Η «Ιθάκη» στη Λαμία, ο Τσίπρας στην επίθεση – Πυρά σε Μητσοτάκη για σκάνδαλα, οικονομία – Στην ώρα του το νέο κόμμα

Το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει την 8η παρουσίαση της Ιθάκης στη Λαμία.

Ο καιρός περνά και πλησιάζει ο χρόνος των αποφάσεων για την ανακοίνωση του κόμματος με τη συζήτηση για πρόωρες κάλπες να επιταχύνει τις εξελίξεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός ωστόσο δεν φαίνεται να κινείται ακόμη σε αυτό το ρυθμό που τρέχουν όλοι γύρω του, αλλά σίγουρα, όπως έχει ήδη φανεί, έχει ανοίξει το βήμα του και γίνεται ολοένα και πιο παρεμβατικός στις τρέχουσες εξελίξεις.

Μπούσουλας

Εξάλλου το πολιτικό κείμενο – διακήρυξη του χώρου που θέλει να εκφράσει ο κ. Τσίπρας θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος Απριλίου το αργότερο ή τότε τουλάχιστον θα παρουσιαστεί επίσημα.

Με βάση αυτές τις αρχές που θα περιγράφονται θα γίνουν και οι όποιες συμπορεύσεις και προσχωρήσεις στο νέο κόμμα καθώς πλέον θα υπάρχει ένα δεδομένο πάνω στο οποίο θα μπορούν όσοι θέλουν να τον ακολουθήσουν να πατήσουν για να πάρουν τις αποφάσεις τους ή να τοποθετηθούν δημόσια.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Άνοιξη επιφυλάσσει πολλές ακόμη μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό.

Ανοίγει τα χαρτιά του

Εντός της επόμενης εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας θα παραχωρήσει και την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στο Ενώπιος Ενωπίω την Πέμπτη στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, δυόμιση χρόνια μετά την παραίτησή του από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η συνέντευξη αυτή είναι πρωτίστως ένα μήνυμα ότι όχι μόνο έχει επιστρέψει στην ενεργό δράση αλλά πλέον ξαναμπαίνει και στα σπίτια των πολιτών αρχίζοντας και πάλι τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις.

Με αυτό τους όρους ωστόσο θα κληθεί όμως να πει και πιο συγκεκριμένα πράγματα για το πότε σχεδιάζει να ανακοινώσει το νέο κόμμα ή να περιγράψει έστω πιο άμεσα το σχέδιό του.

Επίθεση

Πριν από αυτό όμως είναι η σημερινή ομιλία στη Λαμία όπου ο Αλέξης Τσίπρας σκοπεύει να ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ότι έχει καταστήσει τη χώρα ευάλωτη στις ενεργειακές κρίσεις, δεν στηρίζει τα λαϊκά στρώματα, τις επιχειρήσεις και τα νησιά και ότι απουσιάζει οποιαδήποτε αναδιανεμητική πολιτική στην κοινωνία.

Επιστέγασμα και της κριτικής που έχει ασκήσει μέχρι τώρα είναι και τα στοιχεία της Eurostat που αναμένεται να επικαλεστεί στην ομιλία του σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατατάσσεται στα 27 κράτη μέλη προτελευταία στην αγοραστική δύναμη και τελευταία στην υποκειμενική φτώχεια, στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, στο κόστος στέγασης, στην προσχολική εκπαίδευση, στις επενδύσεις, στην ισότητα των φύλων και στην ελευθερία του Τύπου.

Κορωνίδα όλων η τελευταία θέση της Ελλάδας και στην ΑΕΠ ανά κάτοικο που κατρακύλησε στο 68% μαζί με τη Βουλγαρία και αυτό πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.

Μέτρα

Ο κ. Τσίπρας όμως θα προτείνει και συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της νέας ύφεσης που είναι προ των πυλών εξαιτίας της ασκούμενης πολιτικής Μητσοτάκη που σε συνθήκες ενεργειακής κρίση λόγω πολέμου οδηγούν σε νέα οικονομική συρρίκνωση τα εισοδήματα και στην εξαθλίωση τους πιο ευάλωτους.

Για αυτό το λόγο σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Τσίπρας έχει επεξεργαστεί με τους συμβούλους και τους τεχνοκράτες του Ινστιτούτου του τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, για τους επόμενους μήνες και εναλλακτικά τη μείωση του ΕΦΚ στο ελάχιστο προβλεπόμενο. Πλαφόν στις τιμές διυλιστηρίων για την εγχώρια αγορά και μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια στον μικρότερο συντελεστή του 6%

Στην μεγάλη εικόνα μάλιστα θα πάρει σαφή θέση απέναντι στον πυρήνα της πολιτικής Μητσοτάκη όπως σημειώνουν συνεργάτες του προτείνοντας η χρηματοδότηση αυτή να προέλθει από την αύξηση της προκαταβολής φόρου στο 100% (από 80%) για διυλιστήρια και super markets και αύξηση της φορολογίας μερισμάτων για τις εισηγμένες εταιρείες από 5% σε 10%.

Με το ηλεκτρικό ρεύμα να είναι η τελευταία πηγή διαθέσιμης ενέργειας ο κ. Τσίπρας προτείνει μείωση της τιμής της κιλοβατώρας έως 30% για λογαριασμούς κύριας κατοικίας.