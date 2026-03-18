Καλαμαριά: Νέα προθεσμία πήρε ο 19χρονος που φέρεται να ήταν παρών στη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη

Ο 19χρονος που φέρεται να ήταν παρών στο αιματηρό περιστατικό στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, το οποίο κόστισε τη ζωή στον 20χρονο Κλεομένη, έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί. Αρχικά επρόκειτο να εμφανιστεί σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, ωστόσο ζήτησε παράταση και η απολογία του αναμένεται αύριο, Πέμπτη.

Σε βάρος του 19χρονου, καθώς και ενός ακόμη ατόμου που παραμένει άγνωστο και αναζητείται, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για συμμετοχή σε συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

Την ίδια ώρα, ο 23χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Κλεομένη έχει προγραμματιστεί να απολογηθεί σήμερα το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον τρία άτομα που δεν γνώριζε, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του. Φέρεται να έχει δηλώσει ότι υπέστη πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα, για ορισμένα από τα οποία χρειάστηκε ράμματα, και ότι βρισκόταν σε άμυνα, χωρίς να γνωρίζει ποιον τραυματίζει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τραυμάτισε τον 20χρονο με μαχαίρι ενώ εκείνος βρισκόταν ήδη στο έδαφος.