newspaper
Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η «Ιθάκη» στη Λαμία, ο Τσίπρας στην επίθεση – Πυρά σε Μητσοτάκη για σκάνδαλα, οικονομία – Στην ώρα του το νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 28 Μαρτίου 2026, 07:57

Η «Ιθάκη» στη Λαμία, ο Τσίπρας στην επίθεση – Πυρά σε Μητσοτάκη για σκάνδαλα, οικονομία – Στην ώρα του το νέο κόμμα

Παρέμβαση εν μέσω σφοδρών διεργασιών στον προοδευτικό χώρο, εφ’ όλης της ύλης επίθεση στον Μητσοτάκη, ανοίγει τα χαρτιά του ο πρώην πρωθυπουργός.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει την 8η παρουσίαση της Ιθάκης στη Λαμία.

Ο καιρός περνά και πλησιάζει ο χρόνος των αποφάσεων για την ανακοίνωση του κόμματος με τη συζήτηση για πρόωρες κάλπες να επιταχύνει τις εξελίξεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός ωστόσο δεν φαίνεται να κινείται ακόμη σε αυτό το ρυθμό που τρέχουν όλοι γύρω του, αλλά σίγουρα, όπως έχει ήδη φανεί, έχει ανοίξει το βήμα του και γίνεται ολοένα και πιο παρεμβατικός στις τρέχουσες εξελίξεις.

Μπούσουλας

Εξάλλου το πολιτικό κείμενο – διακήρυξη του χώρου που θέλει να εκφράσει ο κ. Τσίπρας θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος Απριλίου το αργότερο ή τότε τουλάχιστον θα παρουσιαστεί επίσημα.

Με βάση αυτές τις αρχές που θα περιγράφονται θα γίνουν και οι όποιες συμπορεύσεις και προσχωρήσεις στο νέο κόμμα καθώς πλέον θα υπάρχει ένα δεδομένο πάνω στο οποίο θα μπορούν όσοι θέλουν να τον ακολουθήσουν να πατήσουν για να πάρουν τις αποφάσεις τους ή να τοποθετηθούν δημόσια.
Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Άνοιξη επιφυλάσσει πολλές ακόμη μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό.

Ανοίγει τα χαρτιά του

Εντός της επόμενης εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας θα παραχωρήσει και την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στο Ενώπιος Ενωπίω την Πέμπτη στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, δυόμιση χρόνια μετά την παραίτησή του από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η συνέντευξη αυτή είναι πρωτίστως ένα μήνυμα ότι όχι μόνο έχει επιστρέψει στην ενεργό δράση αλλά πλέον ξαναμπαίνει και στα σπίτια των πολιτών αρχίζοντας και πάλι τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις.

Με αυτό τους όρους ωστόσο θα κληθεί όμως να πει και πιο συγκεκριμένα πράγματα για το πότε σχεδιάζει να ανακοινώσει το νέο κόμμα ή να περιγράψει έστω πιο άμεσα το σχέδιό του.

Επίθεση

Πριν από αυτό όμως είναι η σημερινή ομιλία στη Λαμία όπου ο Αλέξης Τσίπρας σκοπεύει να ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ότι έχει καταστήσει τη χώρα ευάλωτη στις ενεργειακές κρίσεις, δεν στηρίζει τα λαϊκά στρώματα, τις επιχειρήσεις και τα νησιά και ότι απουσιάζει οποιαδήποτε αναδιανεμητική πολιτική στην κοινωνία.

Επιστέγασμα και της κριτικής που έχει ασκήσει μέχρι τώρα είναι και τα στοιχεία της Eurostat που αναμένεται να επικαλεστεί στην ομιλία του σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατατάσσεται στα 27 κράτη μέλη προτελευταία στην αγοραστική δύναμη και τελευταία στην υποκειμενική φτώχεια, στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, στο κόστος στέγασης, στην προσχολική εκπαίδευση, στις επενδύσεις, στην ισότητα των φύλων και στην ελευθερία του Τύπου.

Κορωνίδα όλων η τελευταία θέση της Ελλάδας και στην ΑΕΠ ανά κάτοικο που κατρακύλησε στο 68% μαζί με τη Βουλγαρία και αυτό πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.

