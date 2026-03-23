Ποιος ήταν ο Λεονίντ Ραντβίνσκι, ο μυστικοπαθής ιδιοκτήτης του OnlyFans
Stories 23 Μαρτίου 2026, 16:10

Ποιος ήταν ο Λεονίντ Ραντβίνσκι, ο μυστικοπαθής ιδιοκτήτης του OnlyFans

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans, Λεονίντ Ραντβίνσκι, σπάνια παρευρίσκονταν σε εκδηλώσεις, ενώ απέφευγε να δίνει συνεντεύξεις στον Τύπο.

Το όνομα Λεονίντ Ραντβίνσκι δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στον μέσο άνθρωπο, καθώς ο αποθανών ιδιοκτήτης της πλατφόρμας OnlyFans, διατηρούσε χαμηλό προφίλ: παρευρίσκονταν σπάνια σε δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ δεν έδινε συνεντεύξεις σε εφημερίδες και περιοδικά.

Ωστόσο, η συμβολή του στον τομέα της σύγχρονης δημιουργίας περιεχομένου είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς ακόμη και αν η πλατφόρμα του Ραντβίνσκι συνδέεται περισσότερο με περιεχόμενο για ενήλικες, το επιχειρηματικό της μοντέλο άλλαξε συλλήβδην τον ψηφιακό μας κόσμο.

«Άλλαξε εντελώς τον κλάδο»

Απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Northwestern, μετέτρεψε την διαδικτυακή πορνογραφία από μια επιχείρηση που βασιζόταν κυρίως σε βίντεο για ενήλικες που χρηματοδοτούνταν από διαφημίσεις σε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρει την ψευδαίσθηση της συντροφικότητας.

Το OnlyFans αριθμεί πλέον πάνω από 300 εκατομμύρια χρήστες, πολλοί από τους οποίους καταβάλλουν συνδρομές για πρόσβαση στη σελίδα ενός δημιουργού, για βίντεο με πληρωμή ανά προβολή και για εξατομικευμένες αλληλεπιδράσεις.

«Το OnlyFans άλλαξε εντελώς τον κλάδο, καθώς έδωσε τη δυνατότητα στον απλό άνθρωπο να γίνει περφόρμερ», δήλωσε η Αλάνα Έβανς στην WSJ, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της ψυχαγωγίας ενηλίκων από το 1998 και ηγείται του συνδικάτου Adult Performance Artists Guild.

Τα πρώτα βήματα

Γεννημένος το 1982 στην Οδησσό της Ουκρανίας, ο Λεονίντ Ραντβίνσκι μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στη διαδικτυακή βιομηχανία περιεχομένου για ενήλικες.

Τα πρώτα του πρότζεκτ, όπως το MyFreeCams, ένας αμερικανικός ιστότοπος που προσφέρει ζωντανές παραστάσεις μέσω κάμερας από μοντέλα, οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν γυμνό και σεξουαλική δραστηριότητα, που συχνά κυμαίνεται από στριπτίζ και ερωτικές συνομιλίες έως αυνανισμό με ερωτικά βοηθήματα, απλώς έθεσαν τις βάσεις για τη συμμετοχή του στο OnlyFans.

Το OnlyFans ιδρύθηκε το 2016 από τον Βρετανό επιχειρηματία Τιμ Στοκέλι. Ωστόσο, η πραγματική άνθηση της πλατφόρμας ήρθε το 2018, όταν ο Ράντβινσκι απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο.

Αφού ανέλαβε τα ηνία ο Ραντβίνσκι, το OnlyFans άνοιξε τις πόρτες του στην αγορά περιεχομένου για ενήλικες, προσελκύοντας δημιουργούς που επιζητούσαν μεγαλύτερο έλεγχο τόσο σε ότι αφορά τη πηγή των εσόδων τους όσο και το κοινό τους.

Καινοτομία;

Επιτρέποντας στους δημιουργούς να χρεώνουν συνδρομές για πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο, η πλατφόρμα αναδείχθηκε ως μία από τις πιο επικερδείς εναλλακτικές λύσεις ειδικά σε σχέση με τα παραδοσιακά κανάλια διανομής ψυχαγωγικού περιεχομένου για ενήλικες.

