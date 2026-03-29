Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους
Διεθνής Οικονομία 29 Μαρτίου 2026, 07:00



Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο βαθαίνει τις γεωπολιτικές ρωγμές και κλονίζει την εμπιστοσύνη των αγορών, με τις οικονομικές συνέπειες να απειλούν να ξεπεράσουν ακόμη και την πανδημία…

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Μια νέα, ανησυχητική «κανονικότητα» φαίνεται να εδραιώνεται στον Περσικό Κόλπο, όπου οι σειρήνες πυραυλικών επιθέσεων, οι διακοπές στην οικονομική δραστηριότητα και η αβεβαιότητα για το αύριο συνθέτουν ένα σκηνικό που θυμίζει παρατεταμένη κρίση χωρίς σαφή ορίζοντα αποκλιμάκωσης. Παρά τη σχετική επιβράδυνση των επιθέσεων, οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο: μια βαθύτερη και πιο παρατεταμένη σύγκρουση με σοβαρές οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες.

Περσικός Κόλπος: Ρυθμοί πολέμου και καθημερινότητα υπό απειλή

Στα κράτη του Κόλπου, η καθημερινότητα έχει αρχίσει να προσαρμόζεται σε έναν νέο ρυθμό που επιβάλλει ο πόλεμος. Επιχειρήσεις λειτουργούν υπό συνθήκες αβεβαιότητας, ενώ οι κάτοικοι συνηθίζουν σε προειδοποιήσεις για πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν, οι οποίες, αν και λιγότερο συχνές, παραμένουν υπαρκτή απειλή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Παρά την προσωρινή ύφεση, κυριαρχεί η πεποίθηση ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί πριν βελτιωθεί. Η αποτυχία των διπλωματικών προσπαθειών των ΗΠΑ να αποδώσουν ουσιαστικά αποτελέσματα ενισχύει το σενάριο μιας ευρύτερης σύγκρουσης, την ώρα που στρατιωτικές ενισχύσεις και απειλές για νέες επιθέσεις αυξάνουν την ένταση στην περιοχή.

Ο Περσικός Κόλπος σε διχασμό: Σκληρή γραμμή ή διπλωματία;

Οι χώρες του Κόλπου εμφανίζονται βαθιά διχασμένες ως προς τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υιοθετούν σκληρή στάση, ζητώντας ένα «οριστικό αποτέλεσμα» που θα αντιμετωπίζει συνολικά την ιρανική απειλή — από το πυρηνικό πρόγραμμα έως τους βαλλιστικούς πυραύλους και τις παραστρατιωτικές οργανώσεις.

Αντίθετα, χώρες όπως το Ομάν και το Κατάρ εμφανίζονται πιο διαλλακτικές, επισημαίνοντας την ανάγκη συνύπαρξης με το Ιράν και την εξεύρεση διαπραγματευτικής λύσης.

Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνει τις βαθύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες και τα αντικρουόμενα συμφέροντα εντός της περιοχής.

Την ίδια στιγμή, μεγαλύτερες δυνάμεις όπως η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν κινούνται προς πιο επιθετικές θέσεις, θεωρώντας το ιρανικό καθεστώς υπαρξιακή απειλή.

Στενά του Ορμούζ: Η καρδιά της παγκόσμιας ενεργειακής ροής

Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης, καθώς η ιρανική επιρροή έχει περιορίσει δραστικά τη ναυσιπλοΐα, πλήττοντας τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Η διακοπή των βασικών εφοδιαστικών αλυσίδων, η μείωση της τουριστικής κίνησης και η πτώση των αεροπορικών ταξιδιών επιβαρύνουν περαιτέρω τις οικονομίες της περιοχής, με πόλεις όπως το Ντουμπάι να βιώνουν αισθητή επιβράδυνση.

Επιχειρήσεις σε αντοχή – αλλά με όρια

Παρά τις πιέσεις, ορισμένοι τομείς της οικονομίας αποδεικνύονται ανθεκτικοί.

Οι επιχειρήσεις που απευθύνονται κυρίως σε τοπικούς καταναλωτές συνεχίζουν να λειτουργούν σχετικά ομαλά, ενώ οι επενδύσεις των προηγούμενων ετών στην εγχώρια παραγωγή τροφίμων συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές.

Ωστόσο, οι κλάδοι που εξαρτώνται από τον τουρισμό και τις διεθνείς μετακινήσεις έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα, ενώ η αβεβαιότητα για τη διάρκεια της κρίσης καθιστά δύσκολο τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Οι επενδυτές σε αναμονή: «Μείνετε ψύχραιμοι»

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αξιωματούχοι του Κόλπου επιχειρούν να καθησυχάσουν τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Σε επενδυτικό συνέδριο στο Μαϊάμι, το μήνυμα προς τους Αμερικανούς επενδυτές ήταν σαφές: «παραμείνετε ψύχραιμοι και συνεχίστε να επενδύετε», αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Η ρητορική αυτή έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα, καθώς η σύγκρουση έχει ήδη αρχίσει να διαβρώνει την εμπιστοσύνη των αγορών και να επηρεάζει τη ροή κεφαλαίων προς την περιοχή.

