Στο SMS του υπουργείου Μεταφορών για την ασφάλεια στους δρόμους ενόψει της 28ης Οκτωβρίου σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Βαγγέλης Βλάχος, που έχασε τον αδερφό του, Βάιο στην τραγωδία των Τεμπών.

Όπως σημειώνει, την ώρα που το κράτος δείχνει ότι νοιάζεται για την ασφάλεια των πολιτών «ξεχνά» ότι το ίδιο ευθύνεται για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, που οδήγησε στο θάνατο 57 ανθρώπους.

«Και αυτό νομίζω στο Υπουργείο σας υπάγεται» υπογραμμίζει ο Βαγγέλης Βλάχος στην ανάρτησή του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Βαγγέλη Βλάχου:

Αγαπητό Υπουργείο Μεταφορών, ευχαριστώ για το SMS που μόλις έλαβα. Μιας και με ρωτάς «αν» αγαπώ την οικογένεια μου, να σε ενημερώσω ότι «ναι» την αγαπώ πολύ. Ευτυχώς δεν έχασα κάποιον από την οικογένεια μου το 3ήμερο της 28ης Οκτωβρίου, αλλά το 3ήμερο της 28ης Φεβρουαρίου, στα Τέμπη, μαζί με άλλους 56 ανθρώπους.

Και αυτό νομίζω στο Υπουργείο σας υπάγεται.

Ευχαριστώ που καταφέρατε να με εκνευρίσετε μια μέρα που είχε ξεκινήσει σχετικά καλά. Αυτά τα μηνύματα είναι γεμάτα ενσυναίσθηση, συνεχίστε έτσι.