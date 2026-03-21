magazin
Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 21.03.2026]
Ημερήσια 21 Μαρτίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 21.03.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Ψυχραιμία απαιτούν τα οικονομικά μεν. Προσοχή απαιτούν οι συζητήσεις με φίλους δε. Ίσως ακούσεις την ωμή αλήθεια ή η παρέα σου αποφασίσει να σου επισημάνει κάποια λάθη που έχεις κάνει. Το παν λοιπόν είναι να μείνεις ψύχραιμος και να περιορίσεις το άγχος που αυτή η διαδικασία μπορεί να πυροδοτήσει. Ας πρόσεχες εξαρχής!

DON’TS: Μη διστάσεις να γίνεις πιο επιφυλακτικός στα οικονομικά και οτιδήποτε έχει να κάνει με τους συνεργάτες σου. Μην επιτρέψεις στον οποιονδήποτε να προσπαθήσει να βάλει το σημάδι του πάνω στις ιδέες που εσύ έχεις. Μη διστάσεις για λίγο να πάρεις κάποιες αποστάσεις, για να μπορέσεις να βάλεις τις σκέψεις σου σε μια σωστή σειρά.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πέρα από τις λεπτομέρειες που συναντάς γύρω σου και πρέπει να δώσεις βάση, κάτι άλλο εξίσου σημαντικό είναι η διαίσθησή σου η οποία είναι αυξημένη σήμερα. Ζήτησε βοήθεια από φίλους ή από άτομα που εμπιστεύεσαι. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να είναι σε θέση να σε στηρίξουν ή να σε βοηθήσουν να βάλεις τις σκέψεις σου σε σειρά.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αγχώνεσαι και μην φοβάσαι λόγω του ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση. Γενικώς δεν πρέπει να χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί τότε θα τα κάνεις μαντάρα. Το μόνο σίγουρο. Μην αγνοείς τις εναλλακτικές που σου παρουσιάζονται κι εσύ δεν είχες καν σκεφτεί, γιατί πρέπει να δεις την φάση εντελώς διαφορετικά.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Πάρε αποστάσεις σήμερα, για να μπορέσεις να παρατηρήσεις τα πράγματα καλύτερα. Ωστόσο επειδή δεν ξέρω αν θα σου αρέσουν αυτά που θα παρατηρήσεις, πρέπει να προσέξεις τις αντιδράσεις σου και να περιορίσεις την ένταση που νιώθεις να σε κυριεύει. Κάποιες εξελίξεις είναι υπέρ σου, άρα εξέτασε κάθε ευκαιρία ανενόχλητος.

DON’TS: Μη γίνεις απόλυτος λόγω του ότι ακούς πολλά και διάφορα που σε εκνευρίζουν. Μην μπλοκάρεις τις εξηγήσεις που θέλουν να σου δώσουν αυτοί που σε εκνευρίζουν, έτσι; Μη δημιουργείς επίτηδες αποστάσεις, για να δημιουργήσεις και εντυπώσεις και να περάσεις κάποιο μήνυμα. Μην το αφήσεις όλο αυτό να επηρεάσει τη δουλειά σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Πρόσεχε τις εντάσεις που προκαλούνται μεταξύ εσού και φίλων, συνεργατών ή κάποιων απλά κοντινών σου ατόμων. Ε δεν τα λες και λίγα τα ανοιχτά μέτωπα, έτσι; Βέβαια πρέπει κάπως να προστατευτείς από αυτούς που προσπαθούν να σε χειραγωγήσουν και να σε κάνουν να αντιδράσεις όπως εκείνοι θέλουν. Όμως απόφυγε την καχυποψία.

DON’TS: Μη γίνεις απόλυτος και μην αρχίσεις να πετάς διάφορες μπηχτές, απλά και μόνο για να κάνεις τους άλλους να νιώσουν τόσο χάλια όσο ένιωσες εσύ κάποτε. Παράλληλα, λοιπόν, μη γίνεις τόσο εκδικητικός. Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, γιατί μέσω αυτών μπορείς να βγάλεις άκρη και να βελτιώσεις τα πράγματα.

