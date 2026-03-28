Στασιμοπληθωρισμός; Φάε τη γλώσσα σου – Η FED ξορκίζει τον κίνδυνο, η ΕΚΤ δεν τον αποκλείει
Οικονομία 28 Μαρτίου 2026, 07:00

Στασιμοπληθωρισμός; Φάε τη γλώσσα σου – Η FED ξορκίζει τον κίνδυνο, η ΕΚΤ δεν τον αποκλείει

Ο κεντρικός τραπεζίτης των ΗΠΑ Τζέρομ Πάουελ πιστεύει ότι ο στασιμοπληθωρισμός ανήκει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού έχουν διαφορετική άποψη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Ο στασιμοπληθωρισμός, δηλαδή ο συνδυασμός πολύ χαμηλής ή μηδενικής ανάπτυξης με άνοδο τιμών και υψηλή ανεργία, είναι o νέος φόβος που σκιάζει τις διεθνείς οικονομίες.

Μολονότι οι δηλώσεις του Τραμπ, για το αν τελειώνει ή όχι ο πόλεμος στο Ιράν, υποβάλλουν τις αγορές και την κοινή γνώμη, σε σκοτσέζικο ντους, το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού πλανιέται επίμονο.

Η διαφορά είναι ότι οι οικονομικοί αναλυτές είναι αναγκασμένοι να βασιστούν σε πιο αξιόπιστους δείκτες, από το πώς ξύπνησε κάθε πρωί και τι «τιτίβισε» στο Τruthsocial ο προβλέψιμα απρόβλεπτος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Aπελθέτω απ’εμού το σενάριο του στασιμοπληθωρισμού, μοιάζει να λέει η Κριστίν Λαγκάρντ

Τα τρία σενάρια για την ευρωζώνη

Για την Ευρωζώνη ο στασιμοπληθωρισμός παραμένει ένα απευκταίο αλλά όχι απίθανο σενάριο, που πλησιάζει ή απομακρύνεται, ανάλογα με τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις.

Τα διαφορετικά μακροοικονομικά μοντέλα προσομοίωσης, που παρουσίασε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), δεν χρησιμοποιούν τη λέξη «στασιμοπληθωρισμός». Περιγράφουν όμως ακριβώς αυτή την κατάσταση. Ιδίως το δεύτερο (δυσμενές) και το τρίτο (σοβαρό) σενάριο, εμφανίζουν επίμονα υψηλό πληθωρισμό και αναιμικούς ρυθμούς ανάπτυξης, που φλερτάρουν με την ύφεση.

Το βασικό σενάριο εμφανίζει τον πληθωρισμό στο 2,6% το 2026,  πάνω από τον στόχο, αλλά σε διαχειρίσιμο επίπεδο, και την ανάπτυξη στο 0,9%. Το δυσμενές σενάριο προβλέπει πληθωρισμό 3,5% και ανάπτυξη -0,6%, ενώ το «σοβαρό» σενάριο ανεβάζει τον πληθωρισμό στο 4,4% και μειώνει την ανάπτυξη στο 0,4%. Ακόμα  χειρότερα, προβλέπει περεταίρω άνοδο του πληθωρισμού και το 2027, με πολύ χαμηλή ανάπτυξη.

Απαισιόδοξα είναι και τα σενάρια της Goldman Sachs, που προβλέπουν πληθωρισμό ως και 5,6% στην Ευρωζώνη, αν κλιμακωθούν οι ενεργειακές πιέσεις.

Στασιμοπληθωρισμός; Δεν είναι αυτό που νομίζετε

Παρά το δυσμενές κλίμα, οι πιο ψύχραιμες φωνές ξορκίζουν τον φόβο του στασιμοπληθωρισμού.

«Άκουσα πολύ τη λέξη στασιμοπληθωρισμός, που θα ήταν ταυτόχρονα μια στασιμότητα της οικονομικής δραστηριότητας και μετά ένας μόνιμος πληθωρισμός. Δεν πρόκειται γι’ αυτό», επέμεινε ο Βιλερουά ντε Γκαλό, ο Κεντρικός Τραπεζίτης της Γαλλίας, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, μετά τις ανακοινώσεις ης ΕΚΤ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι κανένα σενάριο για την οικονομία της Ευρωζώνης δεν προβλέπει ύφεση, και συνέστησε εγρήγορση και ψυχραιμία.

