθού οδοντιάτρου με φιλοδοξίες να γίνει δολοφόνος, στην κωμική ταινία του 2000.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποια ερωτική ιστορία «κόπηκε» από το Sex and the City;
Η «κομμένη» ερωτική ιστορία του Sex and the City

Η ρομαντική ηρωίδα του «Sex and the City», Σάρλοτ, είχε μια σύντομη ερωτική περιπέτεια στη σειρά, την οποία όμως δεν είδαμε στις οθόνες μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H φημολογούμενη συμφωνία των Κιμ Καρντάσιαν και Ρέι Τζέι
Η Κιμ Καρντάσιαν, ο Ρέι Τζέι, το sex tape τους και η συμφωνία των 6 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Ρέι Τζέι ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η Κιμ Kαρντάσιαν είχαν υπογράψει μια συμφωνία ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπε στο να μη συζητούν δημοσίως για το sex tape τους.

Ο Νικ Κάνον τα βάζει με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
Ο Νικ Κάνον αποκαλεί τους Δημοκρατικούς «Κόμμα της Κου Κλουξ Κλαν»

Ο ηθοποιός Νικ Κάνον δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει ούτε τους Ρεπουμπλικάνους ούτε τους Δημοκρατικούς, ωστόσο, φάνηκε να χαίρεται ιδιαιτέρως στο άκουσμα του ονόματος Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πλακιάς για δίκη Τεμπών: Οι εμπλεκόμενοι να επιδείξουν σοβαρότητα όπως αρμόζει στα παιδιά μας
Μήνυμα Πλακιά ενόψει της δίκης: Οι εμπλεκόμενοι να επιδείξουν σοβαρότητα όπως αρμόζει στα παιδιά μας

Με τη δίκη των Τεμπών να ξεκινά εκ νέου αύριο ο Νίκος Πλακιάς ζητά με ανάρτησή του από τους αρμόδιους «να σταθούν στο ύψος της περίστασης και να συμβάλουν θετικά στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας»

Η 90χρονη μητέρα του Μπρους Γουίλις κόντρα στον χρόνο – Εθελόντρια στο Αστυνομικό Τμήμα του LA
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 31.03.26

Η 90χρονη μητέρα του Μπρους Γουίλις κόντρα στον χρόνο - Εθελόντρια στο Αστυνομικό Τμήμα του LA

Στα 90 της χρόνια, η Μαρλέν Γουίλις προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ελέγχοντας τις αστυνομικές αναφορές, κρατώντας σημειώσεις και διορθώνοντας τη γραμματική.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κλείνουν αύριο σχολεία και αθλητικοί χώροι σε νησιά λόγω πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων
Κλείνουν αύριο σχολεία και αθλητικοί χώροι σε νησιά λόγω πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων

Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Δήμο Αμοργού αύριο 1 Απριλίου. Με απόφαση του Δήμου Ρόδου κλείνουν επίσης αθλητικοί χώροι και σχολεία της Ρόδου.

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά την Τετάρτη – Έρχονται αποφάσεις για νέες περιοχές
Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά την Τετάρτη – Έρχονται αποφάσεις για νέες περιοχές

Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας το επόμενο 24ωρο, με αποτέλεσμα πολλά σχολεία να παραμείνουν κλειστά σε πολλές περιοχές της χώρας

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βροχή ερωτήσεων από τους δικαστές στον Βάρρα για τη σχέση του με τον πρωθυπουργό
«Βροχή» ερωτήσεων από τους δικαστές στον Βάρρα για τη σχέση του με τον πρωθυπουργό στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη δίκη δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας δέχτηκε «βροχή» ερωτήσεων για τη σχέση του με τον πρωθυπουργό και για το εάν τον είχε ενημερώσει για τα όσα «περίεργα» είχε διαπιστώσει

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Η κυβέρνηση προσφέρει γη, ενέργεια και νερό σε data centers των ΗΠΑ χωρίς κανένα αντάλλαγμα
Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Η κυβέρνηση προσφέρει γη, ενέργεια και νερό σε data centers των ΗΠΑ χωρίς κανένα αντάλλαγμα

«Η μελέτη αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό στη δημόσια πολιτική: ενώ οι ήδη ανακοινωθείσες επενδύσεις σε data centers αναμένεται να καταναλώνουν ενέργεια ισοδύναμη με το ένα τρίτο των ελληνικών νοικοκυριών, η χώρα εξακολουθεί να στερείται εθνικού σχεδίου», τονίζει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα

Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους το ιερών Προσκηνυμάτων
Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους το ιερών Προσκηνυμάτων

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί
Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί

Τους συσχετισμούς δυνάμεων, τους «πρωταγωνιστές» και τις νέες εσωκομματικές ισορροπίες αποτυπώνει η «ακτινογραφία» της σύνθεσης της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά την ολοκλήρωση της «μαραθώνιας» καταμέτρησης των σταυρών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νέο έκτακτο δελτίο: Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική – Οι περιοχές με «πορτοκαλί» και «κόκκινο» συναγερμό
Νέο έκτακτο δελτίο: Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική - Οι περιοχές με «πορτοκαλί» και «κόκκινο» συναγερμό

Το έκτακτο δελτίο καιρού επικαιροποιήθηκε με νέα στοιχεία - Η κακοκαιρία Erminio φέρνει έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας

Κομισιόν: Παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας – Ανησυχία για την τροφοδοσία ντίζελ στην ΕΕ
Προειδοποίηση Κομισιόν για παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας - Οι τιμές φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 70%

Η Κομισιόν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα καθώς προβλέπει παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα
Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα

Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Θάνου Οικονομόπουλου

Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών
Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών

«Αυτό δεν σημαίνει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αλλά το ότι σεβόμαστε απολύτως τον πόνο των συγγενών των θυμάτων», διευκρίνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη δικαστική απόφαση-ορόσημο που επιδικάζει 400.000 ευρώ σε συγγενείς θυμάτων

Μάχη των Τιτάνων: Η διαστρεβλωμένη πραγματικότητα του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν πέφτει σε τοίχο
Μάχη των Τιτάνων: Η διαστρεβλωμένη πραγματικότητα του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν πέφτει σε τοίχο

Ο πόλεμος δοκιμάζει την αρχή λειτουργίας που καθοδηγεί τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ και δεκαετίες - κατασκεύασε ένα αφήγημα, το έχρισε «αληθινό» και ανάγκασε, αδίστακτα, τον κόσμο να υποταχθεί σε αυτό

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