Η δημοτικότητα του ιστότοπου αυξήθηκε ραγδαία, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καθώς οι άνθρωποι στράφηκαν προς τις ψηφιακές πλατφόρμες τόσο ως μέσο δημιουργίας όσο και κατανάλωσης περιεχομένου.

Εκτός από το περιεχόμενο για ενήλικες, όμως, ο Ραντβίνσκι είχε σχεδιάσει το OnlyFans ως μια πλατφόρμα για δημιουργούς όλων των ειδών – γυμναστές και influencers, μεταξύ άλλων – για να κερδίζουν χρήματα από τη δουλειά τους.

Η δωρεά που πυροδότησε αντιδράσεις

Ο Λεονίντ Ραντβίνσκι ήταν παντρεμένος με την Κάτι Τσουντνόφσκι. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 2008, σε μια πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων στο Σικάγο, σύμφωνα με την εφημερίδα Chicago Tribune.

Η Τσουντνόφσκι, δικηγόρος στο επάγγελμα, τα τελευταία χρόνια περιγράφει τον εαυτό της σε βιογραφικά για φιλανθρωπικούς σκοπούς ως γενική νομική σύμβουλο μιας «διεθνούς ιδιωτικής εταιρείας τεχνολογίας», ενώ σε παλαιότερη συνέντευξή της δήλωσε ότι είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans και η σύζυγός του απασχόλησαν ιδιαιτέρως το 2023, όταν κυκλοφόρησε η είδηση ότι δεσμεύτηκαν να δωρίσουν 11 εκατομμύρια δολάρια στην φιλοϊσραηλινή ομάδα American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), σύμφωνα με έναν εσωτερικό κατάλογο δωρητών που εξασφάλισε το The Lever.

Ο Ραντβίνσκι αρνήθηκε ότι πραγματοποίησε ή δεσμεύτηκε για τη δωρεά αυτή.

Σύμφωνα με εμπιστευτικά εσωτερικά έγγραφα που εξέτασε το The Lever, η AIPAC ανέφερε μια τεράστια συγκέντρωση χρημάτων ύψους 90 εκατομμυρίων δολαρίων τον Οκτώβριο του 2023.

Μια συνεισφορά ξεχώρισε: εκείνη των 11 εκατομμυρίων δολαρίων από έναν «κ. Ανώνυμο Ανώνυμο».

Το The Lever υποστήριξε ότι μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι τα προσωπικά στοιχεία που αναγράφονταν δίπλα στη δωρεά ταυτοποιούσαν τον «κ. Ανώνυμο Ανώνυμο» ως τον Ραντβίνσκι.

Ενώ ορισμένοι από όσους αναφέρονται στα έγγραφα επιβεβαίωσαν ότι είχαν συνεισφέρει στην AIPAC, ο ιδιοκτήτης του OnlyFans και δύο άλλοι αρνήθηκαν ότι ήταν δωρητές.

«Δεν δώρισα ούτε δεσμεύτηκα για 11 εκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο ίδιος στο The Lever.

Ο ιδιοκτήτης του OnlyFans αρνήθηκε να δώσει εξήγηση για το λόγο που αυτός και η σύζυγός του εμφανίζονταν ως δωρητές ή να σχολιάσει τα έγγραφα που δείχνουν μια τραπεζική μεταφορά από την σύζυγό του προς τον οργανισμό.

*Με πληροφορίες από: Medium | WSJ | BBC | Rolling Stone

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ανατροπή το άλμα στις 2.100 μονάδες στην αγορά

7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

Τραμπ: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον ξεκίνησαν σχέση απλά για να περνάνε καλά
Αν και δεν παντρεύτηκαν ποτέ, ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον θεωρούνται ένα από τα πιο σταθερά και ευτυχισμένα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Η Αμερικανίδα κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου – Αυτός την αναγνώρισε στα 14, αυτή έβαλε τους όρους της
«Από τότε που ήμουν μικρή, η μητέρα μου με έκανε να συνειδητοποιήσω από πού καταγόταν ο πατέρας μου και από πού προέρχομαι εγώ», λέει η Τζάζμιν Γκριμάλντι, κόρη εκτός γάμου του Αλβέρτου του Μονακό.

