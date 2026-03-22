Η Αμερικανίδα κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου – Αυτός την αναγνώρισε στα 14, αυτή έβαλε τους όρους της

Η Τζάζμιν Γκρέις Γκριμάλντι έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής της ζώντας μια ιστορία που μοιάζει σχεδόν κινηματογραφική: κόρη του Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό, γεννημένη στις ΗΠΑ και μεγαλωμένη σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μεγάλωσε μακριά από τα τείχη του παλατιού που θυμίζει το επώνυμό της.

Τώρα, με το ντεμπούτο σινγκλ της «Cup of Tea» (κυκλοφόρησε στις 20 Μαρτίου), μπαίνει στο προσκήνιο με τους δικούς της όρους.

Οι δικοί της όροι

Αν και ο πατέρας της είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους βασιλείς της Ευρώπης -γιος της Γκρέις Κέλι και του Πρίγκιπα Ρενιέ Γ΄- η πορεία της Τζάζμιν προς αυτόν τον κόσμο ήταν κάθε άλλο παρά παραδοσιακή. Η μητέρα της, Ταμάρα Ρότολο, μια Αμερικανίδα που γνώρισε τον Πρίγκιπα Αλβέρτο ενώ βρισκόταν σε διακοπές στη Γαλλική Ριβιέρα στις αρχές της δεκαετίας του 1990, την μεγάλωσε στην Καλιφόρνια.

Ο Αλβέρτος αναγνώρισε δημοσίως την Τζάζμιν Γκριμάλντι ως κόρη του το 2006, 14 χρόνια μετά τη γέννησή της, οροθετώντας μια προσεκτική, εξελισσόμενη σχέση.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Τζάζμιν διαμόρφωσε τη δική της ταυτότητα, ενώ παράλληλα αποδέχτηκε τη θέση της στην κληρονομιά των Γκριμάλντι -και τώρα, ως ποπ καλλιτέχνιδα, ηθοποιός και ανθρωπιστική ακτιβίστρια, ανακτά την ιστορία της με τους δικούς της όρους.

«Από τότε που ήμουν μικρή, η μητέρα μου με έκανε να συνειδητοποιήσω από πού καταγόταν ο πατέρας μου και από πού προέρχομαι εγώ», λέει η Τζάζμιν στο People.

«Γι’ αυτό, για μένα, τίποτα από όλα αυτά δεν αποτέλεσε ποτέ έκπληξη. Ήξερα ότι ήταν κάτι αρκετά μοναδικό, αλλά δεν καταλάβαινα πλήρως τη σημασία του και πώς θα το αντιμετώπιζαν οι άλλοι. Όταν βγήκε η είδηση, ήμουν 14 ετών, μια πολύ κρίσιμη ηλικία και περίοδος για κάθε νεαρό ενήλικα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσατε να με πληρώσετε για να γυρίσω σε εκείνη την ηλικία».

«Παιδί της αγάπης»

«Είχα ήδη καθιερωθεί ως Τζάζμιν στους συνομηλίκους μου και στην κοινότητά μου. Και το γεγονός ότι η είδηση βγήκε στο φως τόσο έντονα ήταν σίγουρα μια ενδιαφέρουσα στιγμή στη ζωή μου» λέει. «Αλλά ήμουν επίσης ευγνώμων που δεν χρειάστηκε να νιώσω ότι αυτό ήταν ένα κομμάτι του εαυτού μου που δεν μπορούσα να μοιραστώ. Τώρα ήταν πλέον γνωστό σε όλους».

Επιβαρυμένη από μικρή ηλικία με χαρακτηρισμούς όπως «παιδί της αγάπης» και «εξώγαμο», η Τζάζμιν έμαθε νωρίς να αγνοεί τον θόρυβο και να επικεντρώνεται στον εαυτό της και στο μέλλον της.

Ανθεκτικότητα και δύναμη

«Ακόμη και πριν με αναγνωρίσει ο πατέρας μου, υπήρχαν φήμες και δημοσιεύματα για τα οποία η μαμά μου μιλούσε ανοιχτά και δεν τα έκρυβε. Ήξερα ότι αφορούσαν εμένα, αλλά ποτέ δεν έγιναν το κέντρο της ζωής μου», λέει.

