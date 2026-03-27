«Ο χώρος ήταν από πριν ακατάλληλος για αυτήν την δίκη» λέει ο Βαγγέλης Βλάχος – «Πού πήγαν τα 1,6 εκατ. ευρώ;»

Νέα στοιχεία για το χώρο που φιλοξενείται η δίκη για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς έρχονται στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας τι έγινε και τι δεν έγινε στα τρία χρόνια που πέρασαν από την τραγωδία μέχρι την έναρξη της δίκης.

Όπως αποκάλυψε ο Βαγγέλης Βλάχος, ο οποίος έχασε τον αδελφό του Βάιο στο τραγικό δυστύχημα, «η αλήθεια για το χώρο στο Γαιόπολις που μας έχουν στιβάξει είναι διαφορετική και χειρότερη», δίνοντας τη δική του απάντηση στις αναφορές των κυβερνητικών στελεχών για την «καλύτερη αίθουσα» της χώρας.

Οι φωτογραφίες του 2023

Ο Βαγγέλης Βλάχος ανήρτησε για το λόγο αυτό φωτογραφίες από ορκωμοσία του πανεπιστημίου Θεσσαλίας –στο οποίο ανήκει ο χώρος- που έγινε στις 5 Απριλίου 2023, λίγες ημέρες μετά το θάνατο των 57 ανθρώπων στα Τέμπη.

Στις φωτογραφίες αυτές, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στον επίσημο λογαριασμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, φαίνεται ο χώρος που την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε η δίκη με τους 36 κατηγορούμενους για το έγκλημα των Τεμπών.

«Όπως βλέπετε και καταλαβαίνετε με μια απλή σύγκριση των φωτογραφίων τότε και τώρα, οι παρεμβάσεις στο χώρο που έκαναν, μετά από 1.600.000 ευρώ παρακαλώ, είναι ελάχιστες» αναφέρει ο κ. Βλάχος, τονίζοντας ότι οι πλαϊνοί τοίχοι ήταν ακριβώς έτσι, με τα ίδια ακριβώς γαλάζια παράθυρα και την ίδια διαρύθμιση συγκλίνοντας προς τα πίσω.

Μάλιστα, ο Βαγγέλης Βλάχος σχολίασε και τις αναφορές για χώρο 735 τετραγωνικών μέτρων, σημειώνοντας ότι από τότε ο χώρος δεν ήταν ενιαίος.

Το «ψέμα» των 735 τ.μ.

«Ο χώρος δεν ήταν, ούτε πριν, ενιαίος 735 τετραγωνικών μέτρων, ούτε τον «έκλεισαν» τώρα για να αποκλείσουν κόσμο, και καλά. Ο χώρος της κύριας δικαστικής αίθουσας ήταν ήδη από πριν μικρός και ακατάλληλος για αυτήν την δίκη. Και το ήξεραν» υπογράμμισε ο συγγενής θύματος.

Όσον αφορά στις εργασίες που έγιναν, ο κ. Βλάχος συμπλήρωσε: «Το μόνο που έκαναν ήταν να ‘ρίξουν’ τον παλαιότερο τοίχο με τις πόρτες και τον πάνε λίγο πιο πίσω, ανοίγοντας λίγο παραπάνω το χώρο».

Όπως φαίνεται στις εικόνες που ανήρτησε ο κ. Βλάχος οι υπεύθυνοι που έλαβαν τα κονδύλια για τη διαμόρφωση της αίθουσας, κράτησαν μέχρι και τα ίδια μπλε καθίσματα. «Γι’ αυτό κάποιοι συνήγοροι λέγανε ότι ήταν φθαρμένα και σπασμένα» συμπλήρωσε ο Βαγγέλης Βλάχος.