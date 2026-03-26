26.03.2026 | 20:36
Φωτιά στα Μάλγαρα - Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού
Super League: Οι διαιτητές αμφισβητούν τις βαθμολογίες τους!
On Field 26 Μαρτίου 2026, 18:49

Super League: Οι διαιτητές αμφισβητούν τις βαθμολογίες τους!

Αποκάλυψη: «Τρέμουν» στο ενδεχόμενο να παίξουν ρόλο στις αξιολογήσεις του καλοκαιρού σχετικά με τον πίνακα της Super League λόγω φάλτσων της ΚΕΔ με τις εκθέσεις των παρατηρητών διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Κανονικά ο μέσος όρος των βαθμολογιών των διαιτητών θα έπρεπε να ανακοινώνεται όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Δεν είναι κακό να ξέρουμε σύμφωνα με τους «ειδικούς» ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος ο χειρότερος ρέφερι. Άλλωστε, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στη διαιτησία ενώ κρίνονται και αυτοί που κρίνουν. Θυμίζουμε ότι η UEFA αποφάσισε να βραβεύει τους τρεις καλύτερους, με την ψήφο των ομοσπονδιών αλλά εδώ κρύβουν τους καλύτερους και τους χειρότερους!

Όμως, ακόμη χειρότερο είναι ότι οι διαιτητές της Super League αμφισβητούν τις βαθμολογίες τους. Η ΚΕΔ έδωσε δικαιώματα βάζοντας σε κάποιους ρέφερι παρατηρητές από την ίδια ΕΠΣ. Επίσης, δεν είναι δυνατόν πρώην βοηθοί να βαθμολογούν διαιτητές, ενώ η UEFA χρησιμοποιεί μόνο πρώην διαιτητές για τον ρόλο των παρατηρητών. Στην Ελλάδα έχουμε το εξής παράδοξο: Πρώην διαιτητές με πολλά χρόνια στην μεγάλη κατηγορία να βολοδέρνουν στη Super League 2 και στην Γ’ Εθνικής, όμως μέλος της ΚΕΔ να είναι πρώην βοηθός (σ.σ. ο Ευθυμιάδης της Πιερίας).

Σα να μην έφταναν αυτά η ΚΕΔ επέστρεφε εκθέσεις παρατηρητών αν δεν συμφωνούσε με την βαθμολόγηση του διαιτητή. Με ποιά κριτήρια; Γιατί δεν έβγαλε ούτε έναν παρατηρητή εκτός πινάκων;

Σα να μην έφτανε ούτε αυτό: Η ΚΕΔ άλλους διαιτητές τιμωρούσε και άλλοι είχαν ασυλία για λάθη. Ανάλογα με το ποιος ρέφερι έκανε λάθος, εναντίον ποιας ομάδας. Αρα, για ποια δικαιοσύνη μιλάμε;

«Παρατηρητής Διαιτησίας: Το πρόσωπο που αξιολογεί και αποτιμά την απόδοση των διαιτητών, παρέχοντας συμβουλές και εποικοδομητικά σχόλια προκειμένου να βοηθήσει την ανάπτυξη των διαιτητών, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί ένα σύστημα βαθμολόγησης», αναφέρει ο κανονισμός.

Πως ένας πρώην βοηθός μπορεί να συμβουλέψει έναν διαιτητή; Βοηθός ήταν όχι διαιτητής!

Σύμφωνα με το άρθρο 38 για κάθε διαιτητή «συντάσσεται Φύλλο Ποιότητας το οποίο περιλαμβάνει: η) Τελική βαθμολογία απόδοσης στους αγώνες της περασμένης αγωνιστικής περιόδου κατά κατηγορία πρωταθλήματος». Αρα, η βαθμολογία του κάθε διαιτητή είναι σημαντική υπόθεση.

Σύμφωνα με το άρθρο 69 «ηθικές αμοιβές και ετήσιες βραβεύσεις Διαιτητών: Η σειρά κατάταξης καθορίζεται με βάση τον τελικό πίνακα βαθμολογίας των διαιτητών». Συμπέρασμα: η βαθμολογία παίζει ρόλο στην αξιολόγηση:

«Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι η επίδοση, η προσωπικότητα, η διαθεσιμότητα, η πρόοδος, διοικητικοί παράμετροι, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων και των αγωνιστικών τεστ. Ο μέσος όρος βαθμολογίας από τους παρατηρητές διαιτησίας δεν θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο. Θα πρέπει να δίδονται ευκαιρίες ταχέος προβιβασμού, ειδικά σε ταλαντούχους αξιωματούχους αγώνα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο πρόγραμμα mentoring», αναφέρει ο κανονισμός.

Παίζει ρόλο και στους ορισμούς αλλά και στο ποιος θα γίνει διεθνής, με δεδομένο ότι υπάρχουν παρόμοιες διατάξεις στον κανονισμό. Πάντα, με βάση τον κανονισμό «ο τρόπος βαθμολογίας των διαιτητών για όλες τις Κατηγορίες είναι αυτός που καθορίζεται με βάση τις οδηγίες της UEFA». Κι όμως, δεν διεγράφη παρατηρητής από τον πίνακα πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά θετικά κατάφερε και έκλεισε η αγορά

Ένα εκατομμύριο Ιρανοί έτοιμοι για χερσαία σύγκρουση με τις ΗΠΑ

Ποδόσφαιρο 26.03.26

Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει μία απογοήτευση που πρέπει να διαχειριστούμε – Χαρούμενος που έχω παιδιά με ταλέντο»

Οι δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει του φιλικού αγώνα της Εθνικής με την Παραγουάη. Τι είπε για το μέλλον της ομάδας αλλά και για την αποχώρηση του Μάνταλου.

Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς
Μετεξεταστέος μένει ο Στεφάν Λανουά και στους ορισμούς των ξένων διαιτητών, για παράδειγμα ήρθαν οι εννέα από τους 35 ελίτ και οι τρεις από τους 14 της πρώτης κατηγορίας. Όλα τα στοιχεία με ονόματα

Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα
Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στην κρισιμότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας τους και ενώ... συσσωρεύουν αρνητικά ρεκόρ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του.

Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  
Η 6η θέση του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν προκάλεσε αίσθηση για έναν αθλητή που είναι τα τελευταία χρόνια, συνώνυμο του βάθρου!

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κίνητρο και κατάλληλη διαχείριση
Τα Play Off δημιουργούν μία συνθήκη για τον Παναθηναϊκό, που δεν πρέπει να την αφήσει ανεκμετάλλευτη ο Ράφα Μπενίτεθ και να «φτιάξει» ευνοϊκές προϋποθέσεις για την επόμενη σεζόν.

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου
Ο Άγγλος τεχνικός νιώθει την πίεση στον πάγκο της Νιούκαστλ και όλα δείχνουν πως αυτή την φορά θα δει την πόρτα εξόδου

Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR
Σα να μην έφτανε που οι παρεμβάσεις του VAR είναι πάνω από το μέσο όρο της UEFA οι διαιτητές περιμένουν την τεχνολογία να υποδείξει αποφάσεις σε κρίσιμες φάσεις επειδή φοβούνται

Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»
Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια
Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά συνεχίζει να επιλέγει φάσεις τις προβάλει σε διαιτητές και παρατηρητές αλλά έχουν την ίδια φιλοσοφία με την τηλεκριτική του. Δεν αγγίζει συγκεκριμένες ομάδες.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα
Την Παρασκευή το πρωϊ αρχίζει στο Τόρουν της Πολωνίας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με την Ελλάδα να μετέχει με 7 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση.

«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» – Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»
Με τη συνοδεία ρομπότ σε σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη εμφανίστηκε η Μελάνια Τραμπ και μια ειδική στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει τους κρυφούς διαλόγους της αίθουσας.

Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές – Τουλάχιστον 23 νεκροί – Σοκαριστικά πλάνα (βίντεο)
Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπαγκλαντές ύστερα από πτώση επιβατικού λεωφορείου από φέριμποτ στα νερά του ποταμού Πάντμα ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει μία απογοήτευση που πρέπει να διαχειριστούμε – Χαρούμενος που έχω παιδιά με ταλέντο»
Οι δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει του φιλικού αγώνα της Εθνικής με την Παραγουάη. Τι είπε για το μέλλον της ομάδας αλλά και για την αποχώρηση του Μάνταλου.

Αύξηση κατώτατου μισθού: «Ασπιρίνη» 40 ευρώ σε σοβαρά νοσούντες – Τα εκμηδενίζει η ακρίβεια
Η ονομαστική αύξηση των 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό εξανεμίζεται άμεσα από τη στεγαστική κρίση και τον επίμονο πληθωρισμό τροφίμων.

«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Πώς περιγράφει τη δολοφονία του Κλεομένη ο 19χρονος που ήταν μαζί του
Για τη διαδρομή που ακολούθησαν από τις Συκιές μέχρι την Καλαμαριά και τη γνωριμία του Κλεομένη με τον καθ'ομολογία δράστη μίλησε ο 19χρονος στην απολογία του.

Παναθηναϊκός: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου – Ποια παιχνίδια θα χάσει
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού του ποδιού και δεν υπολογίζεται για το ματς με την Μονακό (27/3, 21:15). Αμφίβολος για το ντέρμπι με Ολυμπιακό

Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά
Ο Αλεξάντερ Κλούγκε, εμβληματική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, που συνέδεσε το σινεμά με τη φιλοσοφία και την ιστορία, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαρτίου

ΟΦΗ: Τα 4.700 εισιτήρια που βρήκαν ήδη κάτοχο και τι ισχύει με τα υπόλοιπα
Σε έντονους ρυθμούς «φεύγουν» τα εισιτήρια που έχει στη διάθεσή τής η ΠΑΕ ΟΦΗ για τον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 4.700 «κομμάτια» που έχουν ήδη βρει κατόχους

Κώστας Τσουκαλάς: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που πυροδότησαν στο ζήτημα των υποκλοπών οι δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Κώστα Τσουκαλά, ρωτά: «Γιατί η κυβέρνηση δεν μας απαντά με ένα “ναι” ή ένα “όχι” για το αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;».

Παναθηναϊκός: Τα δύο «πρέπει» του Μπενίτεθ στα Play Off
Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τουλάχιστον την 3η θέση στα Play Off, αλλά και ο Ράφα Μπενίτεθ έχει τους δικούς του στόχους για να ενισχύσει τη δουλειά του.

Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα
Η ιδέα ότι εξωγήινοι βοήθησαν τους κατασκευαστές των αρχαίων μνημείων προωθήθηκε από τον Ελβετό συγγραφέα Έριχ φον Ντάνικεν στο best-seller του «Το Άρμα των Θεών», που εκδόθηκε το 1968

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

