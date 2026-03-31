Η Τζόνι Μίτσελ στα 82 της – Το ανεύρυσμα, η ζωή μετά το κώμα, οι άνδρες και οι νοσοκόμες

Η Τζόνι Μίτσελ δεν έδειξε κανένα ίχνος μελαγχολίας στα Βραβεία Juno του 2026, όπου παρέλαβε το Βραβείο για το Συνολικό Έργο της και μίλησε ανοιχτά για το πώς βρήκε μια αχτίδα ελπίδας εν μέσω των προβλημάτων υγείας της.

Η 82χρονη Μίτσελ ήταν, δε, σε εξαιρετική διάθεση καθώς παραλάμβανε το βραβείο της από τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι την Κυριακή 29 Μαρτίου. Η τραγουδίστρια του «Blue» -η οποία διαγνώσθηκε με ανεύρυσμα το 2015, κάτι που την ανάγκασε να μάθει ξανά να περπατά, να μιλά και να παίζει κιθάρα- χαιρέτησε το κοινό με ένα χαμόγελο, καθώς αυτό τη χειροκροτούσε με ενθουσιασμό για αρκετά λεπτά.

Έπεσε σε κώμα

«Θέλω να ευχαριστήσω τα Juno για αυτή τη μεγάλη τιμή. Το εκτιμώ πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενη που επέστρεψα στον Καναδά», είπε η σταρ, η οποία μεγάλωσε στο Σασκατούν. «Πριν από μερικά χρόνια, δέκα ή δώδεκα χρόνια, δε θυμάμαι πόσο καιρό υπέστην ανεύρυσμα, το οποίο, παράξενα, άλλαξε τη ζωή μου προς το καλύτερο».

Η Μίτσελ είπε στο κοινό ότι έπεσε σε κώμα, κάτι που την βοήθησε να κόψει το κάπνισμα, και εξήγησε επίσης πώς η περιπέτεια με την υγεία της έχει εμπλουτίσει τη ζωή της.

«Το σπίτι μου έχει γεμίσει με τις πιο υπέροχες νοσοκόμες. Ήμουν στο δρόμο με άντρες για χρόνια και χρόνια και χρόνια, τώρα ζω σε ένα σπίτι γεμάτο γυναίκες και έχω μια φανταστική θεραπεύτρια που με συνοδεύει παντού», είπε.

«Έτσι, η ζωή μου άλλαξε προς το καλύτερο μετά από μια καταστροφή, σαν φοίνικας που αναγεννιέται σε μια καλύτερη ζωή».

Η πρωταγωνίστρια της βραδιάς

Η Μίτσελ συνέχισε εκθειάζοντας τον Κάρνι, τον οποίο περιέγραψε ως «υπέροχο» και «ευλογία».

«Είμαστε τόσο τυχεροί που τον έχουμε», είπε. «Ζω στις Ηνωμένες Πολιτείες και ξέρετε τι συμβαίνει εκεί».

Η τραγουδίστρια του «California» έδειξε επίσης το φόρεμά της, στο οποίο ήταν γραμμένη πολλές φορές η λέξη «ευτυχισμένη» στα κινέζικα, καθώς ήταν «ευτυχισμένη, ευτυχισμένη, ευτυχισμένη, ευτυχισμένη, ευτυχισμένη, ευτυχισμένη, ευτυχισμένη» που βρισκόταν στα βραβεία Juno μαζί με τον Κάρνι.

Σε άλλο σημείο της εκπομπής, η Μίτσελ εμφανίστηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το χιτ της από το 1970 «Big Yellow Taxi» μαζί με τη Σάρα ΜακΛάκλαν και την Άλισον Ράσελ. Η ΜακΛάκλαν ξεκίνησε τα χιτ της Μίτσελ με το «A Case of You», ενώ η Ράσελ την συνόδευσε στο «Both Sides Now», πριν κάνει την εμφάνισή της η πρωταγωνίστρια της βραδιάς.

«Μαθαίνω»

Η Μίτσελ ερμήνευσε το πρώτο της πλήρες σετ σε πάνω από 20 χρόνια στο Newport Folk Festival το 2022, μοιραζόμενη τη σκηνή με την Μπράντι Καρλάιλ, τον Μάρκους Μούμφορντ και άλλους.

Μετά την εμφάνιση, μίλησε στο CBS News για το γεγονός ότι έπρεπε να ξαναμάθει μια σειρά δεξιοτήτων μετά το ανεύρυσμα που υπέστη.

«Μαθαίνω», είπε. «Κοιτάζω βίντεο στο διαδίκτυο για να δω πού βάζω τα δάχτυλά μου, ξέρεις. Είναι εκπληκτικό τι σου στερεί ένα ανεύρυσμα –πώς να σηκωθείς από μια καρέκλα! Δεν ξέρεις πώς να σηκωθείς από ένα κρεβάτι. Πρέπει να μάθεις όλα αυτά τα πράγματα από την αρχή. Μου άρεσε το μπαλέτο στο νερό όταν ήμουν παιδί, και ξέχασα πώς να κάνω πρόσθιο. Κάθε φορά που το δοκίμαζα, παραλίγο να πνιγώ, ξέρεις; Οπότε, είναι σχεδόν σαν να γυρίζεις πίσω στην παιδική ηλικία. Πρέπει να ξαναμάθεις τα πάντα».

Το 2020, αστειεύτηκε στην εφημερίδα The Guardian ότι ήταν μια «μαχητική γυναίκα» με «ιρλανδικό αίμα», κάτι που την βοήθησε να παραμείνει δυνατή.

«Ήξερα ότι έτσι πάει: “Να ’μαι πάλι, άλλη μια μάχη”», είπε.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Τζόνι Μίτσελ, Φεστιβάλ Νιούπορτ, 2022