27.03.2026 | 08:14
Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη - Ανήκουν σε δύο άτομα
Νίκος Κοσώνας: Ο γιος της Δάφνης Μπόκοτα μιλά για την παράσταση που εμφανίζεται γυμνός στη σκηνή
Fizz 27 Μαρτίου 2026, 10:38

Νίκος Κοσώνας: Ο γιος της Δάφνης Μπόκοτα μιλά για την παράσταση που εμφανίζεται γυμνός στη σκηνή

Ο Νίκος Κοσώνας μιλά για την απόφαση του να ασχοληθεί με την υποκριτική.

5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

Ο Νίκος Κοσώνας έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno», του MEGA και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε για την παράσταση «Ο Κύριος Ζύλ» στο θέατρο Πόρτα.

Πρόκειται για μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση, μεταγραφή της εμβληματικής «Δεσποινίδος Τζούλιας» του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, με τον Γιάννη Καράμπαμπα, τον Νίκο Κοσώνα και τη Θεόβη Στύλλου.

Νίκος Κοσώνας: Τι λέει για τον ιδιαίτερο ρόλο του

«Νομίζω ότι ξεκίνησε με την πρόθεση να το αλλάξει λιγότερο από αυτό που τελικά έκανε. Και είχε γράψει κάτι που είναι βασισμένο στη Δεσποινίδα Τζούλια, αλλά έχει αλλάξει πολύ γιατί έχουν αλλάξει οι ισορροπίες.

Από ταξικό έγινε και θέμα ανδρικής ταυτότητας μέσα στο έργο. Όταν διάβασα το τελικό κείμενο, με άγγιξε περισσότερο από την αυθεντική Τζούλια», είπε αρχικά ο Νίκος Κοσώνας.

Η εμπερία του να εμφανίζεται γυμνός στη σκηνή

«Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή είσαι γυμνός πάνω στη σκηνή, αισθάνεσαι λίγο τελείως σκέτος.

Με έχει βοηθήσει, έχω κάνει γυμνισμό στη ζωή μου, οπότε είμαι μαλακός με αυτό.

Το ίδιο και ο Γιάννης, το έχουμε συζητήσει. Και είναι ωραίο γιατί δεν έχουμε κανένας από τους δυο μας. Όταν εμφανίζεσαι γυμνός μπορεί είτε να λίγο να σφιχτείς και να κλείσεις είτε να ανοίξεις σε μια έπαρση ανάλογα πως αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα.

Βγαίνω και έχω τώρα καμιά δεκαριά δευτερόλεπτα να γδυθώ, το οποίο είναι μια τελετουργία. Είμαι στο πλάι της σκηνής, δεν έχω και πολύ χώρο και γδύνομαι και είμαι σε φάση ωραία πάμε να το κάνουμε. Έχει ένα ρίσκο αυτό κάθε φορά».

Πώς ξεκίνησε να ασχολείται με την υποκριτική

«Μου έρχεται η ιδέα όταν μπω στο Φυσικό, να δοκιμάσω και κάτι τέτοια τέχνη που μέχρι τότε έχω παίξει μόνο κιθάρα κι έχω χαζότραγουδήσει. και πάω στην Ερασιτεχνική του Φυσικού και έκατσα λοιπόν εκεί, το ζύγισα. Τρία χρόνια έκανα ερασιτεχνικά και λέω εντάξει, δεν πάει άλλο, το αγαπάω.

Οι γονείς μου δεν το προτίμησαν. Το ήθελαν να το έχω για χόμπι. Δεν ήταν αντίθετος να το κάνω, αλλά προτιμούσα να γίνω ένας επιστήμονας, να βγω και στο εξωτερικό.

«Ο πατέρας μου το πήρε πιο χαλαρά, η μητέρα μου ήθελε να πάρω το πτυχίο μου»

«Όταν αποφάσισα να μπω στην δουλειά του θεάματος με κάποιον τρόπο, ήθελα να δω αν μπορώ μόνος μου ότι «ψάρια πιάνω» και τα λοιπά.

Οπότε ούτε στο ωδείο όταν είχαν μπει οι συμφοιτητές μου που είσαι δώδεκα ώρες τη μέρα σε μια κατάσταση οικογένειας το έτος, δεν το ξέρανε για αρκετό καιρό και ούτε μετά που ξεκίνησα να παίζω στην τηλεόραση το έλεγα ανοιχτά.

«Είμαι υπερήφανος για τη μητέρα μου, και εκείνη το ίδιο για μένα»

Τα πράγματα δε θέλει να μου έρχονται εύκολα. Θέλει να παλεύω. Ανατρίχιασα όταν είδε την παράσταση η μητέρα μου και μου είπε «μπράβο αγόρι μου»».

Τράπεζες
Εξάρχου: Καθοριστική για την επιτυχία της CrediaBank η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της

Εξάρχου: Καθοριστική για την επιτυχία της CrediaBank η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της

Vita.gr
5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

Κόσμος
Ιράν: Στόχος ξενοδοχεία όπου έχουν καταφύγει στρατιώτες των ΗΠΑ

Ιράν: Στόχος ξενοδοχεία όπου έχουν καταφύγει στρατιώτες των ΗΠΑ

Η 90χρονη Ούρσουλα Άντρες, και τα 23 εκατ. δολάρια που έκαναν φτερά – «Με φλέρταραν και με κόρταραν»
Τι συνέβη 27.03.26

Η 90χρονη Ούρσουλα Άντρες, και τα 23 εκατ. δολάρια που έκαναν φτερά - «Με φλέρταραν και με κόρταραν»

Το πρώτο «Bond Girl», η ηθοποιός Ούρσουλα Άντρες, κατέθεσε ποινική καταγγελία εναντίον του αποθανόντος διαχειριστή της περιουσίας της, Έρικ Φρέιμοντ, τον Ιανουάριο. Σήμερα, υπάρχει μια εξήληξη.

Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» – Τι λέει για την επανασύνδεση
Fizz 27.03.26

Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» - Τι λέει για την επανασύνδεση

Η Josephine μιλά για την επανασύνδεση με τον τραγουδιστή. Στο νέο της τραγούδι με τον Νίνο, με τίτλο «Τι κάνεις;», αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα κομμάτι με έντονο προσωπικό στοιχείο.

«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» – Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»
R2-D2 26.03.26

«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» - Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»

Με τη συνοδεία ρομπότ σε σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη εμφανίστηκε η Μελάνια Τραμπ και μια ειδική στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει τους κρυφούς διαλόγους της αίθουσας.

Θάνατος Έπσταϊν: «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί
Ανοιχτή υπόθεση 26.03.26

Τι έγινε τη νύχτα που πέθανε ο Έπσταϊν; «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί και ύποπτες κινήσεις

Νέα έγγραφα για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν παραλείψεις, ύποπτες κινήσεις και κενά ασφαλείας που κρατούν ανοιχτή την υπόθεση

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο
Χόγκουαρτς 26.03.26

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο

Η νέα τηλεοπτική σειρά βασίζεται στα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με την πρώτη σεζόν, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, να έχει τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; – Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά
Mama 25.03.26

Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; - Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά

Η Λίλα Μος δίνει πληροφορίες εκ των έσω -Τι έκανε στο πάρτι των 50ων γενεθλίων της μητέρας της, ποια είναι η μοναδική της αδυναμία και τι κρύβει το μοντέλο από το μοναδικό της παιδί;

Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
64 χρόνια μετά 25.03.26

Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;

Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Η Φελίσια Τσαλαπάτη συναντά τον Μίλος Ντέλετιτς του Ηρακλή στο νέο επεισόδιο του “Betsson Stories”
Τα Νέα της Αγοράς 27.03.26

Η Φελίσια Τσαλαπάτη συναντά τον Μίλος Ντέλετιτς του Ηρακλή στο νέο επεισόδιο του "Betsson Stories"

Η Betsson παρουσιάζει το τέταρτο επεισόδιο της σειράς “Betsson Stories” με τη Φελίσια Τσαλαπάτη, η οποία συναντά τον Μίλος Ντέλετιτς, έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της φετινής επιτυχημένης πορείας του Ηρακλή

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη

Ξεκινάει στις έξι το απόγευμα το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» - Το σημείο «13» της Εθνικής Στρατηγικής και το κλίμα εξομάλυνσης με στόχο την ενότητα.

Τρεις στους δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν μέσα στο 2026 – Τι δείχνει έρευνα για τις κατοικίες
Ακίνητα 27.03.26

Τρεις στους δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν μέσα στο 2026 – Τι δείχνει έρευνα για τις κατοικίες

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό ικανοποίησης για τις κατοικίες και, κυρίως, οι απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες στην έρευνα

Επέκταση της διεθνούς δράσης του Kaizen Foundation με νέες στρατηγικές συνεργασίες σε Ευρώπη και Νότια Αμερική
Τα Νέα της Αγοράς 27.03.26

Επέκταση της διεθνούς δράσης του Kaizen Foundation με νέες στρατηγικές συνεργασίες σε Ευρώπη και Νότια Αμερική

Οι νέες συνεργασίες του ιδρύματος επικεντρώνονται στην κοινωνική καινοτομία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση ευάλωτων κοινοτήτων

Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτίθενται στην κυβέρνηση για την «ανεπαρκή», όπως τη χαρακτηρίζουν, αύξηση του κατώτατου μισθού. «Ένας στους πέντε εργαζόμενους πρέπει να ζήσει με 770 ευρώ»

Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό και η «καυτή» περίπτωση του Ντιαλό
Euroleague 27.03.26

Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό και η «καυτή» περίπτωση του Ντιαλό

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας παίκτης που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μονακό, όμως η ομάδα του Πριγκιπάτου έχει οικονομικά προβλήματα και δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος το καλοκαίρι – Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του και γιατί μπορεί να γίνει η πιο «καυτή» περίπτωση του καλοκαιριού.

Πάτρα: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα
Ελλάδα 27.03.26

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα - Ο ρόλος της μητέρας

Το βρέφος νοσηλεύεται, με οστεομυελίτιδα παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι, σημάδια στο σωματάκι του που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκώματα

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ
Κόσμος 27.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ

Τα Εμιράτα προσπαθούν να πιέσουν δεκάδες χώρες να συστήσουν μια «δύναμη ασφαλείας για το Ορμούζ» προκειμένου να υπερασπιστεί την κρίσιμης σημασίας για το εμπόριο θαλάσσια οδό από τις ιρανικές επιθέσεις

Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» – Τι λέει για την επανασύνδεση
Fizz 27.03.26

Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» - Τι λέει για την επανασύνδεση

Η Josephine μιλά για την επανασύνδεση με τον τραγουδιστή. Στο νέο της τραγούδι με τον Νίνο, με τίτλο «Τι κάνεις;», αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα κομμάτι με έντονο προσωπικό στοιχείο.

«Μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»: Σφοδρές αντιδράσεις στη Σίφνο που μένει χωρίς παιδίατρο
ΕΣΥ 27.03.26

«Μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»: Σφοδρές αντιδράσεις στη Σίφνο που μένει χωρίς παιδίατρο

«Δεν έχουν κάνει καμία κίνηση για να αναπληρωθεί η θέση», επισημαίνουν φορείς της Σίφνου - Δείχνουν ως υπευθύνους για τις ελλείψεις την ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