Οι ιντερνετικοί επικριτές έχουν κάνει άπλετο κακό στον Μπάρι Κίογκαν
«Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι ο μικρός μου γιος θα πρέπει να διαβάσει όλα αυτά τα πράγματα όταν μεγαλώσει», δήλωσε πρόσφατα ο Μπάρι Κίογκαν, σχολιάζοντας την κριτική που δέχεται στο διαδίκτυο.

Ο αιώνιος γρίφος του Κερτ Κομπέιν – Το σημείωμα αυτοκτονίας είναι πλαστό
Το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν βαθαίνει, καθώς νέα ανάλυση γραφικού χαρακτήρα υποδεικνύει ότι το σημείωμα αυτοκτονίας που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος είναι πλαστό.

Αγορά ακινήτων: Το 80% θεωρεί απρόσιτη την κατοικία για τους νέους
Ανάμικτα είναι τα συμπεράσματα νέας έρευνας της Focus Bari για την αγορά ακινήτων. Οι 7 στους 10 θεωρούν ότι οι τιμές «πλησιάζουν ταβάνι», αλλά οι 6 στους 10 εκτιμούν ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Project Hail Mary: Τα 141 εκατ. στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ
Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Project Hail Mary, αγγίζοντας στο box office τα 141 εκατ. δολάρια με το «καλημέρα» δίνοντας μια ανάσα στην Amazon MGM και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ

Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή για τις ενεργειακές υποδομές – Δεν δίνουν πλεονέκτημα, συνιστούν έγκλημα πολέμου
Οι απειλές Τραμπ ότι θα πλήξει ενεργειακές υποδομές στο Ιράν παρουσιάστηκαν ως πράξη αντιποίνων, κάτι απαράδεκτο στο διεθνές δίκαιο. Και οι επιπτώσεις για τους αμάχους αγγίζουν τον ορισμό εγκλημάτων πολέμου.

«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Χαριλάου Τρικούπη, Κουμουνδούρου και Περισσός βγάζουν στη «σέντρα» την κυβέρνηση για τα μέτρα «ασπιρίνες» που σκοπεύουν να ανακόψουν το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα.

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 21χρονο που ήταν μαζί με τον 19χρονο που έχει συλληφθεί και τον 20χρονο Κλεομένη που δολοφονήθηκε κατά το αιματηρό επεισόδιο με τον 23χρονο στην Καλαμαριά

Καρδίτσα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή
Η οικογένεια ζητά τη διενέργεια αναπαράστασης του εγκλήματος, καθώς και την άμεση άρση και εξέταση των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή

«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»
Σε δηλώσεις με πολλά «ίσως» και μεγάλη ασάφεια αναφορικά με το ποιοι είναι οι συνομιλητές των ΗΠΑ, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ιράν θέλει συμφωνία. Αλλά επιμένει στη χρηματοδότηση των 200 δισ. για τις ανάγκες του πολέμου.

GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)
Ο Τζέιμς Νάναλι αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP στην GBL χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του στην εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή για την 22η αγωνιστική.

Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα
Υπάρχουν ηγέτες που έχουν αγκαλιαστεί σφιχτά από την ΕΕ και το NATO ενώ φροντίζουν να διαιωνίζουν τη διαφθορά στη χώρα τους. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, φαίνεται να είναι ένας από αυτούς.

Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας
Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και του Δημήτρη Τσιόδρα της ΝΔ για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο. Για 20 εκατ. ευρώ αφήνετε το νησί να καταστρέφεται, τόνισε ο κ. Δουδωνής

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»
Πραγματοποιήθηκε στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, η εκδήλωση υποδοχής του αυθεντικού πίνακα «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» του Θεόδωρος Βρυζάκης, στο Μεσολόγγι, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος.

Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)
Ο προπονητής της Λίγκα Ντε Κίτο του Εκουαδόρ, Τιάγκο Νούνες εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον γιο του και παρέθεσε μία συγκλονιστική ομιλία για το σύνδρομο Down.

Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία
Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο διαβίβασε στη Ρωσία πληροφορίες για διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
«Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης» αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους η Ελένη Βατσινά και ο Νίκος Κογιουμτσής του ΠΑΣΟΚ

«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!
Ο Μουστάφα Φαλ έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και μπορεί να αγωνιστεί σε κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια της Euroleague – Εξαιρετική η αποθεραπεία του Γάλλου, «έσπασε» τα κοντέρ.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

