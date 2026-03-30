Λαζόπουλος για Μαρινέλλα: «Θα μείνει χαραγμένη μέσα σε όλους τους ανθρώπους»

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή και το κενό που άφησε πίσω της βαραίνει ολόκληρο το ελληνικό τραγούδι. Μια φωνή που ταυτίστηκε με γενιές, μια παρουσία που ξεπέρασε τα όρια της σκηνής και έγινε κομμάτι της συλλογικής μνήμης, αφήνει πίσω της μια βαριά κληρονομιά και μια συγκίνηση που διαπερνά κοινό και καλλιτέχνες. Ανάμεσα σε όσους τη γνώρισαν από κοντά, ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε για τη γυναίκα πίσω από τον μύθο, φωτίζοντας πτυχές της προσωπικότητάς της που δύσκολα χωρούν σε λέξεις.

«Ήταν παραπάνω από αυτό που ένας καλλιτέχνης οφείλει να είναι»

«Όλοι έχουμε την ίδια συγκίνηση, γιατί είναι τόσοι πολλοί οι άνθρωποι που συνεργαστήκαμε, μιλήσαμε, συναναστραφήκαμε, τη γνωρίσαμε, την αγαπήσαμε. Πραγματικά, όποια φράση και όποια λέξη και να πεις για τη Μαρινέλλα της αξίζει, γιατί είναι μια μοναδική περίπτωση στο χώρο», είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος στην εκπομπή Buongiorno τη Δευτέρα 30 Μαρτίου.

«Είναι μια φυσιογνωμία που θα μείνει χαραγμένη μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Η φωνή της θα μας συνοδεύει πολλά χρόνια, και τους νεότερους και τις επόμενες γενιές. Η φωνή της ήταν τόσο μοναδική, ήταν η παρουσία της τόσο πληθωρική, που νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει κάτι που έχει ξεχειλίσει. Ήταν παραπάνω από αυτό που ένας καλλιτέχνης οφείλει να είναι», συμπλήρωσε.

«Το ταλέντο της έχει ξεπεράσει κάθε μέτρο και νομίζω ότι η συγκίνηση που νιώθουν οι άνθρωποι δεν έχει να κάνει ούτε με την ηλικία, ούτε με το πώς ή τι συνέβη. Όλα αυτά ξεχνιούνται και υπάρχει μόνο η παρουσία της και αυτή η αίσθηση του τραγουδιού της», δήλωσε.

Μιλώντας στην κάμερα του MEGA, o Λάκης Λαζόπουλος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και σε προσωπικές στιγμές που μοιράστηκε με την Μαρινέλλα.

«Ήρθε κάποια στιγμή που μόνη της ζήτησε να έρθει στο σπίτι για να μιλήσει στην κόρη μου και έγινε. Ήταν πάρα πολλές ώρες αυτό το βράδυ, αλλά το θυμάμαι λεπτό προς λεπτό, γιατί δεν ξέρω, ήταν σαν να κουβαλούσε από τη ζωή της διαμάντια, φράσεις που σου μένουν και σε σου σταθεροποιούν το μυαλό. Ήξερε να σου λέει τις φράσεις που χρειαζόταν ο νους σου και η ψυχή σου να ισορροπήσει. Και αυτό δεν έχει να κάνει με γνώσεις, με σπουδές και με τέτοια. Τίποτα από όλα αυτά».

«Είχε ένα βάθος ψυχής, από εκεί που έβγαινε και η φωνή της, από εκεί που έβγαινε και το γέλιο της. Γιατί όταν γελούσε η Μαρινέλλα ήταν σαν να έσπαγε μια πηγή και έβγαινε ένα γάργαρο νερό και έλεγες ‘Θεέ μου να είμαι από κάτω, να πιω όλο το νερό’. Ήταν μοναδικής ανοιχτοσύνης άνθρωπος. Και εκείνο το βράδυ ήταν ένα βράδυ το οποίο μας έδωσε μεγάλη στήριξη και μεγάλη βοήθεια. Την ευχαριστώ για εκείνο το βράδυ και για όλα τα βράδια που έχουμε περάσει μαζί».

Υπενθυμίζεται ότι η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί σημαντικά από τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Ηρώδειο. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια δύσκολη περίοδος για την ίδια, καθώς έδωσε μάχη για τη ζωή της, την οποία αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια και διακριτικότητα, όπως πορεύτηκε σε όλη τη μακρόχρονη καλλιτεχνική της διαδρομή.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα

Το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα είπαν καλλιτέχνες από όλο το φάσμα του ελληνικού τραγουδιού, σκιαγραφώντας μέσα από λόγια συγκίνησης το μέγεθος της απώλειας. Άλλοι μιλούν για τη φωνή που καθόρισε εποχές, άλλοι για τη σκηνική της παρουσία και την αξιοπρέπεια που τη χαρακτήριζε, ενώ δεν λείπουν και οι πιο προσωπικές αναφορές σε στιγμές συνεργασίας, γενναιοδωρίας και στήριξης. Κοινός παρονομαστής όλων είναι η αναγνώριση μιας καλλιτέχνιδας που ξεπέρασε τα όρια του επαγγέλματος και έγινε σημείο αναφοράς, αφήνοντας πίσω της ένα αποτύπωμα που δύσκολα θα επαναληφθεί.

Μεταξύ εκείνων που έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τη Μαρινέλλα συγκαταλέγονται σπουδαίοι εκπρόσωποι του ελληνικού τραγουδιού, όπως οι Μάριος Φραγκούλης, Πέγκυ Ζήνα, Αντώνης Ρέμος, Έλενα Παπαρίζου και Νάνα Μούσχουρη, ενώ λόγια συγκίνησης εξέφρασαν επίσης οι Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χρήστος Μάστορας και Γλυκερία. Στο κύμα των αποχαιρετισμών προστέθηκαν ακόμη οι Άννα Βίσση, Χρήστος Νικολόπουλος, Γιώργος Νταλάρας, Κώστας Μακεδόνας, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Γιάννης Κότσιρας, Σταμάτης Κραουνάκης, Δημήτρης Μπάσης και Στέφανος Κορκολής, αποτυπώνοντας το εύρος της επιρροής και το βαθύ αποτύπωμα που άφησε πίσω της.

Η κηδεία

Την ερχόμενη Τρίτη, 31 Μαρτίου, θα γίνει η κηδεία της Μαρινέλλας όπως ανακοίνωσε η οικογένεια της μεγάλης τραγουδίστριας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών στις 2.00 μετά το μεσημέρι ενώ η τελετή της ταφής θα γίνει στενό οικογενειακό κύκλο.

Από το πρωί της Τρίτης η σορός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για λαϊκό προσκύνημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη, 31 Μαρτίου και ώρα 14.00 από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Η σορός θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 8:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνου δωρεές στη ‘Φλόγα’ σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια».