Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 21.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Ψυχραιμία απαιτούν τα οικονομικά μεν. Προσοχή απαιτούν οι συζητήσεις με φίλους δε. Ίσως ακούσεις την ωμή αλήθεια ή η παρέα σου αποφασίσει να σου επισημάνει κάποια λάθη που έχεις κάνει. Το παν λοιπόν είναι να μείνεις ψύχραιμος και να περιορίσεις το άγχος που αυτή η διαδικασία μπορεί να πυροδοτήσει. Ας πρόσεχες εξαρχής!
DON’TS: Μη διστάσεις να γίνεις πιο επιφυλακτικός στα οικονομικά και οτιδήποτε έχει να κάνει με τους συνεργάτες σου. Μην επιτρέψεις στον οποιονδήποτε να προσπαθήσει να βάλει το σημάδι του πάνω στις ιδέες που εσύ έχεις. Μη διστάσεις για λίγο να πάρεις κάποιες αποστάσεις, για να μπορέσεις να βάλεις τις σκέψεις σου σε μια σωστή σειρά.
Ταύρος
DO’S: Πέρα από τις λεπτομέρειες που συναντάς γύρω σου και πρέπει να δώσεις βάση, κάτι άλλο εξίσου σημαντικό είναι η διαίσθησή σου η οποία είναι αυξημένη σήμερα. Ζήτησε βοήθεια από φίλους ή από άτομα που εμπιστεύεσαι. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να είναι σε θέση να σε στηρίξουν ή να σε βοηθήσουν να βάλεις τις σκέψεις σου σε σειρά.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αγχώνεσαι και μην φοβάσαι λόγω του ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση. Γενικώς δεν πρέπει να χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί τότε θα τα κάνεις μαντάρα. Το μόνο σίγουρο. Μην αγνοείς τις εναλλακτικές που σου παρουσιάζονται κι εσύ δεν είχες καν σκεφτεί, γιατί πρέπει να δεις την φάση εντελώς διαφορετικά.
Δίδυμοι
DO’S: Πάρε αποστάσεις σήμερα, για να μπορέσεις να παρατηρήσεις τα πράγματα καλύτερα. Ωστόσο επειδή δεν ξέρω αν θα σου αρέσουν αυτά που θα παρατηρήσεις, πρέπει να προσέξεις τις αντιδράσεις σου και να περιορίσεις την ένταση που νιώθεις να σε κυριεύει. Κάποιες εξελίξεις είναι υπέρ σου, άρα εξέτασε κάθε ευκαιρία ανενόχλητος.
DON’TS: Μη γίνεις απόλυτος λόγω του ότι ακούς πολλά και διάφορα που σε εκνευρίζουν. Μην μπλοκάρεις τις εξηγήσεις που θέλουν να σου δώσουν αυτοί που σε εκνευρίζουν, έτσι; Μη δημιουργείς επίτηδες αποστάσεις, για να δημιουργήσεις και εντυπώσεις και να περάσεις κάποιο μήνυμα. Μην το αφήσεις όλο αυτό να επηρεάσει τη δουλειά σου.
Καρκίνος
DO’S: Πρόσεχε τις εντάσεις που προκαλούνται μεταξύ εσού και φίλων, συνεργατών ή κάποιων απλά κοντινών σου ατόμων. Ε δεν τα λες και λίγα τα ανοιχτά μέτωπα, έτσι; Βέβαια πρέπει κάπως να προστατευτείς από αυτούς που προσπαθούν να σε χειραγωγήσουν και να σε κάνουν να αντιδράσεις όπως εκείνοι θέλουν. Όμως απόφυγε την καχυποψία.
DON’TS: Μη γίνεις απόλυτος και μην αρχίσεις να πετάς διάφορες μπηχτές, απλά και μόνο για να κάνεις τους άλλους να νιώσουν τόσο χάλια όσο ένιωσες εσύ κάποτε. Παράλληλα, λοιπόν, μη γίνεις τόσο εκδικητικός. Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, γιατί μέσω αυτών μπορείς να βγάλεις άκρη και να βελτιώσεις τα πράγματα.