Δημόσια αισιοδοξία, ιδιωτική ανησυχία

Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις, το κλίμα πίσω από κλειστές πόρτες είναι σαφώς πιο ανήσυχο. Οι επενδυτές και οι αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι αν ο πόλεμος παραταθεί, οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι σοβαρές και ενδέχεται να περιορίσουν την ικανότητα των κρατών του Κόλπου να συνεχίσουν τις διεθνείς επενδύσεις τους με τον ίδιο ρυθμό, επισημαίνουν οι FT.

Ο υπουργός Οικονομικών της Σαουδικής Αραβίας παραδέχθηκε ότι οι επιπτώσεις της κρίσης ξεπερνούν ακόμη και αυτές της περιόδου μετά την πανδημία, τονίζοντας ότι επηρεάζονται όχι μόνο το πετρέλαιο, αλλά και κρίσιμοι τομείς όπως τα λιπάσματα, το αλουμίνιο και τα πετροχημικά.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και τα ερωτήματα για τη στρατηγική

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την πολιτική του προέδρου να αποτελεί αντικείμενο έντονου προβληματισμού. Πολλοί επενδυτές εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο υπάρχει σαφής στρατηγική εξόδου από τη σύγκρουση.

Ορισμένοι θεωρούν ότι η παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμα οφέλη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια ευρύτερη οικονομική συνεργασία στη Μέση Ανατολή.

Άλλοι, ωστόσο, ανησυχούν για τις άμεσες επιπτώσεις στις αγορές και τις τιμές των εμπορευμάτων.

Αγορές και εμπορεύματα: Η πίεση εντείνεται

Η άνοδος των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με την πτώση των χρηματιστηρίων, εντείνει την πίεση στους επενδυτές.

Η εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από τις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ καθιστά την κρίση ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη σταθερότητα των αγορών.

Παράλληλα, υπάρχει ανησυχία ότι μεγάλα επενδυτικά deals ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να ακυρωθούν, καθώς οι κυβερνήσεις δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στο εσωτερικό τους, εξηγούν οι FT.

Περσικός Κόλπος: Μια περιοχή σε σταυροδρόμι

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, με το μέλλον της να εξαρτάται από την έκβαση της σύγκρουσης και την ικανότητα των εμπλεκόμενων πλευρών να βρουν κοινό έδαφος. Οι επιλογές που θα γίνουν το επόμενο διάστημα θα καθορίσουν όχι μόνο τη γεωπολιτική ισορροπία, αλλά και την οικονομική πορεία της περιοχής για τα επόμενα χρόνια.

Παρά τις προσπάθειες διατήρησης της κανονικότητας, η αβεβαιότητα παραμένει κυρίαρχη. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο θα διαρκέσει η κρίση, αλλά και ποια μορφή θα έχει ο κόσμος μετά το τέλος της.

Σε αυτό το εύθραυστο περιβάλλον, οι χώρες του Κόλπου προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για σταθερότητα και την πραγματικότητα ενός πολέμου που απειλεί να αλλάξει τα δεδομένα. Η ανθεκτικότητα των οικονομιών τους δοκιμάζεται, ενώ η εμπιστοσύνη των επενδυτών κρέμεται από μια λεπτή κλωστή.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η περιοχή εισέρχεται σε μια περίοδο βαθιάς αβεβαιότητας, όπου οι εξελίξεις θα είναι ταχείες και οι συνέπειες παγκόσμιες.

Πηγή: ΟΤ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εν αναμονή της MSCI, με προσδοκία για STOXX

Ένα μήνα στις φλόγες η Μέση Ανατολή – Στον πόλεμο και οι Χούθι της Υεμένης

Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν

Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης

Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;

Σε διπλή «μέγγενη» η παγκόσμια οικονομία - Σχεδόν αναπόφευκτο το ντόμινο των επιπτώσεων του πολέμου

Διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες ΥΦΑ στον κόσμο

Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων

Από το Twitter στο X - Μία από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πλατφόρμες κλείνει 20 χρόνια

Στην τελική ευθεία η Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι «εμφύλιοι» στα play-off (pics, vids)

Άστατος ο καιρός την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες και χιόνια – Νέα επιδείνωση από Τρίτη

Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ

Ορατές στο Google maps οι βάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα

«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια

Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία

Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο

Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις

«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν

O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

