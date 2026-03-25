Ρόδος: Η κυρία Σοφία ετών 82, μαθήτρια του Εσπερινού ΕΠΑΛ, παρέλασε περήφανα μπροστά σε χιλιάδες κόσμου
Ελλάδα 25 Μαρτίου 2026, 13:20

Η συγκίνηση ήταν έκδηλη για την παρέλαση των ενηλίκων από το εσπερινό ΕΠΑΛ Ρόδου

Η κυρία Σοφία, από τη Ρόδο, μαθήτρια της πρώτης Λυκείου του Εσπερινού ΕΠΑΛ της Ρόδου, παρέλασε σήμερα, στην Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου μαζί με εκατοντάδες μαθητές από όλα τα σχολεία της Ρόδου και καταχειροκροτήθηκε.

«Νιώθω μεγάλη τιμή που λαμβάνω μέρος ως μαθήτρια σε αυτή την παρέλαση – δήλωσε μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ. Ευχαριστώ τον διευθυντή του σχολείου που μου πρότεινε να παρελάσω σε αυτή την ηλικία. Δεν κρύβω ότι είμαι πολύ συγκινημένη λόγω της ημέρας και εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και ηρεμία. Ειρήνη και τίποτε άλλο. Ειδικά αυτές τις μέρες που βιώνουμε πολέμους».

Συγκίνηση για τους ενήλικες μαθητές

Με τη σειρά του, ο διευθυντής του σχολείου του Νίκος Οικονόμος, εξέφρασε κι ο ίδιος την περηφάνια του αλλά και τη συγκίνησή του, επειδή το σχολείο του, που αποτελείται από ενήλικες μαθητές, μπόρεσε για πρώτη φορά ίσως μετά από πολλά χρόνια, να πάρει μέρος συντεταγμένα στην παρέλαση, για τον εορτασμό της Εθνικής μας Επετείου.

«Προσωπικά είναι η τελευταία φορά που συνοδεύω το σχολείο μου, καθώς σε ελάχιστους μήνες συνταξιοδοτούμαι. Ευχαριστώ τους μικρούς και μεγάλους μαθητές μου που παίρνουν μέρος σε αυτή την παρέλαση για να εκπροσωπήσουν το σχολείο μας. Θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά όλους τους μαθητές που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια και οι οποίοι ξεπερνούν τις 8.000 περίπου σε όλα τα σχολεία και να εκφράσω τον θαυμασμό μου για την κυρία Σοφία, που σήμερα, στα 82 της χρόνια παίρνει μέρος στη σπουδαία παρέλαση της Εθνικής μας Επετείου της 25ης Μαρτίου- σημείωσε ο κ. Οικονόμος.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις που έγιναν στη Ρόδο, η κυβέρνηση εκπροσώπησε την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τη βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς.

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια «σε οποιαδήποτε συνεδρίαση»

Μέση Ανατολή: Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε την αμερικανική πρόταση 15 σημείων για τερματισμό του πολέμου

Μέση Ανατολή: Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε την αμερικανική πρόταση 15 σημείων για τερματισμό του πολέμου

Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.
Ελλάδα 25.03.26

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και μέσα σε συνθήκες που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ξεκίνησε στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με συγγενείς θυμάτων και δικηγόρους να κάνουν λόγο για εικόνες χάους και σοβαρές ελλείψεις στην οργάνωση της διαδικασίας

Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»
Ελλάδα 25.03.26

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων, μετά την πρώτη μέρα διεξαγωγής της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη, που έγινε στις 23 Μαρτίου, δηλώνει ότι «το κράτος επιχειρεί να διεξαγάγει ουσιαστικά μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας»

25η Μαρτίου: Ολοκληρώθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εθνική επέτειος 25.03.26 Upd: 12:49

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς στον Λυκαβηττό

25η Μαρτίου: Στις 11:00 η στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
25η Μαρτίου 25.03.26

Η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας

Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης
Ελλάδα 25.03.26

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα από πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του - Τι προβλέπεται για τα άτομα με αναπηρία - Προστατευτικό πλαίσιο για τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς

Πώς «μίκρυνε» η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Οι χώροι που «έφαγαν» θέσεις συγγενών και δικηγόρων
Ελλάδα 24.03.26

Την ώρα που το υπουργείο Δικαιοσύνης διαφημίζει τη μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα της χώρας, βοηθητικοί χώροι έχουν μειώσει το χώρο σε λιγότερο από το μισό.

