Τι σημαίνει η συμμετοχή των Χούθι στον πόλεμο – «Θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη Διώρυγα του Σουέζ»
Κόσμος 28 Μαρτίου 2026, 11:45

Τι σημαίνει η συμμετοχή των Χούθι στον πόλεμο – «Θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη Διώρυγα του Σουέζ»

Οι Χούθι δήλωσαν ότι η επίθεση στο Ισραήλ έρχεται μετά από τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση υποδομών στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη και αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν.

Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Η είσοδος των Χούθι στον πόλεμο που σηματοδοτήθηκε από την εκτόξευση πυραύλου προς το Ισραήλ νωρίτερα σήμερα, εντείνει την ήδη τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Η εξέλιξη εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή, ιδίως δεδομένης της ικανότητας των Χούθι να χτυπήσουν στόχους πολύ πέρα από τα όρια της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένων πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και ζωτικών υποδομών στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και να διαταράξουν τις ναυτιλιακές διαδρομές γύρω από την Αραβική Χερσόνησο.

Οι Χούθι δήλωσαν ότι η επίθεση στο Ισραήλ έρχεται μετά από τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση υποδομών στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη και αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν.

«Πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας στρατιωτική επιχείρηση με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων εναντίον ευαίσθητων ισραηλινών στρατιωτικών στόχων. Θα συνεχίσουμε έως ότου σταματήσει η επιθετικότητα σε όλα τα μέτωπα», ανέφερε εκπρόσωπός τους.

Στο κάδρο και η Διώρυγα του Σουέζ

Η είσοδος των Χούθι στον πόλεμο θα μπορούσε να απειλήσει μια ακόμη σημαντική θαλάσσια οδό του παγκόσμιου εμπορίου, εκτιμά ο Μοχάμαντ Ελμάσρι, καθηγητής στο Doha Institute for Graduate Studies.

«Έχουμε δει τα τελευταία δυόμισι χρόνια ότι οι Χούθι διαθέτουν σημαντική δύναμη, και αν αποφασίσουν να κλείσουν το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, αποκλείοντας έτσι την πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα και τελικά στη Διώρυγα του Σουέζ, τότε θα έχουμε δύο σημαντικά σημεία συμφόρησης αυτή τη στιγμή: Τα Στενά του του Ορμούζ και τη Διώρυγα του Σουέζ», δήλωσε ο Ελμάσρι στο Al Jazeera.

«Πρόκειται για σημαντικές παγκόσμιες ναυτιλιακές οδούς, απαραίτητες για το διεθνές εμπόριο, οπότε πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικό από αυτή την άποψη».

Υπενθυμίζεται πως δύο μέρες πριν το Ιράν είχε απειλήσει με κλείσιμο των Στενών Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλακούν και οι Χούθι στην σύρραξη.

Ο καθηγητής σημείωσε επίσης ότι οι συνεχείς επιθέσεις από τους Χούθι θα ασκήσουν επιπλέον πίεση στην ισχυρή αλλά «όχι αδιαπέραστη» αεράμυνα του Ισραήλ.
«Πύραυλοι της Χεζμπολάχ, ρουκέτες και επίσης ιρανικοί πύραυλοι κατάφεραν να διεισδύσουν τις τελευταίες εβδομάδες. Αν το Ισραήλ αναγκαστεί τώρα να αμυνθεί ενάντια και σε πυραύλους που προέρχονται από την Υεμένη, αυτό θα έκανε τα πράγματα σημαντικά πιο περίπλοκα για αυτό», είπε.

«Από την άλλη πλευρά, πολιτικά, και ίσως παραδόξως, το Ισραήλ μπορεί να το χαιρετίσει αυτό επειδή θέλει να επεκτείνει τον πόλεμο, θέλει να τον παρατείνει, θέλει να βεβαιωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα αποχωρήσει στο εγγύς μέλλον. Οι ισραηλινοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί», κατέληξε ο καθηγητής.

Economy
Κατώτατος μισθός: Γιατί η αύξηση στα 920 ευρώ δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας 

Κατώτατος μισθός: Γιατί η αύξηση στα 920 ευρώ δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας 

Vita.gr
Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Κόσμος
Φόβοι για νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την επίθεση των Χούθι

Φόβοι για νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την επίθεση των Χούθι

inWellness
inTown
Stream newspaper
Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα
Πώς ξεκίνησε 28.03.26

Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα

Από βοσκόπουλο στην Ηλεία, ο Σπύρος Σκούρας έφτασε να γίνει ένα από τα λαμπρότερα ονόματα στον αμερικανικό κινηματογράφο - Πώς ο Σπύρος και τα αδέλφια του έφτασαν στα σαλόνια του Χόλιγουντ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Φόβοι για νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την επίθεση των Χούθι στο Ισραήλ – Σφυροκόπημα των IDF στον Λίβανο
Διευρύνεται ο πόλεμος 28.03.26 Upd: 11:20

Φόβοι για νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την επίθεση των Χούθι στο Ισραήλ – Σφυροκόπημα των IDF στον Λίβανο

Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα λέει τώρα ο Τραμπ - Ο πυρηνικός σταθμός Μπουσέρ χτυπήθηκε για τρίτη φορά, με το Ιράν να υπόσχεται ότι θα απαντήσει - Οι Χούθι μπήκαν στον πόλεμο, επιβεβαίωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Συγκρούσεις με το Αφγανιστάν, μεσολάβηση στον πόλεμο στο Ιράν – Το πυρηνικό Πακιστάν σε ασκήσεις ισορροπίας
«Mission impossible»; 28.03.26

Συγκρούσεις με το Αφγανιστάν, μεσολάβηση στον πόλεμο στο Ιράν – Το πυρηνικό Πακιστάν σε ασκήσεις ισορροπίας

Σε ρόλο ειρηνοποιού αγγελιοφόρου, το Πακιστάν ανέλαβε εν μέσω πολέμου τη δύσκολη αποστολή διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δοκιμάζοντας τα όρια της περιφερειακής του επιρροής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«Μία απ'τις μεγαλύτερες στρατηγικές αποτυχίες της Δύσης»: Μήπως ο Τραμπ έχασε τη μπάλα στον πόλεμο με το Ιράν;
Κόσμος 28.03.26

«Μία απ’τις μεγαλύτερες στρατηγικές αποτυχίες της Δύσης»: Μήπως ο Τραμπ έχασε τη μπάλα στον πόλεμο με το Ιράν;

Οι αναλυτές φοβούνται ότι το Ιράν εκμεταλλεύτηκε καλά ένα αδύναμο χαρτί, ενώ οι ΗΠΑ έπεσαν θύματα μιας καθοριστικής στρατηγικής αποτυχίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της χώρας του από την Υεμένη
Ισραηλινός στρατός 28.03.26

«Εκτοξεύτηκε πύραυλος από την Υεμένη» κατά του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι επιχειρήθηκε η αναχαίτισή του.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια ήταν στόχος σχεδίου δολοφονίας
FBI 28.03.26

Στόχος σχεδίου δολοφονίας αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια

«Η Επιχειρησιακή Δύναμη καταπολέμησης της τρομοκρατίας του FBI με ενημέρωσε ότι μια συνωμοσία κατά της ζωής μου ήταν έτοιμη να εκτελεστεί», ανακοίνωσε αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια.

Σύνταξη
Ιράν: Εκκληση για «σοβαρές» διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ απευθύνει ο Βάντεφουλ
Γιόχαν Βάντεφουλ 28.03.26

«Αρχικές ενδείξεις» για συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

Υπάρχουν «αρχικές ενδείξεις που δίνουν λόγο αισιοδοξίας» ότι θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Γιόχαν Βάντεφουλ.

Σύνταξη
Μπαχρέιν: Ερευνα για τον θάνατο υπό κράτηση σιίτη ακτιβιστή που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν
Μπαχρέιν 28.03.26

Θάνατος υπό κράτηση σιίτη ακτιβιστή που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Διεξαγωγή «κατεπείγουσας έρευνας» για τον θάνατο στο Μπαχρέιν του 32χρονου σιίτη ακτιβιστή Μοχάμεντ Αλμοσάουι, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, ζητά ΜΚΟ.

Σύνταξη
Ιράν: Ετοιμοι οι Χούθι να μπουν στον πόλεμο εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις
Αμεση εμπλοκή 28.03.26

«Με το δάχτυλο στη σκανδάλη» οι Χούθι

Ετοιμοι να μπουν στον πόλεμο δηλώνουν οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι στηρίζονται από το Ιράν, εγείροντας τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ισραήλ: Νεκρός και τραυματίες σε πυραυλική επίθεση του Ιράν
Πυραυλικά πλήγματα 28.03.26

Φονική ιρανική επιδρομή στο Ισραήλ

Ενα άτομο σκοτώθηκε και δυο ακόμη τραυματίστηκαν στο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, σε πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ιρανικές δυνάμεις.