Ο διευθυντής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας ήταν λιγότερο καθησυχαστικός. Είπε ξεκάθαρα ότι αν η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή παραταθεί, «θα βιώσουμε για ακόμα μια φορά στασιμοπληθωριστικές πιέσεις», ιδίως βραχυπρόθεσμα.

Σε επίπεδο αγορών, οι διεθνείς επενδυτές στοιχηματίζουν, για το πόσο πιθανός ή όχι είναι ο στασιμοπληθωρισμός.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ενώ στην αρχή οι ανησυχίες επικεντρώνονταν στις αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, πλέον υπερισχύουν οι φόβοι για την επιβράδυνση στην ανάπτυξη.

«Σε ένα παγκόσμιο πετρελαϊκό σοκ, οι παράγοντες κινδύνου οικονομικής στασιμότητας, ξεπερνάνε τους παράγοντες του πληθωρισμού», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Έλιοτ Χέντοβ, επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής στην State Street Ιnvestment Management, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων παγκοσμίως.

Ο όρος «στασιμοποληθωρισμός» ανήκει στη δεκαετία του ’70, επιμένει ο Τζέρομ Πάουελ

Τζέρομ Πάουελ: Ο στασιμοπληθωρισμός ανήκει στο παρελθόν

«Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο στασιμοπληθωρισμός, οφείλω πάντα να επισημαίνω ότι ήταν ένας όρος της δεκαετίας του 1970», δήλωσε πρόσφατα ο Τζέρομ Πάουελ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. «Θα φύλαγα τον όρο ‘στασιμοπληθωρισμός’ για  μια πολύ πιο σοβαρή κατάσταση. Δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο σήμερα. Αυτό που έχουμε είναι μια ένταση, την οποία προσπαθούμε να διαχειριστούμε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μοιάζει με ό,τι αντιμετώπιζαν στα ‘70s», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της FED.

Μαδώντας την μαργαρίτα για τον στασιμοπληθωρισμό

Το Βloomberg, σε κεντρικό άρθρο γνώμης,  συμμερίζεται ως ένα βαθμό το επιχείρημα του Πάουελ.

Πράγματι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει υποστεί ένα τεράστιο σοκ, το οποίο περιγράφεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας ως «το μεγαλύτερο που έχει συμβεί στην πρόσφατη ιστορία». Άρα είναι λογικό να ξυπνάνε μνήμες και παραλληλισμοί με τα πετρελαϊκά σοκ της δεκαετίας του ’70.

Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, που καθορίζουν πόσο έντονη θα είναι η επίδραση ενός οποιουδήποτε πλήγματος στην προσφορά. Το Βloomberg θεωρεί, ότι για τις ΗΠΑ δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού, αφού η οικονομία βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση, από ό,τι πριν 50 χρόνια. Ο πληθωρισμός είναι μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από τον στόχο του 2%, ενώ τη δεκαετία του ’70 κυμαινόταν σε διψήφια ποσοστά. Αντίστοιχα, η ανεργία αυξάνεται μεν, αλλά παραμένει σχετικά χαμηλή.

Η FED μάλιστα αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις για ανάπτυξη το 2026, έστω και και οριακά (0,1%).  Άλλες Κεντρικές Τράπεζες ακολούθησαν διαφορετική πορεία.

Η Κριστίν Λαγκάρντ της ΕΚΤ απέφυγε να χρησιμοποιήσει τον όρο «στασιμοπληθωρισμός», αλλά παρουσίασε ένα σενάριο όπου οι κίνδυνοι πληθωρισμού και οικονομικής στασιμότητας έχουν αυξηθεί.

Το μάθημα από τα ‘70ς

Σύμφωνα με το Bloomberg,  ένα μάθημα που αξίζει να κρατήσουμε από τα ‘70s είναι ότι  όταν οι τιμές του πετρελαίου πλήττουν μια οικονομία όπου ο πληθωρισμός είναι ήδη πάνω από τον στόχο, οι Κεντρικές Τράπεζες θα χρειαστεί να είναι πολύ επιθετικές για να επαναφέρουν τα πράγματα υπό έλεγχο.

Παραδέχεται ότι «με τον πληθωρισμό να παραμένει επίμονα πάνω από τις προβλέψεις και την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών να δέχεται μεγαλύτερη πίεση από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τη δεκαετία του 1970, οι συνθήκες για ένα κύμα στασιμόπληθωρισμού είναι πλέον διαμορφωμένες».

