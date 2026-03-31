Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: «Εγώ τον διεκδίκησα»

Την άγνωστη μέχρι σήμερα πλευρά της σχέσης της με τον Χρήστο Μάστορα αποκάλυψε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, περιγράφοντας πώς εκείνη έκανε την πρώτη κίνηση και τον διεκδίκησε, ενώ αναφέρθηκε και στο κοινό τους ταξίδι στο Ντουμπάι λίγο πριν από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η ίδια μίλησε τόσο για τα πρώτα τους βήματα ως ζευγάρι όσο και για τις στιγμές που έζησαν μαζί εκτός Ελλάδας, δίνοντας λεπτομέρειες για το πώς εξελίχθηκε η γνωριμία τους και πώς βίωσαν τις εξελίξεις που ακολούθησαν μετά το ταξίδι τους.

«Εγώ έκανα την πρώτη κίνηση, εγώ τον διεκδίκησα»

Όπως αποκάλυψε, ο θαυμασμός της για τον Χρήστο Μάστορα ξεκινούσε ήδη από τα παιδικά της χρόνια, παρότι –όπως είπε– δεν είχε ποτέ αφίσες του. Τόνισε ότι τον θεωρούσε ανέκαθεν έναν από τους αγαπημένους της καλλιτέχνες. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως η πρωτοβουλία για να έρθουν κοντά δεν ανήκε σε εκείνον, αλλά στην ίδια: ήταν εκείνη που τον πλησίασε πρώτη, όταν τον είδε να τραγουδά σε εκδήλωση όπου βρισκόταν ως καλεσμένη, και αποφάσισε να τον διεκδικήσει.

«Όταν ήμουν μικρή, δεν είχα αφίσες του Χρήστου. Τον θαύμαζα πάρα πολύ. Ήταν από τους αγαπημένους μου τραγουδιστές», δήλωσε χαρακτηριστικά η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή Happy Day.

«Εγώ έκανα την πρώτη κίνηση, εγώ τον διεκδίκησα. Τραγουδούσε σε ένα event που ήμουν καλεσμένη και μου άρεσε», δήλωσε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στη συνέχεια.

Αναφερόμενη στο ταξίδι που πραγματοποίησαν στο Ντουμπάι τον Φεβρουάριο, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη παραδέχτηκε πως ένιωσαν ιδιαίτερη ανακούφιση, καθώς είχαν επιστρέψει μόλις δύο ημέρες πριν από το χτύπημα του Ιράν. Όπως περιέγραψε, η είδηση τους προκάλεσε έντονη ανησυχία, ωστόσο δεν έκρυψε και το αίσθημα τύχης που ένιωσαν εκ των υστέρων, συνειδητοποιώντας ότι είχαν φύγει εγκαίρως και πως όλα εξελίχθηκαν χωρίς να κινδυνεύσουν.

«Γυρίσαμε από το Ντουμπάι δύο μέρες πριν συμβεί αυτό. Αγχωθήκαμε πάρα πολύ. Βέβαια, απ’ τη μία, είπαμε πόσο τυχεροί ήμασταν, δόξα τω Θεώ, όλα καλά», είπε.