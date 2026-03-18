Καλαμαριά: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος που σκότωσε 20χρονο
Αναπάντητα παραμένουν ακόμα πολλά ερωτήματα μετά τη δολοφονία στην Καλαμαριά ενώ αναζητούνται οι υπόλοιποι νεαροί που εμπλέκονται στο περιστατικό
Ενώπιον των δικαστικών Αρχών θα οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, ύστερα από νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε.
Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 23χρονου έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο 23χρονος, δέχθηκε επίθεση από ομάδα πέντε ατόμων έξω από το σπίτι του και χρησιμοποίησε μαχαίρι σε κατάσταση άμυνας.
Τι ισχυρίζεται
Όπως ισχυρίζεται, ενώ δεχόταν χτυπήματα έβγαλε το μαχαίρι που είχε πάνω του για επαγγελματικούς λόγους και κινήθηκε χωρίς να βλέπει καθαρά, με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα τον 20χρονο.
Ο 23χρονος φέρεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, παράνομη οπλοφορία και απείθεια, ενώ εργαζόταν στην οικογενειακή επιχείρηση εμπορίας οικοδομικών υλικών.
Μετά το περιστατικό, σύμφωνα με τον ίδιο, οι εμπλεκόμενοι τράπηκαν σε φυγή προς διαφορετικές κατευθύνσεις.
Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων, καθώς και για την πλήρη καταγραφή των κινήσεών τους πριν και μετά το περιστατικό.