Έχει μειωθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο

Ωστόσο, ο κόσμος εξαρτάται πολύ λιγότερο από το πετρέλαιο σε σύγκριση με 60 χρόνια πριν. Σύμφωνα με την Deutsche Bank AG, η συνολική παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου έχει αυξηθεί κατά 1,8% ετησίως από το 1965, ενώ η συνολική οικονομία έχει αναπτυχθεί με ρυθμό 4,6%. Οποιαδήποτε αύξηση της τιμής του πετρελαίου επιβαρύνει πολύ λιγότερο την οικονομία σήμερα από ό,τι στο παρελθόν, οπότε μια διαταραχή στην προσφορά πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη για να έχει οικονομικό αντίκτυπο αντίστοιχο με αυτό της δεκαετίας του 1970.

Τι πρέπει να κάνουν οι κεντρικές τράπεζες;

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου είναι ένας εφιάλτης για τις κεντρικές τράπεζες, καθώς τείνει να αυξάνει τις τιμές (δικαιολογώντας υψηλότερα επιτόκια) ενώ ταυτόχρονα περιορίζει την ανάπτυξη (κάτι που θα οδηγούσε σε χαλάρωση).

Η πρόβλεψη γεωπολιτικών γεγονότων υπερβαίνει τις αρμοδιότητες των νομισματικών οικονομολόγων που διευθύνουν τις κεντρικές τράπεζες, ενώ η ίδια η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται εκτός της εμβέλειας των εργαλείων τους.

Οι πετρελαϊκές κρίσεις βρίσκονται πίσω από πολλά από τα πιο διαβόητα λάθη των κεντρικών τραπεζών στην ιστορία.

Τον Απρίλιο του 1980, η Fed άρχισε να μειώνει το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων. Ήταν ένα καταστροφικό λάθος που διορθώθηκε σύντομα, αλλά έβλαψε την οικονομία.

Τα λάθη της ΕΚΤ

Μια γενιά αργότερα, η ΕΚΤ συνέβαλε σε ένα λάθος προς την αντίθετη κατεύθυνση, όταν το μπρεντ  ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγράψει μέχρι σήμερα, στα 147 δολάρια το βαρέλι τον Ιούλιο του 2008.

Αυτό ώθησε την τράπεζα υπό τον Ζαν-Κλοντ Τρισέ να ψηφίσει ομόφωνα υπέρ της αύξησης των επιτοκίων, η οποία, όπως είπε, ήταν απαραίτητη για τη «σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα».

Μέχρι το τέλος του έτους, το πετρέλαιο θα έπεφτε στα 40 δολάρια εν μέσω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Διδάγματα από το παρελθόν

Τα διδάγματα από το παρελθόν δίνουν  στους κεντρικούς τραπεζίτες άφθονους λόγους να είναι επιφυλακτικοί ως προς την αντίδρασή τους στις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας και να επιδείξουν υπομονή. Εξηγεί επίσης τις διαφορετικές αντιδράσεις των κεντρικών τραπεζών.

Ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα στα αρχεία της ιστορίας που να αποδεικνύει ότι ο στασιμοπληθωρισμός θα παραμείνει ένα φαινόμενο που αφορά αποκλειστικά τη δεκαετία του 1970. Μια παρατεταμένη πολεμική σύγκρουση και μια αποτυχημένη πολιτική αντίδραση θα μπορούσαν και τώρα να μας οδηγήσουν σε αντίστοιχες καταστάσεις.

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Η Ευρώπη ψάχνει απεγνωσμένα για αέριο – Η πύλη της Ελλάδας για LNG

Κάθετος Διάδρομος: Η Ευρώπη ψάχνει απεγνωσμένα για αέριο – Η πύλη της Ελλάδας για LNG

Vita.gr
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Κόσμος
Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

inWellness
inTown
Καταργούνται 120 Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασφαλισμένους
Νόμος Χατζηδάκη 28.03.26

Καταργούνται 120 Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασφαλισμένους

Ξεσηκωμό έχει προκαλέσει ρύθμιση στο ν/σ Χατζηδάκη για το Δημόσιο, που καταργεί τις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ, οι οποίες εξετάζουν ενδικοφανείς προσφυγές ασφαλισμένων.