«Πάντα ένιωθα ότι ήταν άδικο να δημιουργείται μια αφήγηση γύρω σου για την οποία δεν μπορούσες πραγματικά να σχολιάσεις. Ακόμη και οι άνθρωποι γύρω μου -όπως η μητέρα μου που χαρακτηριζόταν με συγκεκριμένους τρόπους, ή ο πατέρας μου… Απλώς απέκτησα πολλή ανθεκτικότητα και δύναμη από αυτό, να μην αφήνω τις εξωτερικές απόψεις να με επηρεάζουν».

Υπομονή κι ευγένεια

Το δίδυμο μπαμπά-κόρης έχει εμφανιστεί μαζί δημόσια όλα αυτά τα χρόνια, και η Τζάζμιν έχει περάσει χρόνο στο Μονακό, όπου ο πρίγκιπας Αλβέρτος ζει με τη σύζυγό του, πριγκίπισσα Σαρλίν, και τα δίδυμα παιδιά τους, τον Ζακ και την Γκαμπριέλα, 11 ετών. Ο Αλβέρτος έχει επίσης έναν μεγαλύτερο γιο από προηγούμενη σχέση, το μοντέλο Αλεξάντρ Γκριμάλντι, 22 ετών.

«Η σχέση μου με τον πατέρα μου είναι πραγματικά πολύτιμη για μένα και ανθίζει», λέει η Τζάζμιν. «Ξεκίνησε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αλλά είναι κάτι που εξελίχθηκε και μεγάλωσε με την πάροδο του χρόνου, με υπομονή και ευγένεια».

Όμορφο δώρο

«Αυτό που έχω μάθει για κάθε σχέση γονέα-παιδιού, ειδικά καθώς γίνεσαι ενήλικας, είναι ότι έχει να κάνει με την κατανόηση του ενός τον άλλον με έναν βαθύτερο, ειλικρινή τρόπο -ως ανθρώπινα όντα με όλα τα υπέροχα ελαττώματα και τις πολυπλοκότητές μας- και το να μαθαίνουμε, να αποδεχόμαστε και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον μέσα από αυτό», προσθέτει η Τζάζμιν

Τώρα, λέει, θέλει οι άνθρωποι να την βλέπουν για την τέχνη της και για το τι επιλέγει να κάνει με τη ζωή της.

«Δεν έχουμε τον έλεγχο του πώς μπαίνουμε στον κόσμο», λέει. «Αλλά είμαστε εδώ, και αυτό είναι ένα όμορφο δώρο. Νομίζω ότι έχει σημασία το τι επιλέγουμε να κάνουμε με αυτό».

Η ταύτιση

Η ίδια αναγνωρίζει ότι η ιστορία της μοιάζει πολύ με την ταινία «The Princess Diaries», με πρωταγωνίστριες τις Αν Χάθαγουεϊ και Τζούλι Άντριους. Όταν η ταινία -που αφορά μια ντροπαλή έφηβη από το Σαν Φρανσίσκο που ανακαλύπτει τις βασιλικές της ρίζες- έκανε πρεμιέρα το 2001, η Τζάζμιν δεν μπόρεσε παρά να παρατηρήσει τις ομοιότητες με τη δική της ζωή.

«Ήταν μια πολύ αστεία στιγμή. Νόμιζα ότι ήταν πολύ meta», λέει. «Ήμουν σχεδόν στην ίδια ηλικία με την πρωταγωνίστρια στην ταινία όταν η ταυτότητά μου έγινε δημόσια γνωστή. Υπήρχαν τόσες πολλές ομοιότητες που δεν μπορούσα παρά να ταυτιστώ και να αναρωτηθώ, όπως, μήπως αυτό αφορούσε εμένα ή ήταν εμπνευσμένο από την ιστορία μου -όπως Γκριμάλντι και Ρενάλντι».