Μέτρα

Ο κ. Τσίπρας όμως θα προτείνει και συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της νέας ύφεσης που είναι προ των πυλών εξαιτίας της ασκούμενης πολιτικής Μητσοτάκη που σε συνθήκες ενεργειακής κρίση λόγω πολέμου οδηγούν σε νέα οικονομική συρρίκνωση τα εισοδήματα και στην εξαθλίωση τους πιο ευάλωτους.

Για αυτό το λόγο σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Τσίπρας έχει επεξεργαστεί με τους συμβούλους και τους τεχνοκράτες του Ινστιτούτου του τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, για τους επόμενους μήνες και εναλλακτικά τη μείωση του ΕΦΚ στο ελάχιστο προβλεπόμενο. Πλαφόν στις τιμές διυλιστηρίων για την εγχώρια αγορά και μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια στον μικρότερο συντελεστή του 6%

Στην μεγάλη εικόνα μάλιστα θα πάρει σαφή θέση απέναντι στον πυρήνα της πολιτικής Μητσοτάκη όπως σημειώνουν συνεργάτες του προτείνοντας η χρηματοδότηση αυτή να προέλθει από την αύξηση της προκαταβολής φόρου στο 100% (από 80%) για διυλιστήρια και super markets και αύξηση της φορολογίας μερισμάτων για τις εισηγμένες εταιρείες από 5% σε 10%.

Με το ηλεκτρικό ρεύμα να είναι η τελευταία πηγή διαθέσιμης ενέργειας ο κ. Τσίπρας προτείνει μείωση της τιμής της κιλοβατώρας έως 30% για λογαριασμούς κύριας κατοικίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ρήτρα διαφυγής: Χωρίς δημοσιονομική χαλάρωση η Ευρώπη – Τι σημαίνει για Ελλάδα και μέτρα στήριξης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ

Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ομιλία Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλλαγή, «πόλεμος» ενάντια στη δεξιά και «καρφιά» στους εσωκομματικούς αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Η στρατηγική της πολιτικής αλλαγής, το «καρφί» σε Δούκα, το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ για τις υποκλοπές και οι έντονες δόσεις αντιδεξιάς ρητορικής «σφράγισαν» την εισηγητική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νέος κύκλος επισκέψεων Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Οι δύσκολες ισορροπίες και οι στόχοι της Αθήνας
Διπλωματία 28.03.26

Πρώτη επίσκεψη Γεραπετρίτη το Σάββατο στη Βεγγάζη και θα ακολουθήσει δεύτερο ταξίδι στην Τρίπολη την 1η Απριλίου. «Αγκάθι» παραμένει το θέμα των θαλασσίων ζωνών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανδρουλάκης στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Εκβιάζουν δημοσίως τον “Νίξον” του Μαξίμου-gate» – Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ
Οι δεσμεύσεις του 27.03.26

Μύδρους κατά της κυβέρνησης για το σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε ο Ν. Ανδρουλάκης, που παράλληλα ανέλυσε τις δεσμεύσεις του για την ακρίβεια, το Δημογραφικό και το Στεγαστικό, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Σύνταξη
Κ. Καραμανλής: «Να σβήσει το δυνατό γρηγορότερα η φωτιά που απειλεί τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο»
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

«Η σύγκρουση στο Ιράν οδηγεί ήδη σε πρωτόγνωρα επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των λιπασμάτων», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος ευχήθηκε «να επικρατήσει η λογική», μιλώντας σε εκδήλωση με την ιδιότητα του προέδρου της Syndea – Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Πολλά «γαλάζια» στελέχη θεωρούν ότι τα πράγματα είναι πλέον σοβαρά για την κυβέρνηση. Σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως αν υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, τότε μαζί με άλλες υποθέσεις, θα διαμορφώσουν ένα κλίμα εξαιρετικά αρνητικό για το Μαξίμου. 

Γιάννης Μπασκάκης
Δένδιας σε εφοπλιστές: Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται δωρεές, το υστέρημα του φορολογούμενου δεν καλύπτει τα πάντα
Διπλωματία 27.03.26

Ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τους εφοπλιστές να συνδράμουν με δωρεές τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ την ίδια στιγμή επανέλαβε την ανάγκη για αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις με το βλέμμα στη νέα εποχή.