Λέων
DO’S: Επειδή η μέρα σου είναι απαιτητική, φρόντισε εσύ να βάλεις προτεραιότητες και να φτιάξεις ένα πιο σωστό πρόγραμμα. Στα επαγγελματικά, αν κάτσεις και σκεφτείς κάποιες συμπεριφορές ορισμένων συναδέλφων σου, θα καταλάβεις ότι είναι πιο συμφέρον το να είσαι επιφυλακτικός απέναντί τους. Μπορείς να τους εμπιστευτείς όλους;
DON’TS: Μην αγνοείς το αίσθημα που σου λέει ότι κάτι παρασκηνιακό παίζεται από ορισμένα άτομα του κύκλου σου. Μην αφήσεις τις σπόντες και τις εντάσεις να υπερτερήσουν μεταξύ εσού και κάποιων συναδέλφων ή ακόμα και με το ταίρι σου, γιατί τότε θα νομίζεις ότι όλα πάνε λάθος, ενώ αυτό δεν ισχύει. Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες, στα οικονομικά.
Παρθένος
DO’S: Επειδή το πρόγραμμα είναι αρκετά γεμάτο σήμερα, σου προτείνω να ξεμπερδέψεις άμεσα με τις υποχρεώσεις σου. Χαλάρωσε και απόλαυσε την ηρεμία που θα απομείνει μετά. Φρόντισε απλά να αδειάσεις το μυαλό σου και να βάλεις τις σκέψεις σου σε τάξη. Σταμάτα να ειρωνεύεσαι τους πάντες και γίνε λίγο πιο ανοιχτός στο να κάνεις συζητήσεις.
DON’TS: Μην κάνεις αχρείαστες αλλαγές και μη γίνεις αντιδραστικός απλά και μόνο επειδή δεν σου αρέσει καθόλου το ότι ορισμένοι έχουν διαφορετικές απόψεις από εσένα. Ξέρεις, είναι δικαίωμά τους, έτσι; Άρα μην πας κόντρα σε οτιδήποτε κι αν ακούς, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που είναι πρόθυμοι στο να σε βοηθήσουν. Αρκεί να τους αφήσεις.
Ζυγός
DO’S: Διεκδίκησε χώρο για σένα μεν, καθώς βλέπεις συμπεριφορές που δεν σου αρέσουν κι αυτό σε ωθεί προς τα εκεί. Άσε το πείσμα στην άκρη δε. Πρέπει να εκφραστείς και να το κάνεις δημιουργικά. Προσπάθησε. Δούλεψε πάνω στις φοβίες σου, γιατί σε πάνε πίσω. Κάνε κάτι για σένα, όπως το να πας γυμναστήριο ή να ασχοληθείς με τα χόμπι σου.
DON’TS: Μη γίνεις αντιδραστικός κι απόμακρος λόγω του ότι ορισμένοι προσπαθούν να σε καταπιέσουν. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μην τους το επιτρέψεις, σωστά; Μην αφήσεις κανέναν να σε κάνει να αλλάξεις γνώμη, στην προσπάθειά σου απλά να εκφραστείς. Στα επαγγελματικά, μην απογοητεύεσαι, γιατί όλα σήμερα μπαίνουν σε σειρά.
Σκορπιός
DO’S: Φρόντισε να κρατήσεις αποστάσεις σήμερα, για να μπορέσεις να παραμείνεις συγκεντρωμένος στις δουλειές σου. Βρες τις ισορροπίες σου. Άσε το πείσμα στο σπίτι, όταν έρχεσαι σε επαφή με άλλους ανθρώπους έξω από αυτό. Πρέπει να βρεις τον τρόπο, ώστε να μπορέσεις να λειτουργήσεις άνετα. Βέβαια πρέπει να κινηθείς και δημιουργικά.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, γιατί η φάση είναι λίγο τεταμένη εκεί. Βέβαια φταις κι εσύ που κινείσαι κάπως ύποπτα και καχύποπτα. Μη γίνεις απόλυτος ή και αμετακίνητος στα όσα λες λόγω του ότι εντοπίζεις περίεργες συμπεριφορές γύρω σου. Το να μην αφήνεις περιθώρια σε κανέναν να μιλήσει, δεν είναι καλό.
Τοξότης
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί τα πράγματα είναι περίεργα και έντονα. Αν γίνεται να δουλέψεις από το σπίτι, προτίμησέ το. Προσπάθησε να χαλαρώσεις, ώστε να μπορέσεις να κινηθείς πιο ήρεμα. Be cool, πώς το λένε; Μοιράσου τα θέματα που έχεις με τα δικά σου άτομα, γιατί ίσως και να μπορούν να σε βοηθήσουν.
DON’TS: Επειδή η επικοινωνία είναι περίεργη και έντονη, δε σημαίνει πως πρέπει να είσαι απόλυτος και να επιβάλλεσαι στους πάντες, έτσι; Όπως επίσης δεν πρέπει να μην αφήνεις περιθώρια να απαντήσουν ή να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους. Καθόλου ευγενικό! Στα επαγγελματικά, μην είσαι κλειστόμυαλος. Δεν αποφεύγονται έτσι τα λάθη.
Αιγόκερως
DO’S: Πρέπει να εξετάσεις τα οικονομικά σου, για να δεις αν σε παίρνει να κάνεις τα ανοίγματα που θες να κάνεις. Έπειτα φρόντισε να ασχοληθείς με καινούργια πράγματα ή με αυτά που ξέρεις ότι σε χαλαρώνουν και σου αρέσουν. Όπως καταλαβαίνεις είναι must το να εστιάσεις στην χαλάρωση και στην ξεκούραση. Άσε άγχος και πίεση στην άκρη.
DON’TS: Μην αφήνεις τα επαγγελματικά να σε έχουν στην τσίτα μονίμως. Μη γίνεις απότομος στον τρόπο σου λόγω του ότι θες να διατηρήσεις τον έλεγχο στα χέρια σου. Μη γίνεις ξεροκέφαλος. Μην αγνοείς αυτά που έχουν να σου πουν οι άλλοι. Άρα άκουσέ τους προσεκτικά και επεξεργάσου τα όσα σου λένε. Μη διστάσεις να τα απλοποιήσεις όλα.
Υδροχόος
DO’S: Εκφράσου παρά το άγχος και την ένταση που νιώθεις. Για να μπορέσεις να λειτουργήσεις ακριβώς όπως θες, πρέπει να αξιολογήσεις πρώτα τα συναισθήματά σου. Άσε τα φιλαράκια σου να σε βοηθήσουν, γιατί έχουν μυριστεί τη φάση και τρέχουν στο πλάι σου. Χαλάρωσε για να βγάλεις άκρη με όσα σε ταλαιπωρούν. Τα οικονομικά πάνε καλά.
DON’TS: Μην αφήνεις την συναισθηματική σου φόρτιση να σε κάνει έντονο στις αντιδράσεις σου. Μήπως φταίει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα; Μην κάνεις (δυναμικά) ξεσπάσματα. Το ξέρουμε όλοι πως αυτό το κάνεις μόνο και μόνο για να αποκρύψεις τους φόβους σου. Μην αφήνεις αυτοί να επηρεάζουν τον τρόπο που κινείσαι.
Ιχθύες
DO’S: Αν αισθάνεσαι ότι υπάρχει παρασκήνιο, τότε εμπιστεύσου το, γιατί ισχύει. Η αλήθεια είναι πως ενώ κάνεις παρατραβηγμένα σενάρια μέσα στο μυαλό σου, αυτά εν τέλει δένουν μεταξύ τους και σου δείχνουν την αλήθεια. Άρα συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις, το πας καλά. Απλά μόνο για σήμερα, ναι; Πάντως πρέπει να είσαι επιφυλακτικός.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις μεν. Μη διστάσεις να ψαρέψεις ορισμένους, για να δεις τι παίζει, δε. Αν θέλεις να πάρεις κάτι, τότε δεν πρέπει να χάνεις την πρακτικότητά σου. Μην αρνείσαι να γίνεις λίγο πιο κοινωνικός, καθώς η συναναστροφή με άλλα άτομα μπορεί να σε κάνει να ξεχαστείς. Κάτι που σου χρειάζεται, σωστά;
- Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
- Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Τι δείχνουν οι κυλιόμενες μετρήσεις
- Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων
- Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2: Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχασαν την ευκαιρία
- Γιορτή σήμερα 21 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 21.03.2026]
- Χέιζ-Ντέιβις: «Eίναι ομάδα του Λεσόρ και του Ναν, έκανα ό,τι μπορούσα»
- Λειψία – Χοφενχάιμ 5-0: Παράσταση για ένα ρόλο
