Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [15.03 – 21.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Μπορείς να ανανεωθείς, αρκεί να το θέλεις. Θέλεις; Βέβαια για να συμβεί αυτό, πρέπει να μπορέσεις να κόψεις κάθε δεσμό με το παρελθόν, έτσι; Ελπίζω να είσαι έτοιμος για αυτό! Όπως επίσης και να κλείσεις παρελθοντικές εκκρεμότητες. Άντε, ξεκίνα! Τι περιμένεις; Εύκολες λύσεις πάντως για ζόρικα θέματα υπάρχουν, σου το λέω να το ξέρεις!
DON’TS: Μην καταπιέζεις την αυτοπεποίθησή σου, αφού βλέπεις ότι έχει πάρει τα πάνω της. Μέχρι και ο ανάδρομος Ερμής, ορθοδρομεί! Άρα σταματούν να υπάρχουν αχρείαστα σκηνικά. Μη βιάζεσαι γενικώς. Κοινώς δώσε χρόνο. Ειδικά στα ερωτικά αυτό. Α! Και μην είσαι τόσο ζηλιάρης! Παράλληλα, μην κοιτάς μόνο τον εαυτούλη σου.
Ταύρος
DO’S: Κάτσε αναπαυτικά και περίμενε όμορφες εκπλήξεις από τους φίλους σου. Ίσως και από μέλη των ομάδων στις οποίες δραστηριοποιείσαι. Ποιος ξέρει; Πάντως πρόκειται για ένα ευχάριστο επταήμερο, άρα smile κι επιτέλους χαλάρωσε λίγο! Πες «ναι» στις νέες γνωριμίες, γιατί είναι προς όφελός σου. Πες «ναι» και στις ξαφνικές συναντήσεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις, προκειμένου να ηρεμήσεις και να χαλαρώσεις. Γενικώς μην σε φτάνεις στα άκρα. Μην είσαι απρόσεκτος όταν φτιάχνεις το πρόγραμμά σου, γιατί τείνεις να το γεμίζεις και μετά τρέχεις και δε φτάνεις. Εγώ για σένα το λέω! Στα ερωτικά, μην σε νοιάζει μόνο να μπει η ταμπέλα, γιατί θυμίζεις Μανταρινάκη!
Δίδυμοι
DO’S: Υπάρχει κινησούλα στα επαγγελματικά. Άρα εστίασε εκεί. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά για ευκαιρίες «μαγικές»! Ίσως λάβεις ευχάριστα νέα. Άρα πάλι πρέπει να είσαι alert, έτσι; Εμπιστεύσου τον εαυτό σου, καθώς μπορείς να «κατεβάσεις» όμορφες ιδέες. Γιατί δεν τις μοιράζεσαι με τους γύρω σου; Άρα γίνε και λίγο πιο κοινωνικός παρακαλώ!
DON’TS: Μην ανησυχείς για τις ανούσιες παρεξηγήσεις, γιατί με το που ορθοδρομήσει ο Ερμής- κατά τα τέλη της εβδομάδας δηλαδή- θα μπορέσεις κι εσύ να ξεκαθαρίσεις το τοπίο. Μη βιάζεσαι γενικώς. Μη θυσιάζεις τον έρωτα για χάρη του επαγγέλματος, γιατί ως γνωστόν η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη, έτσι; Μην χαώνεσαι μόνος σου. Αμάν!
Καρκίνος
DO’S: Επειδή πρέπει να ανοίξεις τις πνευματικές σου κεραίες, σου προτείνω να οργανώσεις κάποιο ταξίδι για το εξωτερικό ή να ψάξεις πληροφορίες σχετικές με την περαιτέρω μετεκπαίδευσή σου. Μάλιστα ίσως να λάβεις κιόλας νέα από το εξωτερικό. Βρες μικρές ευκαιρίες για χαλάρωση και ξεκούραση. Τα έχεις ανάγκη! Άλλαξε τρόπο σκέψης άμεσα.
DON’TS: Μην καταπιέζεις την αισιοδοξία σου, όταν σε πιάνει. Γιατί να το κάνεις ας πούμε; Άβυσσος η ψυχή σου! Μην τα παίρνεις όλα κατάκαρδα, γιατί μετά πέφτεις ψυχολογικά και δεν το θέλουμε αυτό. Μην πιστεύεις μεγάλες υποσχέσεις, απλά επειδή είναι καμουφλαρισμένες με όμορφα λόγια. Δεν μπορείς να είσαι το επίκεντρο συνεχώς!
Λέων
DO’S: Σταμάτα να τρέχεις να ξεφύγεις από τα συναισθήματά σου. Καιρός δεν είναι να τα κοιτάξεις κατάματα και να τα αναγνωρίσεις; Συμβαίνουν κάποιες αποκαλύψεις, αλλά είναι για καλό. Ίσως να σχετίζονται με τα οικονομικά, κληρονομικά ή και κάποιο ακίνητο. Σταμάτα να βάζεις και τα όνειρά σου στον αυτόματο. Αν δεν τα κυνηγήσεις εσύ, τότε ποιος;
DON’TS: Μην τρίβεις τα αυτιά σε κανέναν, γιατί όταν ήσουν στη θέση τους δεν το έκανε κανείς για σένα αυτό, έτσι; Στα ερωτικά, αν είσαι ελεύθερος, μη βιαστείς να δεθείς, αν δεν είσαι σίγουρος για το πως το βλέπει η άλλη πλευρά. Αν είσαι ήδη δεσμευμένος, μην είσαι τόσο απαιτητικός με το αμόρε, γιατί κάπου το πνιγείς. Δε νομίζεις κι εσύ; (Όχι, αλλά…)
Παρθένος
DO’S: Πες «ναι» στις απρόβλεπτες προτάσεις και στις νέες γνωριμίες. Άλλο που δεν ήθελες, έτσι; Σταμάτα να εστιάζεις σε σένα και μόνο, καθώς δεν μπορείς να είσαι πάντα εσύ το επίκεντρο (σόρρυ που σε ταράζω). Επικεντρώσου στα οικονομικά. Εκεί, ναι, το δέχομαι! Πρέπει να βρεις λύσεις άλλωστε. Βελτιώνονται οι επικοινωνίες. Άρα εστίασε κι εκεί.
DON’TS: Μη δίνεις «τυράκι» για παρεξηγήσεις, γιατί ο ανάδρομος γίνεται πια ορθόδρομος, άρα τι δικαιολογία θα έχεις; Οέο; Μη διστάσεις λοιπόν να μιλήσεις για όσα σε έχουν στεναχωρήσει, με σκοπό να τα λύσεις. Μην μπλεχτείς σε ερωτικά τρίγωνα. Θα γίνει ο χαμός! Αν το κάνεις, τότε μην πεις πως δεν σε προειδοποίησα. Μην είσαι τόσο κτητικός.
Ζυγός
DO’S: Άρπαξε κάθε ευκολία- διευκόλυνση που σου παρουσιάζεται. Άλλωστε η ατμόσφαιρα είναι χαλαρή, άρα γιατί να μην το εκμεταλλευτείς (και) αυτό; Αν σου έρθει φλασιά για κάτι νέο στη δουλειά, πες το. Τι το κρατάς για σένα; Μπορεί και να σε απογειώσει στον τομέα αυτόν! Οι διαπροσωπικές σου σχέσεις και οι συνεργασίες πάντως διευκολύνονται.
DON’TS: Μη διστάσεις να δείξεις στους γύρω σου ότι θες να έρθετε πιο κοντά. Ακόμα κι αν βλέπεις ότι εκείνοι διστάζουν, μην τους μιμηθείς. Μωρό, παιδί είσαι; Μη βαριέσαι να φτιάξεις ένα σωστό πρόγραμμα για τις επόμενες κινήσεις σου. Κοινώς μην είσαι απροετοίμαστος. Μην προσπαθείς να εντυπωσιάσεις με το να ξοδεύεις αλόγιστα. Εσύ θα κλαις!
Σκορπιός
DO’S: Αξιοποίησε το κέφι σου με το να το στρέψεις σε δημιουργικότητα. Πες «ναι» στις ξαφνικές προτάσεις που γίνονται. Ποτέ δεν ξέρεις! Πες «ναι» και στις εκπλήξεις, οι οποίες μάλλον θα σου έρθουν από εκεί που δεν το περιμένεις! Βάλε σε πρώτο πλάνο την φροντίδα του εαυτού σου. Κυρίως την σωματική, αλλά και η ψυχική θέλει δουλίτσα, έτσι;
DON’TS: Μην αγνοείς τα θέματα της καθημερινότητας, γιατί πρέπει να τα φροντίσεις. Άμεσα! Μη διστάσεις να έρθεις σε επαφή με τους δικούς σου ανθρώπους ή και να βάλεις σε εφαρμογή κάποιους στόχους- όνειρα που έχεις. Μην αγνοείς όμως το ένστικτό σου, ειδικά όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις σου. Μην έχεις υψηλές προσδοκίες στον έρωτα.
