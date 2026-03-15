Σημαντική είδηση:
15.03.2026 | 13:14
Αυξημένη κίνηση μετά από τροχαίο με 5 οχήματα στην Ποσειδώνος
Εβδομαδιαία 15 Μαρτίου 2026, 13:15
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [15.03 – 21.03.2026]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

DO’S: Μπορείς να ανανεωθείς, αρκεί να το θέλεις. Θέλεις; Βέβαια για να συμβεί αυτό, πρέπει να μπορέσεις να κόψεις κάθε δεσμό με το παρελθόν, έτσι; Ελπίζω να είσαι έτοιμος για αυτό! Όπως επίσης και να κλείσεις παρελθοντικές εκκρεμότητες. Άντε, ξεκίνα! Τι περιμένεις; Εύκολες λύσεις πάντως για ζόρικα θέματα υπάρχουν, σου το λέω να το ξέρεις!

DON’TS: Μην καταπιέζεις την αυτοπεποίθησή σου, αφού βλέπεις ότι έχει πάρει τα πάνω της. Μέχρι και ο ανάδρομος Ερμής, ορθοδρομεί! Άρα σταματούν να υπάρχουν αχρείαστα σκηνικά. Μη βιάζεσαι γενικώς. Κοινώς δώσε χρόνο. Ειδικά στα ερωτικά αυτό. Α! Και μην είσαι τόσο ζηλιάρης! Παράλληλα, μην κοιτάς μόνο τον εαυτούλη σου.

Ταύρος

DO’S: Κάτσε αναπαυτικά και περίμενε όμορφες εκπλήξεις από τους φίλους σου. Ίσως και από μέλη των ομάδων στις οποίες δραστηριοποιείσαι. Ποιος ξέρει; Πάντως πρόκειται για ένα ευχάριστο επταήμερο, άρα smile κι επιτέλους χαλάρωσε λίγο! Πες «ναι» στις νέες γνωριμίες, γιατί είναι προς όφελός σου. Πες «ναι» και στις ξαφνικές συναντήσεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις, προκειμένου να ηρεμήσεις και να χαλαρώσεις. Γενικώς μην σε φτάνεις στα άκρα. Μην είσαι απρόσεκτος όταν φτιάχνεις το πρόγραμμά σου, γιατί τείνεις να το γεμίζεις και μετά τρέχεις και δε φτάνεις. Εγώ για σένα το λέω! Στα ερωτικά, μην σε νοιάζει μόνο να μπει η ταμπέλα, γιατί θυμίζεις Μανταρινάκη!

Δίδυμοι

DO’S: Υπάρχει κινησούλα στα επαγγελματικά. Άρα εστίασε εκεί. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά για ευκαιρίες «μαγικές»! Ίσως λάβεις ευχάριστα νέα. Άρα πάλι πρέπει να είσαι alert, έτσι; Εμπιστεύσου τον εαυτό σου, καθώς μπορείς να «κατεβάσεις» όμορφες ιδέες. Γιατί δεν τις μοιράζεσαι με τους γύρω σου; Άρα γίνε και λίγο πιο κοινωνικός παρακαλώ!

DON’TS: Μην ανησυχείς για τις ανούσιες παρεξηγήσεις, γιατί με το που ορθοδρομήσει ο Ερμής- κατά τα τέλη της εβδομάδας δηλαδή- θα μπορέσεις κι εσύ να ξεκαθαρίσεις το τοπίο. Μη βιάζεσαι γενικώς. Μη θυσιάζεις τον έρωτα για χάρη του επαγγέλματος, γιατί ως γνωστόν η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη, έτσι; Μην χαώνεσαι μόνος σου. Αμάν!

Καρκίνος

DO’S: Επειδή πρέπει να ανοίξεις τις πνευματικές σου κεραίες, σου προτείνω να οργανώσεις κάποιο ταξίδι για το εξωτερικό ή να ψάξεις πληροφορίες σχετικές με την περαιτέρω μετεκπαίδευσή σου. Μάλιστα ίσως να λάβεις κιόλας νέα από το εξωτερικό. Βρες μικρές ευκαιρίες για χαλάρωση και ξεκούραση. Τα έχεις ανάγκη! Άλλαξε τρόπο σκέψης άμεσα.

DON’TS: Μην καταπιέζεις την αισιοδοξία σου, όταν σε πιάνει. Γιατί να το κάνεις ας πούμε; Άβυσσος η ψυχή σου! Μην τα παίρνεις όλα κατάκαρδα, γιατί μετά πέφτεις ψυχολογικά και δεν το θέλουμε αυτό. Μην πιστεύεις μεγάλες υποσχέσεις, απλά επειδή είναι καμουφλαρισμένες με όμορφα λόγια. Δεν μπορείς να είσαι το επίκεντρο συνεχώς!

Λέων

DO’S: Σταμάτα να τρέχεις να ξεφύγεις από τα συναισθήματά σου. Καιρός δεν είναι να τα κοιτάξεις κατάματα και να τα αναγνωρίσεις; Συμβαίνουν κάποιες αποκαλύψεις, αλλά είναι για καλό. Ίσως να σχετίζονται με τα οικονομικά, κληρονομικά ή και κάποιο ακίνητο. Σταμάτα να βάζεις και τα όνειρά σου στον αυτόματο. Αν δεν τα κυνηγήσεις εσύ, τότε ποιος;

DON’TS: Μην τρίβεις τα αυτιά σε κανέναν, γιατί όταν ήσουν στη θέση τους δεν το έκανε κανείς για σένα αυτό, έτσι; Στα ερωτικά, αν είσαι ελεύθερος, μη βιαστείς να δεθείς, αν δεν είσαι σίγουρος για το πως το βλέπει η άλλη πλευρά. Αν είσαι ήδη δεσμευμένος, μην είσαι τόσο απαιτητικός με το αμόρε, γιατί κάπου το πνιγείς. Δε νομίζεις κι εσύ; (Όχι, αλλά…)

Παρθένος

DO’S: Πες «ναι» στις απρόβλεπτες προτάσεις και στις νέες γνωριμίες. Άλλο που δεν ήθελες, έτσι; Σταμάτα να εστιάζεις σε σένα και μόνο, καθώς δεν μπορείς να είσαι πάντα εσύ το επίκεντρο (σόρρυ που σε ταράζω). Επικεντρώσου στα οικονομικά. Εκεί, ναι, το δέχομαι! Πρέπει να βρεις λύσεις άλλωστε. Βελτιώνονται οι επικοινωνίες. Άρα εστίασε κι εκεί.

DON’TS: Μη δίνεις «τυράκι» για παρεξηγήσεις, γιατί ο ανάδρομος γίνεται πια ορθόδρομος, άρα τι δικαιολογία θα έχεις; Οέο; Μη διστάσεις λοιπόν να μιλήσεις για όσα σε έχουν στεναχωρήσει, με σκοπό να τα λύσεις. Μην μπλεχτείς σε ερωτικά τρίγωνα. Θα γίνει ο χαμός! Αν το κάνεις, τότε μην πεις πως δεν σε προειδοποίησα. Μην είσαι τόσο κτητικός.

Ζυγός

DO’S: Άρπαξε κάθε ευκολία- διευκόλυνση που σου παρουσιάζεται. Άλλωστε η ατμόσφαιρα είναι χαλαρή, άρα γιατί να μην το εκμεταλλευτείς (και) αυτό; Αν σου έρθει φλασιά για κάτι νέο στη δουλειά, πες το. Τι το κρατάς για σένα; Μπορεί και να σε απογειώσει στον τομέα αυτόν! Οι διαπροσωπικές σου σχέσεις και οι συνεργασίες πάντως διευκολύνονται.

DON’TS: Μη διστάσεις να δείξεις στους γύρω σου ότι θες να έρθετε πιο κοντά. Ακόμα κι αν βλέπεις ότι εκείνοι διστάζουν, μην τους μιμηθείς. Μωρό, παιδί είσαι; Μη βαριέσαι να φτιάξεις ένα σωστό πρόγραμμα για τις επόμενες κινήσεις σου. Κοινώς μην είσαι απροετοίμαστος. Μην προσπαθείς να εντυπωσιάσεις με το να ξοδεύεις αλόγιστα. Εσύ θα κλαις!

Σκορπιός

DO’S: Αξιοποίησε το κέφι σου με το να το στρέψεις σε δημιουργικότητα. Πες «ναι» στις ξαφνικές προτάσεις που γίνονται. Ποτέ δεν ξέρεις! Πες «ναι» και στις εκπλήξεις, οι οποίες μάλλον θα σου έρθουν από εκεί που δεν το περιμένεις! Βάλε σε πρώτο πλάνο την φροντίδα του εαυτού σου. Κυρίως την σωματική, αλλά και η ψυχική θέλει δουλίτσα, έτσι;

DON’TS: Μην αγνοείς τα θέματα της καθημερινότητας, γιατί πρέπει να τα φροντίσεις. Άμεσα! Μη διστάσεις να έρθεις σε επαφή με τους δικούς σου ανθρώπους ή και να βάλεις σε εφαρμογή κάποιους στόχους- όνειρα που έχεις. Μην αγνοείς όμως το ένστικτό σου, ειδικά όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις σου. Μην έχεις υψηλές προσδοκίες στον έρωτα.

Τοξότης

DO’S: Εστίασε στα θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια. Καλά δε νομίζω πως ψήνεσαι να ασχοληθείς και με κάτι άλλο. Πάντως αν εκκρεμεί κάτι σχετικά με κάποιο ακίνητο ή με τον χώρο σου, τότε να περιμένεις θετικές εξελίξεις. Από την άλλη, αν υπήρχε θέμα με κάποιο συγγενικό σου πρόσωπο, τότε να περιμένεις μια απρόσμενη λύση.

DON’TS: Μη διστάσεις να βγάλεις προς τα έξω τη χαρά, την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητά σου. Ωστόσο δεν πρέπει να υπόσχεσαι πράγματα που δεν είναι υλοποιήσιμα, απλά και μόνο επειδή αισθάνεσαι ενθουσιασμένος στην τοποθεσία «ο κόσμος σου». Μη φοβάσαι να μιλήσεις για τις ανάγκες σου. Απλά δεν πρέπει να γίνεσαι απαιτητικός.

Αιγόκερως

DO’S: Επικεντρώσου στα θέματα που αφορούν το σπίτι ή την οικογένεια. Το ότι ο Ερμής αποφασίζει να πάρει ορθή πορεία είναι καλό, γιατί μπορείς να λύσεις τις παρεξηγήσεις που έχουν δημιουργηθεί εκεί (αν έχουν δημιουργηθεί). Πάντως το μόνο σίγουρο είναι πως μπορείς να κινηθείς πιο άνετα, σωστά; Θυμήσου να υπογράψεις στα τέλη της εβδομάδας.

DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν κάποια από τα σχέδια που είχες κάνει το προηγούμενο διάστημα για το τωρινό ανατραπούν, γιατί αυτό θα γίνει για το καλό σου. Άρα μην λες «όχι» στις ξαφνικές προτάσεις- συναντήσεις ή στα απρόσμενα νέα. Όλα καλά! Μη γίνεσαι υπερβολικός. Παράλληλα, μην αφήνεις κανέναν να σε πιέζει. Κάπου ένα ώπα έτσι;

Υδροχόος

DO’S: Σταμάτα να μετράς τα χρήματά σου πια. Γιατί; Γιατί η Νέα Σελήνη σου φέρνει μια ξαφνική έκπληξη- ευκαιρία να αυξήσεις το εισόδημά σου. Το θετικό είναι πως μπορείς να βρεις και από μόνος σου λύσεις και για τα επαγγελματικά, αλλά και για το σπίτι σου. Μια χαρά λοιπόν! Μπορείς να ηρεμήσεις! Αξιοποίησε το ότι σταματάνε οι καθυστερήσεις.

DON’TS: Μην είσαι μουντρούχος. Κοινώς βγες από το σπίτι και γνώρισε νέο κόσμο. Γενικώς μην καταπιέζεις αυτή την τόσο φανταχτερή προσωπικότητα που έχεις(!). Μην εξιδανικεύεις άτομα και καταστάσεις, απλά και μόνο επειδή σε πιάνει ο (γνωστός) ενθουσιασμός σου. Μην υπόσχεσαι πράγματα που δεν μπορείς να υλοποιήσεις- εκτίθεσαι.

