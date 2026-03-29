newspaper
Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
weather-icon 10o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
live
Ιράν: Απανωτοί βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη και συγκρούσεις στον Λίβανο – Μαίνεται ο πόλεμος ένα μήνα μετά
Κόσμος 29 Μαρτίου 2026, 08:43

Ο πόλεμος στο Ιράν μπήκε στον δεύτερο μήνα και τα σενάρια κλιμάκωσης περιέχουν ακόμα και χερσαίες επιχειρήσεις - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Spotlight

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τα ξημερώματα την Τεχεράνη ενώ στο Λίβανο μαίνονται οι μάχες μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ που επιχειρεί να πάρει τον έλεγχο του νοτίου τμήματος της χώρας.

Οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν δύο πυραύλους στο Ισραήλ και ανακοίνωσαν ότι θα συμμετάσχουν στον πόλεμο εάν συνεχιστούν τα πλήγματα στο Ιράν και εάν άλλα κράτη εμπλακούν επίσης στις συγκρούσεις.

Οι επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ παραμένουν άγνωστες καθώς τόσο ο Τραμπ όσο και ανώτεροι αξιωματούχοι συνεχίζουν τις αντιφατικές δηλώσεις, με επιπλέον αμερικανικά στρατεύματα να κατευθύνονται στη Μέση Ανατολή.

Δείτε live

YouTube thumbnail

Όλες οι εξελίξεις

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Εν αναμονή της MSCI, με προσδοκία για STOXX

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Ένα μήνα στις φλόγες η Μέση Ανατολή – Στον πόλεμο και οι Χούθι της Υεμένης

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν
Κόσμος 29.03.26

Εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει τα σχέδια, μια τέτοια προσπάθεια θα σηματοδοτούσε μια νέα φάση του πολέμου που θα μπορούσε να είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη για τα αμερικανικά στρατεύματα

Σύνταξη
Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ
Διεθνής ανησυχία 29.03.26

Το προστατευτικό τόξο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά μετά από επίθεση drone – Στα 500 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση, σε επιφυλακή η διεθνής κοινότητα

Γεώργιος Μαζιάς
«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν
Ισφαχάν - Τεχεράνη 29.03.26

Σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό δύο πανεπιστημίων στο Ισφαχάν και την Τεχεράνη, το Ιράν ανακοίνωσε πως θα χτυπήσει δύο ισραηλινά ή αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους
Κόσμος 29.03.26

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε επιδείξεις των ειδικών δυνάμεων της χώρας, ένα νέο τεθωρακισμένο και ένα τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
«Δεν είχε σημασία ποιο παιδί έσωσα» – Οι γονείς θυμούνται τη φρίκη της επίθεσης σε σχολείο στη Μινάμπ
Κόσμος 28.03.26

Λίγες ώρες πριν ο κόσμος μάθει για την αεροπορική επίθεση που ισοπέδωσε το σχολείο στη Μινάμπ, οι γονείς των παιδιών βρίσκονταν ήδη ανάμεσα στα συντρίμμια, ψάχνοντας τα παιδιά τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους
Άλλοι δυο νεκροί 28.03.26

Σήμερα το Ισραήλ σκότωσε άλλους δυο δημοσιογράφους, στον νότιο Λίβανο - Επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν πως ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει τους περισσότερους δημοσιογράφους τα τελευταία 35 χρόνια

Σύνταξη
Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ
Κόσμος 28.03.26

Ο Φρίντριχ Μερτς επικρίνει τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής τους.

Σύνταξη
Τραμπ: «Να ανοίξουν τα Στενά του… Τραμπ» – Η αμφιλεγόμενη ατάκα για τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης
Κόσμος 28.03.26

«Το Ιράν πρέπει να «ανοίξει τα Στενά του Τραμπ, εννοώ, του Ορμούζ», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του στο Future Investment Initiative στο Μαϊάμι, προκαλώντας γέλια από το κοινό.

Σύνταξη
Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ συνελήφθη για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων της Gen Z
Κόσμος 28.03.26

Στις διαδηλώσεις στο Νεπάλ, γνωστές και ως «Gen Z riots», δεκάδες νέοι βγήκαν στους δρόμους, με τις κινητοποιήσεις να καταλήγουν σε αιματηρή σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε 76 ανθρώπους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από το Twitter στο X – Μία από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πλατφόρμες κλείνει 20 χρόνια
Παγκόσμια επιρροή 29.03.26

Από ένα πείραμα λίγων προγραμματιστών, το Twitter εξελίχθηκε σε παγκόσμιο εργαλείο επιρροής - και σήμερα, ως X, συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια της δημόσιας συζήτησης

Νατάσα Σινιώρη
Στην τελική ευθεία η Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι «εμφύλιοι» στα play-off (pics, vids)
Euroleague 29.03.26

Η ώρα των ντέρμπι στη Euroleague πλησιάζει και ο Ολυμπιακός είναι αυτός που ξεκινά από… pole position, λόγω εικόνας, θέσης και… παράδοσης – Οι πιθανότητες για ιστορικά play-off και τι δείχνει το παρελθόν των μεγάλων αγώνων.

Άκης Στρατόπουλος
Άστατος ο καιρός την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες και χιόνια – Νέα επιδείνωση από Τρίτη
Πρόγνωση ΕΜΥ 29.03.26

Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ
Διεθνής ανησυχία 29.03.26

Το προστατευτικό τόξο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά μετά από επίθεση drone – Στα 500 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση, σε επιφυλακή η διεθνής κοινότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Στρατιωτικές βάσεις: Ορατές στο Google maps οι εγκαταστάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα
Σε δημόσια θέα 29.03.26

Την ώρα που συλλαμβάνονται κατάσκοποι έξω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις επειδή φωτογραφίζουν κτίρια, εξοπλισμό, όπλα και υλικά, οι υποδομές των βάσεων είναι σε δημόσια θέα μέσω εφαρμογής της Google

Μιχάλης Γελασάκης
«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
Μαθήματα ζωής 29.03.26

Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Λουκάς Καρνής
Υποκλοπές: Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία
Υποκλοπές 29.03.26

Στο πλαίσιο του νέου κύκλου ερευνών για τις υποκλοπές οι ήδη καταδικασθέντες ενδέχεται να βρεθούν και πάλι αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες

Μίνα Μουστάκα
Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο
Πεπρωμένο 29.03.26

Το 1960, η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης, συμμετείχαν στην αιχμηρή κωμωδία του Ροβήρου Μανθούλη «Η κυρία δήμαρχος» και έπειτα, ακολούθησε μια σειρά εμφανίσεων στην οθόνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Ακριβός δανεισμός 29.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις
Ευρωζώνη 29.03.26

Οι οικονομολόγοι της Κομισιόν προειδοποιούν ότι η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη βρίσκεται σε σημείο καμπής. Ενώ η ανεργία παραμένει χαμηλή, έχουν μειωθεί οι κενές θέσεις αλλά και οι νέες προσλήψεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο βαθαίνει τις γεωπολιτικές ρωγμές και κλονίζει την εμπιστοσύνη των αγορών, με τις οικονομικές συνέπειες να απειλούν να ξεπεράσουν ακόμη και την πανδημία…

Νατάσα Σινιώρη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο