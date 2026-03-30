Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν εκ νέου, με το βαρέλι του WTI να σπάει ξανά το συμβολικό φράγμα των εκατό δολαρίων και αυτό του Brent Βόρειας Θάλασσας να βρίσκεται περί τα εκατόν δέκα έξι, καθώς δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη αποκλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή (γράφημα, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).

Η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, προς παράδοση τον Μάιο, αυξανόταν κατά 3,50% στα 103,13 δολάρια, μερικά λεπτά μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας ανέβαινε κατά 2,98%, στα 115,93 δολάρια.

Στο μεταξύ, την πιθανότητα αύξησης των τιμών του πετρελαίου έως και 200 δολάρια το βαρέλι και τις επιπτώσεις που θα είχε ένα τέτοιο σενάριο στην οικονομία εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ, σηματοδοτώντας τη μελέτη πιθανών επιπτώσεων από ακραία σενάρια για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ενα τεράστιο σοκ

Η μοντελοποίηση του πόσο επιβλαβής θα ήταν μια μεγαλύτερη απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου στις προοπτικές ανάπτυξης αποτελεί μέρος της τακτικής αξιολόγησης που γίνεται σε περιόδους έντασης και δεν αποτελεί πρόβλεψη, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Το αργό πετρέλαιο στα 200 δολάρια θα αποτελούσε ένα τεράστιο σοκ για την παγκόσμια οικονομία.

Σε όρους προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό, η τιμή έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο μόνο μία φορά τον τελευταίο μισό αιώνα – το 2008 λίγο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση (περισσότερα εδώ).