«Βάλτ’ τα όλα σε θυρίδα», «δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία» – Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις απάτες στον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 24.03.26

Τη δράση του κυκλώματος με τις απάτες σε βάρος του Δημοσίου αποκαλύπτουν οι συνομιλίες που έχουν καταφέρει να υποκλέψουν οι Αρχές.

«Καταπέλτης» η Κοβέσι: Στην Ελλάδα μπλοκάρονται έρευνες για τα Τέμπη από νόμους που προστατεύουν πολιτικούς
Τα εμπόδια 24.03.26

Λίγο πριν εκπνεύσει η θητεία της στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η Λάουρα Κοβέσι μιλά για τα πολιτικά και συνταγματικά εμπόδια που περιορίζουν τις έρευνες της EPPO για την πλήρη απόδοση ευθυνών με το τραύμα του δυστυχήματος των Τεμπών να παραμένει ανοιχτό.

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
Πολιτική 25.03.26

«Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος» τόνισε ο κ. Τασούλας

Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα
Κόσμος 25.03.26

«Για να σπάσουμε τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και να εγγυηθούμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας είναι πλέον απαραίτητα νέα μέτρα», δήλωσε ο Βίκτορ Όρμπαν

«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Κόσμος 25.03.26

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχήθηκε στην ελληνική γλώσσα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Μέττε Φρέντερικσεν: Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα
Κόσμος 25.03.26

Η συμμαχία της κεντροαριστεράς υπό την πρωθυπουργό των σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρέντερικσεν επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές στη Δανία, όμως δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία

Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της
Αλήθειες 25.03.26

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν

Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Aνατροπές στο πρόγραμμα Artemis της NASA
Πρόγραμμα Artemis 25.03.26

To πρόγραμμα Artemis για επιστροφή στη Σελήνη έχει καθυστερήσει και η Κίνα πλησιάζει. To νέο σχέδιο επιταχύνει την προσπάθεια και ανοίγει το δρόμο για πυρηνική ενέργεια στο Διάστημα,

Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του
Πολιτική 25.03.26

Όπως ανέφερε στο μήνυμα του ο κ. Ν. Κακλαμάνης «205 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμούμε σήμερα τον αγώνα ενός λαού, που τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια

Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA ο Τζα Μοράντ
Μπάσκετ 25.03.26

Η σεζόν στο NBA επί της ουσίας έχει ήδη τελειώσει για τους Γκριζλις, με την ομάδα του Μέμφις να ανακοινώνει παράλληλα και το ότι ο ηγέτης της, Τζα Μοραντ, δεν θα επιστρέψει φέτος στα παρκέ.

Κουτσούμπας για την 25η Μαρτίου: Οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

«Ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός, που παλεύει για το δίκιο του, για το καινούργιο και το προοδευτικό της κάθε εποχής, μπορεί να δώσει διέξοδο στις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του παλιού», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας για την εθνική επέτειο

Δένδιας για 25η Μαρτίου: «Η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου»
Εθνική επέτειος 25.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Προς ενιαίο κόμμα και απόρριψη κάθε συνεργασίας με τη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο
Φαμίλια 25.03.26

NBA: Με τριπλ-νταμπλ και νικητήριο καλάθι του Γιόκιτς οι Νάγκετς «πέρασαν» από το Φοίνιξ (vids)
Μπάσκετ 25.03.26

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

