Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Διεθνής Οικονομία 29 Μαρτίου 2026, 08:00

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Σημαντικές, αλλά ακόμα σχετικά ελεγχόμενες, είναι οι απώλειες στις διεθνείς χρηματαγορές, με την ολοκλήρωση τεσσάρων εβδομάδων από την εκκίνηση του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Η αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου φέρνει αρνητικές συνέπειες στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας

Ωστόσο, ο πόλεμος δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθώς ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους, την ώρα που τα κρατικά ομόλογα βλέπουν εκτόξευση στις αποδόσεις τους.

Στα «πράσινα» κινούνται μόνο οι αγορές των ορυκτών καυσίμων, όμως η αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου φέρνει αρνητικές συνέπειες στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας – και όσο η κρίση διαρκεί, αυτές θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμες.

Χρηματιστηριακοί δείκτες

Οι ευρωπαϊκές αγορές φέρεται ότι έχουν πληγεί περισσότερο από τις αμερικανικές, με τον γερμανικό DAX να καταγράφει πτώση 11,8% και τον γαλλικό CAC40 να μειώνεται κατά 10,3%, ενώ αντίστοιχες απώλειες (10,8%) έχει και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Σημαντική μείωση έχουν δει επίσης ο FTSE 100 του Λονδίνου (-8,8%) και ο FTSE MIB του Μιλάνου (-8,8%). Μεγάλες απώλειες (9,3%) καταγράφει ο ΝΙΚΚΕΙ στο Τόκιο, ενώ πιο περιορισμένες είναι οι ζημίες σε Σαγκάη και Χονγκ Κονγκ (6% και 6,3% αντίστοιχα).

Οι δείκτες της Νέας Υόρκης δείχνουν καλύτερη εικόνα. Ο S&P 500 έχει καταγράψει πτώση 6,2% από τις 6.908,86 στις 6.476,91 μονάδες, ενώ ο NASDAQ που «φιλοξενεί» τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας παρουσιάζει απώλειες 6,4%, από τις 22.878,38 στις 21.408,08 μονάδες. Παρόμοιες είναι και οι απώλειες του Dow Jones, που έπεσε από τις 48.977,92 στις 45.960,11 μονάδες (-6,2%).

Τα χρήματα που έχουν αποσυρθεί από τις κεφαλαιαγορές έχουν μετακινηθεί σε άλλες αγορές, όπως αυτή της ενέργειας, όπου οι τιμές έχουν εκτοξευθεί, καθώς η σημαντικότερη ζημιά του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία προέρχεται από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μιας βασικής «αρτηρίας» για το παγκόσμιο εμπόριο καυσίμων και λιπασμάτων.

Το βαρέλι του αργού πετρελαίου Μπρεντ, που κόστιζε περίπου 73 δολάρια πριν από τον πόλεμο, βρίσκεται σήμερα (σ.σ.: 27/3) γύρω στα 110 δολάρια, με την αύξηση της τιμής να ξεπερνά το 50%. Ταυτόχρονα, το φυσικό αέριο έχει καταγράψει άνοδο που ξεπερνά το 70%, με την τιμή στην ευρωπαϊκή αγορά να βρίσκεται στα 55 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), έναντι 32 ευρώ πριν να ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.

Από την άλλη, εντύπωση έχει προκαλέσει η αρνητική επίδραση της κρίσης στην τιμή του χρυσού, που έχει κατρακυλήσει στην περιοχή των 4.400 δολαρίων ανά ουγγιά, καταγράφοντας πτώση άνω του 16% σε έναν μήνα και απέχοντας σημαντικά από το ιστορικό υψηλό του περασμένου Ιανουαρίου (περίπου 5.600 δολάρια ανά ουγγιά).

Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, η πτώση αυτή εξηγείται κυρίως από την αύξηση των ρευστοποιήσεων χρυσού όσο η τιμή μένει σε υψηλά επίπεδα, ειδικά από θεσμικούς επενδυτές και κράτη που θέλουν να εξισορροπήσουν την απώλεια ρευστότητας από την πτώση στις χρηματαγορές.

