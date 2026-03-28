Στη Μέση Ανατολή το USS Tripoli με 3.500 Αμερικανούς πεζοναύτες
Η CENTCOM ανέφερε ότι, πέρα από τους πεζοναύτες, το Tripoli μεταφέρει επίσης μεταγωγικά και μαχητικά αεροσκάφη κρούσης, καθώς και μέσα για αμφίβιες επιχειρήσεις στην περιοχή.
- Τραγικός επίλογος στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης - Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου δύτη
- «Το δάγκωσαν τα ξαδέλφια του» - Τι ισχυρίζεται η μητέρα του κακοποιημένου βρέφους στην Ηλεία
- Τα τελευταία λόγια της Νοέλια πριν από την ευθανασία - Οι βιασμοί, η απελπισία και η βουτιά στο κενό
- Στο πάτο της αγοραστικής δύναμης η Ελλάδα - Γιατί δεν φτάνει η αύξηση στα 920 ευρώ
Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι 3.500 ναύτες και πεζοναύτες έφτασαν στη Μέση Ανατολή με πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού.
Το USS Tripoli, ένα υπερσύγχρονο αμφίβιο πλοίο επίθεσης, και στοιχεία της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών έχουν βάση στην Ιαπωνία. Βρίσκονταν σε ασκήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ταϊβάν, όταν, περίπου πριν από δύο εβδομάδες, έλαβαν εντολή να κατευθυνθούν προς τη Μέση Ανατολή.
Το USS Boxer και δύο ακόμη πλοία, μαζί με μία ακόμη Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, έχουν επίσης διαταχθεί να μετακινηθούν στην περιοχή από το Σαν Ντιέγκο.
- Στη Μέση Ανατολή το USS Tripoli με 3.500 Αμερικανούς πεζοναύτες
- Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
- Παναθηναϊκός: Η «αφλογιστία» του Πελίστρι δημιουργεί σενάρια για το μέλλον
- Επέστρεψε από τις ΗΠΑ ο Αβδάλας: Τι ισχύει με το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό κι αν μπορεί να αγωνιστεί
- Μαρινέλλα: Η βαριά κληρονομιά που αφήνει πίσω της η «Μεγάλη Κυρία» του ελληνικού τραγουδιού
- Πάτρα: Παραδόθηκε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για το 10 μηνών βρέφος – Πού οφείλονται τα τραύματα
- Εθνική: Ο… παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»
- Πέθανε η Μαρινέλλα – Η ανακοίνωση της οικογένειας