Σύνταξη
Το «βουνό» των απευθείας αναθέσεων
Τα στοιχεία 28.03.26

Το «βουνό» των απευθείας αναθέσεων

Πώς την τελευταία εξαετία δόθηκαν 12 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και 8 δισ. σε αναθέσεις κατόπιν διαγωνισμού με μονάχα έναν συμμετέχοντα. Οι αποκαλυπτικοί αριθμοί και τα ερωτήματα για τη διαφάνεια

Γιάννης Παπαδόπουλος
Τρεις στους δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν μέσα στο 2026 – Τι δείχνει έρευνα για τις κατοικίες
Ακίνητα 27.03.26

Τρεις στους δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν μέσα στο 2026 – Τι δείχνει έρευνα για τις κατοικίες

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό ικανοποίησης για τις κατοικίες και, κυρίως, οι απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες στην έρευνα

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Κατώτατος μισθός: Υπολείπεται του ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης – Τι δηλώνουν οικονομολόγοι
Δεν βγαίνει ο μήνας 27.03.26

Κατώτατος μισθός: Υπολείπεται του ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης – Τι δηλώνουν οικονομολόγοι

Κάτω από 800 ευρώ καθαρά παραμένει ο κατώτατος μισθός μετά τις νέες αυξήσεις. Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επιμένει ότι ελάχιστο κατώφλι για αξιοπρεπή διαβίωση είναι τα 1052 ευρώ. Από πού προκύπτει. Είναι εφικτό;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους
Οι εκτιμήσεις 27.03.26

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους

Η ελλειμματική παραγωγή στη φέτα θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Οι πέντε ανατροπές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
Μεταρρύθμιση 27.03.26

Οι πέντε ανατροπές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Με το νέο πλαίσιο που εισάγει το νομοσχέδιο, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα συμπληρωματικό αποθεματικό που θα μετατρέπεται σε επιπλέον σύνταξη μετά την αποχώρησή τους από την εργασία

Ηλίας Γεωργάκης
ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Έκθεση ΟΟΣΑ 27.03.26

Σε διπλή «μέγγενη» η παγκόσμια οικονομία - Σχεδόν αναπόφευκτο το ντόμινο των επιπτώσεων του πολέμου

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέος κύκλος επισκέψεων Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Οι δύσκολες ισορροπίες και οι στόχοι της Αθήνας
Διπλωματία 28.03.26

Νέος κύκλος επισκέψεων Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Οι δύσκολες ισορροπίες και οι στόχοι της Αθήνας

Πρώτη επίσκεψη Γεραπετρίτη το Σάββατο στη Βεγγάζη και θα ακολουθήσει δεύτερο ταξίδι στην Τρίπολη την 1η Απριλίου. «Αγκάθι» παραμένει το θέμα των θαλασσίων ζωνών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Συγκρούσεις με το Αφγανιστάν, μεσολάβηση στον πόλεμο στο Ιράν – Το πυρηνικό Πακιστάν σε ασκήσεις ισορροπίας
«Mission impossible»; 28.03.26

Συγκρούσεις με το Αφγανιστάν, μεσολάβηση στον πόλεμο στο Ιράν – Το πυρηνικό Πακιστάν σε ασκήσεις ισορροπίας

Σε ρόλο ειρηνοποιού αγγελιοφόρου, το Πακιστάν ανέλαβε εν μέσω πολέμου τη δύσκολη αποστολή διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δοκιμάζοντας τα όρια της περιφερειακής του επιρροής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Κλόε Καρντάσιαν επιτέθηκε στον Λαμάρ Όντομ επειδή «κάπνιζε κρακ»
Fizz 28.03.26

Η Κλόε Καρντάσιαν επιτέθηκε στον Λαμάρ Όντομ επειδή τον έπιασε να «καπνίζει κρακ» στο σπίτι της

Η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε το περιστατικό σε συνέντευξη για την επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «The Death & Life of Lamar Odom», που θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Μαρτίου.

«Μία απ’τις μεγαλύτερες στρατηγικές αποτυχίες της Δύσης»: Μήπως ο Τραμπ έχασε τη μπάλα στον πόλεμο με το Ιράν;
Κόσμος 28.03.26

«Μία απ’τις μεγαλύτερες στρατηγικές αποτυχίες της Δύσης»: Μήπως ο Τραμπ έχασε τη μπάλα στον πόλεμο με το Ιράν;

Οι αναλυτές φοβούνται ότι το Ιράν εκμεταλλεύτηκε καλά ένα αδύναμο χαρτί, ενώ οι ΗΠΑ έπεσαν θύματα μιας καθοριστικής στρατηγικής αποτυχίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της χώρας του από την Υεμένη
Ισραηλινός στρατός 28.03.26

«Εκτοξεύτηκε πύραυλος από την Υεμένη» κατά του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι επιχειρήθηκε η αναχαίτισή του.