Ακριβός ο δανεισμός

Αλλωστε, μεγάλη άνοδο έχουν σημειώσει και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, με τα σημαντικότερα κράτη να δανείζονται σήμερα πολύ πιο ακριβά σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Το δεκαετές των ΗΠΑ έχει απόδοση 4,46% έναντι 3,96% έναν μήνα νωρίτερα (+499 μ.β., +13%), ενώ η Γερμανία δανείζεται με 3,12% στο δεκαετές (+469 μ.β., +18%).

Το δεκαετές ομόλογο της Ελλάδας έχει φτάσει το 4,07%, έναντι 3,30% στα τέλη Φεβρουαρίου (+764 μ.β., +23%), ενώ το spread (διαφορά μεταξύ των αποδόσεων μεταξύ ελληνικού και γερμανικού δεκαετούς) έχει αυξηθεί κατά 45%, από τις 648 στις 943 μονάδες. Ακριβότερα από τη χώρα μας δανείζεται η Ιταλία, με την απόδοση του δεκαετούς να βρίσκεται στο 4,13%, έναντι 3,28% πριν από τον πόλεμο, ενώ ακόμα δυσμενέστεροι είναι οι όροι για τη Βρετανία, με το δεκαετές να πιάνει απόδοση 5,09%, έναντι 4,27% έναν μήνα νωρίτερα.

Τα δεδομένα του ρεπορτάζ λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις έως το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Μαρτίου.

Βιομηχανία τροφίμων: Τα προβλήματα των μεγάλων εταιρειών επιδεινώνονται συνεχώς

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο βαθαίνει τις γεωπολιτικές ρωγμές και κλονίζει την εμπιστοσύνη των αγορών, με τις οικονομικές συνέπειες να απειλούν να ξεπεράσουν ακόμη και την πανδημία…

Νατάσα Σινιώρη
Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης
Διεθνής Οικονομία 28.03.26

Οι ασιατικές πόλεις μεγαλώνουν με εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά η στέγη δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
Νέα εποχή; 28.03.26

Ενώ η Δύση παλεύει με τον πληθωρισμό, ένα κολοσσιαίων διαστάσεων οικονομικό πείραμα έχει ήδη ξεκινήσει και μοιάζει έτοιμο να ανατρέψει τις παγκόσμιες βιομηχανικές ισορροπίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Έκθεση ΟΟΣΑ 27.03.26

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Αυστραλία: Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ΥΦΑ στον κόσμο
Αυστραλία 27.03.26

Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αυστραλία, οι οποίες εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
The Economist 26.03.26

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξύπνησε στις οικονομίες μνήμες πανδημίας και του ενεργειακού σοκ από τη σύρραξή στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός επανέρχεται δριμύτερος, λίγο αφότου οι χώρες πίστευαν ότι τον δαμάζουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων
Πίεση στην Κολομβία 26.03.26

Περισσότεροι από 200 ακαδημαϊκοί, μεταξύ τους οι Τζόζεφ Στίγκλιτς και Τομά Πικετί, καλούν σε ριζική αλλαγή στη διαχείριση διεθνών επενδυτικών διαφορών με την αρχή να κάνει η Κολομβία

Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ
Διεθνής ανησυχία 29.03.26

Το προστατευτικό τόξο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά μετά από επίθεση drone – Στα 500 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση, σε επιφυλακή η διεθνής κοινότητα

Στρατιωτικές βάσεις: Ορατές στο Google maps οι εγκαταστάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα
Σε δημόσια θέα 29.03.26

Την ώρα που συλλαμβάνονται κατάσκοποι έξω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις επειδή φωτογραφίζουν κτίρια, εξοπλισμό, όπλα και υλικά, οι υποδομές των βάσεων είναι σε δημόσια θέα μέσω εφαρμογής της Google

Μιχάλης Γελασάκης
«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
Μαθήματα ζωής 29.03.26

Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Λουκάς Καρνής
Υποκλοπές: Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία
Υποκλοπές 29.03.26

Στο πλαίσιο του νέου κύκλου ερευνών για τις υποκλοπές οι ήδη καταδικασθέντες ενδέχεται να βρεθούν και πάλι αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες

Μίνα Μουστάκα
Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο
Πεπρωμένο 29.03.26

Το 1960, η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης, συμμετείχαν στην αιχμηρή κωμωδία του Ροβήρου Μανθούλη «Η κυρία δήμαρχος» και έπειτα, ακολούθησε μια σειρά εμφανίσεων στην οθόνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις
Ευρωζώνη 29.03.26

Οι οικονομολόγοι της Κομισιόν προειδοποιούν ότι η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη βρίσκεται σε σημείο καμπής. Ενώ η ανεργία παραμένει χαμηλή, έχουν μειωθεί οι κενές θέσεις αλλά και οι νέες προσλήψεις.

Σύνταξη
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο βαθαίνει τις γεωπολιτικές ρωγμές και κλονίζει την εμπιστοσύνη των αγορών, με τις οικονομικές συνέπειες να απειλούν να ξεπεράσουν ακόμη και την πανδημία…

«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν
Ισφαχάν - Τεχεράνη 29.03.26

Σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό δύο πανεπιστημίων στο Ισφαχάν και την Τεχεράνη, το Ιράν ανακοίνωσε πως θα χτυπήσει δύο ισραηλινά ή αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους
Κόσμος 29.03.26

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε επιδείξεις των ειδικών δυνάμεων της χώρας, ένα νέο τεθωρακισμένο και ένα τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Μαρινέλλα: «Είμαι επαναστάτρια με τον τρόπο μου» δήλωνε, σε μια κατάθεση ψυχής
Ελλάδα 28.03.26

«Από πολύ μικρή ήμουν φύσει ανήσυχη, αναζητούσα πάντα κάτι διαφορετικό, ήμουν επαναστάτρια με τον τρόπο μου. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανα πρωτοποριακά πράγματα» τόνιζε η σπουδαία ερμηνεύτρια.

Σύνταξη
Οι θρύλοι του μπάσκετ αποχαιρέτησαν την Μεγάλη Κυρία: Γκάλης – Γιαννάκης είπαν «αντίο» στη Μαρινέλλα (pics)
Μπάσκετ 28.03.26

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή και οι θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης και Παναγιώτης Γιαννάκης είπαν το δικό τους «αντίο» στη Μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

Σύνταξη
Μαρινέλλα – «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»
«Αυτή είμαι, γουστάρω» 28.03.26

Η Μαρινέλλα έζησε μια ζωή που μετρούσε για χίλιες. Καινοτόμος, δυναμική, παθιασμένη. Έξω από κανόνες και πάντα επί σκηνής –μέχρι την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά. Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ντίβες του ελληνικού θεάματος. Καμία δεν ήταν σαν αυτή.

Έφη Αλεβίζου
«Έπρεπε να βγει ο άνθρωπος» – Πώς έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη
Ελλάδα 28.03.26

Ο επικεφαλής της επιχείρησης ανάσυρσης της σορού του άτυχου Πλάτωνα, που βρήκε τραγικό θάνατο στο Πηγάδι του Διαβόλου, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην προσπάθειά τους.

Σύνταξη
Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία τραγουδίστρια
«Ουρανός» 28.03.26

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά που χαρίζει ζεστασία, τόσο σε όσους λάτρεψαν σα Θεό τη μουσική της, όσο και σε φίλους και συνεργάτες.

Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης
Διεθνής Οικονομία 28.03.26

Οι ασιατικές πόλεις μεγαλώνουν με εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά η στέγη δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει για κακοποίηση την 77χρονη σύζυγό του
Ελλάδα 28.03.26

Η 77χρονη είχε αθωωθεί στο δικαστήριο πριν λίγες ημέρες - Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
«Δεν είχε σημασία ποιο παιδί έσωσα» – Οι γονείς θυμούνται τη φρίκη της επίθεσης σε σχολείο στη Μινάμπ
Κόσμος 28.03.26

Λίγες ώρες πριν ο κόσμος μάθει για την αεροπορική επίθεση που ισοπέδωσε το σχολείο στη Μινάμπ, οι γονείς των παιδιών βρίσκονταν ήδη ανάμεσα στα συντρίμμια, ψάχνοντας τα παιδιά τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

