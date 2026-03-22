Χρίστος Αντωνιάδης: Αποκαλύπτει αν υπήρξε ζευγάρι με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στους «Δύο Ξένους»
Ο Χρίστος Αντωνιάδης δηλώνει «Το μεγαλύτερο ψέμα που έχει γραφτεί για μένα είναι ότι είχα σχέση με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου».
Ο Χρίστος Αντωνιάδης μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» για την προσωπική ζωή του αλλά και δημοσιεύματα που έχουν γραφεί και δεν ισχύουν.
Χρίστος Αντωνιάδης: Η γυναίκα μου είχε έρθει στο καμαρίνι μου ως θαυμάστρια
«Δεν έχω παράπονο από το γυναικείο κοινό. Και τώρα να δεις τι μου γράφουν στα social. Όλες με είχαν παντρευτεί χωρίς να το ξέρω εγώ. Ερχόντουσαν στο καμαρίνι και λέγανε διάφορα, μερικές προσπαθούσαν να κάνουν και διάφορα. Πολλές κοπέλες δεν έχουν μάθει να ακούνε όχι.
Τη γυναίκα μου, και μητέρα των δυο υπέροχων παιδιών μου, τη γνώρισα στο καμαρίνι, είχε έρθει ως θαυμάστρια» παραδέχτηκε αρχικά ο Χρίστος Αντωνιάδης.
Ισχύει ο χωρισμός του;
Όσο για τα δημοσιεύματα που τον θέλουν διαρκώς να χωρίζει από τη σύζυγό του, Αφροδίτη Τσώνου, ο Χρίστος Αντωνιάδης είπε: «Πριν γίνουμε γονείς, υπήρξε μια διάθεση για ρήξη μεταξύ μας, μετά από πολλά χρόνια συμβίωσης και σχέσης. Αλλά ξεπεράστηκε. Θα δείξει.
Δε μου αρέσουν οι χωρισμοί. Στεναχωριέμαι. Το τέλος γενικά με θλίβει».
«Το μεγαλύτερο ψέμα που έχει γραφτεί για μένα ήταν ότι είχα σχέση με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου»
»Κάποια στιγμή το 2010-2011 είχα πει ότι δε θέλω να συνεχίσω το τραγούδι. Δεν ήταν οι δουλειές που ήθελα εγώ, δεν έβρισκα τραγούδια, δεν είχα τις κατάλληλες συνεργασίες. Κάποια στιγμή ήρθε η γυναίκα μου και μου λέει, “αφού το θέλεις, προχώρα”¨…
Το μεγαλύτερο ψέμα που έχει γραφτεί για μένα ήταν ότι είχα σχέση με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Ακόμα και σήμερα δε με πιστεύουν» ανέφερε τέλος ο τραγουδιστής.
- Χρίστος Αντωνιάδης: Αποκαλύπτει αν υπήρξε ζευγάρι με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στους «Δύο Ξένους»