Σύνταξη
Νικητιάδης: Η ΝΔ έκανε το κράτος μαγαζί απευθείας αναθέσεων και «ημετέρων»
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Από τις υποσχέσεις του 2019 για «κανονικό κράτος», η ΝΔ κατέληξε «να στήσει ένα βαθιά κομματικό κράτος, όπου το δημόσιο χρήμα υπηρετεί με το αζημίωτο τις ανάγκες του 'γαλάζιου' κομματικού της μηχανισμού», λέει ο Γιώργος Νικητιάδης

Σύνταξη
Ερώτηση ΕΟ ΚΚΕ για το εμπόριο και τη χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών με βάση την «συγκάλυψη της κυβέρνησης»
Υποκλοπές 27.03.26

Τις «αποκαλυπτικές» δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, στο MEGA, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, σημειώνοντας πως ομολόγησε ότι παρέχει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator «αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου»

Σύνταξη
Κόντρα σε συγγενείς και επιζήσαντες ο Φλωρίδης υπερασπίζεται την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Ο υπουργός Δικαιοσύνης προανήγγειλε ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. για την είσοδο στην αίθουσα της δίκης των Τεμπών. «Την Τετάρτη θα μπουν στην αίθουσα όσοι ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να μπουν», είπε

Σύνταξη
Σάντσεθ σε Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ κόμμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά – Χρειαζόμαστε προοδευτικά κόμματα στην κυβέρνηση
Επιστολή 27.03.26

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με διεθνιστική παράδοση και διαθέτει μια σημαντική ιστορική πορεία για το προοδευτικό κίνημα στην Ευρώπη και παγκοσμίως», τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός στην επιστολή του στον Νίκο Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Ξεκινάει στις έξι το απόγευμα το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» - Το σημείο «13» της Εθνικής Στρατηγικής και το κλίμα εξομάλυνσης με στόχο την ενότητα.

Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτίθενται στην κυβέρνηση για την «ανεπαρκή», όπως τη χαρακτηρίζουν, αύξηση του κατώτατου μισθού. «Ένας στους πέντε εργαζόμενους πρέπει να ζήσει με 770 ευρώ»

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή
Στο Σύνταγμα 27.03.26

«Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, καλώντας στις συγκεντρώσεις

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ηλεία: Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός
Στην Ηλεία 28.03.26

Βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο που ακολουθεί τον Σάκη Γκολφίνο στην Ηλεία και αμέσως μετά φεύγει την ώρα που ξεσπά η πυρκαγιά που τον καίει ζωντανό - Το «Φως στο Τούνελ» ανασυνθέτει το μυστήριο

Σύνταξη
Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)
Ποδόσφαιρο 28.03.26

«Το κόσμημα», όπως αποκαλείται ο Χούλιο Ενσίσο που «έλαμψε» (και) στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Εθνική μας, το ξεπέταγμα στα 15 του χρόνια, η Μπράιτον, το Στρασβούργο και το Μουντιάλ που έρχεται

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Η στρατηγική της πολιτικής αλλαγής, το «καρφί» σε Δούκα, το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ για τις υποκλοπές και οι έντονες δόσεις αντιδεξιάς ρητορικής «σφράγισαν» την εισηγητική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα
Πώς ξεκίνησε 28.03.26

Από βοσκόπουλο στην Ηλεία, ο Σπύρος Σκούρας έφτασε να γίνει ένα από τα λαμπρότερα ονόματα στον αμερικανικό κινηματογράφο - Πώς ο Σπύρος και τα αδέλφια του έφτασαν στα σαλόνια του Χόλιγουντ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ – Επίθεση με drone σε λιμάνι του Ομάν
Διευρύνεται ο πόλεμος 28.03.26 Upd: 09:28

Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα λέει τώρα ο Τραμπ - Ο πυρηνικός σταθμός Μπουσέρ χτυπήθηκε για τρίτη φορά, με το Ιράν να υπόσχεται ότι θα απαντήσει - Το Ισραήλ λέει ότι δέχτηκε επίθεση από τους Χούθι της Υεμένης - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
Ακρίβεια 28.03.26

Τα ακριβότερα μεταφορικά κόστη, η επιδημία της ευλογιάς αλλά και του αφθώδους πυρετού συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την εικόνα της εγχώριας αγοράς

Δήμητρα Σκούφου
Στασιμοπληθωρισμός; Φάε τη γλώσσα σου – Η FED ξορκίζει τον κίνδυνο, η ΕΚΤ δεν τον αποκλείει
Οικονομία 28.03.26

Ο κεντρικός τραπεζίτης των ΗΠΑ Τζέρομ Πάουελ πιστεύει ότι ο στασιμοπληθωρισμός ανήκει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού έχουν διαφορετική άποψη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
Απόρρητο