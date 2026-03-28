Στη Μέση Ανατολή το USS Tripoli με 3.500 Αμερικανούς πεζοναύτες

Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι 3.500 ναύτες και πεζοναύτες έφτασαν στη Μέση Ανατολή με πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού.

Το USS Tripoli, ένα υπερσύγχρονο αμφίβιο πλοίο επίθεσης, και στοιχεία της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών έχουν βάση στην Ιαπωνία. Βρίσκονταν σε ασκήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ταϊβάν, όταν, περίπου πριν από δύο εβδομάδες, έλαβαν εντολή να κατευθυνθούν προς τη Μέση Ανατολή.

Η CENTCOM ανέφερε ότι, πέρα από τους πεζοναύτες, το Tripoli μεταφέρει επίσης μεταγωγικά και μαχητικά αεροσκάφη κρούσης, καθώς και μέσα για αμφίβιες επιχειρήσεις στην περιοχή.

Το USS Boxer και δύο ακόμη πλοία, μαζί με μία ακόμη Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, έχουν επίσης διαταχθεί να μετακινηθούν στην περιοχή από το Σαν Ντιέγκο.

