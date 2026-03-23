Για επτά λόγους ο Λανουά δεν δικαιούται να χαμογελά για τη φετινή διαιτησία

Η διαιτησία υπό την ηγεσία του Στεφάν Λανουά στην ΚΕΔ βρίσκεται στο κάδρο από την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου και ενόψει των πλέι οφ 1-4, αλλά και των πλέι οφ 5-8, όπως και των πλέι άουτ 9-14 ο Γάλλος δεν δικαιούται να χαμογελά για τη φετινή διαιτησία και δεν είναι η UEFA αυτή που θα τον κρίνει ούτε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης αλλά η πραγματικότητα.

Για επτά λόγους τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Το πρόσημο είναι αρνητικό καθώς τα προβλήματα βγήκαν στην επιφάνεια και η συνταγή που ο Λανουά ακολούθησε και πέρσι (με λίγους διαιτητές στον πίνακα και με την ασυλία σε λάθη) φέτος απέτυχε!

Για επτά λόγους ο Λανουά δεν δικαιούται να χαμογελά με τη φετινή διαιτησία:

1) Πήγε χειρότερα από πέρσι: Τα λάθη είναι περισσότερα, άσχετα αν ο Λανουά και οι συνεργάτες του έκαναν δημόσιες σχέσεις και έκριναν με διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Δεν έχουν το αποκλειστικό προνόμιο να ξέρουν από κανονισμούς.

2) Η κατάργηση της τηλεκριτικής: Αμφισβητήθηκαν μέχρι και τα βίντεο με τις απόψεις του Λανουά, με αποτέλεσμα να καταργήσει την τηλεκριτική επειδή όσο μιλούσε τόσο εκτίθονταν. Έφτασε στο σημείο παρόμοιες φάσεις να τις κρίνει διακριτικά. Αν και ήταν καρμπόν τη μια έλεγε, παράδειγμα, ότι είναι πέναλτι και την άλλη ότι δεν είναι!

3) Ανακοινώσεις: Το σύνολο των ομάδων έχει βγάλει ανακοινώσεις ή διαρροές για διαιτητικά λάθη. Και δεν ισχύει όλοι αδικημένοι, άρα όλοι ευνοημένοι που είναι και η επωδός στην ΕΠΟ καθώς αδικημένες είναι συγκεκριμένες ομάδες και επίσης (άλλες) συγκεκριμένες είναι οι ευνοημένες.

4) Πολλά λάθη κάνουν και οι ξένοι ρέφερι, κάτι που δεν γινόταν πέρσι που ήταν ελάχιστα. Ακόμη και οι Γερμανοί άρχισαν να σφυρίζουν με την ίδια φιλοσοφία με τους Έλληνες. Παράπονα έχουν οι ίδιες ομάδες που έχουν παράπονα και από τους ρέφερι της Super League.

5) Χαμηλό το επίπεδο των ρέφερι: Το έχει παραδεχθεί και η UEFA στο παρελθόν, φαίνεται και από τους ορισμούς στις διοργανώσεις της, όπως και ότι ο μοναδικός διαιτητής της ελίτ κατηγορίας που υποβιβάστηκε είναι ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου). Αν και οι θέσεις αυξήθηκαν δεν αναπληρώθηκε από άλλον Έλληνα. Άξιο αναφοράς ότι το επίπεδο των Ελλήνων διαιτητών δεν φαίνεται να βελτιώθηκε. Ναι, με τον Λανουά στην ΚΕΔ η ΕΠΟ έχασε θέση στην ελίτ κατηγορία των διαιτητών! Δείγμα του χαμηλού επιπέδου και ότι οι παρεμβάσεις του VAR είναι πάνω από το μέσο όρο της UEFA.

6) Οι διαιτητές φοβούνται και δεν παίρνουν ευθύνη, την αφήνουν στο VAR. Όμως, υπήρξαν περιπτώσεις που το VAR πετούσε την μπάλα στην κερκίδα. Εφόσον ο ρέφερι φοβόταν να πάρει την ευθύνη, «γιατί να το κάνω εγώ, για να μπλέξω;» σκεφτόταν ο VAR. Υπήρξε διαιτητής που μπήκε στο μάτι της ΚΕΔ επειδή δεν άλλαξε απόφαση παρότι κλήθηκε στο VAR και σωστά δεν άλλαξε απόφαση.

7) Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις των παρατηρητών. Σα να μην έφτανε αυτό, αν η ΚΕΔ δεν συμφωνεί, τότε τις επιστρέφει προς διόρθωση!

Το συμβόλαιο του Λανουά και των συνεργατών του λήγει το καλοκαίρι. Ηδη, ο Γάλλος παραδέχθηκε ότι θέλει να μείνει και θα ήθελε ήδη να έχει επεκταθεί για τουλάχιστον έναν χρόνο…