Λαζόπουλος για Μαρινέλλα: «Θα μείνει χαραγμένη μέσα σε όλους τους ανθρώπους»
Buongiorno 30 Μαρτίου 2026, 11:11

Λαζόπουλος για Μαρινέλλα: «Θα μείνει χαραγμένη μέσα σε όλους τους ανθρώπους»

«Η φωνή της ήταν τόσο μοναδική, ήταν η παρουσία της τόσο πληθωρική, που νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει κάτι που έχει ξεχειλίσει», είπε μεταξύ άλλων ο Λάκης Λαζόπουλος για τη Μαρινέλλα

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή και το κενό που άφησε πίσω της βαραίνει ολόκληρο το ελληνικό τραγούδι. Μια φωνή που ταυτίστηκε με γενιές, μια παρουσία που ξεπέρασε τα όρια της σκηνής και έγινε κομμάτι της συλλογικής μνήμης, αφήνει πίσω της μια βαριά κληρονομιά και μια συγκίνηση που διαπερνά κοινό και καλλιτέχνες. Ανάμεσα σε όσους τη γνώρισαν από κοντά, ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε για τη γυναίκα πίσω από τον μύθο, φωτίζοντας πτυχές της προσωπικότητάς της που δύσκολα χωρούν σε λέξεις.

«Ήταν παραπάνω από αυτό που ένας καλλιτέχνης οφείλει να είναι»

«Όλοι έχουμε την ίδια συγκίνηση, γιατί είναι τόσοι πολλοί οι άνθρωποι που συνεργαστήκαμε, μιλήσαμε, συναναστραφήκαμε, τη γνωρίσαμε, την αγαπήσαμε. Πραγματικά, όποια φράση και όποια λέξη και να πεις για τη Μαρινέλλα της αξίζει, γιατί είναι μια μοναδική περίπτωση στο χώρο», είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος στην εκπομπή Buongiorno τη Δευτέρα 30 Μαρτίου.

«Είναι μια φυσιογνωμία που θα μείνει χαραγμένη μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Η φωνή της θα μας συνοδεύει πολλά χρόνια, και τους νεότερους και τις επόμενες γενιές. Η φωνή της ήταν τόσο μοναδική, ήταν η παρουσία της τόσο πληθωρική, που νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει κάτι που έχει ξεχειλίσει. Ήταν παραπάνω από αυτό που ένας καλλιτέχνης οφείλει να είναι», συμπλήρωσε.

«Το ταλέντο της έχει ξεπεράσει κάθε μέτρο και νομίζω ότι η συγκίνηση που νιώθουν οι άνθρωποι δεν έχει να κάνει ούτε με την ηλικία, ούτε με το πώς ή τι συνέβη. Όλα αυτά ξεχνιούνται και υπάρχει μόνο η παρουσία της και αυτή η αίσθηση του τραγουδιού της», δήλωσε.

Μιλώντας στην κάμερα του MEGA, o Λάκης Λαζόπουλος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και σε προσωπικές στιγμές που μοιράστηκε με την Μαρινέλλα.

«Ήρθε κάποια στιγμή που μόνη της ζήτησε να έρθει στο σπίτι για να μιλήσει στην κόρη μου και έγινε. Ήταν πάρα πολλές ώρες αυτό το βράδυ, αλλά το θυμάμαι λεπτό προς λεπτό, γιατί δεν ξέρω, ήταν σαν να κουβαλούσε από τη ζωή της διαμάντια, φράσεις που σου μένουν και σε σου σταθεροποιούν το μυαλό. Ήξερε να σου λέει τις φράσεις που χρειαζόταν ο νους σου και η ψυχή σου να ισορροπήσει. Και αυτό δεν έχει να κάνει με γνώσεις, με σπουδές και με τέτοια. Τίποτα από όλα αυτά».

