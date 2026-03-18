Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι συνομιλίες στα social media μετά την δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά
Η αστυνομία έχει στα χέρια της συνομιλία μεταξύ ατόμων σε διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία έγινε μετά το περιστατικό της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά
Ομαδική συνομιλία που προκαλεί φρίκη έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την ώρα που δέχτηκε το δολοφονικό χτύπημα ο 20χρονος Κλεομένης από τον 23χρονο οπαδό του Άρη.
Σε αυτή την συνομιλία, όπως αποκαλύπτει το Mega κάποιοι που βρισκόντουσαν στη γύρω περιοχή αντάλλαξαν τα παρακάτω μηνύματα.
«Πείτε του να πετάξει το κινητό»
Συνομιλία μέσω εφαρμογής
– Έσφαξαν έναν “Τούρκο”.
– Ναι… τον γ… οι μάγκες.
– Καλά είναι τότε. Μακάρι να πεθάνει.
– Μπράβο το παιδί. Σοβαρά είναι;
– Πείτε του να πετάξει το κινητό του.
– Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν.
– Μάγκες, μήπως δείρατε κανέναν πιο πριν;
– Θα μαζευτούμε.
– Μάγκες, έχει γίνει χαμός… ο Τούρκος ήταν τέζα. Έφυγε με ασθενοφόρο.
– Βγείτε όλοι από την ομαδική!
– Βγείτε όλοι!
Προφυλακιστέος ο 23χρονος
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά.
Ο 23χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή οπλοχρησία. Κατά τη δίωρη απολογία του φέρεται να επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι ενήργησε σε καθεστώς άμυνας, υποστηρίζοντας πως δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον 3 άτομα έξω από το σπίτι του. Δύο ακόμη άτομα, σύμφωνα με όσα φέρεται να απολογήθηκε, βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, εκ των οποίων ο ένας κρατούσε κινητό τηλέφωνο και βιντεοσκοπούσε την εις βάρος του επίθεση.
Υποστήριξε δε, ότι χτυπήθηκε επανειλημμένα, ακόμη και με σφυρί, τονίζοντας ότι προκειμένου να προστατευθεί αντέδρασε χρησιμοποιώντας το μαχαίρι «στα τυφλά». «Δεν είχα ανθρωποκτόνο δόλο» φαίνεται να είπε, εκφράζοντας τη λύπη του για την απώλεια της ζωής τού 20χρονου.
- Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι συνομιλίες στα social media μετά την δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά
