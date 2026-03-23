Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 21χρονο που ήταν μαζί με τον 19χρονο που έχει συλληφθεί και τον 20χρονο Κλεομένη που δολοφονήθηκε κατά το αιματηρό επεισόδιο με τον 23χρονο στην Καλαμαριά
Ταυτοποιήθηκε το δεύτερο άτομο που φέρεται να ήταν παρών στο αιματηρό επεισόδιο, με φερόμενο οπαδικό υπόβαθρο, που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Κλεομένη, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν την εξέλιξη της έρευνας, πρόκειται για 21 ετών άνδρα. Κατά τις ίδιες πηγές, τις προηγούμενες ώρες πραγματοποιήθηκε αστυνομική έρευνα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, χωρίς όμως ο ίδιος να εντοπιστεί.
Βαριές κατηγορίες
Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να βρισκόταν την επίμαχη βραδιά στο σημείο της δολοφονίας, συνοδεύοντας το 20χρονο θύμα και τον 19χρονο που ήδη προφυλακίστηκε.
Τόσο ο 21 ετών άνδρας όσο κι ο 19χρονος διώκονται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, πράξη η οποία συνδέεται με τη φερόμενη επίθεση εναντίον του 23χρονου, κατηγορούμενου και προσωρινά κρατούμενου για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά του Κλεομένη.
Ακόμη, αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της συμμορίας και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες (με τον αθλητικό Νόμο).
