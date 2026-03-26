Όταν έβαλαν φρένο στον Λανουά που ήθελε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι

«Όπως γνωρίζετε, χάρη στην στήριξη της UEFA, μπορούμε να συνεχίσουμε να καλύπτουμε ορισμένα μεγάλα παιχνίδια με ξένους διαιτητές», ανέφερε ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά στον απολογισμό της ΚΕΔ στην ΓΣ της ΕΠΟ, στις 27 Ιουνίου. Και πρόσθεσε: «Χρειάζεται και πρέπει να μειώσουμε αυτό το ποσοστό και να δώσουμε την ευκαιρία σε Έλληνες διαιτητές να διευθύνουν επίσης σημαντικούς αγώνες εδώ στην Ελλάδα».

Όμως, μια που το είπε, μια που γράφτηκε και μια που ξεχάστηκε! Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ είχε πάρει απόφαση για ξένους διαιτητές στα ματς της Stoiximan Super League μεταξύ των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη. Δεν μπήκε καν στη διαδικασία να συζητήσει για την… πρόταση του Λανουά.

Άλλωστε, και η ΕΠΟ που γνώριζε ότι θα απορριφθεί πανηγυρικά, δεν τόλμησε να υποβάλλει επίσημα την… πρόταση του Γάλλου προέδρου της ΚΕΔ. Έτσι, δεν συζητήθηκε ποτέ μεταξύ των ΠΑΕ επειδή η απάντηση ήταν γνωστή από πριν. Οι Έλληνες διαιτητές δεν είναι έτοιμοι για να σφυρίξουν ντέρμπι. Το έδειξαν και στο Κύπελλο Betsson, όπου στα δύσκολα ματς σφύριξαν Ελληνες με ξένους VAR. Όπου προέκυψαν δύσκολες φάσεις τα έκαναν μαντάρα και αφήστε τον Γκαγκάτση και τον Λανουά να πανηγυρίζουν και να κάνουν προπαγάνδα ότι δήθεν πήγαν καλά!

«Ξένοι αξιωματούχοι διαιτησίας δύναται να ορίζονται σε οποιονδήποτε αγώνα της Super League 1 συμπεριλαμβανομένου και του Κυπέλλου Ελλάδας», αναφέρει το άρθρο 35 του κανονισμού διαιτησίας. Όπως βλέπετε έχουν και… παράθυρο για οποιοδήποτε παιχνίδι, όχι μόνο μεταξύ των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Αρη.

Μέχρι και ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης παραδέχθηκε ότι είναι θέμα των ΠΑΕ. «Φέτος που μετά από πολλά χρόνια, Έλληνες διαιτητές σφυρίζουν ντέρμπι στο Κύπελλο Ελλάδας με ξένους στο VAR και σκοπός μας είναι κάποια στιγμή το εν λόγω μέτρο να επεκταθεί, με τη σύμφωνη γνώμη των ΠΑΕ, και στο ελληνικό πρωτάθλημα», ανέφερε (24/2) κατά την τελετή παράδοσης των σημάτων στους διεθνείς ρέφερι.

Το καλοκαίρι ο Λανουά ήθελε Έλληνες διαιτητές σε κάποια ντέρμπι, πείτε το και απόπειρα να κάνει άνω κάτω το πρωτάθλημα, καθώς αργότερα και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι «οι Έλληνες διαιτητές θα είναι έτοιμοι για ντέρμπι σε 4-5 χρόνια». Για αυτό και η ΕΠΟ βρήκε την χρυσή τομή με τους αγώνες του Κυπέλλου Betsson.

Η δουλειά του Λανουά δεν είναι να προτείνει Ελληνες διαιτητές για τα ντέρμπι αλλά να βρίσκει ξένους από το πάνω ράφι και να μην κάνουν λάθη παρόμοια με τους Ελληνες.