Λέων

Λέων

DO’S: Επειδή η μέρα σου είναι απαιτητική, φρόντισε εσύ να βάλεις προτεραιότητες και να φτιάξεις ένα πιο σωστό πρόγραμμα. Στα επαγγελματικά, αν κάτσεις και σκεφτείς κάποιες συμπεριφορές ορισμένων συναδέλφων σου, θα καταλάβεις ότι είναι πιο συμφέρον το να είσαι επιφυλακτικός απέναντί τους. Μπορείς να τους εμπιστευτείς όλους;

DON’TS: Μην αγνοείς το αίσθημα που σου λέει ότι κάτι παρασκηνιακό παίζεται από ορισμένα άτομα του κύκλου σου. Μην αφήσεις τις σπόντες και τις εντάσεις να υπερτερήσουν μεταξύ εσού και κάποιων συναδέλφων ή ακόμα και με το ταίρι σου, γιατί τότε θα νομίζεις ότι όλα πάνε λάθος, ενώ αυτό δεν ισχύει. Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες, στα οικονομικά.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Επειδή το πρόγραμμα είναι αρκετά γεμάτο σήμερα, σου προτείνω να ξεμπερδέψεις άμεσα με τις υποχρεώσεις σου. Χαλάρωσε και απόλαυσε την ηρεμία που θα απομείνει μετά. Φρόντισε απλά να αδειάσεις το μυαλό σου και να βάλεις τις σκέψεις σου σε τάξη. Σταμάτα να ειρωνεύεσαι τους πάντες και γίνε λίγο πιο ανοιχτός στο να κάνεις συζητήσεις.

DON’TS: Μην κάνεις αχρείαστες αλλαγές και μη γίνεις αντιδραστικός απλά και μόνο επειδή δεν σου αρέσει καθόλου το ότι ορισμένοι έχουν διαφορετικές απόψεις από εσένα. Ξέρεις, είναι δικαίωμά τους, έτσι; Άρα μην πας κόντρα σε οτιδήποτε κι αν ακούς, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που είναι πρόθυμοι στο να σε βοηθήσουν. Αρκεί να τους αφήσεις.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Διεκδίκησε χώρο για σένα μεν, καθώς βλέπεις συμπεριφορές που δεν σου αρέσουν κι αυτό σε ωθεί προς τα εκεί. Άσε το πείσμα στην άκρη δε. Πρέπει να εκφραστείς και να το κάνεις δημιουργικά. Προσπάθησε. Δούλεψε πάνω στις φοβίες σου, γιατί σε πάνε πίσω. Κάνε κάτι για σένα, όπως το να πας γυμναστήριο ή να ασχοληθείς με τα χόμπι σου.

DON’TS: Μη γίνεις αντιδραστικός κι απόμακρος λόγω του ότι ορισμένοι προσπαθούν να σε καταπιέσουν. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μην τους το επιτρέψεις, σωστά; Μην αφήσεις κανέναν να σε κάνει να αλλάξεις γνώμη, στην προσπάθειά σου απλά να εκφραστείς. Στα επαγγελματικά, μην απογοητεύεσαι, γιατί όλα σήμερα μπαίνουν σε σειρά.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Φρόντισε να κρατήσεις αποστάσεις σήμερα, για να μπορέσεις να παραμείνεις συγκεντρωμένος στις δουλειές σου. Βρες τις ισορροπίες σου. Άσε το πείσμα στο σπίτι, όταν έρχεσαι σε επαφή με άλλους ανθρώπους έξω από αυτό. Πρέπει να βρεις τον τρόπο, ώστε να μπορέσεις να λειτουργήσεις άνετα. Βέβαια πρέπει να κινηθείς και δημιουργικά.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, γιατί η φάση είναι λίγο τεταμένη εκεί. Βέβαια φταις κι εσύ που κινείσαι κάπως ύποπτα και καχύποπτα. Μη γίνεις απόλυτος ή και αμετακίνητος στα όσα λες λόγω του ότι εντοπίζεις περίεργες συμπεριφορές γύρω σου. Το να μην αφήνεις περιθώρια σε κανέναν να μιλήσει, δεν είναι καλό.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί τα πράγματα είναι περίεργα και έντονα. Αν γίνεται να δουλέψεις από το σπίτι, προτίμησέ το. Προσπάθησε να  χαλαρώσεις, ώστε να μπορέσεις να κινηθείς πιο ήρεμα. Be cool, πώς το λένε; Μοιράσου τα θέματα που έχεις με τα δικά σου άτομα, γιατί ίσως και να μπορούν να σε βοηθήσουν.

DON’TS: Επειδή η επικοινωνία είναι περίεργη και έντονη, δε σημαίνει πως πρέπει να είσαι απόλυτος και να επιβάλλεσαι στους πάντες, έτσι; Όπως επίσης δεν πρέπει να μην αφήνεις περιθώρια να απαντήσουν ή να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους. Καθόλου ευγενικό! Στα επαγγελματικά, μην είσαι κλειστόμυαλος. Δεν αποφεύγονται έτσι τα λάθη.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Πρέπει να εξετάσεις τα οικονομικά σου, για να δεις αν σε παίρνει να κάνεις τα ανοίγματα που θες να κάνεις. Έπειτα φρόντισε να ασχοληθείς με καινούργια πράγματα ή με αυτά που ξέρεις ότι σε χαλαρώνουν και σου αρέσουν. Όπως καταλαβαίνεις είναι must το να εστιάσεις στην χαλάρωση και στην ξεκούραση. Άσε άγχος και πίεση στην άκρη.

DON’TS: Μην αφήνεις τα επαγγελματικά να σε έχουν στην τσίτα μονίμως. Μη γίνεις απότομος στον τρόπο σου λόγω του ότι θες να διατηρήσεις τον έλεγχο στα χέρια σου. Μη γίνεις ξεροκέφαλος. Μην αγνοείς αυτά που έχουν να σου πουν οι άλλοι. Άρα άκουσέ τους προσεκτικά και επεξεργάσου τα όσα σου λένε. Μη διστάσεις να τα απλοποιήσεις όλα.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Εκφράσου παρά το άγχος και την ένταση που νιώθεις. Για να μπορέσεις να λειτουργήσεις ακριβώς όπως θες, πρέπει να αξιολογήσεις πρώτα τα συναισθήματά σου. Άσε τα φιλαράκια σου να σε βοηθήσουν, γιατί έχουν μυριστεί τη φάση και τρέχουν στο πλάι σου. Χαλάρωσε για να βγάλεις άκρη με όσα σε ταλαιπωρούν. Τα οικονομικά πάνε καλά.

DON’TS: Μην αφήνεις την συναισθηματική σου φόρτιση να σε κάνει έντονο στις αντιδράσεις σου. Μήπως φταίει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα; Μην κάνεις (δυναμικά) ξεσπάσματα. Το ξέρουμε όλοι πως αυτό το κάνεις μόνο και μόνο για να αποκρύψεις τους φόβους σου. Μην αφήνεις αυτοί να επηρεάζουν τον τρόπο που κινείσαι.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αν αισθάνεσαι ότι υπάρχει παρασκήνιο, τότε εμπιστεύσου το, γιατί ισχύει. Η αλήθεια είναι πως ενώ κάνεις παρατραβηγμένα σενάρια μέσα στο μυαλό σου, αυτά εν τέλει δένουν μεταξύ τους και σου δείχνουν την αλήθεια. Άρα συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις, το πας καλά. Απλά μόνο για σήμερα, ναι; Πάντως πρέπει να είσαι επιφυλακτικός.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις μεν. Μη διστάσεις να ψαρέψεις ορισμένους, για να δεις τι παίζει, δε. Αν θέλεις να πάρεις κάτι, τότε δεν πρέπει να χάνεις την πρακτικότητά σου. Μην αρνείσαι να γίνεις λίγο πιο κοινωνικός, καθώς η συναναστροφή με άλλα άτομα μπορεί να σε κάνει να ξεχαστείς. Κάτι που σου χρειάζεται, σωστά;

Headlines:
Economy
Scope Ratings: Αμετάβλητη αξιολόγηση για την Ελλάδα στο «ΒΒB»

Scope Ratings: Αμετάβλητη αξιολόγηση για την Ελλάδα στο «ΒΒB»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

World
Πετρέλαιο: Σε υψηλά επίπεδα το Brent με νέα άνοδο στα 112 δολ.

Πετρέλαιο: Σε υψηλά επίπεδα το Brent με νέα άνοδο στα 112 δολ.

inWellness
inTown
Stream magazin
Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;
20 χρόνια Μπάρον 20.03.26

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;

Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
«Μαθαίνω» 20.03.26

Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής
Σοφία ζωής 19.03.26

«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής

Ο θρύλος της ροκ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σε μια σπάνια και συγκινητική εξομολόγηση, ανοίγει την καρδιά του για την πολυαγαπημένη του σύζυγο και γυναίκα που τον «ξεκλείδωσε», τη Λίντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως να αρθούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Έρευνα για τα αίτια 21.03.26

Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με 90 οχήματα έσπευσαν στον τόπο της πυρκαγιάς και κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο στη Νότια Κορέα.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη με ανατροπή και βήμα για την εξάδα οι «πράσινοι»
Euroleague 20.03.26

Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη με ανατροπή και βήμα για την εξάδα οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με οδηγό τον Ναν ανέβασε στροφές στην τέταρτη περίοδο, και επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα, παίρνοντας πολύτιμους πόντους για την είσοδο στην πρώτη εξάδα της EuroLeague.

Σύνταξη
Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα

Τα μηνύματα που λαμβάνουν στο Μαξίμου από το γεγονός ότι ακόμα και στους Κεντροδεξιούς το ποσοστό που θέλει να ανοίξει η υπόθεση των υποκλοπών για πολιτικά πρόσωπα είναι πλειοψηφικό (56%), καθώς επίσης και στους δεξιούς (70%).

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη
Ελλάδα 20.03.26

Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη

Οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί αντέδρασαν έτσι στο νέο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών μεταφορών για εταιρείες όπως η Uber.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν
Κόσμος 20.03.26

Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να «αδρανοποιήσει» τη νήσο Χαργκ, νευραλγικής σημασίας για το Ιράν πετρελαϊκή περιοχή, «οποιαδήποτε στιγμή» εάν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο
Εκλογική παρέμβαση; 20.03.26

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί την Ουγγαρία, εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου. Η επίσκεψη είναι κίνηση στήριξης του Βίκτορ Όρμπαν που βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 20.03.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο
Fact Checking 20.03.26

Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο

Οι Έλληνες εργαζόμενοι παίρνουν τις λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Είμαστε τέρατα υγείας ή δουλεύουμε ακόμα κι άρρωστοι για να μη χάσουμε το μεροκάματο;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές
Ασκήσεις Αυταρχισμού 20.03.26

ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές

Το ξημέρωμα της 7ης Φεβρουαρίου μικρή ομάδα ατόμων, που εξήλθε από πάρτυ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ), επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ. Προσήχθησαν 313 φοιτητές και φοιτήτριες και όλα άλλαξαν στο ΑΠΘ

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία

Η Ρωσία έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές». Οι ΗΠΑ φέρονται ότι απέρριψαν τη ρωσική πρόταση, που έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη, λόγω της έντασης στις σχέσεις με τον Τραμπ.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
Απόρρητο