«Ο ουρανός κατακόκκινος στον γαλαξία της Αναγνωστάκη», με τη Ρούλα Πατεράκη στο θέατρο Ψυρρή
inTickets 27 Μαρτίου 2026, 08:00

Η πρεμιέρα του έργου «Ο ουρανός κατακόκκινος στον γαλαξία της Αναγνωστάκη» έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 18 Απριλίου.

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Μετά τις δίδυμες παραστάσεις του 2018 (Εργοτάξιο Λούλα Αναγνωστάκη: «Λευκή» και «Κόκκινη» παράσταση – Φεστιβάλ Αθήνων) η Ρούλα Πατεράκη αναμετριέται και πάλι με το έργο της Λούλας Αναγνωστάκη – αυτή τη φορά με το «Ο ουρανός κατακόκκινος στον γαλαξία της Αναγνωστάκη».

Ένας εμβληματικός μονόλογος, που έχει ερμηνευτεί στο παρελθόν από πολλές άξιες πρωταγωνίστριες.

Η ιστορία της Σοφίας Αποστόλου

Η ηρωίδα του έργου, Σοφία Αποστόλου, αστικής καταγωγής, καθηγήτρια γαλλικών, πέφτει στο αλκοόλ.

Μένοντας χωρίς δουλειά, στο περιθώριο, αναμοχλεύει το παρελθόν της φέρνοντας στην επιφάνεια αναμνήσεις μιας ζωής που μοιράστηκε ανάμεσα σε δύο άνδρες, σε δύο σχέσεις που την καθόρισαν ως γυναίκα και ως μητέρα: τον ιδανικό εραστή σύζυγο που έχει πλέον πεθάνει και τον παραβατικό προβληματικό γιο.

Το ψυχικό κενό, την απουσία και την απώλεια έρχεται να καλύψει μια παλιά της αγάπη: να πηγαίνει στο θέατρο. Η Σοφία Αποστόλου έχει ανάγκη να ταυτίζεται με τις μαγικές ζωές των ηθοποιών και των ρόλων.

Η παράσταση, με έντονες ανατροπές, περνάει από το δραματικό συναίσθημα στο χιούμορ.

Η Ρούλα Πατεράκη, σκηνοθετεί και ερμηνεύει επιχειρώντας να ξαναζήσει την Αναγνωστάκη μέσα από την Αναγνωστάκη, ενώ ο μουσικός Βάιος Πράπας συμμετέχει στην περιπέτεια με τους μουσικούς αυτοσχεδιασμούς του.

Ταυτότητα παράστασης

Δραματουργία-Σκηνοθεσία-Ερμηνεία: Ρούλα Πατεράκη

Μουσικός επί σκηνής ο Βάιος Πράπας

Σκηνογραφία: Ελίνα Λούκου

Κοστούμι: Νίκος Χαρλαύτης

Φωτισμοί: Γιάννης Δρακουλαράκος

Πληροφορίες

Διάρκεια παράστασης: 90’ λεπτά

Θέατρο Ψυρρή

Σαχτούρη 4, Αθήνα 105 54 (Ψυρρή)

Τηλέφωνο 211 1000 365

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Πέμπτη έως Κυριακή  21:00

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος : 18€

Φοιτητικό, Ανέργων στην Β’ Ζώνη και στον Εξώστη : 16€.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Eurogroup: Αναζητά κοινή απάντηση στην ακρίβεια σε συνθήκες κρίσης 

Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά
Πένθος 26.03.26

Ο Αλεξάντερ Κλούγκε, εμβληματική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, που συνέδεσε το σινεμά με τη φιλοσοφία και την ιστορία, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαρτίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θέλει να φέρει τον κόσμο πίσω στις σκοτεινές αίθουσες
Project Hail Mary 26.03.26

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ράιαν Γκόσλινγκ έκανε μια εμφάνιση - έκπληξη σε κινηματογράφο της Νέας Υόρκης με αφορμή την προβολή της τελευταία του ταινίας Project Hail Mary

Φροίξος Φυντανίδης
Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ
Εφιάλτης 26.03.26

Στα 41 της χρόνια, η Duffy επιστρέφει στο προσκήνιο, όχι με ένα νέο άλμπουμ, αλλά με ένα ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτει όλα όσα πέρασε και την ανάγκασαν να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Φροίξος Φυντανίδης
Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη
«Η γεύση τoυ κερασιού» 25.03.26

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος του Αμπάς Κιαροστάμι, Αχμάντ, ανέφερε ότι η οικεία του πατέρα του χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών των δυνάμεων ΗΠΑ- Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων – Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην
Νέο βιβλίο 25.03.26

Ο Ζαν Ζενέ έκλεβε βιβλία. Η Έμιλι Καρ μεγάλωνε «μπομπτέιλ» σκυλιά. Και η Κάθι Άκερ έκανε παιχνίδια ενηλίκων με τον φίλο της. Οι απρόσμενες πτυχές της ζωής των καλλιτεχνών στον αγώνα επιβίωσης.

