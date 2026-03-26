Κονσομασιόν στο ChatGPT; Η OpenAI παγώνει το σχέδιο για ερωτικό chatbot
AI 26 Μαρτίου 2026, 17:14

Κονσομασιόν στο ChatGPT; Η OpenAI παγώνει το σχέδιο για ερωτικό chatbot

Εργαζόμενοι της OpenAI εξέφρασαν ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην κοινωνία. Παράλληλα, η εταιρεία προσπαθεί να εξοικονομήσει πόρους για να αντιμετωπίσει τον αυξημένο ανταγωνισμό της Anthropic.

Η OpenAI βάζει στον πάγο το σχέδιο να λανσάρει chatbot ερωτικής συντροφιάς, γράφουν την Πέμπτη οι Financial Times επικαλούμενοι πηγές που δεν κατονομάζονται.

Η απόφαση φαίνεται πως εντάσσεται στην προσπάθεια της εταιρείας να επικεντρωθεί στις βασικές της δραστηριότητες και να απαλλαγεί από παράλληλα προγράμματα που κοστίζουν σε πόρους, την ώρα που η ανταγωνιστική Anthropic κερδίζει έδαφος.

Σύμφωνα όμως με το ρεπορτάζ των FT, η OpenAI βρέθηκε αντιμέτωπη και με αντιδράσεις από εργαζομένους της, οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχίες για τις συνέπειες της σεξουαλικής ΑΙ στην κοινωνία.

Όπως ανέφερε την περασμένη εβδομάδα η Wall Street Journal, η OpenAI ενημέρωσε το προσωπικό της ότι δεν έχει την πολυτέλεια να ασχολείται με παράλληλες επιδιώξεις την ώρα που την ώρα που η Anthropic γνωρίζει επιτυχία με τον πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης Cowork, τον οποίο η OpenAI δεν μπορεί ακόμα να ανταγωνιστεί άμεσα.

Η εταιρεία ετοιμάζει τώρα ένα «super app», το οποίο θα συνδυάζει το ChatGPT, το browser Atlas και την πλατφόρμα προγραμματισμού Codex.

Για να αφοσιωθεί στην προσπάθεια και να εξοικονομήσει υπολογιστικούς πόρους, η OpenAI απέσυρε επίσης την εφαρμογή δημιουργίας συνθετικών βίντεο Sora.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν ανακοίνωσε ότι το ChatGPT θα γινόταν σύντομο διαθέσιμο για ερωτικές συνομιλίες.

Η εταιρεία είναι αποφασισμένη να «συμπεριφέρεται στους ενήλικες ως ενήλικες» έγραψε ο Άλτμαν στο Χ.

«Καθώς επεκτείνουμε τη λειτουργία ελέγχου ηλικίας […] θα επιτρέψουμε ακόμα περισσότερα πράγματα, όπως ερωτικό περιεχόμενο για πιστοποιημένους ενήλικες» ανέφερε τότε το αφεντικό της OpenAI, χωρίς να διευκρινίζει αν το chatbot θα προσέφερε και πορνογραφικές εικόνες.

Οι δηλώσεις του είχαν έρθει λίγο μετά το λανσάρισμα δύο ερωτικών chatbot στο Grok, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξε η xAI του Έλον Μασκ.

Η επέκταση των εταιρειών ΑΙ στο ερωτικό περιεχόμενο ενδέχεται να εντείνει τις πιέσεις κυβερνήσεων και ρυθμιστικών αρχών για την προστασία των ανηλίκων, δεδομένου ότι τα συστήματα επιβεβαίωσης ηλικίας είναι σχετικά εύκολο να παρακαμφθούν.

Τον περασμένο Απρίλιο, το TechCrunch ανέφερε ότι το ChatGPT παρήγαγε ερωτικά κείμενα για ενήλικους χρήστες που είχαν συνδεθεί ως ανήλικοι. Η OpenAI είχε υποσχεθεί τότε να λύσει το πρόβλημα.

Σε δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο από την οργάνωση Centre for Democracy and Technology (CDT), ένας τους πέντε φοιτητές στις ΗΠΑ δήλωνε ότι ο ίδιος ή κάποιος που γνωρίζει είχε ρομαντικές σχέσεις με chatbot.

Οι αλληλεπιδράσεις της ΑΙ με τα παιδιά είναι το αντικείμενο έρευνας της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC), μετά την αποκάλυψη του Reuters ότι τα chatbot της Meta φλέρταραν με παιδιά.

Κατώτατος μισθός: Οι εργοδότες ζητούν μέτρα αντιστάθμισης της αύξησης

Κατώτατος μισθός: Οι εργοδότες ζητούν μέτρα αντιστάθμισης της αύξησης

Θάνατος Έπσταϊν: Κάμερες «νεκρές», φρουροί εκτός ελέγχου
Ανοιχτή υπόθεση 26.03.26

Τι έγινε τη νύχτα που πέθανε ο Έπσταϊν; Κάμερες «νεκρές», φρουροί αδρανείς και ύποπτες κινήσεις

Νέα έγγραφα για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν παραλείψεις, ύποπτες κινήσεις και κενά ασφαλείας που κρατούν ανοιχτή την υπόθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ απέκλεισε τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες
Άλλα Αθλήματα 26.03.26

Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ απέκλεισε τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες

Σε επαναφορά του χρωμοσομικού ελέγχου προχώρησε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028, αποκλείοντας έτσι τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες.

