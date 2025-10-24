newspaper
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τέμπη: «Δεν έχασα κάποιον στις 28 Οκτωβρίου, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου» – Συγγενής θύματος απαντά στο υπ. Μεταφορών
Ελλάδα 24 Οκτωβρίου 2025 | 17:09

Τέμπη: «Δεν έχασα κάποιον στις 28 Οκτωβρίου, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου» – Συγγενής θύματος απαντά στο υπ. Μεταφορών

Ο Βαγγέλης Βλάχος που έχασε τον αδελφό του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών «απάντησε» στο SMS του υπουργείου Μεταφορών για την οδική ασφάλεια.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Comfort food και πόνος: Όταν η ανακούφιση γίνεται ρίσκο

Comfort food και πόνος: Όταν η ανακούφιση γίνεται ρίσκο

Spotlight

Στο SMS του υπουργείου Μεταφορών για την ασφάλεια στους δρόμους ενόψει της 28ης Οκτωβρίου σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Βαγγέλης Βλάχος, που έχασε τον αδερφό του, Βάιο στην τραγωδία των Τεμπών.

Όπως σημειώνει, την ώρα που το κράτος δείχνει ότι νοιάζεται για την ασφάλεια των πολιτών «ξεχνά» ότι το ίδιο ευθύνεται για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, που οδήγησε στο θάνατο 57 ανθρώπους.

«Και αυτό νομίζω στο Υπουργείο σας υπάγεται» υπογραμμίζει ο Βαγγέλης Βλάχος στην ανάρτησή του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Βαγγέλη Βλάχου:

Αγαπητό Υπουργείο Μεταφορών, ευχαριστώ για το SMS που μόλις έλαβα. Μιας και με ρωτάς «αν» αγαπώ την οικογένεια μου, να σε ενημερώσω ότι «ναι» την αγαπώ πολύ. Ευτυχώς δεν έχασα κάποιον από την οικογένεια μου το 3ήμερο της 28ης Οκτωβρίου, αλλά το 3ήμερο της 28ης Φεβρουαρίου, στα Τέμπη, μαζί με άλλους 56 ανθρώπους.

Και αυτό νομίζω στο Υπουργείο σας υπάγεται.

Ευχαριστώ που καταφέρατε να με εκνευρίσετε μια μέρα που είχε ξεκινήσει σχετικά καλά. Αυτά τα μηνύματα είναι γεμάτα ενσυναίσθηση, συνεχίστε έτσι.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δέχτηκε στο τέλος τριπλό «χτύπημα»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δέχτηκε στο τέλος τριπλό «χτύπημα»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Comfort food και πόνος: Όταν η ανακούφιση γίνεται ρίσκο

Comfort food και πόνος: Όταν η ανακούφιση γίνεται ρίσκο

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ξεκίνησε η δίκη του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο γυναικών
Ελλάδα 24.10.25

Ξεκίνησε η δίκη του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο γυναικών

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε η μητέρα της πρώτης καταγγέλουσας, η οποία κατέθεσε ότι οι πράξεις που του αποδίδονται φέρονται να έχουν τελεστεί σε βάρος τους παιδιού της την περίοδο που ο κατηγορούμενος διατηρούσε σχέση με τη άλλη κόρη της.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Έχω στοιχεία, φοβάμαι για τη ζωή μου»
Ελλάδα 24.10.25 Upd: 17:46

Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Έχω στοιχεία, φοβάμαι για τη ζωή μου»

Η γυναίκα, σύμφωνα με τη δικηγόρο της Κατερίνα Φραγκάκη, αισθάνθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της, καθώς πρόκειται για βασική μάρτυρα που γνωρίζει κρίσιμες πληροφορίες και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην υπόθεση

Σύνταξη
Σχολεία: Έστειλαν ξανά πάνοπλους αστυνομικούς μετά τα χημικά κατά μικρών μαθητών
Α' ΔΙΠΕ 24.10.25

Έστειλαν ξανά πάνοπλους αστυνομικούς, μία μέρα μετά τα χημικά σε μικρούς μαθητές - Σε εξέλιξη συγκέντρωση

Σε εξέλιξη νέα συγκέντρωση εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών στην Α΄ΔΙΠΕ στο Μεταξουργείο ενάντια στη συγχώνευση τμημάτων στα σχολεία - Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μπροστά στο κτίριο

Σύνταξη
Νέα προσφυγή στο ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια – Ζητείται ανάκληση αδειών λόγω έλλειψης προγραμμάτων σπουδών
Ελλάδα 24.10.25

Νέα προσφυγή στο ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια – Ζητείται ανάκληση αδειών λόγω έλλειψης προγραμμάτων σπουδών

Προσφυγή στο ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κατέθεσε ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καστοριά: Ηλικιωμένος βγήκε στον δρόμο, φώναζε και πετούσε 50ευρα στους περαστικούς
Στην Καστοριά 24.10.25

Ηλικιωμένος βγήκε στον δρόμο και άρχισε να πετάει 50ευρα στους περαστικούς

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού στην Καστοριά και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε ψυχιατρική κλινική της Κοζάνης, όπου νοσηλεύεται

Σύνταξη
Περιστέρι: Προφυλακίστηκε ο 24χρονος για τη δολοφονία του 37χρονου
Ελλάδα 24.10.25

Προφυλακίστηκε ο 24χρονος για τη δολοφονία του 37χρονου στο Περιστέρι - «Ζητώ συγγνώμη, ήταν η κακιά στιγμή»

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 24χρονος, ο οποίος μαχαίρωσε έναν 37χρονο, Βουλγαρικής καταγωγής, έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο
Αγώνας εμποδίων 24.10.25

Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο

Παρά την πρόοδο της Ογκολογίας, οι προκλήσεις στην περίθαλψη που παρέχεται στην Ελλάδα ξεκινούν από την πρόληψη μέχρι όλα τα στάδια της αναγκαίας θεραπείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ντέσερς: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και παθιασμένους οπαδούς»
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ντέσερς: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και παθιασμένους οπαδούς»

Ο Σίριλ Ντέσερς μίλησε στην ολλανδική έκδοση του ESPN αναφορικά με με την επιστροφή του στο Ρότερνταμ, ενώ αναφέρθηκε και στα κοινά στοιχεία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Φέγενορντ.

