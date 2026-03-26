Κονσομασιόν στο ChatGPT; Η OpenAI παγώνει το σχέδιο για ερωτικό chatbot

Η OpenAI βάζει στον πάγο το σχέδιο να λανσάρει chatbot ερωτικής συντροφιάς, γράφουν την Πέμπτη οι Financial Times επικαλούμενοι πηγές που δεν κατονομάζονται.

Η απόφαση φαίνεται πως εντάσσεται στην προσπάθεια της εταιρείας να επικεντρωθεί στις βασικές της δραστηριότητες και να απαλλαγεί από παράλληλα προγράμματα που κοστίζουν σε πόρους, την ώρα που η ανταγωνιστική Anthropic κερδίζει έδαφος.

Σύμφωνα όμως με το ρεπορτάζ των FT, η OpenAI βρέθηκε αντιμέτωπη και με αντιδράσεις από εργαζομένους της, οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχίες για τις συνέπειες της σεξουαλικής ΑΙ στην κοινωνία.

Όπως ανέφερε την περασμένη εβδομάδα η Wall Street Journal, η OpenAI ενημέρωσε το προσωπικό της ότι δεν έχει την πολυτέλεια να ασχολείται με παράλληλες επιδιώξεις την ώρα που την ώρα που η Anthropic γνωρίζει επιτυχία με τον πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης Cowork, τον οποίο η OpenAI δεν μπορεί ακόμα να ανταγωνιστεί άμεσα.

Η εταιρεία ετοιμάζει τώρα ένα «super app», το οποίο θα συνδυάζει το ChatGPT, το browser Atlas και την πλατφόρμα προγραμματισμού Codex.

Για να αφοσιωθεί στην προσπάθεια και να εξοικονομήσει υπολογιστικούς πόρους, η OpenAI απέσυρε επίσης την εφαρμογή δημιουργίας συνθετικών βίντεο Sora.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν ανακοίνωσε ότι το ChatGPT θα γινόταν σύντομο διαθέσιμο για ερωτικές συνομιλίες.

Η εταιρεία είναι αποφασισμένη να «συμπεριφέρεται στους ενήλικες ως ενήλικες» έγραψε ο Άλτμαν στο Χ.

«Καθώς επεκτείνουμε τη λειτουργία ελέγχου ηλικίας […] θα επιτρέψουμε ακόμα περισσότερα πράγματα, όπως ερωτικό περιεχόμενο για πιστοποιημένους ενήλικες» ανέφερε τότε το αφεντικό της OpenAI, χωρίς να διευκρινίζει αν το chatbot θα προσέφερε και πορνογραφικές εικόνες.

Οι δηλώσεις του είχαν έρθει λίγο μετά το λανσάρισμα δύο ερωτικών chatbot στο Grok, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξε η xAI του Έλον Μασκ.

Η επέκταση των εταιρειών ΑΙ στο ερωτικό περιεχόμενο ενδέχεται να εντείνει τις πιέσεις κυβερνήσεων και ρυθμιστικών αρχών για την προστασία των ανηλίκων, δεδομένου ότι τα συστήματα επιβεβαίωσης ηλικίας είναι σχετικά εύκολο να παρακαμφθούν.

Τον περασμένο Απρίλιο, το TechCrunch ανέφερε ότι το ChatGPT παρήγαγε ερωτικά κείμενα για ενήλικους χρήστες που είχαν συνδεθεί ως ανήλικοι. Η OpenAI είχε υποσχεθεί τότε να λύσει το πρόβλημα.

Σε δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο από την οργάνωση Centre for Democracy and Technology (CDT), ένας τους πέντε φοιτητές στις ΗΠΑ δήλωνε ότι ο ίδιος ή κάποιος που γνωρίζει είχε ρομαντικές σχέσεις με chatbot.

Οι αλληλεπιδράσεις της ΑΙ με τα παιδιά είναι το αντικείμενο έρευνας της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC), μετά την αποκάλυψη του Reuters ότι τα chatbot της Meta φλέρταραν με παιδιά.