Τοξότης
DO’S: Εστίασε στα θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια. Καλά δε νομίζω πως ψήνεσαι να ασχοληθείς και με κάτι άλλο. Πάντως αν εκκρεμεί κάτι σχετικά με κάποιο ακίνητο ή με τον χώρο σου, τότε να περιμένεις θετικές εξελίξεις. Από την άλλη, αν υπήρχε θέμα με κάποιο συγγενικό σου πρόσωπο, τότε να περιμένεις μια απρόσμενη λύση.
DON’TS: Μη διστάσεις να βγάλεις προς τα έξω τη χαρά, την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητά σου. Ωστόσο δεν πρέπει να υπόσχεσαι πράγματα που δεν είναι υλοποιήσιμα, απλά και μόνο επειδή αισθάνεσαι ενθουσιασμένος στην τοποθεσία «ο κόσμος σου». Μη φοβάσαι να μιλήσεις για τις ανάγκες σου. Απλά δεν πρέπει να γίνεσαι απαιτητικός.
Αιγόκερως
DO’S: Επικεντρώσου στα θέματα που αφορούν το σπίτι ή την οικογένεια. Το ότι ο Ερμής αποφασίζει να πάρει ορθή πορεία είναι καλό, γιατί μπορείς να λύσεις τις παρεξηγήσεις που έχουν δημιουργηθεί εκεί (αν έχουν δημιουργηθεί). Πάντως το μόνο σίγουρο είναι πως μπορείς να κινηθείς πιο άνετα, σωστά; Θυμήσου να υπογράψεις στα τέλη της εβδομάδας.
DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν κάποια από τα σχέδια που είχες κάνει το προηγούμενο διάστημα για το τωρινό ανατραπούν, γιατί αυτό θα γίνει για το καλό σου. Άρα μην λες «όχι» στις ξαφνικές προτάσεις- συναντήσεις ή στα απρόσμενα νέα. Όλα καλά! Μη γίνεσαι υπερβολικός. Παράλληλα, μην αφήνεις κανέναν να σε πιέζει. Κάπου ένα ώπα έτσι;
Υδροχόος
DO’S: Σταμάτα να μετράς τα χρήματά σου πια. Γιατί; Γιατί η Νέα Σελήνη σου φέρνει μια ξαφνική έκπληξη- ευκαιρία να αυξήσεις το εισόδημά σου. Το θετικό είναι πως μπορείς να βρεις και από μόνος σου λύσεις και για τα επαγγελματικά, αλλά και για το σπίτι σου. Μια χαρά λοιπόν! Μπορείς να ηρεμήσεις! Αξιοποίησε το ότι σταματάνε οι καθυστερήσεις.
DON’TS: Μην είσαι μουντρούχος. Κοινώς βγες από το σπίτι και γνώρισε νέο κόσμο. Γενικώς μην καταπιέζεις αυτή την τόσο φανταχτερή προσωπικότητα που έχεις(!). Μην εξιδανικεύεις άτομα και καταστάσεις, απλά και μόνο επειδή σε πιάνει ο (γνωστός) ενθουσιασμός σου. Μην υπόσχεσαι πράγματα που δεν μπορείς να υλοποιήσεις- εκτίθεσαι.
Ιχθύες
DO’S: Σταμάτα να φοβάσαι να δείξεις ποιος πραγματικά είσαι, καθώς τώρα ήρθε η ώρα να το κάνεις! Αξιοποίησε κάθε ευκαιρία που βρίσκεται στο διάβα σου. Διαφύλαξε τα κεκτημένα σου, καθώς ίσως δεις πως ορισμένοι πάνε να στα «φάνε». Απόφυγε να πεις μεγάλα λόγια μεν, απόφυγε να τα πιστέψεις δε. Στα ερωτικά, σταμάτα να είσαι απαιτητικός.
DON’TS: Μην κολλάς πουθενά, γιατί έχεις Νέα Σελήνη πάνω σου. Μπορείς να λάμψεις άνετα, άρα μην σε κρατάς πίσω. Μη διστάσεις να κάνεις μια νέα αρχή, αν αυτό είναι που επιθυμείς. Σε αυτό, ας πούμε, μπορούν να σε βοηθήσουν πολύ οι ιδέες σου. Α! Και το να θέλεις να βγεις από την συνθήκη στασιμότητας στην οποία έχεις βρεθεί. Σημαντικό κι αυτό, έτσι;