«Είχε ένα βάθος ψυχής, από εκεί που έβγαινε και η φωνή της, από εκεί που έβγαινε και το γέλιο της. Γιατί όταν γελούσε η Μαρινέλλα ήταν σαν να έσπαγε μια πηγή και έβγαινε ένα γάργαρο νερό και έλεγες ‘Θεέ μου να είμαι από κάτω, να πιω όλο το νερό’. Ήταν μοναδικής ανοιχτοσύνης άνθρωπος. Και εκείνο το βράδυ ήταν ένα βράδυ το οποίο μας έδωσε μεγάλη στήριξη και μεγάλη βοήθεια. Την ευχαριστώ για εκείνο το βράδυ και για όλα τα βράδια που έχουμε περάσει μαζί».

Υπενθυμίζεται ότι η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί σημαντικά από τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Ηρώδειο. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια δύσκολη περίοδος για την ίδια, καθώς έδωσε μάχη για τη ζωή της, την οποία αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια και διακριτικότητα, όπως πορεύτηκε σε όλη τη μακρόχρονη καλλιτεχνική της διαδρομή.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα

Το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα είπαν καλλιτέχνες από όλο το φάσμα του ελληνικού τραγουδιού, σκιαγραφώντας μέσα από λόγια συγκίνησης το μέγεθος της απώλειας. Άλλοι μιλούν για τη φωνή που καθόρισε εποχές, άλλοι για τη σκηνική της παρουσία και την αξιοπρέπεια που τη χαρακτήριζε, ενώ δεν λείπουν και οι πιο προσωπικές αναφορές σε στιγμές συνεργασίας, γενναιοδωρίας και στήριξης. Κοινός παρονομαστής όλων είναι η αναγνώριση μιας καλλιτέχνιδας που ξεπέρασε τα όρια του επαγγέλματος και έγινε σημείο αναφοράς, αφήνοντας πίσω της ένα αποτύπωμα που δύσκολα θα επαναληφθεί.

Μεταξύ εκείνων που έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τη Μαρινέλλα συγκαταλέγονται σπουδαίοι εκπρόσωποι του ελληνικού τραγουδιού, όπως οι Μάριος Φραγκούλης, Πέγκυ Ζήνα, Αντώνης Ρέμος, Έλενα Παπαρίζου και Νάνα Μούσχουρη, ενώ λόγια συγκίνησης εξέφρασαν επίσης οι Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χρήστος Μάστορας και Γλυκερία. Στο κύμα των αποχαιρετισμών προστέθηκαν ακόμη οι Άννα Βίσση, Χρήστος Νικολόπουλος, Γιώργος Νταλάρας, Κώστας Μακεδόνας, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Γιάννης Κότσιρας, Σταμάτης Κραουνάκης, Δημήτρης Μπάσης και Στέφανος Κορκολής, αποτυπώνοντας το εύρος της επιρροής και το βαθύ αποτύπωμα που άφησε πίσω της.

Η κηδεία

Την ερχόμενη Τρίτη, 31 Μαρτίου, θα γίνει η κηδεία της Μαρινέλλας όπως ανακοίνωσε η οικογένεια της μεγάλης τραγουδίστριας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών στις 2.00 μετά το μεσημέρι ενώ η τελετή της ταφής θα γίνει στενό οικογενειακό κύκλο.

Από το πρωί της Τρίτης η σορός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για λαϊκό προσκύνημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη, 31 Μαρτίου και ώρα 14.00 από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Η σορός θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 8:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνου δωρεές στη ‘Φλόγα’ σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια».

CrediaBank: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»
25 χρόνια μετά 29.03.26

Η Αμάντα Πιτ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της, ότι ο Μπρους Γουίλις «την επέλεξε από το πουθενά» για τον ρόλο μιας βοηθού οδοντιάτρου με φιλοδοξίες να γίνει δολοφόνος, στην κωμική ταινία του 2000.

Ποια ερωτική ιστορία «κόπηκε» από το Sex and the City;
Η ρομαντική ηρωίδα του «Sex and the City», Σάρλοτ, είχε μια σύντομη ερωτική περιπέτεια στη σειρά, την οποία όμως δεν είδαμε στις οθόνες μας.

H φημολογούμενη συμφωνία των Κιμ Καρντάσιαν και Ρέι Τζέι
Ο Ρέι Τζέι ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η Κιμ Kαρντάσιαν είχαν υπογράψει μια συμφωνία ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπε στο να μη συζητούν δημοσίως για το sex tape τους.