Σύνταξη
Ξεκίνησε η δίκη του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο γυναικών
Ελλάδα 24.10.25

Ξεκίνησε η δίκη του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο γυναικών

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε η μητέρα της πρώτης καταγγέλουσας, η οποία κατέθεσε ότι οι πράξεις που του αποδίδονται φέρονται να έχουν τελεστεί σε βάρος τους παιδιού της την περίοδο που ο κατηγορούμενος διατηρούσε σχέση με τη άλλη κόρη της.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ενώπιον της Ιστορίας
Το μεγάλο θέμα 24.10.25

Ενώπιον της Ιστορίας

Δύσκολη ασφαλώς αποστολή —ενίοτε και επικίνδυνη— η επικοινωνία με την Ιστορία, η εξισορρόπηση ανάμεσα στο βραχύ και το μακρό χρόνο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο
«Και άργησε…» 24.10.25

Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο

Η κλοπή των κοσμημάτων αξίας 88 εκατ. ευρώ από ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου προκάλεσε σοκ και παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ωστόσο, όσοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα στο Λούβρο δεν εξεπλάγησαν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες

Ανακοινώθηκαν οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Betsson. Ο Τσακαλίδης θα σφυρίξει Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, ο Ζαμπαλάς Ολυμπιακός-Βόλος (χωρίς VAR) και ο Πολυχρόνης ΠΑΟΚ-Λάρισα

Βάιος Μπαλάφας
Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Έχω στοιχεία, φοβάμαι για τη ζωή μου»
Ελλάδα 24.10.25 Upd: 17:46

Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Έχω στοιχεία, φοβάμαι για τη ζωή μου»

Η γυναίκα, σύμφωνα με τη δικηγόρο της Κατερίνα Φραγκάκη, αισθάνθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της, καθώς πρόκειται για βασική μάρτυρα που γνωρίζει κρίσιμες πληροφορίες και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην υπόθεση

Σύνταξη
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα
Βίντεο 24.10.25

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει την Μπρίτνεϊ Σπίαρς βίντεο να οδηγεί απερίσκεπτα λίγες ώρες μετά από νυχτερινή έξοδο με φίλη της

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;
Νέα σύνορα; 24.10.25

Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν μέχρι στιγμής σταματήσει, παρότι ο Τραμπ καυχιόταν πέρυσι ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο σε «24 ώρες»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ
Οι κίνδυνοι 24.10.25

Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ

Μια συνολική συμφωνία με το Ιράν θα ωφελούσε τους πάντες, αλλά διαβάζοντας κανείς ανάλυση του Ατλαντικού Συμβουλίου, αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο να επιτευχθεί, κυρίως λόγω των ισραηλινών θέσεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουρκία: Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου – Κλήθηκε από την Εισαγγελία να καταθέσει
Τουρκία 24.10.25

Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου - Κλήθηκε από την Εισαγγελία στην Κωνσταντινούπολη για να καταθέσει

Η νέα έρευνα περί «κατασκοπείας» στρέφεται και κατά του διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ιμάμογλου, Νετζετί Οζκάν, και του διευθυντή του τηλεοπτικού δικτύου Tele1 Μερντάν Γιαναρντάγκ

Σύνταξη
Σχολεία: Έστειλαν ξανά πάνοπλους αστυνομικούς μετά τα χημικά κατά μικρών μαθητών
Α' ΔΙΠΕ 24.10.25

Έστειλαν ξανά πάνοπλους αστυνομικούς, μία μέρα μετά τα χημικά σε μικρούς μαθητές - Σε εξέλιξη συγκέντρωση

Σε εξέλιξη νέα συγκέντρωση εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών στην Α΄ΔΙΠΕ στο Μεταξουργείο ενάντια στη συγχώνευση τμημάτων στα σχολεία - Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μπροστά στο κτίριο

Σύνταξη
Γιατί ο Πλατινί ξέσπασε κατά της FIFA…
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Γιατί ο Πλατινί ξέσπασε κατά της FIFA…

Ο Μισέλ Πλατινί εξαπέλυσε επίθεση στη FIFA, μιλώντας για παρασκηνιακές σχέσεις και αθέμιτη επιρροή στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού.

Σύνταξη
O Δήμαρχος Πειραιά ομιλητής σε ημερίδα με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική ανάπτυξη
Πρωτοβουλίες 24.10.25

O Δήμαρχος Πειραιά ομιλητής σε ημερίδα με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική ανάπτυξη

Ο Δήμαρχος Πειραιά παρουσίασε τις στρατηγικές πρωτοβουλίες του Δήμου Πειραιά που συνδέουν την εκπαίδευση με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Σύνταξη
Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία
«one in, one out» 24.10.25

Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία

Το Humans for Rights Network αναφέρει επίσης ότι ορισμένοι από τους απελαθέντες στη Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος «one in, one out» είχαν οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο