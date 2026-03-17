Την Τετάρτη η απολογία του 23χρονου για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά – Ζήτησε νέα προθεσμία

Στο γραφείο της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης βρέθηκε σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Ο 23χρονος ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία και έτσι θα βρεθεί ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ξανά το μεσημέρι της Τετάρτης.

Βαρύ κατηγορητήριο

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, με τους συνηγόρους του να ζητούν νέα προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν την απολογία του.

Την ίδια μέρα είναι προγραμματισμένο να απολογηθεί κι ο 19χρονος που βρισκόταν στο φονικό επεισόδιο μαζί με το 20χρονο θύμα κι ένα ακόμη άτομο. Τόσο ο 19χρονος που κρατείται όσο και το δεύτερο πρόσωπο (αναζητείται από τις Αρχές) κατηγορούνται για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη- οι δύο τελευταίες από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

«Μια πληγή που δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ»

Στο μεταξύ, με μια συγκλονιστική δήλωση, η μητέρα του 20χρονο που έχασε τη ζωή του ζητά από τα μέσα ενημέρωσης να επιδείξουν σεβασμό στη μνήμη του παιδιού της και να σταματήσουν άμεσα την αναπαραγωγή του βίντεο που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του.

Η ίδια περιγράφει τον πόνο της ως «βουβό και αβάσταχτο», τονίζοντας πως η απώλεια του γιου της έχει αφήσει ένα κενό που δεν θα μπορέσει ποτέ να καλυφθεί.

Αναλυτικά η δήλωση της μητέρας του 20χρονου:

«Ο πόνος που βιώνω από την άδικη απώλεια του γιου μου είναι βουβός, αβάσταχτος, ένας πόνος που ξέρω πως θα μείνει το ίδιο δυνατός όσα χρόνια κι αν περάσουν. Το κενό που άφησε πίσω του το παιδί μου είναι μια πληγή που δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ.

Η τυφλή οπαδική βία δεν στέρησε απλώς μια ζωή, μου στέρησε τον κόσμο μου όλο, το σπλάχνο μου, την ίδια μου την ύπαρξη. Αυτές τις στιγμές της απέραντης θλίψης μου πρέπει να απευθύνω έκκληση προς όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και τα ενημερωτικά μέσα, ζητώντας τα αυτονόητα. Παρακαλώ όπως σταματήσει άμεσα η αναπαραγωγή του βίντεο που δείχνει το παιδί μου τη στιγμή που χάνει τις αισθήσεις του. Κάθε φορά που προβάλλονται αυτές οι εικόνες, το παιδί μου πεθαίνει ξανά, κι εγώ δεν είμαι εκεί να το βοηθήσω. Επιπλέον, απαιτώ να σταματήσει κάθε προσπάθεια σπίλωσης της μνήμης του γιου μου, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμαυρώνει την εικόνα ενός αθώου παιδιού που έπεσε θύμα μιας παράλογης βίας.

Διατηρώ την απόλυτη εμπιστοσύνη μου στην Ελληνική Δικαιοσύνη και τις Αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Θέλω να καταστήσω σαφές πως από εδώ και πέρα θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού μου. Για αυτό το λόγο έχω διορίσει και με εκπροσωπεί επίσημα ο δικηγόρος κ. Σπυράτος Παρασκευάς, και κανένας άλλος δεν νομιμοποιείται να μιλά εξ ονόματός μου. Διαχωρίζω τη θέση μου από οποιαδήποτε δήλωση ή ενέργεια προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη πλευρά. Τέλος, απευθύνω έκκληση σε όσους ήταν παρόντες ή γνωρίζουν οτιδήποτε, ακόμα κι αν νομίζουν ότι είναι ασήμαντο, να μιλήσουν στις Αρχές προκειμένου να διευκολύνουν το έργο τους. Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που μου στέρησε το παιδί μου»