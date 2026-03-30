Μπορεί εκ πρώτης όψεως η Νορβηγία με τη Νιγηρία να μη φαίνεται ότι έχουν πολλά κοινά, όμως η σημασία τους στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό συνεχώς αυξάνεται ειδικά εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι δύο χώρες μοιράζονται τους ίδιους φυσικούς πόρους – πετρέλαιο και φυσικό αέριο – που αποτελούν «χρυσάφι» ειδικά αυτή την περίοδο που το Ιράν και οι γύρω χώρες φλέγονται και οι τιμές της ενέργειας έχουν φτάσει στα ύψη.

Με τον πόλεμο αυτό να έχει κλείσει ήδη έναν μήνα, η Νορβηγία έχει την ευκαιρία να εδραιώσει κι άλλο τη θέση της ως μια από τις βασικότερες πηγές εφοδιασμού της Ευρώπης σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο αφού στέλνει ήδη μαύρο χρυσό στην Κίνα και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) στη Νότια Κορέα.

Το Οσλο είναι βασικός ενεργειακός παίκτης προμηθειών μεταξύ άλλων για Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία, Φινλανδία, Γαλλία και Ιταλία, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που παρουσιάζουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο».

Ο πετρελαϊκός κλάδος της χώρας είχε ήδη επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από την παγκόσμια αύξηση των τιμών της ενέργειας που σημειώθηκε μεταξύ 2022 και 2023 λόγω των δυτικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν στις ρωσικές προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τώρα υπάρχει η ευκαιρία να γίνει το ίδιο λόγω της κατάστασης στο Ιράν.

Το 2024 η Νορβηγία εξήγαγε περίπου 95 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ή 1,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα αργού πετρελαίου απευθείας σε άλλες χώρες. Επίσης το 2025 η παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και συμπυκνωμάτων αναλογούσε σε 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, με τη Νορβηγία να παρέχει πλέον περίπου το 2% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

Το 2025 η συνολική αξία των εξαγωγών αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου, προϊόντων φυσικού αερίου (NGL) και συμπυκνωμάτων ήταν περίπου 1 τρισ. νορβηγικές κορόνες ή περίπου 89 δισ. ευρώ. Αποτελούσαν το 57% της συνολικής αξίας των εξαγωγών αγαθών της Νορβηγίας.

Ολα αυτά την ώρα που η χώρα αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή φυσικού αερίου στην Ευρώπη, παρέχοντας περίπου το 30% των αναγκών της ηπείρου. Εξάγει φυσικό αέριο κυρίως μέσω αγωγών αλλά η Νορβηγία διακινεί επίσης και LNG μέσω της μονάδας LNG Hammerfest/Snohvit, η οποία παρέχει ετησίως έως 6,5 δισ. κυβικά μέτρα. Το μεγαλύτερο μέρος του νορβηγικού φυσικού αερίου ρέει προς τη Γερμανία, τη Βρετανία, το Βέλγιο και τη Γαλλία.

Τώρα, το Οσλο έχει την ευκαιρία να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του με νέες και πιο ακριβές πωλήσεις. Ηδη από την έναρξη του πολέμου η νορβηγική κρατική πετρελαϊκή Equinor που προμηθεύει μεγάλο μέρος της Ευρώπης με πετρέλαιο και φυσικό αέριο είδε τις μετοχές της να κάνουν ράλι πάνω από 36%, αφού οι τιμές των μετοχών είχαν αυξηθεί από τις 281 νορβηγικές κορώνες στις 27 Φεβρουαρίου στις 384 νορβηγικές κορώνες στις 24 Μαρτίου.

Η Νιγηρία

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αποτελεί ευκαιρία για περισσότερες και πιο κερδοφόρες πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Νιγηρία, η οποία επιδιώκει ταυτόχρονα να αυξήσει την παραγωγή. Εκεί έχουν κλείσει ή θέλουν να κλείσουν νέα συμβόλαια εταιρείες όπως οι Shell, ExxonMobil, Chevron και TotalEnergies.

Η Νιγηρία θα επιδιώξει να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου κατά περίπου 100.000 βαρέλια την ημέρα τους επόμενους μήνες, δήλωσε στο Reuters ο Μπασίρ Μπάγιο Οζουλάρι, ο διευθύνων σύμβουλος της Nigerian National Petroleum Company (NNPC).

Η χώρα παρήγαγε κατά μέσο όρο περίπου 1,6 με 1,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα πέρυσι και ελπίζει να φτάσει κατά μέσο όρο τα 1,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα φέτος, δήλωσε ο ίδιος στο περιθώριο του συνεδρίου CERAWeek της S&P Global στο Χιούστον, όταν ρωτήθηκε αν η Νιγηρία θα μπορούσε να βοηθήσει στην κάλυψη του ελλείμματος αργού πετρελαίου που προέκυψε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. «Χτίζουμε αυτή την ικανότητα», είπε. «Δεν είμαστε σαν τη Σαουδική Αραβία, αλλά μπορούμε να συνεισφέρουμε», προσέθεσε.

Η NNPC ολοκλήρωσε αρχίζει να εφαρμόζει αλλαγές φέτος, με προτεραιότητα τη διασφάλιση ότι τα έργα θα παραδίδονται εντός προϋπολογισμού και εγκαίρως, ύστερα από προηγούμενες καθυστερήσεις σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

