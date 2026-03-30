Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Πετρέλαιο: Στα 116 δολάρια, προς ρεκόρ μηνιαίας ανόδου, το Brent
Διεθνής Οικονομία 30 Μαρτίου 2026, 10:20

Το πετρέλαιο συνεχίζει την ανοδική πορεία του – Κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής

Aνεβαίνουν εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου, με το βαρέλι του αμερικανικού αργού να σπάει ξανά το ψυχολογικό φράγμα των εκατό δολαρίων και αυτό του Brent Βόρειας Θάλασσας να βρίσκεται περί τα 116 δολάρια το βαρέλι, σε πορεία προς ρεκόρ μηνιαίας αύξησης, καθώς δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη αποκλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το Brent έχει σημειώσει άνοδο 59% αυτό το μήνα, την πιο μεγάλη μηνιαία αύξηση, ξεπερνώντας την άνοδο που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου το 1990, αφού η σύγκρουση με το Ιράν οδήγησε ουσιαστικά στο κλείσιμο τα Στενά του Ορμούζ, της διαδρομής διακίνησης για το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Πέρα από τα Στενά του Ορμούζ

Ο πόλεμος, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, με τους Χούθι της Υεμένης, που τάσσονται στο πλευρό του Ιράν, να εξαπολύουν το Σάββατο τις πρώτες τους επιθέσεις κατά του Ισραήλ από την έναρξη της σύγκρουσης, προκαλώντας ανησυχία για τις ναυτιλιακές διαδρομές γύρω από την Αραβική Χερσόνησο και την Ερυθρά Θάλασσα.

«Η σύγκρουση δεν περιορίζεται πλέον στον Περσικό Κόλπο και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά εκτείνεται πλέον στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ — ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία συμφόρησης για τις ροές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων», ανέφεραν σε σημείωμά τους αναλυτές της JP Morgan με επικεφαλής τη Νατάσα Κανέβα.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, οι οποίες ανακατευθύνθηκαν από τα Στενά του Ορμούζ προς το λιμάνι Γιανμπού στη Ερυθρά Θάλασσα, έφτασαν τα 4,658 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Kpler.

Σε περίπτωση διακοπής των εξαγωγών από το Γιανμπού, το σαουδαραβικό πετρέλαιο θα πρέπει να διοχετευθεί μέσω του αγωγού Σουέζ-Μεσόγειος (SUMED) της Αιγύπτου προς τη Μεσόγειο, ανέφεραν αναλυτές της JP Morgan.

Κλμάκωση των επιθέσεων

Οι επιθέσεις στην περιοχή κλιμακώθηκαν το σαββατοκύριακο και προκάλεσαν ζημιές στον τερματικό σταθμό της Σαλάλα στο Ομάν, παρά τις προσπάθειες για την έναρξη συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός.

Το Ιράν δήλωσε ότι είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε μια χερσαία επίθεση των ΗΠΑ, κατηγορώντας την Κυριακή την Ουάσιγκτον ότι προετοιμάζει χερσαία επίθεση, ακόμη και ενώ επιδιώκει διαπραγματεύσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ishaq Dar, δήλωσε ότι είχαν εξετάσει πιθανούς τρόπους για να τερματιστεί γρήγορα και μόνιμα ο πόλεμος στην περιοχή, καθώς και πιθανές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

Πετρέλαιο κίνησης: Έρχεται η έκπτωση των 20 λεπτών του ευρώ

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν – Το Ισραήλ χτύπησε πανεπιστήμιο

Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πόλεμος στο Ιράν: Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου
Νορβηγία και Νιγηρία θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν την κρίση στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν - Μοιράζονται τους ίδιους φυσικούς πόρους που αποτελούν «χρυσάφι» αυτή την περίοδο

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI και τα 115 το Brent στις ασιατικές αγορές
Αυξάνονται πάλι οι τιμές του πετρελαίοιυ, με αυτήν του βαρελιού WTI κατά 3,50% στα 103,13 δολάρια, και του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 2,98%, στα 115,93 δολάρια.

Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ
Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι παγκόσμιοι ηγέτες συνειδητοποιούν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας καταρρέει - Πού είναι το διεθνές εμπόριο πιο ευάλωτο;

Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά – Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα
Η φτώχεια στις ΗΠΑ αυξάνεται σχεδόν αδιάλειπτα από το 1990 και αυτό όχι λόγω ύφεσης αλλά λόγω της ανισότητας - Τι δείχνουν τα στοιχεία με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Ολιβιέ Στερκ

Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους

Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους
Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο βαθαίνει τις γεωπολιτικές ρωγμές και κλονίζει την εμπιστοσύνη των αγορών, με τις οικονομικές συνέπειες να απειλούν να ξεπεράσουν ακόμη και την πανδημία…

Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης
Οι ασιατικές πόλεις μεγαλώνουν με εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά η στέγη δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι
Η Τότεναμ βρίσκεται σε κατάσταση διαδοχής, μετά την αποχώρηση του Ίγκορ Τούντορ και ο μεγάλος στόχος είναι ο Ντε Τσέρμπι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»
Με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, η τηλεοπτική προβολή του «Πράκτωρ 00Λεφτά» στο MEGA προσέφερε στο κοινό μια ακόμα βραδιά γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και ανατροπές.

Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας
Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η υποχρέωση ή μη του Γιάννη Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Υποκλοπές: «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη
Πλήρη άγνοια δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τις κουμπαριές του Γιάννη Λαβράνου με πρώην και νυν κυβερνητικά στελέχη, μιλώντας μάλιστα για «λάσπη» - Καμία απάντηση για τον παραλληλισμό Μητσοτάκη - Νίξον από τον ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων
«Τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά είναι ένα 'χάδι' στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ωστόσο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει πυρηνική ικανότητα, την οποία ανέπτυξε εκτός του πλαισίου της Συνθήκης

Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

