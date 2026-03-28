Την έντονη αντίθεσή του στο ενδεχόμενο η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη να διεξαχθεί σε άλλη πόλη εκφράζει ο Νίκος Πλακιάς, με σημερινή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος τονίζει ότι σε τέτοια περίπτωση, όποιος το κάνει αυτό, «θα με βρει απέναντί του».

«Αν κριθεί ακατάλληλη, υπάρχουν χώροι στη Λάρισα που μπορούν να διαμορφωθούν και να είναι επαρκείς»

Ειδικότερα, ξεκινάει την ανάρτησή του τονίζοντας ότι η μεταφορά της δίκης από την Λάρισα σε οποιαδήποτε άλλη πόλη τον βρίσκει εντελώς αντίθετο. «Συγκεκριμένα ακόμα και στο κτίριο όπου ξεκίνησε η δίκη με ορισμένες επεμβάσεις χωροταξικού χαρακτήρα όπως και με τον κατάλληλο έλεγχο, για το ποιος μπαίνει και πού πρέπει να καθίσει ο καθένας μας, είναι υπεραρκετή για όλους εμάς που θα παραβρισκόμαστε εκεί κατά τη διάρκεια αυτής της μακρόχρονης διαδικασίας», σημειώνει αρχικώς.

Και συνεχίζει: «Εάν πάλι κριθεί ότι είναι ακατάλληλη, υπάρχουν χώροι στη Λάρισα οι οποίοι μπορούν να διαμορφωθούν και να είναι επαρκείς για τη διεξαγωγή της δίκης. Οποιοσδήποτε έχει στο μυαλό του προσωπικά συμφέροντα, όποια και να είναι αυτά, για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντί του».

— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 28, 2026

Ο Νίκος Πλακιάς καταλήγει διαμηνύοντας: «Η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα !!! Και θα τελειώσει πάλι εκεί!!! Τα παιδιά μου τα δολοφόνησαν στη Λάρισα και απαιτούν να παραβρίσκονται στη δίκη όπου θα δικάζουν τους ένοχους αυτών».

Δίκη για τα Τέμπη: Το χάος που έφερε την αναβολή

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από την αναβολή της δίκης στις 23 Μαρτίου λόγω του χάους που δημιουργήθηκε από την ακαταλληλότητα της αίθουσας, γαλάζιοι υπουργοί – μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Φλωρίδης – άφησαν αιχμές εναντίον συγγενών, δικηγόρων και δημοσιογράφων ότι δεν θέλουν να γίνει η δίκη.

Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Νίκου Πλακιά ο οποίος δήλωσε χθες, Παρασκευή: «Εγώ όμως αλλά είδα τη Δευτέρα. Εάν θέλατε να τους διαψεύσετε θα μπορούσατε πάρα πολύ απλά να προφυλάξετε τη διαδικασία. Δεν έστειλε ο Φλωρίδης ούτε ένα απλό κλιμάκιο να ελέγξει την αίθουσα αν είναι κατάλληλη ή όχι. Και δεν μιλώ μόνο χωροταξικά αλλά να ελέγξει ακόμα και τα μικρόφωνα αν λειτουργούν, που δεν λειτουργούσαν», έγραψε στο Χ ο Νίκος Πλακιάς.

Για να συμπληρώσει σε άλλο σημείο: «Και αναρωτιέμαι; Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη και βρήκατε συμμάχους ανάμεσα στους εχθρούς σας ή και κάτι άλλο; Μήπως όλο αυτό σας ικανοποιεί περισσότερο από όλα τα άλλα; Εγώ! Είμαι εδώ! Ξέρω καλύτερα από τον οποιονδήποτε το τι, πώς και γιατί», συμπλήρωσε ο Νίκος Πλακιάς, σχολιάζοντας στη συνέχεια και τις κινήσεις των κατηγορούμενων στην αίθουσα του δικαστηρίου.

«Δεν είναι τυχαίο που ο Πατέρας ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ένας από τους κατηγορούμενους για κακουργηματικές πράξεις, να κυκλοφορεί μέσα στην αίθουσα λες και ήταν σε βόλτα στο Ζάππειο και κανένας να μην τον ενοχλεί; Όλα αυτά με βάζουν σε περίεργες σκέψεις. Αλλά πλέον δεν είναι σκέψεις είναι πραγματικότητα», κατέληξε.