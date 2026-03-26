Super League: Οι διαιτητές αμφισβητούν τις βαθμολογίες τους!

Κανονικά ο μέσος όρος των βαθμολογιών των διαιτητών θα έπρεπε να ανακοινώνεται όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Δεν είναι κακό να ξέρουμε σύμφωνα με τους «ειδικούς» ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος ο χειρότερος ρέφερι. Άλλωστε, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στη διαιτησία ενώ κρίνονται και αυτοί που κρίνουν. Θυμίζουμε ότι η UEFA αποφάσισε να βραβεύει τους τρεις καλύτερους, με την ψήφο των ομοσπονδιών αλλά εδώ κρύβουν τους καλύτερους και τους χειρότερους!

Όμως, ακόμη χειρότερο είναι ότι οι διαιτητές της Super League αμφισβητούν τις βαθμολογίες τους. Η ΚΕΔ έδωσε δικαιώματα βάζοντας σε κάποιους ρέφερι παρατηρητές από την ίδια ΕΠΣ. Επίσης, δεν είναι δυνατόν πρώην βοηθοί να βαθμολογούν διαιτητές, ενώ η UEFA χρησιμοποιεί μόνο πρώην διαιτητές για τον ρόλο των παρατηρητών. Στην Ελλάδα έχουμε το εξής παράδοξο: Πρώην διαιτητές με πολλά χρόνια στην μεγάλη κατηγορία να βολοδέρνουν στη Super League 2 και στην Γ’ Εθνικής, όμως μέλος της ΚΕΔ να είναι πρώην βοηθός (σ.σ. ο Ευθυμιάδης της Πιερίας).

Σα να μην έφταναν αυτά η ΚΕΔ επέστρεφε εκθέσεις παρατηρητών αν δεν συμφωνούσε με την βαθμολόγηση του διαιτητή. Με ποιά κριτήρια; Γιατί δεν έβγαλε ούτε έναν παρατηρητή εκτός πινάκων;

Σα να μην έφτανε ούτε αυτό: Η ΚΕΔ άλλους διαιτητές τιμωρούσε και άλλοι είχαν ασυλία για λάθη. Ανάλογα με το ποιος ρέφερι έκανε λάθος, εναντίον ποιας ομάδας. Αρα, για ποια δικαιοσύνη μιλάμε;

«Παρατηρητής Διαιτησίας: Το πρόσωπο που αξιολογεί και αποτιμά την απόδοση των διαιτητών, παρέχοντας συμβουλές και εποικοδομητικά σχόλια προκειμένου να βοηθήσει την ανάπτυξη των διαιτητών, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί ένα σύστημα βαθμολόγησης», αναφέρει ο κανονισμός.

Πως ένας πρώην βοηθός μπορεί να συμβουλέψει έναν διαιτητή; Βοηθός ήταν όχι διαιτητής!

Σύμφωνα με το άρθρο 38 για κάθε διαιτητή «συντάσσεται Φύλλο Ποιότητας το οποίο περιλαμβάνει: η) Τελική βαθμολογία απόδοσης στους αγώνες της περασμένης αγωνιστικής περιόδου κατά κατηγορία πρωταθλήματος». Αρα, η βαθμολογία του κάθε διαιτητή είναι σημαντική υπόθεση.

Σύμφωνα με το άρθρο 69 «ηθικές αμοιβές και ετήσιες βραβεύσεις Διαιτητών: Η σειρά κατάταξης καθορίζεται με βάση τον τελικό πίνακα βαθμολογίας των διαιτητών». Συμπέρασμα: η βαθμολογία παίζει ρόλο στην αξιολόγηση:

«Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι η επίδοση, η προσωπικότητα, η διαθεσιμότητα, η πρόοδος, διοικητικοί παράμετροι, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων και των αγωνιστικών τεστ. Ο μέσος όρος βαθμολογίας από τους παρατηρητές διαιτησίας δεν θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο. Θα πρέπει να δίδονται ευκαιρίες ταχέος προβιβασμού, ειδικά σε ταλαντούχους αξιωματούχους αγώνα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο πρόγραμμα mentoring», αναφέρει ο κανονισμός.

Παίζει ρόλο και στους ορισμούς αλλά και στο ποιος θα γίνει διεθνής, με δεδομένο ότι υπάρχουν παρόμοιες διατάξεις στον κανονισμό. Πάντα, με βάση τον κανονισμό «ο τρόπος βαθμολογίας των διαιτητών για όλες τις Κατηγορίες είναι αυτός που καθορίζεται με βάση τις οδηγίες της UEFA». Κι όμως, δεν διεγράφη παρατηρητής από τον πίνακα πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.