Αρκάς: Η σημερινή καλημέρα αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Ρατσισμού
Ο Αρκάς στένει το δικό του μήνυμα.
Ο Αρκάς μαζί με την καλημέρα του μας δείχνει έναν άνδρα να λέει:
«Δεν είμαι ρατσιστής, σέβομαι το ίδιο και τους μαύρους και τους κίτρινους και τους μελαμψούς και όσους έχουν φυσιολογικό ανθρώπινο χρώμα.»
Το σημερινό σκίτσο
- Τιτανομαχία Καραλή – Ντουπλάντις στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου
- Θεσσαλονίκη: Κλήσεις σε 1.750 οδηγούς για παράνομο παρκάρισμα μπροστά σε κάδους – Πόσο είναι το πρόστιμο
- Μια αμήχανη κυβέρνηση παρακολουθεί την οικονομική κρίση να έρχεται χωρίς να κάνει τίποτα γι’ αυτό
- Σέρρες: Θρίλερ με την εξαφάνιση του 44χρονου Σωτήρη – Αγνοείται από τον Ιανουάριο
- Παναθηναϊκός: Το κομβικό τάιμ-άουτ του Αταμάν που γύρισε το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα
- Τιμοτέ Σαλαμέ: «Ήμασταν μαζί τρία χρόνια, με παράτησε για τη Τζένερ» ισχυρίζεται πορνοστάρ
- Σκύλος: Με ποιον τρόπο μας του μαθαίνουμε να αντιδρά έντονα
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο μέλη σπείρας που ρήμαζαν καταστήματα και λήστευαν υπό την απειλή μαχαιριού