Έφη Αλεβίζου
Αφθώδης πυρετός: «Είχα 130 αρνιά να δώσω για το Πάσχα. Τώρα προσεύχομαι να μην μου τα ρίξουν στο λάκκο»
Τα κρίσιμα 10 χιλιόμετρα 27.03.26

Στη Λέσβο την Παρασκευή το πρωί ο Τσιάρας- Τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την εύρεση του πρώτου κρούσματος κυκλοφορούσε ο αφθώδης πυρετός στο νησί - Κλιμάκιο Ευρωπαίων ειδικών πραγματοποιεί αυτοψίες- Τι λένε στο in κτηνοτρόφοι

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Διαδήλωση χιλιάδων μαθητών και φοιτητών στη Χιλή υπέρ της δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση
Κόσμος 27.03.26

Η κυβέρνηση στη Χιλή εξετάζει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να πάψει να επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στους νέους φοιτητές άνω των τριάντα ετών

Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 27.03.26

Ο Τραμπ αναστέλλει έως τις 6 Απριλίου τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, επιμένοντας ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ καλά» - Την ίδια ώρα εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή - Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο ενώ τα ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 10.000 ακόμη στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 27.03.26

Η δύναμη πιθανότατα θα περιλαμβάνει πεζικό και τεθωρακισμένα οχήματα, ανέφερε δημοσίευμα της Wall Street Journal, και θα προστεθεί στους περίπου 5.000 πεζοναύτες και τους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία που έχουν ήδη διαταχθεί στη Μέση Ανατολή

Εθνικό Πάρκο Δαδιάς: Έγκλημα κατά της άγριας ζωής
«Παραμένει ατιμώρητο» 27.03.26

Μέσα σε λίγες μέρες στο Πάρκο Δαδιάς εντοπίστηκαν νεκρά από δηλητηριασμένα δολώματα εννιά μαυρόγυπες, τέσσερις γερακίνες, τέσσερις κόρακες, ένας λύκος, πέντε αλεπούδες, δύο κουνάβια

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Οι πέντε ανατροπές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
Μεταρρύθμιση 27.03.26

Με το νέο πλαίσιο που εισάγει το νομοσχέδιο, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα συμπληρωματικό αποθεματικό που θα μετατρέπεται σε επιπλέον σύνταξη μετά την αποχώρησή τους από την εργασία

ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Έκθεση ΟΟΣΑ 27.03.26

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Υποκλοπές: Όταν εταιρεία που συνδέεται με το Predator… «πάρκαρε» στο παράρτημα της ΕΥΠ
Σκάνδαλο υποκλοπών 27.03.26

Ενώ το σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν σε πλήρη εξέλιξη, όχημα της εταιρείας Krikel που συνδέεται με τον καταδικασμένο πρωτοδίκως Γιάννη Λαβράνο και την Intellexa βρισκόταν στο ΚΕΤΥΑΚ, το παράρτημα της ΕΥΠ όπου σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις στη δίκη- φέρεται να αποτέλεσε επιχειρησιακό κέντρο των παράνομων παρακολουθήσεων

Πάνος Τσίκαλας
Καναδάς: Ολοι οι καναδοί ηγέτες και διευθυντές εταιριών πρέπει να μιλούν γαλλικά και αγγλικά
Καναδάς 27.03.26

Ο πρόεδρος της Air Canada επικρίθηκε έντονα γιατί ανάρτησε βίντεο στο οποίο εξέφραζε, μόνο στα αγγλικά, τα συλλυπητήρια της εταιρίας για τους δυο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη.

Κούβα: Αγνοούνται 2 ιστιοφόρα και το πλήρωμά τους που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια
Επιχειρήσεις έρευνας 27.03.26

Το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εντοπίσει δυο ιστιοφόρα που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα και αγνοούνται με το πλήρωμά τους.

Αυστραλία: Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ΥΦΑ στον κόσμο
Αυστραλία 27.03.26

Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αυστραλία, οι οποίες εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Βουλγαρία: Από τις λίγες χώρες παγκοσμίως με δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη δωρεάν για τους πολίτες της
BgGPT 3.0. 27.03.26

Δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη, την οποία προσφέρει δωρεάν στους πολίτες της, δημιούργησε η Βουλγαρία, διασφαλίζοντας «πλήρη ανεξαρτησία από ξένες χώρες, ξένες πηγές και ξένους παρόχους».

Ο Τραμπ υπόσχεται πως θα καταβληθεί η μισθοδοσία για το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια
«Θα το κάνω!» 27.03.26

«Δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά θα το κάνω!», υπόσχεται ο Τραμπ, αναφερόμενος στην καταβολή των μισθών για το προσωπικό ασφαλείας των αεροδρομίων, που δεν πληρώνεται λόγω δημοσιονομικής παράλυσης.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

