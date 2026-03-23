Λεονίντ Ραντβίνσκι: Πέθανε ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών

Ήταν ένα από τα πλέον γνωστά, αλλά και αμφιλεγόμενα πρόσωπα του διαδικτύου. Ο Λεονίντ Ραντβίνσκι, ο ιδιοκτήτης και ο άνθρωπος που εκτόξευσε την πλατφόρμα ενηλίκων OnlyFans, πέθανε σε ηλικία 43 ετών, μετά από μια μεγάλη μάχη με τον καρκίνο.

Την είδηση επιβεβαίωσε στην Daily Mail εκπρόσωπος της εταιρείας του, λέγοντας «είμαι στην δυσάρεστη θέση να ανακοινώσω τον θάνατό του. Ο Λέο πέθανε μετά από μια σκληρή και μακρά μάχη με τον καρκίνο. Η οικογένειά του ζήτησε να σεβαστούμε όλοι αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ο Λεονίντ Ραντβίνσκι γεννήθηκε το 1982 στην Οδησσό, προτού η οικογένειά του μετακομίσει στο Σικάγο ενώ ήταν παιδί. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Νορθουέστερν το 2002, δύο χρόνια αργότερα ιδρύει το σάιτ ενηλίκων MyFreeCams και το 2009 φτιάχνει την εταιρεία Leo, που είχε ως στόχο την επένδυση σε τεχνολογικές εταιρείες.

Το 2018 αγόρασε το 75% του OnlyFans και κάτω από την καθοδήγησή του, η αμφιλεγόμενη πλατφόρμα ενηλίκων εκτοξεύθηκε, με την αξία της να φτάνει το 2024 στα 7.2 δισ. δολάρια.

Ο Λεονίντ Ραντβίνσκι κρατούσε τη προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δίνοντας στα μίντια ελάχιστες πληροφορίες που δεν είχαν σχέση με τις επιχειρήσεις του και τα επαγγελματικά του σχέδια. Φαίρεται να ήταν παντρεμένος, ενώ η περιουσία του Αμερικανο-Ουκρανού επιχειρηματία ανερχόταν στα 4.7 δισ. δολάρια.