Θεσσαλονίκη: Απολογείται ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά
Σε βάρος του 23χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία
- Καλαμαριά: Νέα προθεσμία πήρε ο 19χρονος που φέρεται να ήταν παρών στη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη
Απολογείται σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου, μετά την προθεσμία που έλαβε χθες ο 23χρονος κατηγορούμενος για αιματηρό επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός μετήχθη στα δικαστήρια λίγο πριν τις 13:30.
Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Ο ίδιος προανακριτικά φέρεται να ισχυρίστηκε πως δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία δεν γνώριζε, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του.
Δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα
Φέρεται να είπε μάλιστα πως δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα του, για μερικά από τα οποία χρειάστηκε ράμματα. Ο ίδιος υποστηρίζει πως βρισκόταν σε άμυνα, χωρίς να ξέρει ποιον χτυπάει, ενώ φέρεται να είπε πως τραυμάτισε τον 20χρονο με το μαχαίρι την ώρα που έπεφτε στο έδαφος, σύμφωνα με το voria.gr.
Υπενθυμίζεται ότι νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Πέμπτη 19 Μαρτίου, έλαβε ο 19χρονος που φέρεται να βρισκόταν μαζί με το θύμα το μοιραίο βράδυ. βάρος του, ενός ακόμα ατόμου που δεν έχει ταυτοποιηθεί, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη – από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.
