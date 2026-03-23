Ποιος ήταν ο Λεονίντ Ραντβίνσκι, ο μυστικοπαθής ιδιοκτήτης του OnlyFans

Το όνομα Λεονίντ Ραντβίνσκι δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στον μέσο άνθρωπο, καθώς ο αποθανών ιδιοκτήτης της πλατφόρμας OnlyFans, διατηρούσε χαμηλό προφίλ: παρευρίσκονταν σπάνια σε δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ δεν έδινε συνεντεύξεις σε εφημερίδες και περιοδικά.

Ωστόσο, η συμβολή του στον τομέα της σύγχρονης δημιουργίας περιεχομένου είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς ακόμη και αν η πλατφόρμα του Ραντβίνσκι συνδέεται περισσότερο με περιεχόμενο για ενήλικες, το επιχειρηματικό της μοντέλο άλλαξε συλλήβδην τον ψηφιακό μας κόσμο.

«Άλλαξε εντελώς τον κλάδο»

Απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Northwestern, μετέτρεψε την διαδικτυακή πορνογραφία από μια επιχείρηση που βασιζόταν κυρίως σε βίντεο για ενήλικες που χρηματοδοτούνταν από διαφημίσεις σε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρει την ψευδαίσθηση της συντροφικότητας.

Το OnlyFans αριθμεί πλέον πάνω από 300 εκατομμύρια χρήστες, πολλοί από τους οποίους καταβάλλουν συνδρομές για πρόσβαση στη σελίδα ενός δημιουργού, για βίντεο με πληρωμή ανά προβολή και για εξατομικευμένες αλληλεπιδράσεις.

«Το OnlyFans άλλαξε εντελώς τον κλάδο, καθώς έδωσε τη δυνατότητα στον απλό άνθρωπο να γίνει περφόρμερ», δήλωσε η Αλάνα Έβανς στην WSJ, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της ψυχαγωγίας ενηλίκων από το 1998 και ηγείται του συνδικάτου Adult Performance Artists Guild.

Τα πρώτα βήματα

Γεννημένος το 1982 στην Οδησσό της Ουκρανίας, ο Λεονίντ Ραντβίνσκι μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στη διαδικτυακή βιομηχανία περιεχομένου για ενήλικες.

Τα πρώτα του πρότζεκτ, όπως το MyFreeCams, ένας αμερικανικός ιστότοπος που προσφέρει ζωντανές παραστάσεις μέσω κάμερας από μοντέλα, οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν γυμνό και σεξουαλική δραστηριότητα, που συχνά κυμαίνεται από στριπτίζ και ερωτικές συνομιλίες έως αυνανισμό με ερωτικά βοηθήματα, απλώς έθεσαν τις βάσεις για τη συμμετοχή του στο OnlyFans.

Το OnlyFans ιδρύθηκε το 2016 από τον Βρετανό επιχειρηματία Τιμ Στοκέλι. Ωστόσο, η πραγματική άνθηση της πλατφόρμας ήρθε το 2018, όταν ο Ράντβινσκι απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο.

Αφού ανέλαβε τα ηνία ο Ραντβίνσκι, το OnlyFans άνοιξε τις πόρτες του στην αγορά περιεχομένου για ενήλικες, προσελκύοντας δημιουργούς που επιζητούσαν μεγαλύτερο έλεγχο τόσο σε ότι αφορά τη πηγή των εσόδων τους όσο και το κοινό τους.

Καινοτομία;

Επιτρέποντας στους δημιουργούς να χρεώνουν συνδρομές για πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο, η πλατφόρμα αναδείχθηκε ως μία από τις πιο επικερδείς εναλλακτικές λύσεις ειδικά σε σχέση με τα παραδοσιακά κανάλια διανομής ψυχαγωγικού περιεχομένου για ενήλικες.

Η δημοτικότητα του ιστότοπου αυξήθηκε ραγδαία, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καθώς οι άνθρωποι στράφηκαν προς τις ψηφιακές πλατφόρμες τόσο ως μέσο δημιουργίας όσο και κατανάλωσης περιεχομένου.

Εκτός από το περιεχόμενο για ενήλικες, όμως, ο Ραντβίνσκι είχε σχεδιάσει το OnlyFans ως μια πλατφόρμα για δημιουργούς όλων των ειδών – γυμναστές και influencers, μεταξύ άλλων – για να κερδίζουν χρήματα από τη δουλειά τους.

Η δωρεά που πυροδότησε αντιδράσεις

Ο Λεονίντ Ραντβίνσκι ήταν παντρεμένος με την Κάτι Τσουντνόφσκι. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 2008, σε μια πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων στο Σικάγο, σύμφωνα με την εφημερίδα Chicago Tribune.

Η Τσουντνόφσκι, δικηγόρος στο επάγγελμα, τα τελευταία χρόνια περιγράφει τον εαυτό της σε βιογραφικά για φιλανθρωπικούς σκοπούς ως γενική νομική σύμβουλο μιας «διεθνούς ιδιωτικής εταιρείας τεχνολογίας», ενώ σε παλαιότερη συνέντευξή της δήλωσε ότι είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans και η σύζυγός του απασχόλησαν ιδιαιτέρως το 2023, όταν κυκλοφόρησε η είδηση ότι δεσμεύτηκαν να δωρίσουν 11 εκατομμύρια δολάρια στην φιλοϊσραηλινή ομάδα American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), σύμφωνα με έναν εσωτερικό κατάλογο δωρητών που εξασφάλισε το The Lever.

Ο Ραντβίνσκι αρνήθηκε ότι πραγματοποίησε ή δεσμεύτηκε για τη δωρεά αυτή.

Σύμφωνα με εμπιστευτικά εσωτερικά έγγραφα που εξέτασε το The Lever, η AIPAC ανέφερε μια τεράστια συγκέντρωση χρημάτων ύψους 90 εκατομμυρίων δολαρίων τον Οκτώβριο του 2023.

Μια συνεισφορά ξεχώρισε: εκείνη των 11 εκατομμυρίων δολαρίων από έναν «κ. Ανώνυμο Ανώνυμο».

Το The Lever υποστήριξε ότι μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι τα προσωπικά στοιχεία που αναγράφονταν δίπλα στη δωρεά ταυτοποιούσαν τον «κ. Ανώνυμο Ανώνυμο» ως τον Ραντβίνσκι.

Ενώ ορισμένοι από όσους αναφέρονται στα έγγραφα επιβεβαίωσαν ότι είχαν συνεισφέρει στην AIPAC, ο ιδιοκτήτης του OnlyFans και δύο άλλοι αρνήθηκαν ότι ήταν δωρητές.

«Δεν δώρισα ούτε δεσμεύτηκα για 11 εκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο ίδιος στο The Lever.

Ο ιδιοκτήτης του OnlyFans αρνήθηκε να δώσει εξήγηση για το λόγο που αυτός και η σύζυγός του εμφανίζονταν ως δωρητές ή να σχολιάσει τα έγγραφα που δείχνουν μια τραπεζική μεταφορά από την σύζυγό του προς τον οργανισμό.

*Με πληροφορίες από: Medium | WSJ | BBC | Rolling Stone