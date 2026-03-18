Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 23χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά
Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά.
Ο 23χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή οπλοχρησία.
Δίωρη απολογία
Κατά τη δίωρη απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας, μετά από απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε κάτω από το σπίτι του.
Ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.
Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν μέσα και έξω από το δικαστικό μέγαρο.
Νέα προθεσμία για τον 19χρονο
Υπενθυμίζεται ότι νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Πέμπτη, έλαβε ο 19χρονος που φέρεται να βρισκόταν μαζί με το θύμα το μοιραίο βράδυ.
Σε βάρος του κι ενός ακόμα ατόμου που δεν έχει ταυτοποιηθεί, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη – από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.
