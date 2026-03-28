Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου
Ο Αρκάς μας στέλνει τη σαββατιάτικη καλημέρα του.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας παρουσιάζει τα πιόνια μιας παρτίδας σκάκι παρατεταγμένα.
Η βασίλισσα δίπλα στον βασιλιά του λέει:
«Μα, έπρεπε να διορίσεις όλους τους συγγενείς;»
Ωστόσο απάντηση δεν παίρνει.
Το σημερινό σκίτσο
- Pierrakakis at Eurogroup: Targeted Measures, Priority for Most Vulnerable Households
- Συμφωνία Σπαλέτι – Γιουβέντους μέχρι το 2028
- Στο Άγιο Όρος ο Βασίλης Κικίλιας για αυτοψίες σε λιμένες
- Greeks Among Least Satisfied With Housing Conditions in EU
- «Ποια ομάδα της Euroleague είναι φαβορί για τον Χίφι το καλοκαίρι»
- Ποιοι είναι οι έξι λόγοι που ο σκύλος μυρίζει το πάτωμα του σπιτιού;
- Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού
- Βεζένκοφ: «Είναι πολύ καλός προπονητής, αλλά εγώ δεν θα τον χαιρετούσα»
