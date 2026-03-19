Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια

Παρότι ήταν ομόφωνο το αίτημα των ομάδων (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ) για να επαναφέρει ο Στεφάν Λανουά την τηλεκριτική των επίμαχων φάσεων του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ εξέθεσε εαυτόν αλλά και την ΕΠΟ καθώς δεν μπήκε στο κόπο να απαντήσει για ποιους λόγους απέρριψε το αίτημα. Παρόλα αυτά ο Λανουά επιμένει στα σεμινάρια ή στις εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις των διαιτητών, βοηθών και των παρατηρητών να προβάλει επίμαχες φάσεις, πάντα κατ’ επιλογή του για να μην διαταράσσονται οι δημόσιες σχέσεις του.

Με βάση όσα διέρρευσαν και σε αυτές τις προβολές ο Λανουά συνεχίζει να προβάλει φάσεις που έχουν την ίδια φιλοσοφία με την προγενέστερη τηλεκριτική του. Για συγκεκριμένες ομάδες παίρνει ξεκάθαρες θέσεις για καυτές φάσεις και για άλλες προβάλει ανούσιες φάσεις, για να φαίνεται αντικειμενικός. Μιλάμε για μεγάλο κόλπο! Η αν προτιμάτε για στάχτη στα μάτια.

Επίσης, στις καυτές φάσεις συνεχίζει την τακτική του «με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω», όπως έκανε και στο κανάλι της ΕΠΟ στο you tube. Απλά, δεν τα λέει δημόσια, όμως δεν είναι καλό να μην ξέρουν οι ομάδες τις απόψεις της ΚΕΔ. Πρώτα τις έβγαζαν ως διαρροές, όμως έγιναν ρεζίλι, με αποτέλεσμα να κόψουν κι αυτό το… κανάλι.

Και ζήσαν αυτοί καλά και ο Λανουά καλύτερα. Ο Γάλλος νομίζει ότι η διαιτησία είναι τσιφλίκι του. Ας του πει κάποιος ότι η έλλειψη διαφάνειας δεν βοηθά στο έργο του, απλά δείχνει αδυναμία. Αν ο ίδιος αποφεύγει να πάρει θέση για κάποιες φάσεις, τότε πως είναι δυνατόν να μην φοβούνται οι διαιτητές;

Να μην βάλουμε και την παράμετρο ότι έχει μπερδέψει τους ρέφερι με κάποιους σχολιασμούς. Δηλαδή, σχολιάζει και «βγάζει» διαφορετικές αποφάσεις για παρόμοιες φάσεις αλλά ποιος διαιτητής να τολμήσει να το πει.

Το αποκορύφωμα είναι ότι έκανε σεμινάριο παρατηρητών διαιτησίας της Super League και της Super League 2 στα αγγλικά. Αν και αποτελεί κοινό μυστικό ότι ελάχιστοι παρατηρητές γνωρίζουν την γλώσσα! Με άλλα λόγια, ελάχιστοι καταλάβαιναν τι τους έλεγαν ο Λανουά και ο Βαλέρι! Στα αγγλικά γίνονται και τα σεμινάρια των διαιτητών, αν και πέρσι ο Λανουά δεν είχε δηλώσει έβδομο διεθνή διαιτητή, επειδή δεν υπήρχε κάποιος που να ήξερε καλά την γλώσσα. Ως γνωστόν οι νέοι διεθνείς στα αγγλικά δίνουν γραπτές εξετάσεις στην UEFA. Άρα, ελάχιστοι καταλαβαίνουν τις οδηγίες της ΚΕΔ!