Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR

Ενώ το VAR θα πρέπει να θεωρείται «εργαλείο» βελτίωσης της διαιτησίας, όσον αφορά στο πρωτάθλημα της Super League είναι μέρος του προβλήματος της διαιτησίας επειδή η χρήση του δεν είναι σωστή. Και δεν έχει να κάνει με τις διακοπές όπως σε άλλα πρωταθλήματα, έχει να κάνει και με αυτό, με αποτέλεσμα να προβληματίζονται οι παράγοντες της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και Πάολο Βαλέρι.

Ο πονοκέφαλος της ΚΕΔ σχετικά με το VAR είναι διπλός. Σα να μην έφτανε που οι παρεμβάσεις του είναι πάνω από το μέσο όρο της UEFA οι διαιτητές περιμένουν την τεχνολογία να πάρει αποφάσεις σε κρίσιμες φάσεις επειδή φοβούνται.

Όσον αφορά στο πρώτο σκέλος τα πράγματα είναι επίσημα! «Η UEFA «θέλει» μια παρέμβαση VAR ανά τρία παιχνίδια. Εμείς είμαστε πάνω από τον μέσο όρο της UEFA και πρέπει να βελτιωθούμε», τόνισε ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ και υπεύθυνος για το VAR Πάολο Βαλέρι στο σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League, τον περασμένο Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη. Η κατάσταση δεν άλλαξε από τότε για να μην αναφέρουμε ότι χειροτέρεψε. Αν ήταν σωστοί θα έδιναν και στατιστικά, όπως γίνεται σε άλλες χώρες.

Για καλύτερη απόδοση του VAR ο Βαλέρι σταμάτησε να ορίζει βοηθούς ως AVAR και επιλέγει διαιτητές, ακόμη και δυο διεθνείς ως VAR και AVAR στον ίδιο αγώνα, αν κρίνει ότι χρειάζονται! Η κακή εικόνα του VAR πιστοποιείται από το ότι απέτυχε ο πίνακας των «ειδικών», όχι μόνο επειδή τον στελεχώνουν μόνο δυο άτομα αλλά και επειδή οι Κουμπαράκης (Κυκλάδων) και Πουλικίδης (Δράμας) έχουν ακούσει «καμπάνες» για λάθος αποφάσεις.

Στα της κακής απόδοσης του VAR θα πρέπει να προστεθεί ότι οι ξένοι VAR δεν άκουγαν τους Ελληνες AVAR στα ντέρμπι. Η λύση που βρέθηκε είναι μαζί με τους ξένους VAR να έρχονται και AVAR από την ίδια χώρα.

Σα να μην έφταναν όλα αυτά σφυρίχτρα και VAR παίζουν πιγκ πογκ στις κρίσιμες αποφάσεις. Ο διαιτητής περιμένει τον VAR και ο VAR τον διαιτητή, αν υπάρχει κραυγαλέα φάση πέναλτι ή κόκκινης κάρτας σε βάρος συγκεκριμένων ομάδων! Ο λόγος; Επειδή οι διαιτητές φοβούνται! Υπάρχουν περιπτώσεις που ο VAR δεν παρεμβαίνει αν ο διαιτητής πάρει λάθος απόφαση εφόσον είναι υπέρ ομάδων που έχουν δύναμη.

Τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Στη διαιτητική πιάτσα υπάρχει αίσθηση ότι οι VAR «σφυρίζουν» στους διαιτητές, μέσω της ενδοεπικοινωνίας, ακόμη και για φάσεις που δεν προβλέπονται από το πρωτόκολλο (φάουλ, κίτρινες κάρτες κτλ). Πάντως, στο παρελθόν γινόταν!