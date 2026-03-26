«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Πώς περιγράφει τη δολοφονία του Κλεομένη ο 19χρονος που ήταν μαζί του

Αποκαλυπτικά για τα όσα διαδραματίστηκαν στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης το βράδυ της 12ης Μαρτίου είναι τα όσα κατέθεσε στην ανακρίτρια ο 19χρονος που βρισκόταν μαζί με τον άτυχο Κλεομένη στην αιματηρή συμπλοκή.

Άλλωστε, πρόκειται για τον ένα εκ των δύο ατόμων που είχαν φτάσει στο σημείο μαζί με τον Κλεομένη για να εκφοβίσουν τον δράστη και ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί για την υπόθεση της οπαδικής βίας.

Έφυγαν από τις Συκιές για να βρουν τον 23χρονο

Ο 19χρονος αποκάλυψε όλα όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ, από την ώρα που οι τρεις φίλοι βρίσκονταν μαζί στις Συκιές και πήραν την απόφαση να βρουν τον 23χρονο στην Καλαμαριά, καθώς και όσα συνέβησαν μετά το θάνατο του 20χρονου και την εμφάνισή του στους αστυνομικούς.

«Ήμουν στο πάρκο στις Συκιές, στην οδό Αναξαγόρα 1β με τον Κλεομένη, τον… το τρίτο άτομο, τον… και τον… Μας είπε ο Κλεομένης ότι ήθελε να πάει στην Καλαμαριά να βρει έναν Μιχάλη. Ήξερε ποιον πάει να βρει. Δεν ξέρω από πού τον ξέρει. Όταν τον είδαμε να παρκάρει και να πηγαίνει ο Κλεομένης καταπάνω του κι εμείς από πίσω. Του φώναξε ο Κλεομένης: ‘Αν ενοχλήσεις τα μικρά ξανά, θα σε …’ κι εκείνος άρχισε να τρέχει» ανέφερε ο 19χρονος και συμπλήρωσε:

«Τον έφτασε ο Κλεομένης, τον έβαλε τρικλοποδιά. Τον είδα να κάνει μια κίνηση προς τον Κλεομένη και δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Ο Κλεομένης μας είπε να τρέξουμε. Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε. Μόλις βγήκαμε στους κάδους στην Αργοναυτών, τότε μας φώναξε ο Κλεομένης ότι τον μαχαίρωσε και έπεσε κάτω» σημείωσε ο 19χρονος.

<br />

«Δεν είχαμε σφυρί»

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε στην απολογία του ο 19χρονος, επιτέθηκαν στον 23χρονο καθ’ ομολογία δράστη μόνο με μπουνιές και κλωτσιές, χωρίς να φέρουν κάποιο αντικείμενο επάνω τους, σφυρί ή οτιδήποτε άλλο.

Ο 19χρονος ισχυρίστηκε ότι μετά το περιστατικό, πέταξε στον κάδο τα ρούχα του, ότι πήρε τον τρίτο της παρέας με το μηχανάκι και τον πήγε μέχρι τα Κάστρα και στη συνέχεια ο ίδιος πήγε σπίτι του.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες αργότερα, παραδόθηκε αυτοβούλως στην ανακρίτρια και στις 21 Μαρτίου κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, καθώς κατηγορείται για το βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος του 23χρονου σε βαθμό κακουργήματος.