Ιχθύες

DO’S: Σταμάτα να φοβάσαι να δείξεις ποιος πραγματικά είσαι, καθώς τώρα ήρθε η ώρα να το κάνεις! Αξιοποίησε κάθε ευκαιρία που βρίσκεται στο διάβα σου. Διαφύλαξε τα κεκτημένα σου, καθώς ίσως δεις πως ορισμένοι πάνε να στα «φάνε». Απόφυγε να πεις μεγάλα λόγια μεν, απόφυγε να τα πιστέψεις δε. Στα ερωτικά, σταμάτα να είσαι απαιτητικός.

DON’TS: Μην κολλάς πουθενά, γιατί έχεις Νέα Σελήνη πάνω σου. Μπορείς να λάμψεις άνετα, άρα μην σε κρατάς πίσω. Μη διστάσεις να κάνεις μια νέα αρχή, αν αυτό είναι που επιθυμείς. Σε αυτό, ας πούμε, μπορούν να σε βοηθήσουν πολύ οι ιδέες σου. Α! Και το να θέλεις να βγεις από την συνθήκη στασιμότητας στην οποία έχεις βρεθεί. Σημαντικό κι αυτό, έτσι;

Τουρισμός
Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν

Πόλεμος των influencer στο Ντουμπάι – «Φτωχομπινέδες, αχάριστοι» όσοι δεν βλέπουν τον πόλεμο ως χρήμα
Go Fun 14.03.26

Πόλεμος των influencer στο Ντουμπάι – «Φτωχομπινέδες, αχάριστοι» όσοι δεν βλέπουν τον πόλεμο ως χρήμα

Ενώ οι καπνοί από τα χτυπήματα του Ιράν καλύπτουν τον ορίζοντα του Ντουμπάι, ένας νέος, ιδιότυπος πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους influencer που επιτίθενται ο ένας στον άλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Λουκάς Καρνής
Πόθοι κάτω από τη γούνα: Μicro-dramas με πλούσια και φτωχά AI κατοικίδια, η νέα μανία στην Κίνα
Ρεκόρ προβολών 14.03.26

Πόθοι κάτω από τη γούνα: Μicro-dramas με πλούσια και φτωχά AI κατοικίδια, η νέα μανία στην Κίνα

Η νέα ψηφιακή τάση που κατακλύζει τις κινεζικές πλατφόρμες Douyin και Xiaohongshu φέρνει στο προσκήνιο έναν απροσδόκητο θίασο: γάτες, σκύλους και παπαγάλους που «ερμηνεύουν» μελοδραματικούς ρόλους μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε micro-dramas εκθρονίζουν κάθε ανταγωνιστή από την κορυφή των προβολών

Λουκάς Καρνής
Τζέφρι Επσταϊν: Για πρώτη φορά ο πρώην πρίγκιπας Αντριου και ο Μάντελσον εμφανίζονται μαζί του σε φωτογραφία
Βρετανία 14.03.26

Για πρώτη φορά μαζί σε φωτογραφία Αντριου, Μάντελσον και Επσταϊν

Φωτογραφία που αποκαλύφθηκε από βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό δείχνει για πρώτη φορά μαζί τον Τζέφρι Επσταϊν, με τον πρώην πρίγκιπα Αντριου και το ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, Πίτερ Μάντελσον.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο 13χρονη – Έπεσε στο κενό από τη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου
Ελλάδα 15.03.26

Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο 13χρονη – Έπεσε στο κενό από τη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου

Στο Γενικό νοσοκομείο Κέρκυρας νοσηλεύεται ένα 13χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε στο κενό από την σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου. Το ατύχημα έγινε χθες κατά την διάρκεια εκδήλωσης απονομής βραβείων στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας και σύμφωνα με το corfutvnews.gr, το παιδί έπεσε σε κενό τριών μέτρων. Το κενό βρίσκεται δίπλα από την σκηνή η οποία ωστόσο […]

Σύνταξη
Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα
Μπάσκετ 15.03.26

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα

Ο Πανιώνιος δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό για 39 λεπτά, σε έναν ματς με μεγάλη ένταση με τον Φουρνιέ, όμως ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει με 79-71 διατηρώντας το απόλυτο. Επέστρεψαν Γουόκαπ και Βεζένκοφ.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο
Μύδροι 15.03.26

ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο

«Ο λαός μας πληρώνει πανάκριβα την εμπλοκή στον πόλεμο, με τους πανάκριβους εξοπλισμούς να στέλνονται σε αποστολές εκτός συνόρων», επισημαίνει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Φιντάν: «Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν – Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»
Κόσμος 15.03.26

«Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν» λέει ο Φιντάν - «Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές παρά την ένταση

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου

Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευχαριστώντας τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, για το μήνυμα ενότητας και προοπτικής της δημοκρατικής παράταξης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Πυρά 15.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Βολές από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για το Κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού. «Επικαλείται κι αυτός το 'δικαίωμα στη σιωπή' με 'ολίγη' από διαστρέβλωση, ψέματα και 'κωλοτούμπα'», τονίζει

Σύνταξη
Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)

Ο Ντίνος Μαυροπάνος πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στο ματς της Γούεστ Χαμ με τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1) και οι οπαδοί της Άρσεναλ τρελάθηκαν με τον Έλληνα διεθνή που «έκοψε» δυο βαθμούς από τους πολίτες

Σύνταξη
Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;
Xρυσό αγαλματίδιο 15.03.26

Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;

Η οργή για τα σχόλια του Τιμοθέ Σαλαμέ σχετικά με το μπαλέτο ή για το γεγονός ότι η Τζέσι Μπάκλεϊ δεν συμπαθεί τις γάτες έχει φτάσει σε ένα παράξενο αποκορύφωμα πριν τα Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα

Οι κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ άνοιξαν στις 07:00 και θα είναι τουλάχιστον ανοιχτές έως τις 19:00 - Οι δηλώσεις Γιάννη Βαρδακαστάνη, Χάρη Δούκα, Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
«Ποτέ ξανά»: Πορεία μνήμης στη μνήμη των 50.000 Εβραίων θυμάτων του ναζισμού στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 15.03.26

«Ποτέ ξανά»: Πορεία μνήμης στη μνήμη των 50.000 Εβραίων θυμάτων του ναζισμού στη Θεσσαλονίκη

Η φετινή συγκέντρωση μνήμης στην πλατεία Ελευθερίας συμπίπτει και με την έναρξη των εργασιών της πλατείας Ελευθερίας, με τη νοηματοδότησή της ως Πάρκο Μνήμης, το οποίο θα αποδοθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στους πολίτες σε 14 μήνες

Σύνταξη
Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες – Σε λίγες ημέρες οι πρώτες βεβαιώσεις
Προσοχή 15.03.26

Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες - Σε λίγες ημέρες οι πρώτες βεβαιώσεις

Σε περιπτώσεις όπου ο οδηγός εντοπίζεται με αλκοόλ 0,20- 0,40, οι συνεπιβάτες θα μπορούν με δική τους ευθύνη να παραλάβουν το όχημα, ώστε να μην το πάρει η Τροχαία, σύμφωνα με νέα ΚΥΑ

Σύνταξη
LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 15.03.26

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανιώνιος – Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Χαίρε, Γιούργκεν Χάμπερμας
Πένθος 15.03.26

Χαίρε, Γιούργκεν Χάμπερμας

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο κορυφαίος φιλόσοφος της μεταπολεμικής Ευρώπης, πέθανε στα 96 του χρόνια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μητσοτάκης: Διεκδικεί εύσημα δημοσιονομικής σοβαρότητας, εξαγγέλλει συγκρότηση υπουργικής επιτροπής για τα πυρηνικά
Πολιτική 15.03.26

Μητσοτάκης: Διεκδικεί εύσημα δημοσιονομικής σοβαρότητας, εξαγγέλλει συγκρότηση υπουργικής επιτροπής για τα πυρηνικά

Με την ακρίβεια να συνεχίζει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της πυρηνικής ενέργειας μέσω μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων.

Ο παρακολουθούμενος Πλεύρης δεν βλέπει εμπλοκή της κυβέρνησης στο Predator, παρά τους ισχυρισμούς Ντίλιαν
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Ο παρακολουθούμενος Πλεύρης δεν βλέπει εμπλοκή της κυβέρνησης στο Predator, παρά τους ισχυρισμούς Ντίλιαν

Ο πρώην υπουργός Θάνος Πλεύρης έπεσε θύμα του Predator τον Μάιο του 2021 - Προανήγγειλε «ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης» να προβεί σε ενέργειες, σχολιάζοντας τις αποκαλυπτικές δηλώσεις Ντίλιαν περί πώλησης του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου

