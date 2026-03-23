Κάρι Αν Φλέμινγκ: Πέθανε η ηθοποιός των «iZombie» και «Supernatural» σε ηλικία 51 χρόνων
Η Κάρι Αν Φλέμινγκ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με την υγεία της που την οδήγησαν στον θάνατο στις 26/2/2026.
Η Κάρι Αν Φλέμινγκ, απεβίωσε σε ηλικία 51 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Η ηθοποιός είχε μια κόρη, τη Madalyn Rose.
Κάρι Αν Φλέμινγκ: Η καριέρα της
Η Καναδή ηθοποιός έγινε γνωστή για τους ρόλους της σε σειρές υπερφυσικού χαρακτήρα όπως το «iZombie» και το «Supernatural», καθώς και για τις εμφανίσεις της σε πολλές ταινίες.
Ξεκίνησε μια σειρά εμφανίσεων στο είδος του τρόμου ξεκινώντας το 2005 με έναν ρόλο στο «Masters of Horror».
Στη συνέχεια εμφανίστηκε στο «Supernatural» ως Κάρεν Σίνγκερ, σύζυγος του Μπόμπι Σίνγκερ, τον οποίο υποδύθηκε ο Μπίβερ.
Εμφανίστηκε και στις πέντε σεζόν κατά τη διάρκεια της σειράς.
Ένας άλλος σημαντικός ρόλος ήταν το 2015 στην υπερφυσική κωμωδία-δράμα «iZombie».
Άλλες τηλεοπτικές της δουλειές περιλαμβάνουν τα «Supergirl», «UnREAL», «Motive», «Continuum», «Package Deal», «Alice», «Knights of Bloodstee», «The 4400», «The L Word» και «Smallville».
Στη μεγάλη οθόνη, εκτός από το «Happy Gilmore», πήρε το καστ στα «Good Luck Chuck» και «Married Life».
Ο αποχαιρετισμός των συναδέλφων της
Ο συμπρωταγωνιστής της στο «Supernatural», Jim Beaver, έκανε μια ανάρτηση στα social media, όπου θυμόταν τη συνεργασία τους στα γυρίσματα. «Ήταν πηγή ζωής και καλοσύνης, με εκρηκτικό γέλιο και φοβερά αξιαγάπητη προσωπικότητα που δεν φαινόταν να έχει διακόπτη “off”».
Ο Beaver την αποκάλεσε «αδελφή ψυχή», του γράφοντας: «Το να βρεις μια αδελφή ψυχή μία φορά στη ζωή σου και να τη χάσεις είναι ασύγκριτος πόνος. Το να βρεις δύο αδελφές ψυχές και να τις χάσεις και τις δύο είναι κάτι που δεν χωρούν οι λέξεις.
Οι λίγοι που με ξέρουν δεν γνωρίζουν για την πρώτη και μεγαλύτερη αγάπη μου, τη Cecily, τη μητέρα του παιδιού μου, και πώς ο πρώιμος θάνατός της παραλίγο να με καταστρέψει. Ακόμα λιγότεροι ξέρουν ότι έζησα κάτι παρόμοιο μερικά χρόνια μετά τον θάνατο της Cecily».
‘Supernatural’ actress Carrie Anne Fleming dead at 51 https://t.co/ErcYGG3C3i pic.twitter.com/ljkxnMk5hm
— Page Six (@PageSix) March 23, 2026
