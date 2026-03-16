Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά κρατούσε πανό για τον Άλκη

Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ, Κλεομένης, έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά και τις τελευταίες ώρες κάνει το γύρο του διαδικτύου μία φωτογραφία του ίδιου, πριν από τέσσερα χρόνια, να κρατά πανό για τον δολοφονημένο οπαδό του Άρη Άλκη Καμπανό, μαζί με τους συμμαθητές του στο 1ο Γυμνάσιο Συκεών.

Η ανάρτηση με την συγκλονιστική φωτογραφία έγινε από κάποιο δάσκαλο που είχε ο 20χρονος, όπως φαίνεται από τη λεζάντα της ανάρτησης.

«Μια συγκλονιστική κίνηση των μαθητών του 2ου λυκείου Συκεών πριν 4 χρόνια. Συγκίνηση κι ελπίδα! Να τελειώνουμε μ αυτή την τρέλα..

Αλίμονο όμως. Τι τραγικό παιχνίδι της μοίρας ήταν αυτό;

Το παιδί με τα χρώματα του ΠΑΟΚ που κρατά το πανό για τον Άλκη του ΑΡΗ είναι ο Κλεομένης !

Μαθητής μας και στο 1ο γυμνάσιο Συκεών.

Δολοφονήθηκε στα 20 του χρόνια !

Σήμερα τον αποχαιρετήσαμε σε ατμόσφαιρα αρχαίας τραγωδίας.

Αβάσταχτος πρώτα απ΄όλα ο πόνος των συγγενών , μα και των φίλων, των δασκάλων του, κόσμος αμέτρητος…

Πολύ φοβάμαι ότι ούτε ο Κλέο θα είναι ο τελευταίος…

Ως πότε θα χάνουμε τόσο άδικα τα παιδιά μας ;

Τι σάπια κοινωνία τους παραδίνουμε;

Πόσο λυπάμαι και πόσο ντρέπομαι…»