Η σχέση με τη γιαγιά

«Ήμουν πολύ θεατρόφιλη και αγαπούσα πραγματικά τις σπουδές μου, και πέρασα μια φάση μεταμόρφωσης όταν μπήκα στο γυμνάσιο και έγινα πιο δημοφιλής. Πήγαινα σε ιδιωτικό σχολείο όλη μου τη ζωή, οπότε φορούσα και στολές. Η μητέρα μου είναι από τη Βόρεια Καλιφόρνια, όπως και η μητέρα της Αν στην ταινία», συνεχίζει.

«Νομίζω ότι, κατά κάποιον τρόπο, ρομαντικοποίησα την ταινία, γιατί θα ήθελα πολύ να είχα μια τέτοια σχέση με τη γιαγιά μου. Μου φάνηκε πολύ ωραίο να βλέπω πώς ξετυλίγεται η ιστορία της με αυτό το φως-οδηγό, κάτι που θα ήθελα να είχα εκείνη την εποχή», λέει για τον δεσμό μεταξύ των χαρακτήρων της Χάθαγουεϊ και της Άντριους.

«Αυτή η άνεση του να έχεις μια μητέρα που σε βοηθά σε μια τέτοια μετάβαση, την είσοδο στον κόσμο… Αλλά όλα αυτά για να πω ότι ταυτίστηκα με την ταινία. Ήμουν πάντα προσεκτική και συνειδητοποιούσα ότι δεν είναι ακριβώς η δική μου ιστορία, αλλά είναι σίγουρα μια ιστορία της οποίας είμαι η πραγματική εκδοχή», προσθέτει, τονίζοντας τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας».

Μια πνευματική στιγμή

Όσον αφορά την εμβληματική γιαγιά της, την αείμνηστη πριγκίπισσα Γκρέις, η οποία πέθανε μια δεκαετία πριν γεννηθεί η Τζάζμιν, τη γνώρισε μέσω του κινηματογράφου.

«Η μαμά μου κατάλαβε γρήγορα ότι με τραβούσαν οι τέχνες και μου άρεσε να παίζω και να κάνω παραστάσεις για εκείνη, για φίλους ή ακόμα και για τα λούτρινα ζωάκια μου. Ήταν μια μορφή απελευθέρωσης και θεραπείας για μένα», λέει. «Έτσι, μου είπε: “Λοιπόν, η γιαγιά σου το έκανε αυτό για να ζήσει και ήταν μια όμορφη ηθοποιός και νικήτρια Όσκαρ”, και εγώ δεν ήξερα πραγματικά τι σήμαινε αυτό. Τότε κατάφερα να δω μερικές από τις ταινίες της».

Το να βλέπει τη Γκρέις Κέλι στην ταινία «High Society» αποτέλεσε, όπως λέει, μια «πνευματική στιγμή» που τη συνέδεσε με τη γιαγιά που δεν γνώρισε ποτέ. «Ήξερα ότι είχε πεθάνει και ότι δεν θα είχα ποτέ σχέση μαζί της, αλλά μέσω της τέχνης της, μπορέσαμε να συνδεθούμε», λέει.

Εστιάζω στην τέχνη

Από εκεί, άρχισε να βλέπει ομοιότητες μεταξύ της ίδιας και της γιαγιάς της, της οποίας το μικρό όνομα μοιράζεται ως μεσαίο όνομά της.

«Άρχισα να παρατηρώ ότι πολλά από τα χαρακτηριστικά ή τις συμπεριφορές μας ήταν πολύ παρόμοια — ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε», λέει η Τζάζμιν. «Μπορούσα να το δω αυτό μέσα από το έργο της και τις συνεντεύξεις της, οπότε αυτό ήταν μια ωραία παρηγοριά για μένα».

Σήμερα, η Τζάζμιν λέει ότι αισθάνεται την υποστήριξη της οικογένειάς της καθώς μπαίνει στην επόμενη καλλιτεχνική της εποχή.

«Η οικογένειά μου παρακολουθεί την καριέρα μου στη μουσική και την υποκριτική, και νιώθω πολύ ευγνώμων και τυχερή που η οικογένειά μου με υποστηρίζει σε ό,τι έχω επιλέξει να κάνω στη ζωή μου», λέει. «Προσπαθώ πάντα να εστιάζω στην τέχνη».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: @jazmingrimaldi/Instagram