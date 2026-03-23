Κάρι Αν Φλέμινγκ: Πέθανε η ηθοποιός των «iZombie» και «Supernatural» σε ηλικία 51 χρόνων
Fizz 23 Μαρτίου 2026, 10:40

Κάρι Αν Φλέμινγκ: Πέθανε η ηθοποιός των «iZombie» και «Supernatural» σε ηλικία 51 χρόνων

Η Κάρι Αν Φλέμινγκ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με την υγεία της που την οδήγησαν στον θάνατο στις 26/2/2026.

Η Κάρι Αν Φλέμινγκ, απεβίωσε σε ηλικία 51 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Η ηθοποιός είχε μια κόρη, τη Madalyn Rose.

Κάρι Αν Φλέμινγκ: Η καριέρα της

Η Καναδή ηθοποιός έγινε γνωστή για τους ρόλους της σε σειρές υπερφυσικού χαρακτήρα όπως το «iZombie» και το «Supernatural», καθώς και για τις εμφανίσεις της σε πολλές ταινίες.

Ξεκίνησε μια σειρά εμφανίσεων στο είδος του τρόμου ξεκινώντας το 2005 με έναν ρόλο στο «Masters of Horror».

Στη συνέχεια εμφανίστηκε στο «Supernatural» ως Κάρεν Σίνγκερ, σύζυγος του Μπόμπι Σίνγκερ, τον οποίο υποδύθηκε ο Μπίβερ.

Εμφανίστηκε και στις πέντε σεζόν κατά τη διάρκεια της σειράς.

Ένας άλλος σημαντικός ρόλος ήταν το 2015 στην υπερφυσική κωμωδία-δράμα «iZombie».

Άλλες τηλεοπτικές της δουλειές περιλαμβάνουν τα «Supergirl», «UnREAL», «Motive», «Continuum», «Package Deal», «Alice», «Knights of Bloodstee», «The 4400», «The L Word» και «Smallville».

Στη μεγάλη οθόνη, εκτός από το «Happy Gilmore», πήρε το καστ στα «Good Luck Chuck» και «Married Life».

Ο αποχαιρετισμός των συναδέλφων της

Ο συμπρωταγωνιστής της στο «Supernatural», Jim Beaver, έκανε μια ανάρτηση στα social media, όπου θυμόταν τη συνεργασία τους στα γυρίσματα. «Ήταν πηγή ζωής και καλοσύνης, με εκρηκτικό γέλιο και φοβερά αξιαγάπητη προσωπικότητα που δεν φαινόταν να έχει διακόπτη “off”».

Ο Beaver την αποκάλεσε «αδελφή ψυχή», του γράφοντας: «Το να βρεις μια αδελφή ψυχή μία φορά στη ζωή σου και να τη χάσεις είναι ασύγκριτος πόνος. Το να βρεις δύο αδελφές ψυχές και να τις χάσεις και τις δύο είναι κάτι που δεν χωρούν οι λέξεις.

Οι λίγοι που με ξέρουν δεν γνωρίζουν για την πρώτη και μεγαλύτερη αγάπη μου, τη Cecily, τη μητέρα του παιδιού μου, και πώς ο πρώιμος θάνατός της παραλίγο να με καταστρέψει. Ακόμα λιγότεροι ξέρουν ότι έζησα κάτι παρόμοιο μερικά χρόνια μετά τον θάνατο της Cecily».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ολική επαναφορά, με ανατροπή του -3%

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

«Παγώνει» ο Τραμπ τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον ξεκίνησαν σχέση απλά για να περνάνε καλά
Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον ξεκίνησαν σχέση απλά για να περνάνε καλά - Και δεν έχουν σταματήσει μετά από 43 χρόνια

Η Αμερικανίδα κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου – Αυτός την αναγνώρισε στα 14, αυτή έβαλε τους όρους της
Η Αμερικανίδα κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου - Αυτός την αναγνώρισε στα 14, αυτή έβαλε τους όρους της

Οι ιντερνετικοί επικριτές έχουν κάνει άπλετο κακό στον Μπάρι Κίογκαν
Ο Μπάρι Κίογκαν σταμάτησε να βγαίνει εξαιτίας των πικρόχολων επικριτών του διαδικτύου

Ο αιώνιος γρίφος του Κερτ Κομπέιν – Το σημείωμα αυτοκτονίας είναι πλαστό
Ο αιώνιος γρίφος του Κερτ Κομπέιν – Το σημείωμα αυτοκτονίας είναι πλαστό

Πάρος: Απόφαση για δημιουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία
Πάρος: Απόφαση για δημιουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία

ΗΠΑ: Εντολή για παύση εχθροπραξιών 5 ημερών έδωσε ο Τραμπ – Το Ιράν απαντά ότι απλώς «υποχώρησε»
Εντολή για παύση εχθροπραξιών 5 ημερών έδωσε ο Τραμπ - Το Ιράν απαντά ότι απλώς «υποχώρησε»

Ολυμπιακός: Τα… παράδοξα νούμερα με την ΑΕΛ Novibet και το «διπλό» ρεκόρ με τις τελικές (vids)
Τα... παράδοξα νούμερα με την ΑΕΛ Novibet και το «διπλό» ρεκόρ με τις τελικές

Τσουκαλάς: Η ανάληψη μέτρων από την κυβέρνηση έγινε αργοπορημένα
Τσουκαλάς: Η ανάληψη μέτρων από την κυβέρνηση έγινε αργοπορημένα

Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Η Ελλάδα περνάει σε νέα εποχή
Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Η Ελλάδα περνάει σε νέα εποχή

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας

Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα
Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει του νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει του νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του – Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας
Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του - Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας

Στη Σούδα επέστρεψε το USS Gerald R. Ford
Στη Σούδα επέστρεψε το USS Gerald R. Ford

Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η σημασία του νερού ως θεμέλιο ζωής και η δέσμευση για τη διαφύλαξή του
Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η σημασία του νερού ως θεμέλιο ζωής και η δέσμευση για τη διαφύλαξή του

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