Σύνταξη
Πόσα τρισ. θα κοστίσει στις ΗΠΑ η επίθεση στο Ιράν; – «Θα πληρώνουν ακόμα και τα δισέγγονά μας»
Κόσμος 27.03.26

Πόσα τρισ. θα κοστίσει στις ΗΠΑ η επίθεση στο Ιράν; – «Θα πληρώνουν ακόμα και τα δισέγγονά μας»

Η εμμονή του Λευκού Οίκου να ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις κοστίζει πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια και ο μετρητής των δαπανών τρέχει ακόμα περισσότερο με τις εξελίξεις στο Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι παίκτες της Μαυριτανίας έκαναν σαν… τρελοί για τον Μέσι – Πήρε τη φανέλα του ο Κοϊτά (vid)
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Οι παίκτες της Μαυριτανίας έκαναν σαν… τρελοί για τον Μέσι – Πήρε τη φανέλα του ο Κοϊτά (vid)

Χαμός έγινε στα αποδυτήρια της Μαυριτανίας μετά το τέλος του αγώνα με την Αργεντινή, με τον Κοϊτά της ΑΕΚ να δίνει… μάχη με τους συμπαίκτες του για μια φανέλα του Μέσι

Σύνταξη
Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης
Editorial 28.03.26

Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης

Το να συζητάμε την ανάγκη να γυρίσουμε στις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ιωάννινα: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν κρίσιμες πτυχές της μυστηριώδους εξαφάνισης του Νίκου Κάκαβου
Φως στο Τούνελ 28.03.26

Νέες μαρτυρίες φωτίζουν κρίσιμες πτυχές της μυστηριώδους εξαφάνισης του Νίκου Κάκαβου στα Ιωάννινα

Για τον 55χρονο πρώην συνοριοφύλακα που εξαφανίστηκε από τα Ιωάννινα στις 14 Μαρτίου έχει εκδοθεί Silver Alert - Τι λένε για την υπόθεση άνθρωποι που τον είδαν λίγο προτού χαθεί από προσώπου γης

Σύνταξη
Ο Μέσι κόντρα στα «κινέζικα»
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Ο Μέσι κόντρα στα «κινέζικα»

Δικαστική προσφυγή στις ΗΠΑ για τον Λιονέλ Μέσι για την προστασία της παγκόσμιας εμπορικής του αυτοκρατορίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού
Chemisier 28.03.26

Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού

Το κατάστημα της Place Vendôme από το 1938 δε διαθέτει e-shop, ωστόσο βγήκε στο προσκήνιο χάρη στη συνεργασία του με τη Chanel και τα πουκάμισά του από 400 ευρώ που γοήτευσαν τους Κένεντι, Μπωντλαίρ, Ντενέβ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηλεία: Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός
Στην Ηλεία 28.03.26

Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός στο αμάξι του

Βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο που ακολουθεί τον Σάκη Γκολφίνο στην Ηλεία και αμέσως μετά φεύγει την ώρα που ξεσπά η πυρκαγιά που τον καίει ζωντανό - Το «Φως στο Τούνελ» ανασυνθέτει το μυστήριο

Σύνταξη
Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)

«Το κόσμημα», όπως αποκαλείται ο Χούλιο Ενσίσο που «έλαμψε» (και) στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Εθνική μας, το ξεπέταγμα στα 15 του χρόνια, η Μπράιτον, το Στρασβούργο και το Μουντιάλ που έρχεται

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ομιλία Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλλαγή, «πόλεμος» ενάντια στη δεξιά και «καρφιά» στους εσωκομματικούς αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Ομιλία Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλλαγή, «πόλεμος» ενάντια στη δεξιά και «καρφιά» στους εσωκομματικούς αντιπάλους

Η στρατηγική της πολιτικής αλλαγής, το «καρφί» σε Δούκα, το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ για τις υποκλοπές και οι έντονες δόσεις αντιδεξιάς ρητορικής «σφράγισαν» την εισηγητική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Το πανηγυρικό κλίμα και η θερμή αγκαλιά Ανδρουλάκη-Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Το πανηγυρικό κλίμα και η θερμή αγκαλιά Ανδρουλάκη-Δούκα

Με σημαίες, συνθήματα και το «Καλημέρα Ήλιε» να αντηχεί στο στάδιο Τάε Κβο Ντο, ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής οι εργασίες του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε πανηγυρικό κλίμα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα
Πώς ξεκίνησε 28.03.26

Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα

Από βοσκόπουλο στην Ηλεία, ο Σπύρος Σκούρας έφτασε να γίνει ένα από τα λαμπρότερα ονόματα στον αμερικανικό κινηματογράφο - Πώς ο Σπύρος και τα αδέλφια του έφτασαν στα σαλόνια του Χόλιγουντ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

