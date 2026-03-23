Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Απειλούμαστε; Απειλούμαστε!

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Σοκαριστική παραδοχή του Πρωθυπουργού

Απειλούμαστε;

Απειλούμαστε!

• «Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση ευρωπαϊκό κράτος» λέει ο Κυρ. Μητσοτάκης

• Πώς αλλάζει τα δεδομένα ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος κατά του Ντιέγκο Γκαρσία

• Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει ασπίδα απέναντι σε αυτό το όπλο

• Μόνη προστασία οι αμερικανικοί δορυφόροι

• Γιατί η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα επάρκειας καυσίμων αλλά πρόβλημα τιμής

• Εκατέρωθεν τελεσίγραφα και απειλές από Τραμπ και Τεχεράνη

Δίκη Τεμπών

Πρεμιέρα σε κλίμα έντασης

• Ο όγκος της δικογραφίας και οι δεκάδες παράγοντες, κλειδί για τη διάρκειά της

Πολιτικό παρασκήνιο

Γιατί ο Ανδρουλάκης στέλνει προσκλητήριο για τις υποκλοπές

Για πού ετοιμάζει βαλίτσες ο Χαρίτσης

Μια παλάμη, ένα αίνιγμα

• Η ιστορία πίσω από το αρχαιότερο έργο τέχνης

Συγκοινωνίες

Οδηγοί λεωφορείων τώρα με… μπλοκάκι

Τι σηματοδοτεί

Ο σοσιαλιστής Γκρεγκουάρ νέος δήμαρχος στο Παρίσι

• Αντεξε η Μασσαλία

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Εμμανουήλ Καραλής

Ασημένιος με 6,05 μ. και ταβάνι του… ο ουρανός

Εκτος με 8,19 μ. ο Τεντόγλου

AEK – Kηφισιά 3-0

Με πλεονέκτημα στα play offs

Oλυμπιακός – ΑΕΛ Novibet 0-0

Εχασε ευκαιρίες, τον σταμάτησε ένας απίθανος γκολκίπερ

Bόλος – ΠΑΟΚ 2-1

Επεσε στην τρίτη θέση

Στη Μάντσεστερ Σίτι το Λιγκ Καπ

Με 2-0 έσβησε το όνειρο της Αρσεναλ