ΗΠΑ: Αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια ήταν στόχος σχεδίου δολοφονίας
FBI 28.03.26

Στόχος σχεδίου δολοφονίας αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια

«Η Επιχειρησιακή Δύναμη καταπολέμησης της τρομοκρατίας του FBI με ενημέρωσε ότι μια συνωμοσία κατά της ζωής μου ήταν έτοιμη να εκτελεστεί», ανακοίνωσε αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια.

Ιράν: Εκκληση για «σοβαρές» διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ απευθύνει ο Βάντεφουλ
Γιόχαν Βάντεφουλ 28.03.26

«Αρχικές ενδείξεις» για συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

Υπάρχουν «αρχικές ενδείξεις που δίνουν λόγο αισιοδοξίας» ότι θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Γιόχαν Βάντεφουλ.

Μπαχρέιν: Ερευνα για τον θάνατο υπό κράτηση σιίτη ακτιβιστή που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν
Μπαχρέιν 28.03.26

Θάνατος υπό κράτηση σιίτη ακτιβιστή που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Διεξαγωγή «κατεπείγουσας έρευνας» για τον θάνατο στο Μπαχρέιν του 32χρονου σιίτη ακτιβιστή Μοχάμεντ Αλμοσάουι, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, ζητά ΜΚΟ.

Ιράν: Ετοιμοι οι Χούθι να μπουν στον πόλεμο εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις
Αμεση εμπλοκή 28.03.26

«Με το δάχτυλο στη σκανδάλη» οι Χούθι

Ετοιμοι να μπουν στον πόλεμο δηλώνουν οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι στηρίζονται από το Ιράν, εγείροντας τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι η χώρα του θα μπορούσε να μη βοηθήσει άλλα μέλη του ΝΑΤΟ αν το χρειαστούν
«Δεν ήταν εκεί» 28.03.26

Νέες απειλές Τραμπ κατά των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ

Το NATO «απλώς δεν ήταν εκεί», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για την άρνηση συμμαχικών χωρών να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, απειλώντας να μην τους βοηθήσει η χώρα του στο μέλλον.

Ισραήλ: Νεκρός και τραυματίες σε πυραυλική επίθεση του Ιράν
Πυραυλικά πλήγματα 28.03.26

Φονική ιρανική επιδρομή στο Ισραήλ

Ενα άτομο σκοτώθηκε και δυο ακόμη τραυματίστηκαν στο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, σε πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ιρανικές δυνάμεις.

Μπακασέτας: «Μάθημα για τη συνέχεια»
Αθλητισμός & Σπορ 27.03.26

Μπακασέτας: «Μάθημα για τη συνέχεια»

Ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια ήταν για την Εθνική μας η ήττα από την Παραγουάη, σύμφωνα με τον αρχηγό της ομάδας, Τάσο Μπακασέτα.

Δικαίωμα στο σκοτάδι: Όταν η «τοξική θετικότητα» γίνεται η αόρατη φυλακή μας
Υποχρεωτική χαρά 27.03.26

Δικαίωμα στο σκοτάδι: Όταν η «τοξική θετικότητα» γίνεται η αόρατη φυλακή μας

Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να κρύβουμε κάτω από το χαλί τις αδυναμίες μας. Η πραγματική λύτρωση έρχεται όταν μοιράζεσαι τα σκοτάδια σου με κάποιον που δεν θα σε κρίνει.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πόσα τρισ. θα κοστίσει στις ΗΠΑ η επίθεση στο Ιράν; – «Θα πληρώνουν ακόμα και τα δισέγγονά μας»
Κόσμος 27.03.26

Πόσα τρισ. θα κοστίσει στις ΗΠΑ η επίθεση στο Ιράν; – «Θα πληρώνουν ακόμα και τα δισέγγονά μας»

Η εμμονή του Λευκού Οίκου να ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις κοστίζει πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια και ο μετρητής των δαπανών τρέχει ακόμα περισσότερο με τις εξελίξεις στο Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σπίλμπεργκ: Όταν ο «Λίνκολν» τον έκανε να λυγίσει στα γυρίσματα
Σουρεάλ 27.03.26

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις κάποτε τον παρηγόρησε ντυμένος Λίνκολν ενώ έκλαιγε

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θυμάται τη σκηνή στο Lincoln που τον έκανε να καταρέυσει συναισθηματικά — και πώς ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις μπήκε στο καμαρίνι για να τον παρηγορήσει

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