Σύνταξη
Στήριξη στον θεσμό της αναδοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Κοινωνική πολιτική 26.03.26

Στήριξη στον θεσμό της αναδοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

«Η αναδοχή αποτελεί την ύψιστη πράξη ευθύνης, αγάπης και κοινωνικής προσφοράς» δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας με αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποψήφιων αναδόχων γονέων.

Σύνταξη
Κακοκαιρία προ των πυλών: Οι τρεις ζώνες επικινδυνότητας της «Deborah» – Πότε θα κορυφωθεί το φαινόμενο
Προσοχή 26.03.26

Οι τρεις ζώνες επικινδυνότητας της κακοκαιρίας «Deborah» - Πότε θα κορυφωθεί το φαινόμενο

«Το βαρομετρικό χαμηλό ήδη έχει σχηματιστεί βόρεια της Αδριατικής και το ψυχρό του μέτωπο θα σαρώσει τη χώρα μας από δυτικά προς ανατολικά» λέει για την επερχόμενη κακοκαιρία ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Νέα πλατφόρμα καριέρας από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς
Τα Νέα της Αγοράς 26.03.26

Νέα πλατφόρμα καριέρας από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Πουκαμισάς συνεχίζει να επενδύει σε διαδικασίες που ενισχύουν τη διαφάνεια και διευκολύνουν την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μονάδων

Σύνταξη
Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: «Η Σούβλα του Άρχοντα» και οι 323 εργαζόμενοι στο ψητοπωλείο – φάντασμα
Ελλάδα 26.03.26

Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: «Η Σούβλα του Άρχοντα» και οι 323 εργαζόμενοι στο ψητοπωλείο – φάντασμα

Οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI, κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της δράσης του κυκλώματος που ζημίωσε με εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο

Σύνταξη
Iνστιτούτο ΕΝΑ: Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε δύο κομβικές περιόδους – Κυβέρνηση Τσίπρα vs κυβέρνηση Μητσοτάκη
Ανάλυση 26.03.26

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε δύο κομβικές περιόδους - Κυβέρνηση Τσίπρα vs κυβέρνηση Μητσοτάκη

Οι επιδράσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών στα βασικά μεγέθη της οικονομίας την περίοδο 2015-2019 σε σχέση με τις αντίστοιχες της περιόδου 2019-2023 σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση από το Iνστιτούτο ΕΝΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πολλά πλοία, αεροπλάνα και στρατιώτες – Έτσι θα έμοιαζε η μάχη για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
The Economist 26.03.26

Πολλά πλοία, αεροπλάνα και στρατιώτες – Έτσι θα έμοιαζε η μάχη για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Αν οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν με τη χρήση στρατιωτικής βίας τα Στενά του Ορμούζ, θα απαιτηθεί μια πολύ δύσκολη μάχη με τη συμμετοχή ισχυρών και πολυάριθμων δυνάμεων. Και το αποτέλεσμα θα είναι αβέβαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Euroleague: «Τελικός» τετράδας για τη Ρεάλ στη Μαδρίτη – Τελευταίες ελπίδες για Ντουμπάι, Μακάμπι, Μιλάνο
Euroleague 26.03.26

«Τελικός» τετράδας για τη Ρεάλ στη Μαδρίτη - Τελευταίες ελπίδες για Ντουμπάι, Μακάμπι, Μιλάνο

Στο πρόγραμμα της Euroleague ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ρεάλ με την Εφές που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό – «Μάχη» απόψε και για τις Ντουμπάι, Μακάμπι και Αρμάνι Μιλάνο, που θέλουν να μείνουν ζωντανές στο κυνήγι της πρόκρισης στα play in.

Σύνταξη
Συνεργασία Δήμου Ζαχάρως με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών
Αποκαταστάσεις 26.03.26

Συνεργασία Δήμου Ζαχάρως με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών

Κλιμάκιο του Δήμου Ζαχάρως και του Πανεπιστημίου εξέτασαν περισσότερες από 15 περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαχάρως και Φιγαλείας, όπου έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις πρανών.

Σύνταξη
Χρηστίδης: Ανεπαρκής η αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε αδιέξοδο η κοινωνία
ΠΑΣΟΚ 26.03.26

Χρηστίδης: Ανεπαρκής η αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε αδιέξοδο η κοινωνία

Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για την αύξηση του κατώτατου μισθού «κατά 40 ευρώ μικτά (28 - 35 ευρώ καθαρά) επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης», τονίζει ο Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
