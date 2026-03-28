Τέιλορ Λότνερ: Περιμένει το πρώτο παιδί του – Η ανάρτηση στο Instagram
Ο Τέιλορ Λότνερ ζει μια από τις πιο σημαντικές περιόδους της ζωής του και δεν το κρύβει.
Ο ηθοποιός του «Twilight», Τέιλορ Λότνερ (Taylor Lautner) και η σύζυγός του, Τέι Ντόουμ (Tay Dome), πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς ανακοίνωσαν μέσα από ανάρτησή τους στοInstagram ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί.
Τέιλορ Λότνερ: Η τρυφερή ανάρτηση
Το ζευγάρι μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με μια σειρά από τρυφερά στιγμιότυπα στη φύση, όπου πόζαραν κρατώντας το υπερηχογράφημα.
Σε ένα από τα στιγμιότυπα ο ηθοποιός σκύβει και φιλάει τη φουσκωμένη κοιλιά της συζύγου του, η οποία φορά ένα κομψό λευκό σύνολο.
«Τι είναι καλύτερο από δύο Τέιλορ Λότνερ;», έγραψαν με παιχνιδιάρικη διάθεση στη λεζάντα της ανάρτησης.
Η γνωριμία του ζευγαριού και η πρόταση γάμου
Το ζευγάρι που γνωρίστηκε μέσω της αδερφής τού ηθοποιού, Μακένα Μουρ (Makena Moore), δημοσιοποίησε τη σχέση του το 2018.
Τον Νοέμβριο του 2021 ο ηθοποιός έκανε μια ρομαντική πρόταση γάμου, πριν ενωθούν με τα δεσμά του γάμου ένα χρόνο αργότερα στην Καλιφόρνια.
Μιλώντας στο περιοδικό PEOPLE το ζευγάρι περιέγραψε την εμπειρία του γάμου του ως «σουρεαλιστική».
Η Tέιλορ σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ήμασταν και οι δύο πολύ ενεργοί στην προετοιμασία, οπότε είχαμε υψηλές προσδοκίες, αλλά η πραγματικότητα σίγουρα τις ξεπέρασε». Από την πλευρά του, ο Λότνερ θυμήθηκε πως ο στόχος τους «ήταν μια μέρα γεμάτη γιορτινή διάθεση, χωρίς πίεση ή άγχος, περιτριγυρισμένοι από ανθρώπους που σήμαιναν πολλά για εκείνους».
