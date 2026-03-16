Την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση προχώρησε η μητέρα του 20χρονου Κλεομένη, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά μετά από τα χτυπήματα με μαχαίρι που δέχθηκε από 23χρονο.

Η μητέρα ζητά την άμεση παύση της προβολής του οπτικοακουστικού υλικού που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του παιδιού της. «Κάθε φορά που προβάλλονται αυτές οι εικόνες, το παιδί μου πεθαίνει ξανά, κι εγώ δεν είμαι εκεί να το βοηθήσω».

Εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη

Παρά την τραγωδία η οικογένεια δηλώνει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στις αρχές και την ελληνική δικαιοσύνη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα ξεκαθαρίζεται το πλαίσιο της εκπροσώπησης καθώς αυτό αναλαμβάνεται από τον δικηγόρο κ. Σπυράτο Παρασκευά.

Η δήλωση καταλήγει με μια σημαντική προτροπή προς την κοινωνία και όσους βρέθηκαν στο σημείο του τραγικού συμβάντος. Η μητέρα καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει έστω και την παραμικρή λεπτομέρεια να προσέλθει στις Αρχές. «Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που μου στέρησε το παιδί μου», υπογραμμίζει, ζητώντας τη συνδρομή όλων για τη δικαίωση της ψυχής του γιου της.

Αναλυτικά η δήλωση της μητέρας του 20χρονου Κλεομένη:

«Ο πόνος που βιώνω από την άδικη απώλεια του γιου μου είναι βουβός, αβάσταχτος, ένας πόνος που ξέρω πως θα μείνει το ίδιο δυνατός όσα χρόνια κι αν περάσουν. Το κενό που άφησε πίσω του το παιδί μου είναι μια πληγή που δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ.

Η τυφλή οπαδική βία δεν στέρησε απλώς μια ζωή, μου στέρησε τον κόσμο μου όλο, το σπλάχνο μου, την ίδια μου την ύπαρξη. Αυτές τις στιγμές της απέραντης θλίψης μου πρέπει να απευθύνω έκκληση προς όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και τα ενημερωτικά μέσα, ζητώντας τα αυτονόητα. Παρακαλώ όπως σταματήσει άμεσα η αναπαραγωγή του βίντεο που δείχνει το παιδί μου τη στιγμή που χάνει τις αισθήσεις του. Κάθε φορά που προβάλλονται αυτές οι εικόνες, το παιδί μου πεθαίνει ξανά, κι εγώ δεν είμαι εκεί να το βοηθήσω. Επιπλέον, απαιτώ να σταματήσει κάθε προσπάθεια σπίλωσης της μνήμης του γιου μου, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμαυρώνει την εικόνα ενός αθώου παιδιού που έπεσε θύμα μιας παράλογης βίας.

Διατηρώ την απόλυτη εμπιστοσύνη μου στην Ελληνική Δικαιοσύνη και τις Αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Θέλω να καταστήσω σαφές πως από εδώ και πέρα θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού μου. Για αυτό το λόγο έχω διορίσει και με εκπροσωπεί επίσημα ο δικηγόρος κ. Σπυράτος Παρασκευάς, και κανένας άλλος δεν νομιμοποιείται να μιλά εξ ονόματός μου. Διαχωρίζω τη θέση μου από οποιαδήποτε δήλωση ή ενέργεια προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη πλευρά. Τέλος, απευθύνω έκκληση σε όσους ήταν παρόντες ή γνωρίζουν οτιδήποτε, ακόμα κι αν νομίζουν ότι είναι ασήμαντο, να μιλήσουν στις Αρχές προκειμένου να διευκολύνουν το έργο τους. Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που μου στέρησε το παιδί μου»