Ο Νικ Κάνον τα βάζει με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
Ο ηθοποιός Νικ Κάνον δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει ούτε τους Ρεπουμπλικάνους ούτε τους Δημοκρατικούς, ωστόσο, φάνηκε να χαίρεται ιδιαιτέρως στο άκουσμα του ονόματος Τραμπ.

Tι προτιμά η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;
Η Ούμα Θέρμαν κατέκτησε τον κινηματογράφο με ρόλους όπως η The Bride στη σειρά ταινιών «Kill Bill» - Αλλά της αρέσει πράγματι να υποδύεται αιματοβαμμένους χαρακτήρες στην οθόνη;

Η Μαρινέλλα μέσα από τα μάτια του Χρήστου Νικολόπουλου
«Μακάρι να αντιγράψουν τον τρόπο ζωής, της αξιοπρέπειας και της φωνής της και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες», είπε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Νικολόπουλος για τη Μαρινέλλα

Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του
Σιωπηλός και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Μάρτιν Σορτ έκανε μια σπάνια έξοδο στη Σάντα Μόνικα, λίγες εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο της κόρης του και μια περίοδο αλλεπάλληλων απωλειών

Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν στη σκηνή τη Μαρινέλλα
Το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα είπαν από σκηνής ο Αντώνης Ρέμος, ο Χρήστος Μάστορας και η Άννα Βίσση, διακόπτοντας τα προγράμματά τους

«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας
Τις κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις τακτικές Τραμπ σχολίασαν εκπρόσωποι των τριών πρώτων κομμάτων της χώρας, ενώ στο «τραπέζι» έπεσε η πολιτική απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για μη συνεργασία με τη ΝΔ, καθώς και η ανάγκη μιας προοδευτικής συμμαχίας απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Παναγόπουλος: Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ – Είμαι ελεγχόμενος, όχι κατηγορούμενος
«Το πότε θα φύγω θα το κρίνουν οι συνάδελφοί μου», λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, και υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες εις βάρος του δεν έχουν βάση

Βία και παραβατικότητα ανηλίκων: Τα ΜΜΕ διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα υποστηρίζει ο ένας στους δύο
Σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης ο ένας στους δύο θεωρεί ότι η βία ανηλίκων έχει αυξηθεί. Άλλοι τόσοι απαντάνε ότι τα ΜΜΕ υπερβάλλουν και διαστεβλώνουν το φαινόμενο. Ειδικοί μιλάνε στο in.

Ο Σπανούλης στο… στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο – Ο ρόλος του Σταυρόπουλου και η απόφαση του καλοκαιριού
Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ελεύθερος και το καλοκαίρι πλησιάζει, με αποτέλεσμα τα σενάρια για το μέλλον του να αυξάνονται – Η «εμπλοκή» της Αρμάνι Μιλάνο και ο άνθρωπος-κλειδί

Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα
Η επίθεση έγινε έπειτα από μήνες ηρεμίας στον δυτικό Νίγηρα, όπου φερόμενοι ως τζιχαντιστές διαπράττουν αιματηρές επιθέσεις στα χωριά τους, σε χωράφια, σε οδικούς άξονες και σε ισλαμικά τεμένη

Πασχαλινές προσφορές: Τι αξίζει να αποκτήσεις
Το Πάσχα δεν είναι απλώς μια περίοδος προσφορών. Είναι η στιγμή που σκέφτεσαι λίγο πιο πρακτικά. Τι χρειάζεσαι τώρα, τι θα σου λύσει τα χέρια τους επόμενους μήνες και τι αξίζει πραγματικά να αποκτήσεις όσο οι τιμές είναι πιο χαμηλές

Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα
Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

ΕΚΠΑ: Εκτοξεύονται σήμερα 3 ελληνικοί νανοδορυφόροι ERMIS από βάση των ΗΠΑ
Το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ – [ERMIS Hellenic Cubesat Demonstration Mission] έχει σαν στόχο να πιστοποιήσει νέες, καινοτόμες διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές, όπως οι επικοινωνίες 5G για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και η παρατήρηση της γης με υπερφασματική κάμερα

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

